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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Тэйлор Энтони
Ноттингем Форест
1:1
Второй тайм: 68'
Астон Вилла
0'
1:0
15' Гол
Деннис Эммануэль
18' Желтая карточка
Орье Серж
1:1
22' Гол
Янг Эшли
27' Желтая карточка
Кук Стив
45' Желтая карточка
Конса Эзри
50' Желтая карточка
Макгинн Джон

Ход матча

15'
Деннис Эммануэль
(Гиббс-Уайт Морган)
1:0
18'
Орье Серж
 
22'
1:1
Янг Эшли
27'
Кук Стив
 
45'
 
Конса Эзри
50'
 
Макгинн Джон
58'
Уильямс Неко
Орье Серж
 
65'
 
Ингс Дэнни
Коутиньо Филиппе

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 133
Ноттингем Форест 13.5% (18)
X 30.1% (40)
Астон Вилла 56.4% (75)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ноттингем Форест
Ничья
Астон Вилла
5.77
3.78
3.55
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Хендерсон
Дин
24
Орье
Серж
3
Кук
Стив
26
Маккена
Скотт
15
Тоффоло
Харри
23
Фройлер
Ремо
22
Йейтс
Райан
21
Куйяте
Шейку
20
Джонсон
Бреннан
25
Деннис
Эммануэль
10
Гиббс-Уайт
Морган
1
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
4
Конса
Эзри
5
Мингс
Тайрон
18
Янг
Эшли
7
Макгинн
Джон
6
Соарес
Дуглас
41
Рамси
Джакоб
10
Буэндия
Эмилиано
11
Уоткинс
Олли
23
Коутиньо
Филиппе
Ноттингем Форест
4-3-3
Астон Вилла
4-3-3

История личных встреч

Ноттингем Форест
Астон Вилла

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

7 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

История матчей

Ч
1:3
Ч
5:5
Ч
0:1
Ч
2:1
Ч
2:1
Ч
2:2
ТМК
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 2 0.22
Джонсон Бреннан 2 (1) 0.22
Куйяте Шейку 1 0.11
Деннис Эммануэль 1 0.11
О'Брайен Льюис 1 0.11
Гиббс-Уайт Морган 0 0
Йейтс Райан 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 1 0.11
Бэйли Леон 1 0.11
Рамси Джакоб 1 0.11
Янг Эшли 1 0.11
Ингс Дэнни 1 0.11
Буэндия Эмилиано 1 0.11
Соарес Дуглас 1 0.11

Карточки

Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кук Стив 4 0
Маккена Скотт 3 0
Уорролл Джо 3 0
Уильямс Неко 3 0
Куйяте Шейку 2 0
О'Брайен Льюис 2 0
Джонсон Бреннан 2 0
Орье Серж 1 0
Боли Вийи 1 0
Лингард Джесси 1 0
Хендерсон Дин 1 0
Деннис Эммануэль 1 0
Лоди Ренан 1 0
Сарридж Сэм 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макгинн Джон 3 0
Рамси Джакоб 3 0
Янг Эшли 2 0
Коутиньо Филиппе 2 0
Ингс Дэнни 2 0
Динь Люка 2 0
Кэш Мэтти 2 0
Конса Эзри 2 0
Аугустинссон Людвиг 1 0
Бэйли Леон 1 0
Соарес Дуглас 1 0
Камара Бубакар I 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
20%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

8
7
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
13%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
50%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
2
25%
2
29%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
2
40%
76-90

Пропущено

13
2
6 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
1
50%
46-60
2
15%
1
50%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Пропущено

21
9
7 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
10%
2
22%
1-15
3
14%
1
11%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
6
29%
2
22%
46-60
3
14%
2
22%
61-75
5
24%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лестер - Ноттингем Форест 4:0 Ноттингем Форест - Фулхэм 2:3 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0
Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Гримсби - Ноттингем Форест 0:3 Эвертон - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0 Ньюкасл - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Валенсия 1:1 Ноттс Каунти - Ноттингем Форест 2:2 Унион Берлин - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Герта 3:1 Барнсли - Ноттингем Форест 0:0 Бёртон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Ковентри 1:3 Хаддерсфилд Таун - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:2 Халл Сити - Ноттингем Форест 1:1
Астон Вилла
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лидс - Астон Вилла 0:0 Астон Вилла - Саутгемптон 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1
Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Болтон - Астон Вилла 1:4 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Эвертон 2:1 Борнмут - Астон Вилла 2:0 Ренн - Астон Вилла 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Брисбен Роар - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Лидс 1:0 Уолсолл - Астон Вилла 0:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Бёрнли 1:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:1 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Астон Вилла - Норвич 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 9 8 0 1 23 - 10 24
2. Манчестер Сити Заявка 9 7 2 0 33 - 9 23
3. Тоттенхэм Заявка 9 6 2 1 20 - 10 20
4. Челси Заявка 8 5 1 2 13 - 10 16
5. Манчестер Юнайтед Заявка 8 5 0 3 13 - 15 15
6. Ньюкасл Заявка 9 3 5 1 17 - 9 14
7. Брайтон Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
8. Борнмут Заявка 9 3 3 3 8 - 20 12
9. Фулхэм Заявка 9 3 2 4 14 - 18 11
10. Ливерпуль Заявка 8 2 4 2 20 - 12 10
11. Эвертон Заявка 9 2 4 3 8 - 9 10
12. Брентфорд Заявка 9 2 4 3 16 - 17 10
13. Вест Хэм Заявка 9 3 1 5 8 - 10 10
14. Кристал Пэлас Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
15. Лидс Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
16. Астон Вилла 1:1 Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
17. Саутгемптон Заявка 9 2 1 6 8 - 17 7
18. Вулверхэмптон Заявка 9 1 3 5 3 - 12 6
19. Ноттингем Форест 1:1 Заявка 9 1 2 6 7 - 22 5
20. Лестер Заявка 9 1 1 7 15 - 24 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 5 5 0 0 24 - 5 15
2. Арсенал Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
4. Челси Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
5. Ньюкасл Заявка 5 2 3 0 11 - 5 9
6. Ливерпуль Заявка 4 2 2 0 15 - 5 8
7. Лидс Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
8. Борнмут Заявка 5 2 2 1 4 - 4 8
9. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
10. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
11. Фулхэм Заявка 4 2 1 1 8 - 9 7
12. Брентфорд Заявка 4 2 1 1 10 - 6 7
13. Брайтон Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
14. Астон Вилла 1:1 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
15. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
16. Вулверхэмптон Заявка 4 1 2 1 2 - 4 5
17. Эвертон Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
18. Саутгемптон Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
19. Лестер Заявка 4 1 1 2 7 - 5 4
20. Ноттингем Форест 1:1 Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 0 2 7 - 11 9
2. Арсенал Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
3. Манчестер Сити Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
4. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
5. Брайтон Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6. Челси Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
7. Ньюкасл Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
8. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Борнмут Заявка 4 1 1 2 4 - 16 4
10. Фулхэм Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
11. Вест Хэм Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
12. Саутгемптон Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
13. Брентфорд Заявка 5 0 3 2 6 - 11 3
14. Кристал Пэлас Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Ливерпуль Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
16. Астон Вилла 1:1 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
17. Лидс Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
18. Ноттингем Форест 1:1 Заявка 4 0 1 3 1 - 13 1
19. Вулверхэмптон Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
20. Лестер Заявка 5 0 0 5 8 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 16 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 9 (1)
Манчестер Сити Фоден Фил 6 (4)
Ливерпуль Фирмино Роберто 6 (3)
Брентфорд Тони Айвен 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Манчестер Юнайтед Мактоминай Скотт 5
Эвертон Гордон Энтони 5
Борнмут Смит Адам 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    65'
    Замена последовала у "Астон Виллы". Коутиньо покинул поле, вместо него появился Ингс.
  • 64'
    Гиббс-Уайт отлично обыграл соперника и закручивал мяч в ворота внешней стороной стопы, но "круглый" прошел далековато от цели.
  • 63'
    Уоткинс оказался с мячом рядом со штрафной соперника, но партнеры не успели поддержать форварда, поэтому он решил пойти в дриблинг на двух защитников "Ноттингема", но это не привело к успеху. 
  • 62'
    Кэш в очередной раз прорвался по своему краю, но защита "Ноттингема" надежно его встретила на границе своей штрафной площади.
  • 60'
    Соарес выполнил подачу в штрафную "Ноттингема", где Уоткинс выиграл верховую борьбу, но с практически с линии вратарской пробил тоно в руки хендерсона!
  • 59'
    Снова Кэш прошел по правой бровке, попытался выполнить заброс в штрафную соперника, но на этот раз мяч угодил в защитника "Ноттингема".
  • 58'
    Кэш оказался один на правом фланге, выкатил на Буэндия, который изначально стоял один, но тут же на него налетело сразу несколько защитников команды и отобрали мяч.
  • Замена
    57'
    Первая замена в сегодняшней встрече. Орье покинул поле, вместо него вышел Уильямс.
  • 56'
    Коутиньо очень неудачно забросил в штрафную соперника, никого из партнеров по команде в намеченной точке не оказалось.
  • 55'
    Небольшая стычка произошла в центре поля между Рамси и Йейтсом, арбитру пришлось остановить игру.
  • 54'
    Между двух игроков "Астон Виллы" пытался прокинуть мяч Деннис, но "круглый" застрял между игроками и остался у гостей.
  • 53'
    "Астон Вилла" очень высоко прессингует, на этот раз заставили гости ошибиться Орье на краю поля, аут заработали "львы".
  • Желтая карточка
    52'
    Макгинн сзади грубо влетел в ноги Джонсона, очередная желтая карточка от арбитра. 
  • Опасный момент
    51'
    МОМЕНТ! Рамси отлично вывел Уоткинса на ворота соперника разрезающей передачей, форвард попытался переправить мяч на Буэндия, который стоял абсолютно один в штрафной соперника, но не дошел этот мяч до него.
  • Опасный момент
    50'
    МОМЕНТ! Коутиньо получил игровой "снаряд" на левом фланге, сместился в центр, вошел в штрафную и сильно зарядил по воротам, но немного выше цели улетел мяч.
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    • 49'
      Попытались убежать в быструю контратаку хозяева поля, но разрезающий пас не добрался до Денниса.
    • 48'
      Соарес сделал подачу в штрафную соперника, но ничем опасным этот момент не завершился.
    • Угловой
      47'
      Рванули гости в атаку, Кэш получил мяч, поборолся с защитником "Ноттингема" и заработал угловой удар для своей команды.
    • Второй тайм начался
      46'
      Вернулись команды на поле! Второй тайм!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток об окончании первой половины игры! 
    • 45'
      Пошла высокая подача от Фройлера в штрафную площадь соперника, но слишкой сильной она оказалась. Деннис хоть и находился снова один на дальней штанге, но не смог дотянуться до мяча.
    • Дополнительное время
      45'
      Две минуты добавлено к первому тайму.
    • Желтая карточка
      44'
      Желтую карточку получает Конса, подкатом сзади он сбивает Гиббса-Уайта. Уже третий подобный фол мы с вами наблюдаем, но пока ни один момент не тянул на прямую красную.
    • Фол, нарушение
      43'
      Разыграли угловой гости, тут же "Ноттингем" перехватил мяч и побежал в атаку, но остановили игрока хозяев нарушением правил.
    • Угловой
      42'
      Рамси прошел по левому краю, прострелил в штрафную соперника, но Кэш выбил мяч на угловой. 
    • 41'
      Контролируют мяч гости в последние минуты встречи. Чаще их атаки сваливаются на левый фланг, но в своей штрафной площади "Ноттингем" действует надежно.
    • 40'
      По правому краю пытаются продвинуться игроки "Ноттингема", но раз за разом их сбросы с аута заканчиваются неудачей.
    • 39'
      Янг выкатил на Коутиньо, который отлично нашел передачей Уоткинса в штрафной соперника, но не смог нанести прицельный удар нападающий, в защитника мяч прилетел. 
    • 37'
      И все же Мингс решил закрутить мяч в ворота, но удар приняла на себя стенка "Ноттингема". 
    • Фол, нарушение
      36'
      Фройлер сбивает соперника около своей штрафной площади. Острый угол для прямого удара, но момент может получиться опасным.
    • 35'
      Гости задавили своего соперника мощным прессингом, защитнику "Ноттингема" ничего не оставалось, как выбить мяч подальше от ворот.
    • 34'
      Последовала классная подача от Орье в штрафную площадь "Астон Виллы", где Куйяте остался абсолютно один на дальней штанге, но головой он пробил прямо в руки Мартинеса. 
    • Фол, нарушение
      32'
      Янг забирает мяч на краю поля, хотел уже игрок рвануть дальше по флангу, но арбитр зафиксировал нарушение правил с его стороны. 
    • 31'
      Хорошо контролируют мяч футболисты "Астон Виллы", попытался выполнить разрезающую передачу Коутиньо в штрафную соперника, но не прошел пас.
    • 30'
      Убежал в контратаку Уоткинс, прорвался он по правому краю, но напарники по команде почему-то не поддержали его порыв, в итоге потерял мяч форвард.
    • 29'
      Мощно начинает прессинговать "Астон Вилла" своего соперника, ошибаются хозяева в передачах. 
    • 28'
      По левому флангу попытался пройти Гиббс-Уайт, накрутил одного соперника, но хорошо сыграл защитник гостей на подстраховке.
    • 27'
      Практически без центра поля пошла игра. Очень большие проблемы у "Ноттингема" с флангами, начинают регулярно пускать за спину игроков "Астон Виллы".
    • Желтая карточка
      26'
      Кук сбивает игрока подкатом сзади, желтой карточной за этот момент его наградил главный арбитр встречи.
    • Офсайд
      24'
      Гол забивают гости! Но перед этим было зафиксировано положение вне игры! После прострела в штрафную площадь "Ноттингема" произошла неразбериха среди защитников и мяч отправился в сетку.
    • 23'
      Буэндия прошел по правому флангу, там его абсолютно никто не встретил, но передача в штрафную получилась неточной.
    • Описание гола
      22'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! ЯНГ!!! Пошла подача в штрафную площадь "Ноттингема", где после верховой борьбы мяч отскочил к Янгу, который мощнейшим ударом вложил его в угол ворот соперника с дальнего расстояния! Без шансов для Хендерсона!
    • Фол, нарушение
      21'
      Получил мяч Деннис в районе центрального круга, где было два защитника гостей, попытался убежать форвард, но в борьбе нарушил правила.
    • 19'
      Хорошо убегал Коутиньо по левому флангу, он уже практически вошел в штрафную площадь, но в последний момент Орье в подкате выбил мяч из под ног соперника.
    • Желтая карточка
      18'
      Опасный подкат выполнил Орье, сзади он сбил соперника, арбитр без раздумий показал желтую карточку игроку.
    • 17'
      Нельзя сказать, что счет по игре. Все-таки гости поактивнее смотрелись в начале этой встречи.
    • Описание гола
      16'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ДЕННИС! Отличная подача со стандарта последовала от Гиббса-Уайта в штрафную площадь "Астон Виллы", где Деннис "отклеился" от двух защитников и головой отправил мяч в дальний угол ворот!
    • Фол, нарушение
      15'
      Теперь уже футболисты "Астон Виллы" фолят около своей штрафной площади. Хороший шанс получает "Ноттингем".
    • 14'
      Янг сделал отличную передачу на Коутиньо, который попытался прострелить в штрафную площадь соперника, но попал в защитника.
    • 13'
      Соарес и Коутиньо подошли к этому мячу, последний нанес плотный удар, но попал прямо в стенку из игроков "Ноттингема".
    • Фол, нарушение
      12'
      Отлично поборолся в центре поля Буэндия, поставил корпус и сохранил мяч, но после чего был сбит игроком "Ноттингема". Штрафной удар.
    • 11'
      Пошел заброс с аута от защитника "Ноттингема" в сторону штрафной площади соперника, но Деннис проиграл там верховое единоборство и потерял мяч.
    • 9'
      Пытаются гости раскачать своего соперника, переводя мяч с одного фланга на другой, но пока дисциплинированно действуют игроки "Ноттингема" в обороне.
    • 8'
      Отобрали мяч хозяева на левом фланге, последовала обостряющая передача по краю, но защитник "Астон Виллы" перехватил игровой "снаряд".
    • 7'
      Немного отодвинули хозяева игру от своих ворот. Контролируют мяч игроки "Ноттингема" на чужой половине поля, но пока без особых обострений. 
    • Травма, повреждение
      6'
      Буэндия оказался на газоне, но фол не был зафиксирован. Тем не менее арбитр остановил игру, медицинская помощь требуется футболисту.
    • Угловой
      5'
      Разыграли угловой игроки "Астон Виллы", последовала передача от флажка на линию штрафной площади, там ее готов был принять Уоткинс, но не смог форвард попасть по мячу, срезался "снаряд" у него с ноги.
    • 4'
      Последовал пас в разрез на Уоткинса, который пытался выйти один на один с голкипером, но защитник "Ноттингема" перехватил потенциально опасную передачу.
    • 3'
      Гости сразу берут мяч под свой контроль. Пошла подача Янга с левого фланга, но очень неточная она оказалась. Хендерсон разыграет от ворот.
    • 2'
      Хозяева играют сегодня в красной форме, "Астон Вилла" в небесно-голубых цветах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал свисток от главного арбитра встречи! Матч стартовал!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на City Ground, Nottingham. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла

    Исход игры
    Ноттингем Форест
    13.5% (18)
    Ничья
    30.1% (40)
    Астон Вилла
    56.4% (75)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.98% (52)
    Меньше
    57.02% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    67.77% (82)
    Нет
    32.23% (39)
    Популярный счёт
    1:2 Астон Вилла
    27.1% (36)
    1:1 Ничья
    22.6% (30)
    0:1 Астон Вилла
    18% (24)
    1:0 Ноттингем Форест
    7.5% (10)
    2:2 Ничья
    5.3% (7)
    2:1 Ноттингем Форест
    5.3% (7)
    0:2 Астон Вилла
    2.3% (3)
    2:3 Астон Вилла
    1.5% (2)
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