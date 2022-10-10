Тур: 9. Стадион: Муниципальный стадион Ароки.
0'
0:1
21' ГолКоломбатто Сантьяго
1:1
30' ГолБукия Андре
34' Желтая карточкаРодригес Хосе Луис
2:1
52' ГолСилла Морлей
3:1
58' ГолАнтони
61' Желтая карточкаМиллан Алехандро
70' Желтая карточкаФонте Руй
78' Желтая карточкаАссунсао Густаво
4:1
84' ГолДаббаг Одай
90'+4
Ход матча
21'
30'
1:1
52'
2:1
58'
3:1
61'
69'
70'
78'
79'
84'
4:1
28
Эшгаю
Тьягу
13
Бассо
Жоау
6
Куарежма
23
Соро
Исмаила
10
Руис
Алан
11
Антони
31
Жуниор
Луис
15
Риччели
25
Пеле
Мамаду
28
Юссуф
Зейду
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Эшгаю ТьягуЗащитник
-
13 Бассо ЖоауЗащитник
- Защитник
-
6 КуарежмаЗащитник
-
23 Соро ИсмаилаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Руис АланПолузащитник
-
11 АнтониПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Галович НиноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Яу МозесПолузащитник
-
15 Даббаг ОдайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
8 АрсениоНападающий
-
Главный тренер: Арманду Эвангелишта
- Основной состав
-
31 Жуниор ЛуисВратарь
- Защитник
-
15 РиччелиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Пеле МамадуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фонте РуйПолузащитник
-
29 Кадис ХондерНападающий
- Нападающий
-
20 Gustavo Sa
-
Главный тренер: Joao Pedro Sousa
История личных встреч
Арока
Фамаликан
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мухика Рафаэль
|3
|0.33
|Букия Андре
|2
|0.22
|Даббаг Одай
|2
|0.22
|Бассо Жоау
|1 (1)
|0.11
|Антони
|1
|0.11
|Силла Морлей
|1
|0.11
|Куарежма
|1
|0.11
|Симау Давид
|0
|0
|Витиньо Виктор
|0
|0
|Арсенио
|0
|0
|Эшгаю Тьягу
|0
|0
|Опоку Джером
|0
|0
Фамаликан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юссуф Зейду
|2
|0.22
|Родригес Хосе Луис
|1
|0.11
|Родригеш Иву
|1
|0.11
|Коломбатто Сантьяго
|1
|0.11
|Ассунсао Густаво
|1
|0.11
Карточки
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соро Исмаила
|2
|1
|Руис Алан
|3
|0
|Опоку Джером
|1
|1
|Куарежма
|1
|1
|Симау Давид
|2
|0
|Милованов Богдан
|2
|0
|Эшгаю Тьягу
|2
|0
|Антони
|1
|0
|Зубас Эмилиюс
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
|Ignacio De Arruabarrena
|1
|0
|Букия Андре
|1
|0
|Bruno Marques
|1
|0
|Фернандес Рафаэль
|1
|0
Фамаликан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коломбатто Сантьяго
|4
|0
|Родригеш Иву
|2
|1
|Де ла Фуэнте Эрнан
|2
|0
|Gustavo Sa
|2
|0
|Фонте Руй
|1
|0
|Пеле Мамаду
|1
|0
|Родригес Хосе Луис
|1
|0
|Батубинсика Дилан
|1
|0
|Жуниор Луис
|1
|0
|Юссуф Зейду
|1
|0
|Михай Энеа
|1
|0
|Моура Франсишку
|1
|0
|Ассунсао Густаво
|1
|0
|Миллан Алехандро
|1
|0
|Кадиле Джуниор
|1
|0
|Theo Fonseca
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
1
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
100%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
11
8
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
3
27%
1
13%
31-45
1
9%
3
38%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
2
18%
1
13%
76-90
Забито
3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
20%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Забито
11
6
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
3
50%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
1
17%
76-90
Пропущено
17
12
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
3
18%
1
8%
1-15
1
6%
3
25%
16-30
5
29%
29%
1
8%
31-45
2
12%
3
25%
46-60
3
18%
2
17%
61-75
3
18%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Арока
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Пасуш де Феррейра - Арока 1:1 Арока - Витория Гимарайнш 2:2 Арока - Боавишта 1:2 Каса Пиа - Арока 0:0
Арока - Брага 0:6 Санта-Клара - Арока 1:2 Арока - Жил Висенте 1:0 Бенфика - Арока 4:0 Арока - Paris 13 Atl. 2:1 Арока - Шавиш 0:0 Брага - Арока 3:2 Арока - Белененсеш 0:0 Брага - Арока 1:0 Арока - Портимоненсе 1:0 Визела - Арока 2:1 Арока - Санта-Клара 1:1 Боавишта - Арока 1:0 Арока - Жил Висенте 2:1 Тондела - Арока 2:2 Арока - Пасуш де Феррейра 0:1
Фамаликан
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фамаликан - Боавишта 4:0 Каса Пиа - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Бенфика 0:1 Портимоненсе - Фамаликан 1:0
Фамаликан - Санта-Клара 1:0 Жил Висенте - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Брага 0:3 Эшторил - Фамаликан 2:0 Фамаликан - Брага 3:2 Белененсеш - Фамаликан 2:3 Фамаликан - Эшторил 3:1 Бенфика - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 2:2 Портимоненсе - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:2 Визела - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Санта-Клара 0:0 Витория Гимарайнш - Фамаликан 2:1 Фамаликан - Тондела 2:1 Маритиму - Фамаликан 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|9
|8
|1
|0
|23 - 5
|25
|2.
|Порту
|9
|7
|1
|1
|22 - 6
|22
|3.
|Брага
|9
|6
|1
|2
|24 - 10
|19
|4.
|Каса Пиа
|9
|5
|2
|2
|9 - 5
|17
|5.
|Боавишта
|9
|5
|1
|3
|9 - 13
|16
|6.
|Спортинг Л
|9
|5
|1
|3
|18 - 12
|16
|7.
|Эшторил
|9
|4
|3
|2
|11 - 7
|15
|8.
|Портимоненсе
|9
|5
|0
|4
|8 - 9
|15
|9.
|Витория Гимарайнш
|9
|4
|2
|3
|7 - 6
|14
|10.
|Шавиш
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|11.
|Арока
|9
|3
|3
|3
|11 - 17
|12
|12.
|Визела
|9
|3
|2
|4
|7 - 9
|11
|13.
|Риу Аве
|9
|2
|3
|4
|13 - 17
|9
|14.
|Жил Висенте
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|15.
|Фамаликан
|9
|2
|1
|6
|6 - 12
|7
|16.
|Санта-Клара
|9
|1
|2
|6
|6 - 11
|5
|17.
|Пасуш де Феррейра
|9
|0
|2
|7
|6 - 17
|2
|18.
|Маритиму
|9
|0
|1
|8
|6 - 25
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|5
|5
|0
|0
|18 - 5
|15
|2.
|Порту
|4
|4
|0
|0
|15 - 2
|12
|3.
|Брага
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|4.
|Боавишта
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|5.
|Спортинг Л
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|6.
|Портимоненсе
|5
|3
|0
|2
|4 - 4
|9
|7.
|Каса Пиа
|5
|2
|1
|2
|3 - 2
|7
|8.
|Витория Гимарайнш
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|9.
|Арока
|5
|2
|1
|2
|8 - 11
|7
|10.
|Фамаликан
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|11.
|Риу Аве
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|12.
|Эшторил
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Санта-Клара
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|14.
|Жил Висенте
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|15.
|Визела
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|16.
|Шавиш
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|Пасуш де Феррейра
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|18.
|Маритиму
|4
|0
|0
|4
|3 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|4
|3
|1
|0
|5 - 0
|10
|2.
|Каса Пиа
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|3.
|Порту
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|4.
|Эшторил
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|5.
|Шавиш
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|6.
|Брага
|4
|3
|0
|1
|13 - 6
|9
|7.
|Витория Гимарайнш
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|Визела
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|9.
|Спортинг Л
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|10.
|Боавишта
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|11.
|Портимоненсе
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|12.
|Арока
|4
|1
|2
|1
|3 - 6
|5
|13.
|Жил Висенте
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|14.
|Риу Аве
|5
|0
|3
|2
|7 - 12
|3
|15.
|Пасуш де Феррейра
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|16.
|Фамаликан
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
|17.
|Маритиму
|5
|0
|1
|4
|3 - 18
|1
|18.
|Санта-Клара
|4
|0
|0
|4
|1 - 5
|0
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|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|6 (1)
|Порту
|Тареми Мехди
|6 (4)
|Риу Аве
|Якубу Абдул-Азиз
|5 (3)
|Брага
|Банза Симон
|5 (1)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|6
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 5
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 5
|Брага
|Сильва Фабиано
|5
|Визела
|Гуззу Рафаэл
|5
|Эшторил
|Говейя Тьягу
|5
Прогнозы на матч Арока 4:1 Фамаликан
Исход игры
Арока
48.7% (58)
Ничья
42.9% (51)
Фамаликан
8.4% (10)
Тотал 2.5
Больше
21.37% (25)
Меньше
78.63% (92)
Обе команды забьют
Да
61.54% (72)
Нет
38.46% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.5% (47)
1:0 Арока
29.4% (35)
2:1 Арока
15.1% (18)
1:2 Фамаликан
5% (6)
0:1 Фамаликан
3.4% (4)
2:0 Арока
2.5% (3)
0:0 Ничья
2.5% (3)
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