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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: .
Арока
4:1
Конец матча
Фамаликан
0'
0:1
21' Гол
Коломбатто Сантьяго
1:1
30' Гол
Букия Андре
34' Желтая карточка
Родригес Хосе Луис
2:1
52' Гол
Силла Морлей
3:1
58' Гол
Антони
61' Желтая карточка
Миллан Алехандро
70' Желтая карточка
Фонте Руй
78' Желтая карточка
Ассунсао Густаво
4:1
84' Гол
Даббаг Одай
90'+4
12
Ignacio
De
Arruabarrena
28
Эшгаю
Тьягу
13
Бассо
Жоау
3
Опоку
Джером
6
Куарежма
23
Соро
Исмаила
5
Симау
Давид
7
Букия
Андре
10
Руис
Алан
11
Антони
19
Мухика
Рафаэль
31
Жуниор
Луис
6
Пенетра
Алешандре
15
Риччели
4
Михай
Энеа
5
Лима
Рубен
25
Пеле
Мамаду
97
Коломбатто
Сантьяго
7
Родригеш
Иву
28
Юссуф
Зейду
19
Родригес
Хосе
Луис
9
Миллан
Алехандро
Арока
4-2-3-1
Фамаликан
4-2-3-1

История личных встреч

Арока
Фамаликан

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПВЛ
2:1
ПВЛ
2:0
КЛ
1:1
ПВЛ
1:0
ПВЛ
2:0
ТМК
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мухика Рафаэль 3 0.33
Букия Андре 2 0.22
Даббаг Одай 2 0.22
Бассо Жоау 1 (1) 0.11
Антони 1 0.11
Силла Морлей 1 0.11
Куарежма 1 0.11
Симау Давид 0 0
Витиньо Виктор 0 0
Арсенио 0 0
Эшгаю Тьягу 0 0
Опоку Джером 0 0
Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юссуф Зейду 2 0.22
Родригес Хосе Луис 1 0.11
Родригеш Иву 1 0.11
Коломбатто Сантьяго 1 0.11
Ассунсао Густаво 1 0.11

Карточки

Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соро Исмаила 2 1
Руис Алан 3 0
Опоку Джером 1 1
Куарежма 1 1
Симау Давид 2 0
Милованов Богдан 2 0
Эшгаю Тьягу 2 0
Антони 1 0
Зубас Эмилиюс 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Ignacio De Arruabarrena 1 0
Букия Андре 1 0
Bruno Marques 1 0
Фернандес Рафаэль 1 0
Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коломбатто Сантьяго 4 0
Родригеш Иву 2 1
Де ла Фуэнте Эрнан 2 0
Gustavo Sa 2 0
Фонте Руй 1 0
Пеле Мамаду 1 0
Родригес Хосе Луис 1 0
Батубинсика Дилан 1 0
Жуниор Луис 1 0
Юссуф Зейду 1 0
Михай Энеа 1 0
Моура Франсишку 1 0
Ассунсао Густаво 1 0
Миллан Алехандро 1 0
Кадиле Джуниор 1 0
Theo Fonseca 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
1
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
100%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

11
8
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
3
27%
1
13%
31-45
1
9%
3
38%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
2
18%
1
13%
76-90

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
20%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Забито

11
6
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
3
50%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
1
17%
76-90

Пропущено

17
12
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
3
18%
1
8%
1-15
1
6%
3
25%
16-30
5
29%
29%
1
8%
31-45
2
12%
3
25%
46-60
3
18%
2
17%
61-75
3
18%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Арока
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Пасуш де Феррейра - Арока 1:1 Арока - Витория Гимарайнш 2:2 Арока - Боавишта 1:2 Каса Пиа - Арока 0:0
Арока - Брага 0:6 Санта-Клара - Арока 1:2 Арока - Жил Висенте 1:0 Бенфика - Арока 4:0 Арока - Paris 13 Atl. 2:1 Арока - Шавиш 0:0 Брага - Арока 3:2 Арока - Белененсеш 0:0 Брага - Арока 1:0 Арока - Портимоненсе 1:0 Визела - Арока 2:1 Арока - Санта-Клара 1:1 Боавишта - Арока 1:0 Арока - Жил Висенте 2:1 Тондела - Арока 2:2 Арока - Пасуш де Феррейра 0:1
Фамаликан
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фамаликан - Боавишта 4:0 Каса Пиа - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Бенфика 0:1 Портимоненсе - Фамаликан 1:0
Фамаликан - Санта-Клара 1:0 Жил Висенте - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Брага 0:3 Эшторил - Фамаликан 2:0 Фамаликан - Брага 3:2 Белененсеш - Фамаликан 2:3 Фамаликан - Эшторил 3:1 Бенфика - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 2:2 Портимоненсе - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:2 Визела - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Санта-Клара 0:0 Витория Гимарайнш - Фамаликан 2:1 Фамаликан - Тондела 2:1 Маритиму - Фамаликан 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 9 8 1 0 23 - 5 25
2. Порту 9 7 1 1 22 - 6 22
3. Брага 9 6 1 2 24 - 10 19
4. Каса Пиа 9 5 2 2 9 - 5 17
5. Боавишта 9 5 1 3 9 - 13 16
6. Спортинг Л 9 5 1 3 18 - 12 16
7. Эшторил 9 4 3 2 11 - 7 15
8. Портимоненсе 9 5 0 4 8 - 9 15
9. Витория Гимарайнш 9 4 2 3 7 - 6 14
10. Шавиш 9 3 3 3 8 - 9 12
11. Арока 9 3 3 3 11 - 17 12
12. Визела 9 3 2 4 7 - 9 11
13. Риу Аве 9 2 3 4 13 - 17 9
14. Жил Висенте 9 2 3 4 8 - 12 9
15. Фамаликан 9 2 1 6 6 - 12 7
16. Санта-Клара 9 1 2 6 6 - 11 5
17. Пасуш де Феррейра 9 0 2 7 6 - 17 2
18. Маритиму 9 0 1 8 6 - 25 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 5 5 0 0 18 - 5 15
2. Порту 4 4 0 0 15 - 2 12
3. Брага 5 3 1 1 11 - 4 10
4. Боавишта 5 3 1 1 6 - 6 10
5. Спортинг Л 4 3 0 1 10 - 3 9
6. Портимоненсе 5 3 0 2 4 - 4 9
7. Каса Пиа 5 2 1 2 3 - 2 7
8. Витория Гимарайнш 4 2 1 1 2 - 1 7
9. Арока 5 2 1 2 8 - 11 7
10. Фамаликан 4 2 0 2 5 - 4 6
11. Риу Аве 4 2 0 2 6 - 5 6
12. Эшторил 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Санта-Клара 5 1 2 2 5 - 6 5
14. Жил Висенте 5 1 2 2 3 - 5 5
15. Визела 4 1 1 2 3 - 4 4
16. Шавиш 4 0 3 1 3 - 4 3
17. Пасуш де Феррейра 5 0 1 4 3 - 11 1
18. Маритиму 4 0 0 4 3 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 4 3 1 0 5 - 0 10
2. Каса Пиа 4 3 1 0 6 - 3 10
3. Порту 5 3 1 1 7 - 4 10
4. Эшторил 5 3 1 1 6 - 2 10
5. Шавиш 5 3 0 2 5 - 5 9
6. Брага 4 3 0 1 13 - 6 9
7. Витория Гимарайнш 5 2 1 2 5 - 5 7
8. Визела 5 2 1 2 4 - 5 7
9. Спортинг Л 5 2 1 2 8 - 9 7
10. Боавишта 4 2 0 2 3 - 7 6
11. Портимоненсе 4 2 0 2 4 - 5 6
12. Арока 4 1 2 1 3 - 6 5
13. Жил Висенте 4 1 1 2 5 - 7 4
14. Риу Аве 5 0 3 2 7 - 12 3
15. Пасуш де Феррейра 4 0 1 3 3 - 6 1
16. Фамаликан 5 0 1 4 1 - 8 1
17. Маритиму 5 0 1 4 3 - 18 1
18. Санта-Клара 4 0 0 4 1 - 5 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Рамуш Гонсалу 6 (1)
Порту Тареми Мехди 6 (4)
Риу Аве Якубу Абдул-Азиз 5 (3)
Брага Банза Симон 5 (1)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 6
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 5
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 5
Брага Сильва Фабиано 5
Визела Гуззу Рафаэл 5
Эшторил Говейя Тьягу 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      34'
      Родригес Хосе Луис получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      30'
      Г О О О О Л - Букия Андре бьет в цель!
    • Описание гола
      21'
      Г О О О О Л - Коломбатто Сантьяго бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 119
    Арока 48.7% (58)
    X 42.9% (51)
    Фамаликан 8.4% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Арока 4:1 Фамаликан

    Исход игры
    Арока
    48.7% (58)
    Ничья
    42.9% (51)
    Фамаликан
    8.4% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    21.37% (25)
    Меньше
    78.63% (92)
    Обе команды забьют
    Да
    61.54% (72)
    Нет
    38.46% (45)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.5% (47)
    1:0 Арока
    29.4% (35)
    2:1 Арока
    15.1% (18)
    1:2 Фамаликан
    5% (6)
    0:1 Фамаликан
    3.4% (4)
    2:0 Арока
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
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