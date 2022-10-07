Тур: 10. Стадион: Гроупама Арена. Главный судья: Буке Рюдди
0'
1:0
2' ГолТете
4' Желтая карточкаДаллинга Тийс
30' Желтая карточкаАбухлал Закария
1:1
67' ГолРатао Рафаэл
88' Желтая карточкаТоко-Экамби Карл
90' Желтая карточкаШерки Райан
90'+6
Ход матча
2'
1:0
30'
67'
1:1
79'
88'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 2
-
4 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
27
Гюсто
Мало
23
Мендес
Тьяго
24
Лепнан
Йоанн
11
Тете
30
Дюпе
Максим
31
Кебен
Кевин
28
Шаиби
Фарес
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Гюсто МалоЗащитник
-
23 Мендес ТьягоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Лепнан ЙоаннПолузащитник
- Полузащитник
-
11 ТетеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Риу РемиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Дюпе МаксимВратарь
-
31 Кебен КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Шаиби ФаресНападающий
- Запасные игроки
-
16 Кьетил ХаугВратарь
-
14 Коста ЛоганЗащитник
- Защитник
-
23 Диарра МуссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Ратао РафаэлНападающий
-
Главный тренер: Монтанье Филипп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Лион
Тулуза
18 матчей
94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
11.1%
22.2%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
26 матчей
65.4%
19.2%
15.4%
17 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
46.2%
34.6%
19.2%
12 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
57.7%
26.9%
15.4%
15 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тете
|5
|0.5
|Ляказетт Александр
|4 (1)
|0.4
|Токо-Экамби Карл
|4
|0.4
|Дембеле Мусса II
|2
|0.2
|Тальяфико Николас
|1
|0.1
|Люкеба Кастелло
|1
|0.1
|Шерки Райан
|0
|0
|Гюсто Мало
|0
|0
|Мендес Тьяго
|0
|0
|Февр Ромен
|0
|0
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абухлал Закария
|3
|0.3
|Ратао Рафаэл
|3
|0.3
|Шаиби Фарес
|2
|0.2
|Даллинга Тийс
|2
|0.2
|Деягере Брехт
|1
|0.1
|Хили Рис
|1
|0.1
|Спирингс Стейн
|1
|0.1
|Ван ден Бомен Бранко
|0
|0
|Онаиу Адо
|0
|0
Карточки
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляказетт Александр
|2
|0
|Лопеш Антони
|0
|1
|Да Сильва Дамьен
|1
|0
|Тальяфико Николас
|1
|0
|Мендес Тьяго
|1
|0
|Токо-Экамби Карл
|1
|0
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0
|Дембеле Мусса II
|1
|0
|Какере Максанс
|1
|0
|Шерки Райан
|1
|0
|Гюсто Мало
|1
|0
|Люкеба Кастелло
|1
|0
|Тете
|1
|0
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даллинга Тийс
|3
|0
|Деслер Миккел
|1
|1
|Ван ден Бомен Бранко
|2
|0
|Силла Иссиага
|2
|0
|Спирингс Стейн
|2
|0
|Генро Денис
|2
|0
|Деягере Брехт
|1
|0
|Ратао Рафаэл
|1
|0
|Николаесен Расмус
|1
|0
|Абухлал Закария
|1
|0
|Кебен Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
5
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
3
21%
1
20%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
2
40%
46-60
3
21%
1
20%
61-75
1
7%
1
20%
76-90
Пропущено
5
9
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
20%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
11%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
1
11%
76-90
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
3
38%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
2
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
1
14%
3
38%
76-90
Забито
17
13
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
3
18%
1
8%
1-15
3
18%
3
23%
16-30
2
12%
3
23%
31-45
3
18%
3
23%
46-60
3
18%
2
15%
61-75
3
18%
1
8%
76-90
Пропущено
12
17
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
17%
4
24%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
2
12%
31-45
2
17%
5
29%
29%
46-60
2
17%
2
12%
61-75
2
17%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Лион
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ланс - Лион 1:0 Лион - ПСЖ 0:1 Монако - Лион 2:1 Лорьян - Лион 3:1
Лион - Анже 5:0 Лион - Осер 2:1 Реймс - Лион 1:1 Лион - Труа 4:1 Лион - Аяччо 2:1 Интер Милан - Лион 2:2 Фейеноорд - Лион 0:2 Виллем II - Лион 5:0 Андерлехт - Лион 3:0 Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3 Бур-Перонна - Лион 2:4 Клермон - Лион 1:2 Лион - Нант 3:2 Мец - Лион 3:2 Марсель - Лион 0:3
Тулуза
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Тулуза - Монпелье 4:2 Тулуза - Ним 2:1 Лилль - Тулуза 2:1 Тулуза - Реймс 1:0
Клермон - Тулуза 2:0 Тулуза - ПСЖ 0:3 Нант - Тулуза 3:1 Тулуза - Лорьян 2:2 Труа - Тулуза 0:3 Тулуза - Ницца 1:1 Тулуза - Клермон 0:1 Монпелье - Тулуза 4:5 Осасуна - Тулуза 3:3 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1 Тулуза - По 2:0 Тулуза - Труа 6:1 Тулуза - Ним 2:0 Аяччо - Тулуза 1:0 Тулуза - Ним 2:1 Родез - Тулуза 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|28 - 5
|25
|2.
|Марсель
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|19 - 5
|23
|3.
|Лорьян
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 13
|22
|4.
|Ланс
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|17 - 7
|21
|5.
|Монако
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 13
|17
|6.
|Ренн
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 9
|15
|7.
|Лион
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 12
|14
|8.
|Лилль
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|17 - 18
|13
|9.
|Клермон
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 14
|13
|10.
|Тулуза
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|11.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|21 - 19
|12
|12.
|Труа
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 18
|11
|13.
|Анже
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 21
|8
|14.
|Ницца
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|15.
|Осер
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 20
|8
|16.
|Нант
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 15
|7
|17.
|Реймс
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 19
|7
|18.
|Брест
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 19
|6
|19.
|Страсбург
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|7 - 12
|5
|20.
|Аяччо
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 5
|15
|2.
|Марсель
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|3.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|4.
|Лорьян
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 5
|12
|5.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|6.
|Ренн
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|7.
|Монпелье
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|8.
|Тулуза
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|9.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 11
|7
|10.
|Лилль
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 11
|6
|11.
|Клермон
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 8
|6
|12.
|Труа
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|13.
|Нант
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|14.
|Осер
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Анже
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|16.
|Страсбург
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|17.
|Реймс
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|18.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 10
|2
|19.
|Ницца
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|20.
|Аяччо
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|19 - 1
|15
|2.
|Марсель
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|3.
|Монако
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Лорьян
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 8
|10
|5.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|6.
|Лилль
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|7.
|Ницца
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|Ланс
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|9.
|Ренн
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|10.
|Труа
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 11
|6
|11.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|12.
|Брест
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|13.
|Тулуза
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|14.
|Анже
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|15.
|Осер
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 12
|3
|16.
|Монпелье
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|12 - 11
|3
|17.
|Аяччо
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|18.
|Страсбург
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|19.
|Нант
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|20.
|Лион
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
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|ПСЖ
|Неймар
|10 (7)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|8
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|6 (2)
|Ланс
|Сотока Флориан
|7 (2)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|8 (1)
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 2
|Марсель
|Жиго Самуэль
|1 3
|Анже
|Менди Батиста
|1 3
|Марсель
|Игорь Тудор
|4
Прогнозы на матч Лион 1:1 Тулуза
Исход игры
Лион
95.9% (116)
Ничья
4.1% (5)
Тулуза
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (65)
Меньше
44.44% (52)
Обе команды забьют
Да
57.26% (67)
Нет
42.74% (50)
Популярный счёт
2:1 Лион
43.8% (53)
2:0 Лион
26.4% (32)
1:0 Лион
13.2% (16)
3:1 Лион
6.6% (8)
1:1 Ничья
3.3% (4)
3:0 Лион
1.7% (2)
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