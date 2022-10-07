Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Anthony Rouault из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

87' Муса Диарра наказан за толчок Какере Максанс

87' Силла Иссиага выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Удар от ворот произведет Тулуза

86' Ляказетт Александр не смог попасть в створ ударом издали

85' Генро Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Тактическая замена. Ван ден Бомен Бранко уходит с поля и его заменяет Муса Диарра

82' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Удар от ворот произведет Тулуза

80' Шерки Райан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

80' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

76' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Дюпе Максим взял и забрал мяч на выходе

75' Рен-Аделед Жефф пробует нанести удар издали, но Максим Дупе держит все под контролем

75' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Шаиби Фарес выиграл воздушное противоборство у Кастелло Лукеба.

74' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Рен-Аделед Жефф пробует нанести удар издали, но Максим Дупе держит все под контролем

73' Абухлал Закария наказан за толчок Мало Густо

72' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Anthony Rouault сделал ключевой пас для гола!

67' Г О О О О Л - Ратао Рафаэл забивает с правой ноги!

67' Anthony Rouault из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Мендес Тьяго плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

67' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

67' Мало Густо из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

67' Anthony Rouault навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Ляказетт Александр пробил со штрафного прямо в стенку

64' Кастелло Лукеба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Удар от ворот произведет Тулуза

63' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Удар от ворот произведет Лион

62' ШТАНГА! Так было близко к голу - Ратао Рафаэл нанес удар в каркас ворот!

62' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Тальяфико Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Удар от ворот произведет Тулуза

61' Токо-Экамби Карл не смог попасть в створ ударом издали

60' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Ляказетт Александр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Толиссо Корентен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Johann Lepenant выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Удар от ворот произведет Тулуза

56' Силла Иссиага выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Тете нанес удар, но тот был заблокирован.

55' Кастелло Лукеба выиграл воздушное противоборство у Абухлал Закария

54' Johann Lepenant выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Хорошую попытку сделал Токо-Экамби Карл . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Johann Lepenant выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Удар от ворот произведет Тулуза

51' Мало Густо из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Матч возобновлен

50' Матч остановлен

47' Мало Густо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Спирингс Стейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля