Итак, двойная замена в составе "Фиорентины". Вместо Кристиана Куаме появился Риккардо Сапонара , а Джакомо Бонавентура уступил место на поле для Юссефа Мале .

У Марушича проблемы со здоровьем обнаружились, причём чуть ли не плачет защитник "Лацио". Пожелаем ему здоровья. Эльсейд Хюсай на поле появился. Вынужденная замена Сарри.

Фелипе Андерсон тоже болезненный удар получил, но вроде без серьёзных проблем обошлось.

Лаццари справа подключился под передачу на ход, а вот прострел получился не самым удачным. Миленкович выбил мяч на угловой.

Мануэль Лаццари получил карточку, и это первое предупреждение для игроков "Лацио" на сегодня.

Двойная замена в составе "Лацио". Вместо Фелипе Андерсона на поле появился Педро , а Маттиа Дзакканьи уступил место для Маттео Канчальери .

Замена в составе "Лацио". Луис Альберто появился на футбольном поле, а отдыхать отправиться Маркос Антонио.

Много борьбы в центре поля, даже немного местами закипают страсти у нас, но пока Фабио Мареска всё держит под своим контролем.

Хорошая атака "Фиорентины"! Последовал заброс справа на дальнюю штангу, Куаме сбросил мяч в центр на Йовича, который с линии вратарской головой пробил, но в створ не попал! Плохая реализация у Луки.

Середина второго тайма у нас идёт. Роландо Мандрагора сорвал быструю атаку соперника, откровенно влетев в игрока гостей. Это Милинкович-Савич пострадал.

Много борьбы на половине поля "Лацио", гости сделали ставку на контратаки, которые, как мы видим, получаются очень даже ничего. Надо внимательными быть хозяевам.

Очередной контрвыпад получил у "Лацио", но дело завершилось офсайдом. Риккардо Сапонара готовится выйти у "фиалок" на поле.

Ещё и Мале появится у "Фиорентины", а у нас пауза. В центре поля оказывают помощь игроку "Лацио". Адам Марушич там пострадал.

С большим желанием вышли на второй тайм игроки "Фиорентины", вот уже Мандрагора пробил из-за пределов штрафной площади, но накрыл его защитник.

Неплохая подача получилась справа со штрафного на ближнюю штангу, не стал тут рисковать игрок "Лацио", вынес мяч на угловой.

Отбивается "Лацио" после подачи с угла поля. Выиграли верх футболисты римского клуба и вынесли мяч.

Перекладина! Редкая атака "Лацио", Милинкович-Савич головой сбросил на ход Иммобиле, который с лёта с линии штрафной площади от души приложился, угодив в каркас!

Проведелю досталось в борьбе с Бонавентурой, по лицу голкипера "Лацио" задел игрок "Фиорентины".

В быструю атаку убежали игроки "Лацио", Милинкович-Савич отыграл направо на Андерсона, который попытался сходу прострелить в центр штрафной площади, но его накрыл защитник.

Двойная замена в составе "Фиорентины". Никола Миленкович вышел на поле вместо Игора, а Антонин Барак заменил Софьяна Амрабата.

Чиро Иммобиле досталось в одном из эпизодов, и врачи "Лацио" появились на поле. Впрочем, там ничего серьёзного, быстро вернут в игру капитана римлян врачи.

Около получаса до конца основного времени второго тайма. "Фиоренитны" продолжается пытаться, но серьёзных моментов у ворот Проведеля нет, а те, что есть, серьёзных проблем обороне не доставляют.

Замена в составе "Фиорентины" после перерыва. Николас Гонсалес появился на поле вместо Жонатана Иконе.

И сразу голевой момент у ворот "Лацио"! Куаме прокинул мяч слева в штрафной мимо Проведеля, прострелил в центр, и если Йович до мяча не дотянулся, то Гонсалес по нему не попал! Пустой створ был перед ним!

И ещё раз Николас Гонсалес оказался в центре внимания. Пробил он справа из-за пределов штрафной площади, но не удалось в дальний угол попасть!

Первый тайм

— Звучит свисток, первый тайм окончен!

Концовка обнадёжила "Фиорентину", нащупали игру в атаке хозяева и после перерыва будут пытаться догнать соперника. "Фиалки" также активно начали встречу, но "Лацио" в отличие от своего соперника свои моменты реализовал. Сделаем паузу, скоро встретимся!

45' А вот и Проведель в игру вступил! Угловой "Фиорентина" заработала, пошла подача справа на дальнюю штангу, последовала скидка в центр, и пробил головой по воротам Лукас Мартинес! В прыжке спас голкипер!

45' Минута добавлена к основному времени первого тайма.

44' Уф, как опасно получилось! Удар сходу из-за пределов штрафной площади по воротам "Лацио", защитник подставился, и мяч после коварного рикошета попал в перекладину и отскочил за лицевую!

42' Давненько мы не видели опасных моментов. "Лацио" как раз-таки всё устраивает, а вот "Фиорентине" надо явно оживать, Проведель практически без работы у нас находится.

41' Пошла у нас заключительная пятиминутка основного времени первого тайма. Почти вся игра проходит на половине поля "Лацио", Йович попытался нанести удар с линии штрафной площади, но мяч закрутился в сторону от створа.

39' И ещё один угловой у ворот "Лацио". Пошёл навес слева на ближнюю штангу, тут Игор выиграл верх, но мяч скорее отскочил от него за лицевую, нежели удар мы увидели.

38' Угловой не получился у "Фиорентины". Отбились гости после подачи с фланга, а потом последовал совсем неточный удар с дальней дистанции.

37' Опасная атака "Фиорентины" могли получиться, отличная передача на ход Бонавентуре, и прямо напрашивался удар сходу, но Джакомо решил Йовича поискать своей передачей, но в итоге защитник "Лацио" мяч выбил.

36' В порядке Лукас Мартинес, довольно быстро привели в порядок защитника "Фиорентины". Около 10-ти минут осталось до конца первого тайма.

34' Милинкович-Савич в борьбе за мяч слишком высоко поднял колено, в итоге попал по лицу оппоненту. Лукасу Мартинесу досталось, и даже врачи на поле появились.

33' Йович отыграл направо на ход Иконе, но небольшой офсайд там получился у нападающего "Фиорентины".

32' Попытка дальнего удара по воротам "Фиорентины", но получилось совсем не опасно - поймал Терраччиано мяч.

30' Полчаса сыграли команды в первом тайме, давненько не было у нас моментов, небольшую паузу взяли команды.

29' Явно не по замыслу Итальяно проходит игра. После стартовых минут казалось, что его "Фиорентина" сегодня намерена чуть ли не уничтожить соперника, но к получасу матча хозяева проигрывают. Да и моменты пропали у ворот Проведеля.

27' Игор получает жёлтую карточку, в жёстко подкате срубил с ног Милинковича-Савича игрок "Фиорентины". Начинают нервишки что ли сдавать у хозяев?

25' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Маттиа Дзакканьи! 0:2!

Потерялась оборона "Фиорентины", в итоге Милинкович-Савич выполнил справа мягкий заброс в центр штрафной площади, а Дзакканьи улизнул от защитников и с линии вратарской площадки срезал мяч в дальний угол ворот Терраччиано!

24' А вот и первая карточка в нашем матче. Отбились после углового гости, и побежали в быструю атаку, в итоге Софьян Амрабат не по правилам остановил оппонента. Кажется, это Лаццари пострадал.

23' Угловой слева заработали игроки "Фиорентины". Подачи не последовало, решили хозяева разыграть, в итоге Бонавентйра справа забежал, прострелил на ближнюю штангу, Патрик в подкате выносит мяч на повторный корнер. А ведь так можно и в свои ворота вогнать!

21' Хорошая атака "Фиорентины". Иконе справа ворвался в штрафную площадь, сразу двое защитников на него бросились, но успел форвард сходу пробить по воротам - попал в сетку с внешней стороны!

20' Время идёт, моменты у нас пропали, надо сказать, по очереди команды владеют мячом. Мы в ожидании нового всплеска.

18' Позиционная атака получается у "Фиорентины", мягкий заброс в штрафную площадь мы увидели, гости отбились.

16' Теперь уже игроки "Фиорентины" вынуждены в прессинге действовать. Яркое начало хозяева выдали, но вынуждены отыгрываться. Иконе сейчас затолкал на фланге хорошего закрывшего мяч Маркоса Антонио.

15' Бонавентура грубо сыграл на чужой половине поля. Пытался Джакомо сыграть на опережение, но вместо мяча ударил сзади по ноге Дзакканьи.

13' Дзакканьи вновь попытался переиграть Додо перед штрафной площадью, но очень цепко действует защитник "Фиорентины", на этот раз вообще чисто отобрал мяч.

11' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Матиас Весино! 0:1!

Прямо-таки идеальное исполнение углового! Дзакканьи от левого флажка навесил на ближнюю штангу, Весино выиграл верх и с линии вратарской аккуратно перебросил мяч в дальний угол! Элегантный парашютик получился!

11' Дзакканьи слева получил мяч, смело пошёл в атаку к лицевой, а вот переиграть Додо не удалось. Накрыл защитник передачу оппонента. Угловой!

10' Вновь Дзакканьи навешивал в штрафную площадь хозяев, и вновь не особо удачно. "Фиалки" сразу рванули в контратаку, Иконе пытался протолкнуть мяч в штрафную, но Андерсон смог на перехвате сыграть.

9' Матиас Весино оказался на газоне, нарушены правила против полузащитника "Лацио". Не торопятся особо гости исполнять, надо им немного соперника успокоить.

8' И ещё одна неплохая атака "Фиорентины", Мандрагора забежал под передачу на левом фланге, прострелил в центр штрафной, и там Бонавентура уже замахнулся, чтобы нанести удар сходу, но успел защитник на опережение сыграть. Другое дело, что Мандрагора в офсайде был, поэтому завершение атаки уже ничего не значило бы.

7' Штрафной хозяева заработали на левом фланге, пошёл навес на ближнюю штангу, точно на голову игроку "Лацио" получилось. Отбились гости и будут сейчас пытаться отвести угрозу от своих ворот.

6' Много работы сразу у Проведеля! Иконе опасно пробил по воротам "Лацио" с линии штрафной площади, в прыжке голкипер свою команду спасает!

5' Ещё и после розыгрыша углового Йович мог забивать! Откликнулся он на подачу с левого фланга на линии вратарской, но не смог как следует по мячу попасть!

4' Моментище! В быструю атаку убежали игроки "Фиорентины", после прострела с левого фланга мощно пробил по воротам Йович, мяч от голкипера покатился в сторону створа, но успел защитник выбить на угловой, а ведь Куаме там уже пытался в нырке добавить, но не успел!

3' Штрафной заработали игроки "Лацио", Дзакканьи забросил мяч в штрафную площадь, удалось хозяевам отбиться. Слабоватая подача получилась, надо сказать.

2' Футболисты "Фиорентины" катают мяч на своей половине поля, гости стараются прессинговать. Пока успехов в отборе у гостей нет.