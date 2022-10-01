0:2
Конец матча
0'
0:1
13' ГолLautaro Diaz
43' Желтая карточкаMateo Carabajal
45' Желтая карточкаРейналдо Мануэл
0:2
67' ГолLorenzo Faravelli
79' Желтая карточкаRichard Schunke
88' Желтая карточкаКальери Хонатан
89' Желтая карточкаКристиан Пеллерано
89' Желтая карточкаКоста Диего
90' Вторая желтая карточкаКальери Хонатан
90' Красная карточкаКоста Диего
90'+8
Ход матча
13'
0:1
43'
45'
67'
79'
88'
89'
90'
90'
16
Leo
XV
12
Alisson
II
29
Pablo
Maia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Leo XVЗащитник
- Защитник
-
12 Alisson IIПолузащитник
-
29 Pablo MaiaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 ЖандрейВратарь
-
34 WelingtonЗащитник
-
22 Миранда ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
23 Eder1
-
26 Igor Gomes
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Marco AnguloПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Lautaro DiazНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Айови ХаймеНападающий
- Нападающий
-
50 Alan Minda
-
29 Julio Ortiz
-
-
-
23 Mateo Ortiz
-
-
-
12 Joan Lopez
-
Главный тренер: Martin Anselmi
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусиано Невес
|4
|0.57
|Patrick I
|2
|0.29
|Морейра Жоау
|1
|0.14
|Nikao
|1
|0.14
|Кальери Хонатан
|1
|0.14
|Igor Vinicius
|1
|0.14
|Rodrigo Huendra
|1
|0.14
|Рейналдо Мануэл
|1 (1)
|0.14
|Eder1
|1 (1)
|0.14
Индепендьенте дель Валле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lautaro Diaz
|5
|0.71
|Lorenzo Faravelli
|3 (1)
|0.43
|Richard Schunke
|2
|0.29
|Айови Хайме
|1
|0.14
|Luis Geovanny Segovia
|1
|0.14
|Jhoanner Chavez
|1
|0.14
|Marco Angulo
|1
|0.14
|Сорноса Хуниор
|1 (1)
|0.14
Карточки
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кальери Хонатан
|3
|2
|Igor Vinicius
|3
|1
|Коста Диего
|1
|1
|Igor Gomes
|1
|1
|Рейналдо Мануэл
|2
|0
|Pablo Maia
|2
|0
|Rodrigo Nestor
|0
|1
|Миранда Жоао
|1
|0
|Welington
|1
|0
|Лусиано Невес
|1
|0
|Giuliano Galoppo
|1
|0
|Андерсон Андре
|1
|0
|Eder1
|1
|0
|Gabriel Falcao
|1
|0
Индепендьенте дель Валле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jonathan Jesus Bauman
|1
|1
|Айови Хайме
|1
|1
|Кристиан Пеллерано
|1
|0
|Richard Schunke
|1
|0
|Гайбор Фернандо
|1
|0
|Luis Geovanny Segovia
|1
|0
|Mateo Carabajal
|1
|0
|Jhoanner Chavez
|1
|0
|Marco Angulo
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
29%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
6
9
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
11%
16-30
1
17%
3
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
13
15
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
3
23%
2
13%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
2
15%
3
20%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
3
23%
4
27%
61-75
1
8%
3
20%
76-90
Пропущено
10
2
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
50%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Паулу
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сан-Паулу - Аваи 4:0 Сеара - Сан-Паулу 0:2 Фламенго - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Коринтианс 1:1
Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 2:0 Куяба - Сан-Паулу 1:1 Атлетико Гойяненсе - Сан-Паулу 3:1 Сан-Паулу - Форталеза 0:1 Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Сантос - Сан-Паулу 1:0 Америка Минейро - Сан-Паулу 2:2 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 3:0 Сеара - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Фламенго 0:2 Сан-Паулу - Сеара 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 1:0 Сан-Паулу - Гойяс 3:3 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 3:3 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:2
Индепендьенте дель Валле
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Индепендьенте дель Валле - Макара 1:0 ЛДУ Кито - Индепендьенте дель Валле 2:2 Индепендьенте дель Валле - Дельфин 2:0 Мелгар - Индепендьенте дель Валле 0:3
Депортиво Куэнка - Индепендьенте дель Валле 2:1 Индепендьенте дель Валле - Мелгар 3:0 Индепендьенте дель Валле - Универсидад Католика 1:2 Гуаякиль Сити - Индепендьенте дель Валле 0:1 Индепендьенте дель Валле - Гуаласео 2:0 Индепендьенте дель Валле - Тачира 4:1 Оренсе - Индепендьенте дель Валле 1:2 Тачира - Индепендьенте дель Валле 0:1 Индепендьенте дель Валле - Барселона Гуаякиль 1:1 Аукас - Индепендьенте дель Валле 5:0 Эмелек - Индепендьенте дель Валле 2:3 Индепендьенте дель Валле - Кумбайя 2:0 Ланус - Индепендьенте дель Валле 0:0 Индепендьенте дель Валле - Ланус 2:1 9 октября - Индепендьенте дель Валле 1:1 Индепендьенте дель Валле - Америка Минейро 3:0
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
0 Сан-Паулу
2 Индепендьенте дель Валле
- 0:2 САН-ИНД
|Индепендьенте дель Валле
|Lautaro Diaz
|5
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|4
|Атлетико Гойяненсе
|Фернандо Луис IV
|3
|Индепендьенте дель Валле
|Lorenzo Faravelli
|4
|Индепендьенте дель Валле
|Richard Schunke
|2
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|2 3
|Сан-Паулу
|Igor Vinicius
|1 3
|Интернасьонал Порту Алегре
|Gabriel Paulista VIII
|1 2
|Сеара
|Луис Виктор
|3
|Сеара
|Nino Paraiba
|3