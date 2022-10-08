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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Делажо Вилли
Марсель
1:2
Второй тайм: 74'
Аяччо
0'
11' Желтая карточка
Коне Юссуф
1:0
15' Пенальти
Пайе Димитри
1:1
25' Гол
Муссити-Око Бевик
1:2
47' Гол в свои ворота
Балерди Леонардо

Ход матча

11'
 
Коне Юссуф
15'
Пайе Димитри
1:0
25'
1:1
Муссити-Око Бевик
(Маршетти Венсан)
46'
Верету Жордан
Гуйе Пап
 
47'
1:2
Балерди Леонардо
56'
Арит Амин
Санчес Алексис
 
56'
Суарес Луис
Жерсон Сантос
 
56'
Юндер Дженгиз
Пайе Димитри
 
60'
 
Диалло Исмаэль
Коне Юссуф
74'
 
Альфонс Микаэль
Баяла Сириль

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 1
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Прогнозы 117
Марсель 99.1% (116)
X 0% (0)
Аяччо 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Марсель
Ничья
Аяччо
7.40
7.30
8.13
Все Коэффициенты
36
Бланко
Рубен
99
МБемба
Шансель
5
Балерди
Леонардо
4
Жиго
Самуэль
29
Каборе
Исса
30
Тавареш
Нуну
21
Ронжье
Валентин
22
Гуйе
Пап
8
Жерсон
Сантос
10
Пайе
Димитри
70
Санчес
Алексис
1
Леруа
Бенжамен
20
Юссуф
Мохамед
25
Гонсалес
Омар
II
21
Авинель
Седрик
99
Коне
Юссуф
14
Баяла
Сириль
6
Кутадьер
Матьё
8
Маршетти
Венсан
5
Нури
Рияд
7
Эль-Идрисси
Мунем
11
Муссити-Око
Бевик
Марсель
3-4-2-1
Аяччо
4-4-2

История личных встреч

Марсель
Аяччо

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

8 матчей

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

Л1
3:1
Л1
1:3
Л1
0:0
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
2:0
ТМС
1:0
ТМС
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санчес Алексис 4 0.4
Суарес Луис III 3 0.3
Тавареш Нуну 3 0.3
Жерсон Сантос 2 0.2
Клосс Жонатан 1 0.1
Гендузи Маттео 1 0.1
Пайе Димитри 1 (1) 0.1
МБемба Шансель 1 0.1
Гуйе Пап 1 0.1
Жиго Самуэль 1 0.1
Бакамбу Седрик 0 0
Верету Жордан 0 0
Колашинац Сеад 0 0
Юндер Дженгиз 0 0
Балерди Леонардо 0 0
Аяччо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мангани Тома 1 (1) 0.1
Амума Ромен 1 0.1
Авинель Седрик 1 0.1
Баяла Сириль 1 0.1
Муссити-Око Бевик 1 0.1
Эль-Идрисси Мунем 1 0.1
Нури Рияд 0 0
Маршетти Венсан 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиго Самуэль 3 1
Игорь Тудор 4 0
Ронжье Валентин 3 0
Тавареш Нуну 3 0
Балерди Леонардо 2 0
Верету Жордан 1 0
Милик Аркадиуш 1 0
Гуйе Пап 1 0
Лопес Пау 1 0
Эрик-Бертран Байи 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Арит Амин 1 0
Гендузи Маттео 1 0
Суарес Луис III 1 0
Туре Сулейман 1 0
Аяччо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амума Ромен 3 2
Гонсалес Омар II 4 0
Эль-Идрисси Мунем 4 0
Диалло Исмаэль 3 0
Баяла Сириль 3 0
Мангани Тома 2 0
Маршетти Венсан 2 0
Спадануда Кевин 2 0
Юссуф Мохамед 1 0
Нури Рияд 1 0
Авинель Седрик 1 0
Коне Юссуф 1 0
Альфонс Микаэль 1 0
Майембо Фернан 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
3
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
2
22%
1
33%
46-60
3
33%
1
33%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
40%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
60%
1
17%
76-90

Забито

9
2
6 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
11%
1
50%
76-90

Пропущено

1
8
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
100%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

18
5
9 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 1
0 Не забивали 4
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
28%
1
20%
31-45
4
22%
1
20%
46-60
3
17%
2
40%
61-75
2
11%
1
20%
76-90

Пропущено

6
14
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
2
33%
2
14%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
17%
3
21%
61-75
3
50%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Марсель - Спортинг Л 4:1 Анже - Марсель 0:3 Марсель - Ренн 1:1 Марсель - Айнтрахт Фр 0:1
Марсель - Лилль 2:1 Тоттенхэм - Марсель 2:0 Осер - Марсель 0:2 Марсель - Клермон 1:0 Ницца - Марсель 0:3 Марсель - Нант 2:1 Брест - Марсель 1:1 Марсель - Реймс 4:1 Марсель - Милан 0:2 Бетис - Марсель 1:1 Мидлсбро - Марсель 2:0 Марсель - Норвич 0:3 Марсель - Мариньян 4:1 Марсель - Страсбург 4:0 Ренн - Марсель 2:0 Лорьян - Марсель 0:3
Аяччо
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Аяччо - Клермон 1:3 Брест - Аяччо 0:1 Аяччо - Ницца 0:1 Аяччо - Лорьян 0:1
Монпелье - Аяччо 2:0 Аяччо - Лилль 1:3 Ренн - Аяччо 2:1 Аяччо - Ланс 0:0 Лион - Аяччо 2:1 Лорьян - Аяччо 1:1 Париж - Аяччо 1:0 Шоле - Аяччо 1:3 Аяччо - Ньор 2:0 Кан - Аяччо 1:0 Аяччо - Тулуза 1:0 Гренобль - Аяччо 1:1 Аяччо - Гавр 2:1 Валансьен - Аяччо 0:0 Аяччо - Дюнкерк 2:1 Дижон - Аяччо 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 8 1 0 28 - 5 25
2. Марсель 1:2 Заявка 10 7 2 1 20 - 7 23
3. Лорьян Заявка 9 7 1 1 19 - 13 22
4. Ланс Заявка 9 6 3 0 17 - 7 21
5. Монако Заявка 9 5 2 2 17 - 13 17
6. Ренн Заявка 9 4 3 2 17 - 9 15
7. Лион Заявка 10 4 2 4 17 - 12 14
8. Лилль Заявка 9 4 1 4 17 - 18 13
9. Клермон Заявка 9 4 1 4 12 - 14 13
10. Тулуза Заявка 10 3 3 4 14 - 16 12
11. Монпелье Заявка 9 4 0 5 21 - 19 12
12. Труа Заявка 9 3 2 4 16 - 18 11
13. Анже Заявка 9 2 2 5 9 - 21 8
14. Ницца Заявка 9 2 2 5 6 - 11 8
15. Осер Заявка 9 2 2 5 9 - 20 8
16. Аяччо 2:1 Заявка 10 2 1 7 7 - 15 7
17. Нант Заявка 9 1 4 4 9 - 15 7
18. Реймс Заявка 9 1 4 4 12 - 19 7
19. Брест Заявка 9 1 3 5 9 - 19 6
20. Страсбург Заявка 9 0 5 4 7 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 5 5 0 0 12 - 5 15
2. Лион Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
3. Марсель 1:2 Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
4. Лорьян Заявка 4 4 0 0 10 - 5 12
5. ПСЖ Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
6. Ренн Заявка 4 3 0 1 10 - 3 9
7. Монпелье Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
8. Тулуза Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
9. Монако Заявка 5 2 1 2 10 - 11 7
10. Лилль Заявка 4 2 0 2 8 - 11 6
11. Клермон Заявка 4 2 0 2 4 - 8 6
12. Труа Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
13. Нант Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
14. Осер Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Анже Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
16. Страсбург Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
17. Реймс Заявка 4 0 2 2 4 - 9 2
18. Брест Заявка 4 0 2 2 2 - 10 2
19. Ницца Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
20. Аяччо 2:1 Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 5 0 0 19 - 1 15
2. Марсель 1:2 Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
3. Монако Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Лорьян Заявка 5 3 1 1 9 - 8 10
5. Клермон Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
6. Лилль Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
7. Ницца Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
8. Ланс Заявка 4 1 3 0 5 - 2 6
9. Ренн Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
10. Труа Заявка 5 2 0 3 10 - 11 6
11. Аяччо 2:1 Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
12. Реймс Заявка 5 1 2 2 8 - 10 5
13. Брест Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
14. Анже Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
15. Тулуза Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
16. Осер Заявка 4 1 0 3 4 - 12 3
17. Монпелье Заявка 4 1 0 3 12 - 11 3
18. Страсбург Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
19. Нант Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Лион Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
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Топ бомбардиров
ПСЖ Неймар 10 (7)
ПСЖ Мбаппе Килиан 8
Лилль Дэвид Джонатан 6 (2)
Ланс Сотока Флориан 7 (2)
Реймс Балогун Фоларин 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 2
Марсель Жиго Самуэль 1 3
Анже Менди Батиста 1 3
Марсель Игорь Тудор 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    77'
    Игрок команды Аяччо совершает фол
  • 77'
    Тактическая замена. Каборе Исса уходит с поля и его заменяет Ахмаду Бамба Дьенг
  • 76'
    Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 76'
    Аяччо пытается что-то создать.
  • 75'
    Диалло Исмаэль успешно блокирует удар.
  • 75'
    Каборе Исса нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 75'
    Леруа Бенжамен делает важнейший сейв!
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Марсель 99.1% (116)
    X 0% (0)
    Аяччо 0.9% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Марсель
    Ничья
    Аяччо
    7.40
    7.30
    8.13
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Марсель 1:2 Аяччо онлайн

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    Прогнозы на матч Марсель 1:2 Аяччо

    Исход игры
    Марсель
    99.1% (116)
    Ничья
    0% (0)
    Аяччо
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.91% (39)
    Меньше
    66.09% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    25.22% (29)
    Нет
    74.78% (86)
    Популярный счёт
    2:0 Марсель
    50.4% (59)
    1:0 Марсель
    13.7% (16)
    2:1 Марсель
    12% (14)
    3:1 Марсель
    9.4% (11)
    3:0 Марсель
    8.5% (10)
    4:1 Марсель
    2.6% (3)
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