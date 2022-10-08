Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Пайе Димитри навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Аяччо

46' Тавареш Нуну оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Жиго Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Удар от ворот произведет Марсель

44' Баяла Сириль не смог попасть в створ ударом издали

43' Бланко Рубен взял и забрал мяч на выходе

42' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Аяччо

41' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Леруа Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

34' Пайе Димитри навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Жерсон Сантос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Команда Аяччо сравняла счет! Игра продолжается!

25' Г О О О О Л - Муссити-Око Бевик из команды Аяччо левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

25' Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Удар от ворот произведет Марсель

24' Удар от ворот произведет Марсель

23' Нури Рияд из команды Аяччо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Игра в одни ворота сейчас. Марсель доминирует и владеет мячом

21' Коне Юссуф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Матч возобновлен

20' Муссити-Око Бевик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Хорошую попытку сделал Жерсон Сантос . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Пайе Димитри создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Команда Марсель забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

15' 'Г О О О О О Л - Пайе Димитри из команды Марсель забивает с пенальти! Он пробил правой. Бенжамин Лерой был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

15' После проверки VAR судья не изменил решения - Марсель пробьет пенальти!

14' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

12' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Коне Юссуф получил желтую карточку от судьи

10' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Аяччо

9' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Пайе Димитри навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Жерсон Сантос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Ронжье Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Баяла Сириль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Аяччо начинает с центра поля