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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Буке Рюдди
Лион
1:1
Конец матча
Тулуза
0'
1:0
2' Гол
Тете
4' Желтая карточка
Даллинга Тийс
30' Желтая карточка
Абухлал Закария
1:1
67' Гол
Ратао Рафаэл
88' Желтая карточка
Токо-Экамби Карл
90' Желтая карточка
Шерки Райан
90'+6

Ход матча

2'
Тете
(Ляказетт Александр)
1:0
4'
 
Даллинга Тийс
30'
 
Абухлал Закария
58'
 
Ратао Рафаэл
Даллинга Тийс
67'
1:1
Ратао Рафаэл
(Абухлал Закария)
68'
Рен-Аделед Жефф
Дембеле Мусса
 
68'
Какере Максанс
Толиссо Корентен
 
77'
 
Генро Денис
Деягере Брехт
79'
Шерки Райан
Тете
 
84'
 
Диарра Мусса
Ван ден Бомен Бранко
88'
Токо-Экамби Карл
 
90'
Шерки Райан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Лион 95.9% (116)
X 4.1% (5)
Тулуза 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лопеш
Антони
27
Гюсто
Мало
23
Мендес
Тьяго
4
Люкеба
Кастелло
3
Тальяфико
Николас
24
Лепнан
Йоанн
88
Толиссо
Корентен
11
Тете
10
Ляказетт
Александр
7
Токо-Экамби
Карл
9
Дембеле
Мусса
II
30
Дюпе
Максим
31
Кебен
Кевин
4
Руо
Антони
2
Николаесен
Расмус
12
Силла
Иссиага
10
Деягере
Брехт
17
Спирингс
Стейн
8
Ван
ден
Бомен
Бранко
6
Абухлал
Закария
27
Даллинга
Тийс
28
Шаиби
Фарес
Лион
4-2-3-1
Тулуза
4-3-3

История личных встреч

Лион
Тулуза

18 матчей

94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
11.1%
22.2%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

26 матчей

65.4%
19.2%
15.4%
17 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

46.2%
34.6%
19.2%
12 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

57.7%
26.9%
15.4%
15 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
3:0
КЛ
4:1
Л1
2:3
Л1
5:1
Л1
2:2
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
4:0
Л1
1:2
Л1
2:3
Л1
3:0
Л1
3:0
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
3:0
Л1
3:0
Л1
3:2
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
3:0
Л1
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тете 5 0.5
Ляказетт Александр 4 (1) 0.4
Токо-Экамби Карл 4 0.4
Дембеле Мусса II 2 0.2
Тальяфико Николас 1 0.1
Люкеба Кастелло 1 0.1
Шерки Райан 0 0
Гюсто Мало 0 0
Мендес Тьяго 0 0
Февр Ромен 0 0
Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абухлал Закария 3 0.3
Ратао Рафаэл 3 0.3
Шаиби Фарес 2 0.2
Даллинга Тийс 2 0.2
Деягере Брехт 1 0.1
Хили Рис 1 0.1
Спирингс Стейн 1 0.1
Ван ден Бомен Бранко 0 0
Онаиу Адо 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляказетт Александр 2 0
Лопеш Антони 0 1
Да Сильва Дамьен 1 0
Тальяфико Николас 1 0
Мендес Тьяго 1 0
Токо-Экамби Карл 1 0
Рен-Аделед Жефф 1 0
Дембеле Мусса II 1 0
Какере Максанс 1 0
Шерки Райан 1 0
Гюсто Мало 1 0
Люкеба Кастелло 1 0
Тете 1 0
Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даллинга Тийс 3 0
Деслер Миккел 1 1
Ван ден Бомен Бранко 2 0
Силла Иссиага 2 0
Спирингс Стейн 2 0
Генро Денис 2 0
Деягере Брехт 1 0
Ратао Рафаэл 1 0
Николаесен Расмус 1 0
Абухлал Закария 1 0
Кебен Кевин 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
5
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
3
21%
1
20%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
2
40%
46-60
3
21%
1
20%
61-75
1
7%
1
20%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
20%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
11%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
1
11%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
3
38%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
2
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
1
14%
3
38%
76-90

Забито

17
13
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
3
18%
1
8%
1-15
3
18%
3
23%
16-30
2
12%
3
23%
31-45
3
18%
3
23%
46-60
3
18%
2
15%
61-75
3
18%
1
8%
76-90

Пропущено

12
17
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
17%
4
24%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
2
12%
31-45
2
17%
5
29%
29%
46-60
2
17%
2
12%
61-75
2
17%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ланс - Лион 1:0 Лион - ПСЖ 0:1 Монако - Лион 2:1 Лорьян - Лион 3:1
Лион - Анже 5:0 Лион - Осер 2:1 Реймс - Лион 1:1 Лион - Труа 4:1 Лион - Аяччо 2:1 Интер Милан - Лион 2:2 Фейеноорд - Лион 0:2 Виллем II - Лион 5:0 Андерлехт - Лион 3:0 Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3 Бур-Перонна - Лион 2:4 Клермон - Лион 1:2 Лион - Нант 3:2 Мец - Лион 3:2 Марсель - Лион 0:3
Тулуза
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Тулуза - Монпелье 4:2 Тулуза - Ним 2:1 Лилль - Тулуза 2:1 Тулуза - Реймс 1:0
Клермон - Тулуза 2:0 Тулуза - ПСЖ 0:3 Нант - Тулуза 3:1 Тулуза - Лорьян 2:2 Труа - Тулуза 0:3 Тулуза - Ницца 1:1 Тулуза - Клермон 0:1 Монпелье - Тулуза 4:5 Осасуна - Тулуза 3:3 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1 Тулуза - По 2:0 Тулуза - Труа 6:1 Тулуза - Ним 2:0 Аяччо - Тулуза 1:0 Тулуза - Ним 2:1 Родез - Тулуза 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 8 1 0 28 - 5 25
2. Марсель Заявка 9 7 2 0 19 - 5 23
3. Лорьян Заявка 9 7 1 1 19 - 13 22
4. Ланс Заявка 9 6 3 0 17 - 7 21
5. Монако Заявка 9 5 2 2 17 - 13 17
6. Ренн Заявка 9 4 3 2 17 - 9 15
7. Лион Заявка 10 4 2 4 17 - 12 14
8. Лилль Заявка 9 4 1 4 17 - 18 13
9. Клермон Заявка 9 4 1 4 12 - 14 13
10. Тулуза Заявка 10 3 3 4 14 - 16 12
11. Монпелье Заявка 9 4 0 5 21 - 19 12
12. Труа Заявка 9 3 2 4 16 - 18 11
13. Анже Заявка 9 2 2 5 9 - 21 8
14. Ницца Заявка 9 2 2 5 6 - 11 8
15. Осер Заявка 9 2 2 5 9 - 20 8
16. Нант Заявка 9 1 4 4 9 - 15 7
17. Реймс Заявка 9 1 4 4 12 - 19 7
18. Брест Заявка 9 1 3 5 9 - 19 6
19. Страсбург Заявка 9 0 5 4 7 - 12 5
20. Аяччо Заявка 9 1 1 7 5 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 5 5 0 0 12 - 5 15
2. Марсель Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
3. Лион Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
4. Лорьян Заявка 4 4 0 0 10 - 5 12
5. ПСЖ Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
6. Ренн Заявка 4 3 0 1 10 - 3 9
7. Монпелье Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
8. Тулуза Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
9. Монако Заявка 5 2 1 2 10 - 11 7
10. Лилль Заявка 4 2 0 2 8 - 11 6
11. Клермон Заявка 4 2 0 2 4 - 8 6
12. Труа Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
13. Нант Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
14. Осер Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Анже Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
16. Страсбург Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
17. Реймс Заявка 4 0 2 2 4 - 9 2
18. Брест Заявка 4 0 2 2 2 - 10 2
19. Ницца Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
20. Аяччо Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 5 0 0 19 - 1 15
2. Марсель Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
3. Монако Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Лорьян Заявка 5 3 1 1 9 - 8 10
5. Клермон Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
6. Лилль Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
7. Ницца Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
8. Ланс Заявка 4 1 3 0 5 - 2 6
9. Ренн Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
10. Труа Заявка 5 2 0 3 10 - 11 6
11. Реймс Заявка 5 1 2 2 8 - 10 5
12. Брест Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
13. Тулуза Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
14. Анже Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
15. Осер Заявка 4 1 0 3 4 - 12 3
16. Монпелье Заявка 4 1 0 3 12 - 11 3
17. Аяччо Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
18. Страсбург Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
19. Нант Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Лион Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
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Топ бомбардиров
ПСЖ Неймар 10 (7)
ПСЖ Мбаппе Килиан 8
Лилль Дэвид Джонатан 6 (2)
Ланс Сотока Флориан 7 (2)
Реймс Балогун Фоларин 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 2
Марсель Жиго Самуэль 1 3
Анже Менди Батиста 1 3
Марсель Игорь Тудор 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 45'
      Контроль мяча: Лион: 49%, Тулуза: 51%.
    • 45'
      Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 45'
      Ляказетт Александр пробует нанести удар издали, но Максим Дупе держит все под контролем
    • 44'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 44'
      Мендес Тьяго из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 43'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Спирингс Стейн!
    • 43'
      Спирингс Стейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 42'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 42'
      Силла Иссиага выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Anthony Rouault из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      42'
      Ляказетт Александр навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 41'
      Толиссо Корентен нанес удар головой, но Максим Дупе спокойно отбил мяч.
    • Угловой
      41'
      Ляказетт Александр из команды Лион подал угловой слева.
    • 41'
      Anthony Rouault успешно блокирует удар.
    • 41'
      Тете нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 40'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 40'
      Мало Густо выиграл воздушное противоборство у Шаиби Фарес.
    • Офсайд
      40'
      Дембеле Мусса II из команды Лион в офсайде
    • Фол, нарушение
      39'
      Тальяфико Николас наказан за толчок Спирингс Стейн
    • 39'
      Тальяфико Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      38'
      Судья сигнализирует, что Мало Густо из команды Лион поставил подножку. Пострадал Шаиби Фарес
    • 37'
      Толиссо Корентен из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      37'
      Ван ден Бомен Бранко навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 35'
      Контроль мяча: Лион: 53%, Тулуза: 47%.
    • 34'
      Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      34'
      Назначен штрафной. Пострадал Николаесен Расмус, его свалил Толиссо Корентен.
    • 33'
      Anthony Rouault из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      33'
      Судья свистит. Силла Иссиага атаковал сзади соперника. Это Тете заработал своей команде штрафной
    • Фол, нарушение
      32'
      Шаиби Фарес наказан за толчок Тете
    • 32'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 32'
      Лопеш Антони из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Силла Иссиага из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 31'
      Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 30'
      Контроль мяча: Лион: 52%, Тулуза: 48%.
    • Желтая карточка
      30'
      Абухлал Закария получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      30'
      НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Абухлал Закария нырнул в штрафной. Спорно!
    • 29'
      Лион контролирует мяч.
    • 29'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 29'
      Тете из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 28'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 28'
      Мендес Тьяго из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Тулуза контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      27'
      Толиссо Корентен наказан за толчок Деягере Брехт
    • 27'
      Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 26'
      Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 26'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Лион: 52%, Тулуза: 48%.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • Угловой
      24'
      Ляказетт Александр навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 23'
      Хорошую попытку сделал Ляказетт Александр. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 23'
      Дембеле Мусса II создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 23'
      Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
    • 23'
      Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 22'
      Anthony Rouault из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 21'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Лион: 48%, Тулуза: 52%.
    • 20'
      Дюпе Максим взял и забрал мяч на выходе
    • 19'
      Тальяфико Николас из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 19'
      Николаесен Расмус из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Лион начинает контратаку
    • 18'
      Мало Густо из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      18'
      Мало Густо из команды Лион заходит слишком далеко, он валит Шаиби Фарес.
    • 17'
      Ван ден Бомен Бранко из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      16'
      Судья сигнализирует, что Тальяфико Николас из команды Лион поставил подножку. Пострадал Абухлал Закария
    • 16'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 16'
      Шанс! Абухлал Закария из команды Тулуза пробил головой, но мимо
    • 16'
      Ван ден Бомен Бранко из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      15'
      Судья сигнализирует, что Тальяфико Николас из команды Лион поставил подножку. Пострадал Абухлал Закария
    • 15'
      Контроль мяча: Лион: 55%, Тулуза: 45%.
    • 14'
      Тулуза контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      14'
      Судья сигнализирует, что Дембеле Мусса II из команды Лион поставил подножку. Пострадал Николаесен Расмус
    • 13'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 13'
      Johann Lepenant нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 13'
      Johann Lepenant выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Николаесен Расмус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Тальяфико Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Хорошую попытку сделал Токо-Экамби Карл. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 12'
      Токо-Экамби Карл создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 11'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 11'
      Johann Lepenant выиграл воздушное противоборство у Шаиби Фарес.
    • 11'
      Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Лион: 62%, Тулуза: 38%.
    • 10'
      Шаиби Фарес пробует нанести удар издали, но Антони Лопеш держит все под контролем
    • 10'
      Мендес Тьяго из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      10'
      Anthony Rouault из команды Тулуза подал угловой слева.
    • 9'
      Мендес Тьяго ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 8'
      Абухлал Закария выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Мендес Тьяго из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 8'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 6'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Лион: 50%, Тулуза: 50%.
    • Желтая карточка
      4'
      Даллинга Тийс получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      4'
      Даллинга Тийс из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Толиссо Корентен пострадал.
    • 3'
      Дембеле Мусса II сделал ключевой пас для гола!
    • 2'
      Ляказетт Александр сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      2'
      Г О О О О Л - Тете наносит удар левой ногой, который получает в полете удачный рикошет.
    • 2'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Лион контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      1'
      Даллинга Тийс задерживает мяч рукой
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Тулуза начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Лион 95.9% (116)
    X 4.1% (5)
    Тулуза 0% (0)
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    Прогнозы на матч Лион 1:1 Тулуза

    Исход игры
    Лион
    95.9% (116)
    Ничья
    4.1% (5)
    Тулуза
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.56% (65)
    Меньше
    44.44% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    57.26% (67)
    Нет
    42.74% (50)
    Популярный счёт
    2:1 Лион
    43.8% (53)
    2:0 Лион
    26.4% (32)
    1:0 Лион
    13.2% (16)
    3:1 Лион
    6.6% (8)
    1:1 Ничья
    3.3% (4)
    3:0 Лион
    1.7% (2)
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