Тур: 9. Стадион: Артемио Франки. Главный судья: Мареска Фабио
0:2
Второй тайм: 79'
0'
0:1
11' ГолВесино Матиас
24' Желтая карточкаАмрабат Софьян
0:2
25' ГолДзакканьи Маттиа
27' Желтая карточкаРоша Игор
68' Желтая карточкаМандрагора Роландо
70' Желтая карточкаДодо Домилсон
77' Желтая карточкаЛаццари Мануэль
Бонусы букмекеров
Ход матча
11'
24'
25'
27'
70'
77'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
8 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
8 Угловые 2
-
4 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 6
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
98
Роша
Игор
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
98 Роша ИгорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Раньери ЛукаЗащитник
- Защитник
-
14 Мале ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
-
34 Хила МариоЗащитник
- Полузащитник
-
18 Ромеро ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Башич ТомаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фиорентина
Лацио
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
90.9%
7 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
23 матча
13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед
Первый тайм
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 14 побед
34 матча
26.5%
14.7%
58.8%
9 побед 5 ничьих 20 побед
Первый тайм
20.6%
41.2%
38.2%
7 побед 14 ничьих 13 побед
Второй тайм
26.5%
32.4%
41.1%
9 побед 11 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мандрагора Роландо
|1
|0.11
|Куаме Кристиан
|1
|0.11
|Бонавентура Джакомо
|1
|0.11
|Йович Лука
|1
|0.11
|Мартинес Лукас II
|1
|0.11
|Гонсалес Николас
|1
|0.11
|Иконе Жонатан
|1
|0.11
|Соттиль Рикардо
|0
|0
|Сапонара Риккардо
|0
|0
|Венути Лоренцо
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|5 (1)
|0.56
|Милинкович-Савич Сергей
|3
|0.33
|Дзакканьи Маттиа
|3
|0.33
|Педро Родригес
|2
|0.22
|Альберто Луис
|2
|0.22
|Андерсон Фелипе
|1
|0.11
|Весино Матиас
|1
|0.11
|Романьоли Алессио
|1
|0.11
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амрабат Софьян
|5
|0
|Роша Игор II
|3
|1
|Бонавентура Джакомо
|2
|0
|Соттиль Рикардо
|1
|0
|Йович Лука
|1
|0
|Мандрагора Роландо
|1
|0
|Барак Антонин
|1
|0
|Мартинес Лукас II
|1
|0
|Куаме Кристиан
|1
|0
|Мале Юссеф
|1
|0
|Иконе Жонатан
|1
|0
|Кабрал Артур
|1
|0
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маурицио Сарри
|4
|0
|Иммобиле Чиро
|2
|0
|Катальди Данило
|2
|0
|Милинкович-Савич Сергей
|2
|0
|Марушич Адам
|2
|0
|Лаццари Мануэль
|2
|0
|Дзакканьи Маттиа
|2
|0
|Максимиану Луиш
|0
|1
|Антонио Маркос
|1
|0
|Альберто Луис
|1
|0
|Андерсон Фелипе
|1
|0
|Хюсай Эльсейд
|1
|0
|Башич Тома
|1
|0
|Казале Николо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
17%
1
20%
1-15
2
33%
2
40%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
11
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 3
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
16
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
1
14%
3
19%
1-15
2
29%
3
19%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
29%
5
31%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хартс - Фиорентина 0:3 Аталанта - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Верона 2:0 Истанбул Башакшехир - Фиорентина 3:0
Болонья - Фиорентина 2:1 Фиорентина - РФШ Рига 1:1 Фиорентина - Ювентус 1:1 Удинезе - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 0:0 Твенте - Фиорентина 0:0 Эмполи - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Твенте 2:1 Фиорентина - Кремонезе 3:2 Бетис - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Галатасарай 1:2 Фиорентина - Триестина 4:0 Фиорентина - Тренто 4:1 Фиорентина - Реал Виченца 7:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Сампдория - Фиорентина 4:1
Лацио
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Штурм - Лацио 0:0 Лацио - Специя 4:0 Кремонезе - Лацио 0:4 Митьюлланд - Лацио 5:1
Лацио - Верона 2:0 Лацио - Фейеноорд 4:2 Лацио - Наполи 1:2 Сампдория - Лацио 1:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Торино - Лацио 0:0 Лацио - Болонья 2:1 Вальядолид - Лацио 0:0 Дженоа - Лацио 4:1 Лацио - Приморье 4:0 Лацио - Триестина 3:1 Лацио - Верона 3:3 Ювентус - Лацио 2:2 Лацио - Сампдория 2:0 Специя - Лацио 3:4 Лацио - Милан 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|22 - 7
|23
|2.
|Аталанта
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|14 - 5
|21
|3.
|Лацио
|2:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 5
|20
|4.
|Милан
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|5.
|Удинезе
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 10
|20
|6.
|Рома
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 9
|19
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|16 - 14
|15
|8.
|Ювентус
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 7
|13
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|10.
|Торино
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|11.
|Монца
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 14
|10
|12.
|Салернитана
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 14
|10
|13.
|Фиорентина
|0:2 Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 9
|9
|14.
|Специя
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 17
|8
|15.
|Эмполи
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 11
|8
|16.
|Лечче
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 11
|7
|17.
|Болонья
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 14
|7
|18.
|Верона
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 19
|3
|20.
|Сампдория
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|5 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|2:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 4
|12
|2.
|Милан
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 6
|12
|3.
|Ювентус
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 3
|11
|4.
|Удинезе
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|5.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|6.
|Рома
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|8.
|Аталанта
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|9.
|Специя
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|10.
|Фиорентина
|0:2 Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|12.
|Салернитана
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|13.
|Монца
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|14.
|Болонья
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|15.
|Торино
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|16.
|Верона
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|17.
|Лечче
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|18.
|Эмполи
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|19.
|Сампдория
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|2.
|Аталанта
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|3.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 7
|10
|4.
|Удинезе
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 7
|9
|5.
|Лацио
|2:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 1
|8
|6.
|Милан
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 11
|6
|8.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|9.
|Торино
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|11.
|Монца
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|12.
|Лечче
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|13.
|Салернитана
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 8
|3
|14.
|Ювентус
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|16.
|Верона
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|17.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|18.
|Болонья
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|19.
|Фиорентина
|0:2 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|20.
|Специя
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|0 - 12
|0
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|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|5 (2)
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6 (2)
|Рома
|Дибала Пауло
|6 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|6 (1)
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|5
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|5
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|5
|Фиорентина
|Роша Игор II
|1 3
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 3
Прогнозы на матч Фиорентина 0:2 Лацио
Исход игры
Фиорентина
19.7% (28)
Ничья
34.5% (49)
Лацио
45.8% (65)
Тотал 2.5
Больше
49.17% (59)
Меньше
50.83% (61)
Обе команды забьют
Да
84.17% (101)
Нет
15.83% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.6% (42)
1:2 Лацио
25.4% (36)
2:1 Фиорентина
10.6% (15)
1:0 Фиорентина
5.6% (8)
0:1 Лацио
4.9% (7)
2:3 Лацио
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
2:0 Фиорентина
1.4% (2)
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