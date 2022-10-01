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Копа Судамерикана
2022

Сан-Паулу
0:2
Конец матча
Индепендьенте дель Валле
0'
0:1
13' Гол
Lautaro Diaz
43' Желтая карточка
Mateo Carabajal
45' Желтая карточка
Рейналдо Мануэл
0:2
67' Гол
Lorenzo Faravelli
79' Желтая карточка
Richard Schunke
88' Желтая карточка
Кальери Хонатан
89' Желтая карточка
Кристиан Пеллерано
89' Желтая карточка
Коста Диего
90' Вторая желтая карточка
Кальери Хонатан
90' Красная карточка
Коста Диего
90'+8
1
Felipe
Alves
2
Igor
Vinicius
4
Коста
Диего
16
Leo
XV
6
Рейналдо
Мануэл
12
Alisson
II
29
Pablo
Maia
25
Rodrigo
Nestor
3
Patrick
I
11
Лусиано
Невес
9
Кальери
Хонатан
1
Рамирес
Веллингтон
14
Mateo
Carabajal
5
Richard
Schunke
2
Luis
Geovanny
Segovia
31
Matias
Fernandez
III
6
Jhoanner
Chavez
20
Marco
Angulo
16
Кристиан
Пеллерано
8
Lorenzo
Faravelli
10
Сорноса
Хуниор
19
Lautaro
Diaz
Сан-Паулу
Индепендьенте дель Валле

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусиано Невес 4 0.57
Patrick I 2 0.29
Морейра Жоау 1 0.14
Nikao 1 0.14
Кальери Хонатан 1 0.14
Igor Vinicius 1 0.14
Rodrigo Huendra 1 0.14
Рейналдо Мануэл 1 (1) 0.14
Eder1 1 (1) 0.14
Индепендьенте дель Валле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lautaro Diaz 5 0.71
Lorenzo Faravelli 3 (1) 0.43
Richard Schunke 2 0.29
Айови Хайме 1 0.14
Luis Geovanny Segovia 1 0.14
Jhoanner Chavez 1 0.14
Marco Angulo 1 0.14
Сорноса Хуниор 1 (1) 0.14

Карточки

Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кальери Хонатан 3 2
Igor Vinicius 3 1
Коста Диего 1 1
Igor Gomes 1 1
Рейналдо Мануэл 2 0
Pablo Maia 2 0
Rodrigo Nestor 0 1
Миранда Жоао 1 0
Welington 1 0
Лусиано Невес 1 0
Giuliano Galoppo 1 0
Андерсон Андре 1 0
Eder1 1 0
Gabriel Falcao 1 0
Индепендьенте дель Валле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jonathan Jesus Bauman 1 1
Айови Хайме 1 1
Кристиан Пеллерано 1 0
Richard Schunke 1 0
Гайбор Фернандо 1 0
Luis Geovanny Segovia 1 0
Mateo Carabajal 1 0
Jhoanner Chavez 1 0
Marco Angulo 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
29%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

6
9
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
11%
16-30
1
17%
3
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

13
15
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
3
23%
2
13%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
2
15%
3
20%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
3
23%
4
27%
61-75
1
8%
3
20%
76-90

Пропущено

10
2
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
50%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Паулу
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сан-Паулу - Аваи 4:0 Сеара - Сан-Паулу 0:2 Фламенго - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Коринтианс 1:1
Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 2:0 Куяба - Сан-Паулу 1:1 Атлетико Гойяненсе - Сан-Паулу 3:1 Сан-Паулу - Форталеза 0:1 Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Сантос - Сан-Паулу 1:0 Америка Минейро - Сан-Паулу 2:2 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 3:0 Сеара - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Фламенго 0:2 Сан-Паулу - Сеара 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 1:0 Сан-Паулу - Гойяс 3:3 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 3:3 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:2
Индепендьенте дель Валле
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Индепендьенте дель Валле - Макара 1:0 ЛДУ Кито - Индепендьенте дель Валле 2:2 Индепендьенте дель Валле - Дельфин 2:0 Мелгар - Индепендьенте дель Валле 0:3
Депортиво Куэнка - Индепендьенте дель Валле 2:1 Индепендьенте дель Валле - Мелгар 3:0 Индепендьенте дель Валле - Универсидад Католика 1:2 Гуаякиль Сити - Индепендьенте дель Валле 0:1 Индепендьенте дель Валле - Гуаласео 2:0 Индепендьенте дель Валле - Тачира 4:1 Оренсе - Индепендьенте дель Валле 1:2 Тачира - Индепендьенте дель Валле 0:1 Индепендьенте дель Валле - Барселона Гуаякиль 1:1 Аукас - Индепендьенте дель Валле 5:0 Эмелек - Индепендьенте дель Валле 2:3 Индепендьенте дель Валле - Кумбайя 2:0 Ланус - Индепендьенте дель Валле 0:0 Индепендьенте дель Валле - Ланус 2:1 9 октября - Индепендьенте дель Валле 1:1 Индепендьенте дель Валле - Америка Минейро 3:0
1/8 финала
4 Насьональ Монтевидео
1 Унион Санта-Фе
5 Олимпия Асунсьон
7 Атлетико Гойяненсе
3 Универсидад Католика Чили
8 Сан-Паулу
1 Стронгест
5 Сеара
6 Тачира
4 Сантос
2 Индепендьенте дель Валле
1 Ланус
1 Депортиво Кали
2 Мелгар
3 Коло-Коло
4 Интернасьонал Порту Алегре
1/4 финала
0 Насьональ Монтевидео
4 Атлетико Гойяненсе
6 Сан-Паулу
5 Сеара
1 Тачира
5 Индепендьенте дель Валле
3 Мелгар
1 Интернасьонал Порту Алегре
1/2 финала
5 Атлетико Гойяненсе
7 Сан-Паулу
6 Индепендьенте дель Валле
0 Мелгар
Финал
0 Сан-Паулу
2 Индепендьенте дель Валле

Топ бомбардиров
Индепендьенте дель Валле Lautaro Diaz 5
Сан-Паулу Лусиано Невес 4
Атлетико Гойяненсе Фернандо Луис IV 3
Индепендьенте дель Валле Lorenzo Faravelli 4
Индепендьенте дель Валле Richard Schunke 2
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Паулу Кальери Хонатан 2 3
Сан-Паулу Igor Vinicius 1 3
Интернасьонал Порту Алегре Gabriel Paulista VIII 1 2
Сеара Луис Виктор 3
Сеара Nino Paraiba 3
Весь список
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    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      46'
      Рейналдо Мануэл получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      43'
      Матео Карабахаль получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      13'
      Г О О О О Л - Lautaro Diaz бьет в цель!
    • Первый тайм начался
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