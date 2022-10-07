Мало Густо ошибается в защите.

67' Мало Густо из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

67' Anthony Rouault навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Ляказетт Александр пробил со штрафного прямо в стенку

64' Кастелло Лукеба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Удар от ворот произведет Тулуза

63' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Удар от ворот произведет Лион

62' ШТАНГА! Так было близко к голу - Ратао Рафаэл нанес удар в каркас ворот!

62' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Тальяфико Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Удар от ворот произведет Тулуза

61' Токо-Экамби Карл не смог попасть в створ ударом издали

60' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Ляказетт Александр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Толиссо Корентен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Johann Lepenant выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Удар от ворот произведет Тулуза

56' Силла Иссиага выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Тете нанес удар, но тот был заблокирован.

55' Кастелло Лукеба выиграл воздушное противоборство у Абухлал Закария

54' Johann Lepenant выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Хорошую попытку сделал Токо-Экамби Карл . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Johann Lepenant выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Удар от ворот произведет Тулуза

51' Мало Густо из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Матч возобновлен

50' Матч остановлен

47' Мало Густо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Спирингс Стейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля