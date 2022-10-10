Кэш оказался один на правом фланге, выкатил на Буэндия, который изначально стоял один, но тут же на него налетело сразу несколько защитников команды и отобрали мяч.

Снова Кэш прошел по правой бровке, попытался выполнить заброс в штрафную соперника, но на этот раз мяч угодил в защитника "Ноттингема".

Соарес выполнил подачу в штрафную "Ноттингема", где Уоткинс выиграл верховую борьбу, но с практически с линии вратарской пробил тоно в руки хендерсона!

Кэш в очередной раз прорвался по своему краю, но защита "Ноттингема" надежно его встретила на границе своей штрафной площади.

Уоткинс оказался с мячом рядом со штрафной соперника, но партнеры не успели поддержать форварда, поэтому он решил пойти в дриблинг на двух защитников "Ноттингема", но это не привело к успеху.

Гиббс-Уайт отлично обыграл соперника и закручивал мяч в ворота внешней стороной стопы, но "круглый" прошел далековато от цели.

Замена последовала у "Астон Виллы". Коутиньо покинул поле, вместо него появился Ингс.

МОМЕНТ! Коутиньо получил игровой "снаряд" на левом фланге, сместился в центр, вошел в штрафную и сильно зарядил по воротам, но немного выше цели улетел мяч.

МОМЕНТ! Рамси отлично вывел Уоткинса на ворота соперника разрезающей передачей, форвард попытался переправить мяч на Буэндия, который стоял абсолютно один в штрафной соперника, но не дошел этот мяч до него.

Макгинн сзади грубо влетел в ноги Джонсона, очередная желтая карточка от арбитра.

"Астон Вилла" очень высоко прессингует, на этот раз заставили гости ошибиться Орье на краю поля, аут заработали "львы".

Между двух игроков "Астон Виллы" пытался прокинуть мяч Деннис, но "круглый" застрял между игроками и остался у гостей.

Небольшая стычка произошла в центре поля между Рамси и Йейтсом, арбитру пришлось остановить игру.

Коутиньо очень неудачно забросил в штрафную соперника, никого из партнеров по команде в намеченной точке не оказалось.

Первая замена в сегодняшней встрече. Орье покинул поле, вместо него вышел Уильямс.

Вернулись команды на поле! Второй тайм!

Рванули гости в атаку, Кэш получил мяч, поборолся с защитником "Ноттингема" и заработал угловой удар для своей команды.

Соарес сделал подачу в штрафную соперника, но ничем опасным этот момент не завершился.

Попытались убежать в быструю контратаку хозяева поля, но разрезающий пас не добрался до Денниса.

Рамси прошел по левому краю, прострелил в штрафную соперника, но Кэш выбил мяч на угловой.

Разыграли угловой гости, тут же "Ноттингем" перехватил мяч и побежал в атаку, но остановили игрока хозяев нарушением правил.

Желтую карточку получает Конса, подкатом сзади он сбивает Гиббса-Уайта. Уже третий подобный фол мы с вами наблюдаем, но пока ни один момент не тянул на прямую красную.

Две минуты добавлено к первому тайму.

Пошла высокая подача от Фройлера в штрафную площадь соперника, но слишкой сильной она оказалась. Деннис хоть и находился снова один на дальней штанге, но не смог дотянуться до мяча.

41' Контролируют мяч гости в последние минуты встречи. Чаще их атаки сваливаются на левый фланг, но в своей штрафной площади "Ноттингем" действует надежно.

40' По правому краю пытаются продвинуться игроки "Ноттингема", но раз за разом их сбросы с аута заканчиваются неудачей.

39' Янг выкатил на Коутиньо, который отлично нашел передачей Уоткинса в штрафной соперника, но не смог нанести прицельный удар нападающий, в защитника мяч прилетел.

37' И все же Мингс решил закрутить мяч в ворота, но удар приняла на себя стенка "Ноттингема".

36' Фройлер сбивает соперника около своей штрафной площади. Острый угол для прямого удара, но момент может получиться опасным.

35' Гости задавили своего соперника мощным прессингом, защитнику "Ноттингема" ничего не оставалось, как выбить мяч подальше от ворот.

34' Последовала классная подача от Орье в штрафную площадь "Астон Виллы", где Куйяте остался абсолютно один на дальней штанге, но головой он пробил прямо в руки Мартинеса.

32' Янг забирает мяч на краю поля, хотел уже игрок рвануть дальше по флангу, но арбитр зафиксировал нарушение правил с его стороны.

31' Хорошо контролируют мяч футболисты "Астон Виллы", попытался выполнить разрезающую передачу Коутиньо в штрафную соперника, но не прошел пас.

30' Убежал в контратаку Уоткинс, прорвался он по правому краю, но напарники по команде почему-то не поддержали его порыв, в итоге потерял мяч форвард.

29' Мощно начинает прессинговать "Астон Вилла" своего соперника, ошибаются хозяева в передачах.

28' По левому флангу попытался пройти Гиббс-Уайт, накрутил одного соперника, но хорошо сыграл защитник гостей на подстраховке.

27' Практически без центра поля пошла игра. Очень большие проблемы у "Ноттингема" с флангами, начинают регулярно пускать за спину игроков "Астон Виллы".

26' Кук сбивает игрока подкатом сзади, желтой карточной за этот момент его наградил главный арбитр встречи.

24' Гол забивают гости! Но перед этим было зафиксировано положение вне игры! После прострела в штрафную площадь "Ноттингема" произошла неразбериха среди защитников и мяч отправился в сетку.

23' Буэндия прошел по правому флангу, там его абсолютно никто не встретил, но передача в штрафную получилась неточной.

22' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! ЯНГ!!! Пошла подача в штрафную площадь "Ноттингема", где после верховой борьбы мяч отскочил к Янгу, который мощнейшим ударом вложил его в угол ворот соперника с дальнего расстояния! Без шансов для Хендерсона!

21' Получил мяч Деннис в районе центрального круга, где было два защитника гостей, попытался убежать форвард, но в борьбе нарушил правила.

19' Хорошо убегал Коутиньо по левому флангу, он уже практически вошел в штрафную площадь, но в последний момент Орье в подкате выбил мяч из под ног соперника.

18' Опасный подкат выполнил Орье, сзади он сбил соперника, арбитр без раздумий показал желтую карточку игроку.

17' Нельзя сказать, что счет по игре. Все-таки гости поактивнее смотрелись в начале этой встречи.

16' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ДЕННИС! Отличная подача со стандарта последовала от Гиббса-Уайта в штрафную площадь "Астон Виллы", где Деннис "отклеился" от двух защитников и головой отправил мяч в дальний угол ворот!

15' Теперь уже футболисты "Астон Виллы" фолят около своей штрафной площади. Хороший шанс получает "Ноттингем".

14' Янг сделал отличную передачу на Коутиньо, который попытался прострелить в штрафную площадь соперника, но попал в защитника.

13' Соарес и Коутиньо подошли к этому мячу, последний нанес плотный удар, но попал прямо в стенку из игроков "Ноттингема".

12' Отлично поборолся в центре поля Буэндия, поставил корпус и сохранил мяч, но после чего был сбит игроком "Ноттингема". Штрафной удар.

11' Пошел заброс с аута от защитника "Ноттингема" в сторону штрафной площади соперника, но Деннис проиграл там верховое единоборство и потерял мяч.

9' Пытаются гости раскачать своего соперника, переводя мяч с одного фланга на другой, но пока дисциплинированно действуют игроки "Ноттингема" в обороне.

8' Отобрали мяч хозяева на левом фланге, последовала обостряющая передача по краю, но защитник "Астон Виллы" перехватил игровой "снаряд".

7' Немного отодвинули хозяева игру от своих ворот. Контролируют мяч игроки "Ноттингема" на чужой половине поля, но пока без особых обострений.

6' Буэндия оказался на газоне, но фол не был зафиксирован. Тем не менее арбитр остановил игру, медицинская помощь требуется футболисту.

5' Разыграли угловой игроки "Астон Виллы", последовала передача от флажка на линию штрафной площади, там ее готов был принять Уоткинс, но не смог форвард попасть по мячу, срезался "снаряд" у него с ноги.

4' Последовал пас в разрез на Уоткинса, который пытался выйти один на один с голкипером, но защитник "Ноттингема" перехватил потенциально опасную передачу.

3' Гости сразу берут мяч под свой контроль. Пошла подача Янга с левого фланга, но очень неточная она оказалась. Хендерсон разыграет от ворот.

2' Хозяева играют сегодня в красной форме, "Астон Вилла" в небесно-голубых цветах.