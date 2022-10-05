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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Мареска Фабио
Фиорентина
 
Позже
Лацио
Прогнозы 52
Фиорентина 26.9% (14)
X 28.8% (15)
Лацио 44.2% (23)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фиорентина
Ничья
Лацио
2.85
3.65
3.45
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Фиорентина
Лацио

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
90.9%
7 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

23 матча

13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед

Первый тайм

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 14 побед

34 матча

26.5%
14.7%
58.8%
9 побед 5 ничьих 20 побед

Первый тайм

20.6%
41.2%
38.2%
7 побед 14 ничьих 13 побед

Второй тайм

26.5%
32.4%
41.1%
9 побед 11 ничьих 14 побед

История матчей

СA
0:3
СA
1:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
3:4
К
1:0
СA
1:1
СA
3:2
СA
3:1
СA
2:4
СA
1:3
СA
4:0
СA
0:2
СA
0:1
СA
0:0
СA
0:2
СA
2:0
СA
1:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:1
К
3:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
3:0
СA
1:0
К
1:2
К
2:1
СA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мандрагора Роландо 1 0.13
Куаме Кристиан 1 0.13
Бонавентура Джакомо 1 0.13
Йович Лука 1 0.13
Мартинес Лукас II 1 0.13
Гонсалес Николас 1 0.13
Иконе Жонатан 1 0.13
Соттиль Рикардо 0 0
Сапонара Риккардо 0 0
Венути Лоренцо 0 0
Журковски Шимон 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 5 (1) 0.63
Милинкович-Савич Сергей 3 0.38
Дзакканьи Маттиа 2 0.25
Педро Родригес 2 0.25
Альберто Луис 2 0.25
Андерсон Фелипе 1 0.13
Романьоли Алессио 1 0.13
Хюсай Эльсейд 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амрабат Софьян 4 0
Роша Игор II 2 1
Бонавентура Джакомо 2 0
Соттиль Рикардо 1 0
Йович Лука 1 0
Мандрагора Роландо 1 0
Барак Антонин 1 0
Мартинес Лукас II 1 0
Куаме Кристиан 1 0
Мале Юссеф 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Кабрал Артур 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маурицио Сарри 4 0
Иммобиле Чиро 2 0
Катальди Данило 2 0
Милинкович-Савич Сергей 2 0
Марушич Адам 2 0
Лаццари Мануэль 2 0
Дзакканьи Маттиа 2 0
Максимиану Луиш 0 1
Антонио Маркос 1 0
Альберто Луис 1 0
Андерсон Фелипе 1 0
Хюсай Эльсейд 1 0
Башич Тома 1 0
Казале Николо 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
17%
1
20%
1-15
2
33%
2
40%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
11
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 3
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
16
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
1
14%
3
19%
1-15
2
29%
3
19%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
29%
5
31%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хартс - Фиорентина 0:3 Аталанта - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Верона 2:0 Истанбул Башакшехир - Фиорентина 3:0
Болонья - Фиорентина 2:1 Фиорентина - РФШ Рига 1:1 Фиорентина - Ювентус 1:1 Удинезе - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 0:0 Твенте - Фиорентина 0:0 Эмполи - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Твенте 2:1 Фиорентина - Кремонезе 3:2 Бетис - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Галатасарай 1:2 Фиорентина - Триестина 4:0 Фиорентина - Тренто 4:1 Фиорентина - Реал Виченца 7:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Сампдория - Фиорентина 4:1
Лацио
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Штурм - Лацио 0:0 Лацио - Специя 4:0 Кремонезе - Лацио 0:4 Митьюлланд - Лацио 5:1
Лацио - Верона 2:0 Лацио - Фейеноорд 4:2 Лацио - Наполи 1:2 Сампдория - Лацио 1:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Торино - Лацио 0:0 Лацио - Болонья 2:1 Вальядолид - Лацио 0:0 Дженоа - Лацио 4:1 Лацио - Приморье 4:0 Лацио - Триестина 3:1 Лацио - Верона 3:3 Ювентус - Лацио 2:2 Лацио - Сампдория 2:0 Специя - Лацио 3:4 Лацио - Милан 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 8 6 2 0 18 - 6 20
2. Аталанта Заявка 8 6 2 0 12 - 3 20
3. Удинезе Заявка 8 6 1 1 17 - 8 19
4. Лацио Заявка 8 5 2 1 17 - 5 17
5. Милан Заявка 8 5 2 1 16 - 9 17
6. Рома Заявка 8 5 1 2 10 - 8 16
7. Ювентус Заявка 8 3 4 1 12 - 5 13
8. Интер Милан Заявка 8 4 0 4 14 - 13 12
9. Сассуоло Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
10. Торино Заявка 8 3 1 4 7 - 10 10
11. Фиорентина Заявка 8 2 3 3 7 - 7 9
12. Специя Заявка 8 2 2 4 7 - 15 8
13. Монца Заявка 8 2 1 5 7 - 14 7
14. Эмполи Заявка 8 1 4 3 7 - 10 7
15. Лечче Заявка 8 1 4 3 7 - 9 7
16. Салернитана Заявка 8 1 4 3 10 - 13 7
17. Болонья Заявка 8 1 3 4 7 - 13 6
18. Верона Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
19. Кремонезе Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
20. Сампдория Заявка 8 0 2 6 4 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 5 4 0 1 12 - 4 12
2. Ювентус Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
3. Наполи Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
4. Удинезе Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
5. Милан Заявка 4 3 0 1 10 - 6 9
6. Интер Милан Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
7. Аталанта Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
8. Фиорентина Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
9. Специя Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
10. Сассуоло Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
11. Рома Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
12. Болонья Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
13. Торино Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
14. Салернитана Заявка 4 1 1 2 7 - 5 4
15. Монца Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
16. Верона Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
17. Лечче Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
18. Эмполи Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
19. Сампдория Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
20. Кремонезе Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 4 4 0 0 6 - 0 12
2. Наполи Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
3. Рома Заявка 5 3 1 1 6 - 7 10
4. Удинезе Заявка 4 3 0 1 9 - 7 9
5. Милан Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
6. Торино Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
7. Лацио Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
8. Эмполи Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Сассуоло Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
10. Монца Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
11. Лечче Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
12. Интер Милан Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
13. Салернитана Заявка 4 0 3 1 3 - 8 3
14. Ювентус Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
15. Верона Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16. Кремонезе Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
17. Болонья Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
18. Фиорентина Заявка 4 0 1 3 1 - 4 1
19. Специя Заявка 4 0 0 4 0 - 10 0
20. Сампдория Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
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Топ бомбардиров
Болонья Арнаутович Марко 8
Лацио Иммобиле Чиро 6 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 5 (1)
Ювентус Влахович Душан 6 (1)
Удинезе Гомеш Бету 5
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 5
Фиорентина Амрабат Софьян 4
Аталанта Хатебур Ханс 4
Верона Анри Тома 4
Удинезе Бекао Родриго 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фиорентина - Лацио от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 октября 2022, осталось 2 дня 11 часов 42 минуты.

    Главный судья: Мареска Фабио

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Фиорентина 26.9% (14)
    X 28.8% (15)
    Лацио 44.2% (23)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фиорентина
    Ничья
    Лацио
    2.85
    3.65
    3.45
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Фиорентина - Лацио онлайн

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    Прогнозы на матч Фиорентина - Лацио

    Исход игры
    Фиорентина
    27.5% (14)
    Ничья
    27.5% (14)
    Лацио
    45.1% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.18% (29)
    Меньше
    40.82% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    83.67% (41)
    Нет
    16.33% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Лацио
    35.3% (18)
    1:1 Ничья
    23.5% (12)
    2:1 Фиорентина
    13.7% (7)
    1:0 Фиорентина
    5.9% (3)
    2:0 Фиорентина
    3.9% (2)
    2:2 Ничья
    3.9% (2)
    0:1 Лацио
    3.9% (2)
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