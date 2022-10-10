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Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Мареска Фабио
Фиорентина
0:2
Второй тайм: 79'
Лацио
0'
0:1
11' Гол
Весино Матиас
24' Желтая карточка
Амрабат Софьян
0:2
25' Гол
Дзакканьи Маттиа
27' Желтая карточка
Роша Игор
68' Желтая карточка
Мандрагора Роландо
70' Желтая карточка
Додо Домилсон
77' Желтая карточка
Лаццари Мануэль
Удар Иммобиле в перекладину (вид...
0:2. Гол Маттиа Дзакканьи (видео...
0:1. Гол Матиаса Весино (видео)....

Ход матча

11'
0:1
Весино Матиас
(Дзакканьи Маттиа)
24'
Амрабат Софьян
 
25'
0:2
Дзакканьи Маттиа
(Милинкович-Савич Сергей)
27'
Роша Игор
 
46'
Гонсалес Николас
Иконе Жонатан
 
59'
Барак Антонин
Амрабат Софьян
 
59'
Миленкович Никола
Роша Игор
 
62'
 
Альберто Луис
Антонио Маркос
68'
Мандрагора Роландо
 
70'
Додо Домилсон
 
72'
Мале Юссеф
Бонавентура Джакомо
 
72'
Сапонара Риккардо
Куаме Кристиан
 
72'
 
Хюсай Эльсейд
Марушич Адам
77'
 
Лаццари Мануэль

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 2
  • 4 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 6
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 142
Фиорентина 19.7% (28)
X 34.5% (49)
Лацио 45.8% (65)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фиорентина
Ничья
Лацио
48.17
7.20
3.55
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Терраччиано
Пьетро
2
Додо
Домилсон
28
Мартинес
Лукас
II
98
Роша
Игор
II
3
Бираги
Кристиано
5
Бонавентура
Джакомо
34
Амрабат
Софьян
38
Мандрагора
Роландо
11
Иконе
Жонатан
7
Йович
Лука
99
Куаме
Кристиан
94
Проведель
Иван
29
Лаццари
Мануэль
4
Патрик
13
Романьоли
Алессио
77
Марушич
Адам
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Антонио
Маркос
5
Весино
Матиас
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
20
Дзакканьи
Маттиа
Фиорентина
4-3-3
Лацио
4-3-3

История личных встреч

Фиорентина
Лацио

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
90.9%
7 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

23 матча

13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед

Первый тайм

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 14 побед

34 матча

26.5%
14.7%
58.8%
9 побед 5 ничьих 20 побед

Первый тайм

20.6%
41.2%
38.2%
7 побед 14 ничьих 13 побед

Второй тайм

26.5%
32.4%
41.1%
9 побед 11 ничьих 14 побед

История матчей

СA
0:3
СA
1:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
3:4
К
1:0
СA
1:1
СA
3:2
СA
3:1
СA
2:4
СA
1:3
СA
4:0
СA
0:2
СA
0:1
СA
0:0
СA
0:2
СA
2:0
СA
1:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:1
К
3:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
3:0
СA
1:0
К
1:2
К
2:1
СA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мандрагора Роландо 1 0.11
Куаме Кристиан 1 0.11
Бонавентура Джакомо 1 0.11
Йович Лука 1 0.11
Мартинес Лукас II 1 0.11
Гонсалес Николас 1 0.11
Иконе Жонатан 1 0.11
Соттиль Рикардо 0 0
Сапонара Риккардо 0 0
Венути Лоренцо 0 0
Журковски Шимон 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 5 (1) 0.56
Милинкович-Савич Сергей 3 0.33
Дзакканьи Маттиа 3 0.33
Педро Родригес 2 0.22
Альберто Луис 2 0.22
Андерсон Фелипе 1 0.11
Весино Матиас 1 0.11
Романьоли Алессио 1 0.11
Хюсай Эльсейд 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амрабат Софьян 5 0
Роша Игор II 3 1
Бонавентура Джакомо 2 0
Соттиль Рикардо 1 0
Йович Лука 1 0
Мандрагора Роландо 1 0
Барак Антонин 1 0
Мартинес Лукас II 1 0
Куаме Кристиан 1 0
Мале Юссеф 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Кабрал Артур 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маурицио Сарри 4 0
Иммобиле Чиро 2 0
Катальди Данило 2 0
Милинкович-Савич Сергей 2 0
Марушич Адам 2 0
Лаццари Мануэль 2 0
Дзакканьи Маттиа 2 0
Максимиану Луиш 0 1
Антонио Маркос 1 0
Альберто Луис 1 0
Андерсон Фелипе 1 0
Хюсай Эльсейд 1 0
Башич Тома 1 0
Казале Николо 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
17%
1
20%
1-15
2
33%
2
40%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
11
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 3
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
16
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
1
14%
3
19%
1-15
2
29%
3
19%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
29%
5
31%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хартс - Фиорентина 0:3 Аталанта - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Верона 2:0 Истанбул Башакшехир - Фиорентина 3:0
Болонья - Фиорентина 2:1 Фиорентина - РФШ Рига 1:1 Фиорентина - Ювентус 1:1 Удинезе - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 0:0 Твенте - Фиорентина 0:0 Эмполи - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Твенте 2:1 Фиорентина - Кремонезе 3:2 Бетис - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Галатасарай 1:2 Фиорентина - Триестина 4:0 Фиорентина - Тренто 4:1 Фиорентина - Реал Виченца 7:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Сампдория - Фиорентина 4:1
Лацио
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Штурм - Лацио 0:0 Лацио - Специя 4:0 Кремонезе - Лацио 0:4 Митьюлланд - Лацио 5:1
Лацио - Верона 2:0 Лацио - Фейеноорд 4:2 Лацио - Наполи 1:2 Сампдория - Лацио 1:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Торино - Лацио 0:0 Лацио - Болонья 2:1 Вальядолид - Лацио 0:0 Дженоа - Лацио 4:1 Лацио - Приморье 4:0 Лацио - Триестина 3:1 Лацио - Верона 3:3 Ювентус - Лацио 2:2 Лацио - Сампдория 2:0 Специя - Лацио 3:4 Лацио - Милан 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 9 7 2 0 22 - 7 23
2. Аталанта Заявка 9 6 3 0 14 - 5 21
3. Лацио 2:0 Заявка 9 6 2 1 19 - 5 20
4. Милан Заявка 9 6 2 1 18 - 9 20
5. Удинезе Заявка 9 6 2 1 19 - 10 20
6. Рома Заявка 9 6 1 2 12 - 9 19
7. Интер Милан Заявка 9 5 0 4 16 - 14 15
8. Ювентус Заявка 9 3 4 2 12 - 7 13
9. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
10. Торино Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
11. Монца Заявка 9 3 1 5 9 - 14 10
12. Салернитана Заявка 9 2 4 3 12 - 14 10
13. Фиорентина 0:2 Заявка 9 2 3 4 7 - 9 9
14. Специя Заявка 9 2 2 5 7 - 17 8
15. Эмполи Заявка 9 1 5 3 8 - 11 8
16. Лечче Заявка 9 1 4 4 8 - 11 7
17. Болонья Заявка 9 1 4 4 8 - 14 7
18. Верона Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
19. Кремонезе Заявка 9 0 3 6 7 - 19 3
20. Сампдория Заявка 9 0 3 6 5 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио 2:0 Заявка 5 4 0 1 12 - 4 12
2. Милан Заявка 5 4 0 1 12 - 6 12
3. Ювентус Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
4. Удинезе Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
5. Наполи Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
6. Рома Заявка 4 3 0 1 6 - 2 9
7. Интер Милан Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
8. Аталанта Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
9. Специя Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
10. Фиорентина 0:2 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
11. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
12. Салернитана Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
13. Монца Заявка 5 2 0 3 5 - 6 6
14. Болонья Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
15. Торино Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
16. Верона Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
17. Лечче Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
18. Эмполи Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
19. Сампдория Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
20. Кремонезе Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
2. Аталанта Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
3. Рома Заявка 5 3 1 1 6 - 7 10
4. Удинезе Заявка 4 3 0 1 9 - 7 9
5. Лацио 2:0 Заявка 4 2 2 0 7 - 1 8
6. Милан Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
7. Интер Милан Заявка 5 2 0 3 8 - 11 6
8. Эмполи Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
9. Торино Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
10. Сассуоло Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
11. Монца Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
12. Лечче Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
13. Салернитана Заявка 4 0 3 1 3 - 8 3
14. Ювентус Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
15. Кремонезе Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
16. Верона Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
17. Сампдория Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
18. Болонья Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
19. Фиорентина 0:2 Заявка 4 0 1 3 1 - 4 1
20. Специя Заявка 5 0 0 5 0 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Болонья Арнаутович Марко 8
Наполи Кварацхелия Хвича 5 (2)
Лацио Иммобиле Чиро 6 (2)
Рома Дибала Пауло 6 (2)
Ювентус Влахович Душан 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 5
Фиорентина Амрабат Софьян 5
Аталанта Хатебур Ханс 5
Фиорентина Роша Игор II 1 3
Верона Чеккерини Федерико 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    79'
    Двойная замена в составе "Лацио". Вместо Фелипе Андерсона на поле появился Педро, а Маттиа Дзакканьи уступил место для Маттео Канчальери.
  • Желтая карточка
    77'
    Мануэль Лаццари получил карточку, и это первое предупреждение для игроков "Лацио" на сегодня.
  • Угловой
    76'
    Пошла подача справа в центр штрафной площади, с линии вратарской игрок "Фиорентины" мяч выносит.
  • 75'
    Лаццари справа подключился под передачу на ход, а вот прострел получился не самым удачным. Миленкович выбил мяч на угловой.
  • 74'
    Фелипе Андерсон тоже болезненный удар получил, но вроде без серьёзных проблем обошлось.
  • Замена
    73'
    У Марушича проблемы со здоровьем обнаружились, причём чуть ли не плачет защитник "Лацио". Пожелаем ему здоровья. Эльсейд Хюсай на поле появился. Вынужденная замена Сарри.
  • Замена
    72'
    Итак, двойная замена в составе "Фиорентины". Вместо Кристиана Куаме появился Риккардо Сапонара, а Джакомо Бонавентура уступил место на поле для Юссефа Мале.
  • 71'
    Ещё и Мале появится у "Фиорентины", а у нас пауза. В центре поля оказывают помощь игроку "Лацио". Адам Марушич там пострадал.
  • Желтая карточка
    70'
    Додо получил карточку, очередной срыв атаки. Руками защитник "Фиорентины" хватал Дзакканьи.
  • Офсайд
    70'
    Очередной контрвыпад получил у "Лацио", но дело завершилось офсайдом. Риккардо Сапонара готовится выйти у "фиалок" на поле.
  • 69'
    Много борьбы на половине поля "Лацио", гости сделали ставку на контратаки, которые, как мы видим, получаются очень даже ничего. Надо внимательными быть хозяевам.
  • Желтая карточка
    68'
    Середина второго тайма у нас идёт. Роландо Мандрагора сорвал быструю атаку соперника, откровенно влетев в игрока гостей. Это Милинкович-Савич пострадал.
  • 66'
    Хорошая атака "Фиорентины"! Последовал заброс справа на дальнюю штангу, Куаме сбросил мяч в центр на Йовича, который с линии вратарской головой пробил, но в створ не попал! Плохая реализация у Луки.
  • 64'
    Много борьбы в центре поля, даже немного местами закипают страсти у нас, но пока Фабио Мареска всё держит под своим контролем.
  • Замена
    62'
    Замена в составе "Лацио". Луис Альберто появился на футбольном поле, а отдыхать отправиться Маркос Антонио.
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    • 60'
      Около получаса до конца основного времени второго тайма. "Фиоренитны" продолжается пытаться, но серьёзных моментов у ворот Проведеля нет, а те, что есть, серьёзных проблем обороне не доставляют.
    • 59'
      Чиро Иммобиле досталось в одном из эпизодов, и врачи "Лацио" появились на поле. Впрочем, там ничего серьёзного, быстро вернут в игру капитана римлян врачи.
    • Замена
      58'
      Двойная замена в составе "Фиорентины". Никола Миленкович вышел на поле вместо Игора, а Антонин Барак заменил Софьяна Амрабата.
    • 56'
      В быструю атаку убежали игроки "Лацио", Милинкович-Савич отыграл направо на Андерсона, который попытался сходу прострелить в центр штрафной площади, но его накрыл защитник.
    • 55'
      Проведелю досталось в борьбе с Бонавентурой, по лицу голкипера "Лацио" задел игрок "Фиорентины".
    • Штанга
      54'
      Перекладина! Редкая атака "Лацио", Милинкович-Савич головой сбросил на ход Иммобиле, который с лёта с линии штрафной площади от души приложился, угодив в каркас!
    • Угловой
      54'
      Отбивается "Лацио" после подачи с угла поля. Выиграли верх футболисты римского клуба и вынесли мяч.
    • 53'
      Неплохая подача получилась справа со штрафного на ближнюю штангу, не стал тут рисковать игрок "Лацио", вынес мяч на угловой.
    • Фол, нарушение
      52'
      Штрафной заработали игроки "Фиорентины" на правом фланге. Продолжают атаковать игроки хозяев.
    • 49'
      С большим желанием вышли на второй тайм игроки "Фиорентины", вот уже Мандрагора пробил из-за пределов штрафной площади, но накрыл его защитник.
    • 47'
      И ещё раз Николас Гонсалес оказался в центре внимания. Пробил он справа из-за пределов штрафной площади, но не удалось в дальний угол попасть!
    • Опасный момент
      46'
      И сразу голевой момент у ворот "Лацио"! Куаме прокинул мяч слева в штрафной мимо Проведеля, прострелил в центр, и если Йович до мяча не дотянулся, то Гонсалес по нему не попал! Пустой створ был перед ним!
    • Второй тайм начался
      46'
      Поехали! Начался второй тайм!
    • Замена
      Замена в составе "Фиорентины" после перерыва. Николас Гонсалес появился на поле вместо Жонатана Иконе.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток, первый тайм окончен!
      Концовка обнадёжила "Фиорентину", нащупали игру в атаке хозяева и после перерыва будут пытаться догнать соперника. "Фиалки" также активно начали встречу, но "Лацио" в отличие от своего соперника свои моменты реализовал. Сделаем паузу, скоро встретимся!
    • Опасный момент
      45'
      А вот и Проведель в игру вступил! Угловой "Фиорентина" заработала, пошла подача справа на дальнюю штангу, последовала скидка в центр, и пробил головой по воротам Лукас Мартинес! В прыжке спас голкипер!
    • Дополнительное время
      45'
      Минута добавлена к основному времени первого тайма.
    • Штанга
      44'
      Уф, как опасно получилось! Удар сходу из-за пределов штрафной площади по воротам "Лацио", защитник подставился, и мяч после коварного рикошета попал в перекладину и отскочил за лицевую!
    • 42'
      Давненько мы не видели опасных моментов. "Лацио" как раз-таки всё устраивает, а вот "Фиорентине" надо явно оживать, Проведель практически без работы у нас находится.
    • 41'
      Пошла у нас заключительная пятиминутка основного времени первого тайма. Почти вся игра проходит на половине поля "Лацио", Йович попытался нанести удар с линии штрафной площади, но мяч закрутился в сторону от створа.
    • Угловой
      39'
      И ещё один угловой у ворот "Лацио". Пошёл навес слева на ближнюю штангу, тут Игор выиграл верх, но мяч скорее отскочил от него за лицевую, нежели удар мы увидели.
    • Угловой
      38'
      Угловой не получился у "Фиорентины". Отбились гости после подачи с фланга, а потом последовал совсем неточный удар с дальней дистанции.
    • 37'
      Опасная атака "Фиорентины" могли получиться, отличная передача на ход Бонавентуре, и прямо напрашивался удар сходу, но Джакомо решил Йовича поискать своей передачей, но в итоге защитник "Лацио" мяч выбил.
    • 36'
      В порядке Лукас Мартинес, довольно быстро привели в порядок защитника "Фиорентины". Около 10-ти минут осталось до конца первого тайма.
    • Фол, нарушение
      34'
      Милинкович-Савич в борьбе за мяч слишком высоко поднял колено, в итоге попал по лицу оппоненту. Лукасу Мартинесу досталось, и даже врачи на поле появились.
    • Офсайд
      33'
      Йович отыграл направо на ход Иконе, но небольшой офсайд там получился у нападающего "Фиорентины".
    • 32'
      Попытка дальнего удара по воротам "Фиорентины", но получилось совсем не опасно - поймал Терраччиано мяч.
    • 30'
      Полчаса сыграли команды в первом тайме, давненько не было у нас моментов, небольшую паузу взяли команды.
    • 29'
      Явно не по замыслу Итальяно проходит игра. После стартовых минут казалось, что его "Фиорентина" сегодня намерена чуть ли не уничтожить соперника, но к получасу матча хозяева проигрывают. Да и моменты пропали у ворот Проведеля.
    • Желтая карточка
      27'
      Игор получает жёлтую карточку, в жёстко подкате срубил с ног Милинковича-Савича игрок "Фиорентины". Начинают нервишки что ли сдавать у хозяев?
    • Описание гола
      25'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Маттиа Дзакканьи! 0:2!
      Потерялась оборона "Фиорентины", в итоге Милинкович-Савич выполнил справа мягкий заброс в центр штрафной площади, а Дзакканьи улизнул от защитников и с линии вратарской площадки срезал мяч в дальний угол ворот Терраччиано!
    • Желтая карточка
      24'
      А вот и первая карточка в нашем матче. Отбились после углового гости, и побежали в быструю атаку, в итоге Софьян Амрабат не по правилам остановил оппонента. Кажется, это Лаццари пострадал.
    • Угловой
      23'
      Угловой слева заработали игроки "Фиорентины". Подачи не последовало, решили хозяева разыграть, в итоге Бонавентйра справа забежал, прострелил на ближнюю штангу, Патрик в подкате выносит мяч на повторный корнер. А ведь так можно и в свои ворота вогнать!
    • 21'
      Хорошая атака "Фиорентины". Иконе справа ворвался в штрафную площадь, сразу двое защитников на него бросились, но успел форвард сходу пробить по воротам - попал в сетку с внешней стороны!
    • 20'
      Время идёт, моменты у нас пропали, надо сказать, по очереди команды владеют мячом. Мы в ожидании нового всплеска.
    • 18'
      Позиционная атака получается у "Фиорентины", мягкий заброс в штрафную площадь мы увидели, гости отбились.
    • Фол, нарушение
      16'
      Теперь уже игроки "Фиорентины" вынуждены в прессинге действовать. Яркое начало хозяева выдали, но вынуждены отыгрываться. Иконе сейчас затолкал на фланге хорошего закрывшего мяч Маркоса Антонио.
    • Фол, нарушение
      15'
      Бонавентура грубо сыграл на чужой половине поля. Пытался Джакомо сыграть на опережение, но вместо мяча ударил сзади по ноге Дзакканьи.
    • 13'
      Дзакканьи вновь попытался переиграть Додо перед штрафной площадью, но очень цепко действует защитник "Фиорентины", на этот раз вообще чисто отобрал мяч.
    • Описание гола
      11'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Матиас Весино! 0:1!
      Прямо-таки идеальное исполнение углового! Дзакканьи от левого флажка навесил на ближнюю штангу, Весино выиграл верх и с линии вратарской аккуратно перебросил мяч в дальний угол! Элегантный парашютик получился!
    • 11'
      Дзакканьи слева получил мяч, смело пошёл в атаку к лицевой, а вот переиграть Додо не удалось. Накрыл защитник передачу оппонента. Угловой!
    • 10'
      Вновь Дзакканьи навешивал в штрафную площадь хозяев, и вновь не особо удачно. "Фиалки" сразу рванули в контратаку, Иконе пытался протолкнуть мяч в штрафную, но Андерсон смог на перехвате сыграть.
    • Фол, нарушение
      9'
      Матиас Весино оказался на газоне, нарушены правила против полузащитника "Лацио". Не торопятся особо гости исполнять, надо им немного соперника успокоить.
    • Офсайд
      8'
      И ещё одна неплохая атака "Фиорентины", Мандрагора забежал под передачу на левом фланге, прострелил в центр штрафной, и там Бонавентура уже замахнулся, чтобы нанести удар сходу, но успел защитник на опережение сыграть. Другое дело, что Мандрагора в офсайде был, поэтому завершение атаки уже ничего не значило бы.
    • Фол, нарушение
      7'
      Штрафной хозяева заработали на левом фланге, пошёл навес на ближнюю штангу, точно на голову игроку "Лацио" получилось. Отбились гости и будут сейчас пытаться отвести угрозу от своих ворот.
    • Опасный момент
      6'
      Много работы сразу у Проведеля! Иконе опасно пробил по воротам "Лацио" с линии штрафной площади, в прыжке голкипер свою команду спасает!
    • Угловой
      5'
      Ещё и после розыгрыша углового Йович мог забивать! Откликнулся он на подачу с левого фланга на линии вратарской, но не смог как следует по мячу попасть!
    • Опасный момент
      4'
      Моментище! В быструю атаку убежали игроки "Фиорентины", после прострела с левого фланга мощно пробил по воротам Йович, мяч от голкипера покатился в сторону створа, но успел защитник выбить на угловой, а ведь Куаме там уже пытался в нырке добавить, но не успел!
    • 3'
      Штрафной заработали игроки "Лацио", Дзакканьи забросил мяч в штрафную площадь, удалось хозяевам отбиться. Слабоватая подача получилась, надо сказать.
    • 2'
      Футболисты "Фиорентины" катают мяч на своей половине поля, гости стараются прессинговать. Пока успехов в отборе у гостей нет.
    • Первый тайм начался
      1'
      Поехали! Игра началась! С центра поля стартовали футболисты "Лацио". В белой форме сегодня гости, а игроки "Фиорентины" в традиционном фиолетовом!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Фиорентина 0:2 Лацио

    Исход игры
    Фиорентина
    19.7% (28)
    Ничья
    34.5% (49)
    Лацио
    45.8% (65)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.17% (59)
    Меньше
    50.83% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    84.17% (101)
    Нет
    15.83% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.6% (42)
    1:2 Лацио
    25.4% (36)
    2:1 Фиорентина
    10.6% (15)
    1:0 Фиорентина
    5.6% (8)
    0:1 Лацио
    4.9% (7)
    2:3 Лацио
    2.1% (3)
    2:2 Ничья
    2.1% (3)
    2:0 Фиорентина
    1.4% (2)
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