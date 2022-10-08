Тур: 10. Стадион: Велодром. Главный судья: Делажо Вилли
0'
11' Желтая карточкаКоне Юссуф
1:0
15' ПенальтиПайе Димитри
1:1
25' ГолМуссити-Око Бевик
1:2
47' Гол в свои воротаБалерди Леонардо
Ход матча
11'
15'
1:0
25'
47'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
8 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 1
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
36
Бланко
Рубен
29
Каборе
Исса
30
Тавареш
Нуну
22
Гуйе
Пап
10
Пайе
Димитри
99
Коне
Юссуф
14
Баяла
Сириль
- Основной состав
-
36 Бланко РубенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Каборе ИссаЗащитник
-
30 Тавареш НунуЗащитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Лопес ПауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Арит АминПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Суарес ЛуисНападающий
-
12 Бамба ДьенгНападающий
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Коне ЮссуфЗащитник
-
14 Баяла СирильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Мангани ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ботье ЖанНападающий
-
Главный тренер: Панталони Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Марсель
Аяччо
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
8 матчей
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санчес Алексис
|4
|0.4
|Суарес Луис III
|3
|0.3
|Тавареш Нуну
|3
|0.3
|Жерсон Сантос
|2
|0.2
|Клосс Жонатан
|1
|0.1
|Гендузи Маттео
|1
|0.1
|Пайе Димитри
|1 (1)
|0.1
|МБемба Шансель
|1
|0.1
|Гуйе Пап
|1
|0.1
|Жиго Самуэль
|1
|0.1
|Бакамбу Седрик
|0
|0
|Верету Жордан
|0
|0
|Колашинац Сеад
|0
|0
|Юндер Дженгиз
|0
|0
|Балерди Леонардо
|0
|0
Аяччо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мангани Тома
|1 (1)
|0.1
|Амума Ромен
|1
|0.1
|Авинель Седрик
|1
|0.1
|Баяла Сириль
|1
|0.1
|Муссити-Око Бевик
|1
|0.1
|Эль-Идрисси Мунем
|1
|0.1
|Нури Рияд
|0
|0
|Маршетти Венсан
|0
|0
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиго Самуэль
|3
|1
|Игорь Тудор
|4
|0
|Ронжье Валентин
|3
|0
|Тавареш Нуну
|3
|0
|Балерди Леонардо
|2
|0
|Верету Жордан
|1
|0
|Милик Аркадиуш
|1
|0
|Гуйе Пап
|1
|0
|Лопес Пау
|1
|0
|Эрик-Бертран Байи
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Гендузи Маттео
|1
|0
|Суарес Луис III
|1
|0
|Туре Сулейман
|1
|0
Аяччо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амума Ромен
|3
|2
|Гонсалес Омар II
|4
|0
|Эль-Идрисси Мунем
|4
|0
|Диалло Исмаэль
|3
|0
|Баяла Сириль
|3
|0
|Мангани Тома
|2
|0
|Маршетти Венсан
|2
|0
|Спадануда Кевин
|2
|0
|Юссуф Мохамед
|1
|0
|Нури Рияд
|1
|0
|Авинель Седрик
|1
|0
|Коне Юссуф
|1
|0
|Альфонс Микаэль
|1
|0
|Майембо Фернан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
3
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
2
22%
1
33%
46-60
3
33%
1
33%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
40%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
60%
1
17%
76-90
Забито
9
2
6 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
11%
1
50%
76-90
Пропущено
1
8
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
100%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
18
5
9 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 1
0 Не забивали 4
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
28%
1
20%
31-45
4
22%
1
20%
46-60
3
17%
2
40%
61-75
2
11%
1
20%
76-90
Пропущено
6
14
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
2
33%
2
14%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
17%
3
21%
61-75
3
50%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Марсель - Спортинг Л 4:1 Анже - Марсель 0:3 Марсель - Ренн 1:1 Марсель - Айнтрахт Фр 0:1
Марсель - Лилль 2:1 Тоттенхэм - Марсель 2:0 Осер - Марсель 0:2 Марсель - Клермон 1:0 Ницца - Марсель 0:3 Марсель - Нант 2:1 Брест - Марсель 1:1 Марсель - Реймс 4:1 Марсель - Милан 0:2 Бетис - Марсель 1:1 Мидлсбро - Марсель 2:0 Марсель - Норвич 0:3 Марсель - Мариньян 4:1 Марсель - Страсбург 4:0 Ренн - Марсель 2:0 Лорьян - Марсель 0:3
Аяччо
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Аяччо - Клермон 1:3 Брест - Аяччо 0:1 Аяччо - Ницца 0:1 Аяччо - Лорьян 0:1
Монпелье - Аяччо 2:0 Аяччо - Лилль 1:3 Ренн - Аяччо 2:1 Аяччо - Ланс 0:0 Лион - Аяччо 2:1 Лорьян - Аяччо 1:1 Париж - Аяччо 1:0 Шоле - Аяччо 1:3 Аяччо - Ньор 2:0 Кан - Аяччо 1:0 Аяччо - Тулуза 1:0 Гренобль - Аяччо 1:1 Аяччо - Гавр 2:1 Валансьен - Аяччо 0:0 Аяччо - Дюнкерк 2:1 Дижон - Аяччо 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|28 - 5
|25
|2.
|Марсель
|1:2 Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 7
|23
|3.
|Лорьян
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 13
|22
|4.
|Ланс
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|17 - 7
|21
|5.
|Монако
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 13
|17
|6.
|Ренн
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 9
|15
|7.
|Лион
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 12
|14
|8.
|Лилль
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|17 - 18
|13
|9.
|Клермон
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 14
|13
|10.
|Тулуза
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|11.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|21 - 19
|12
|12.
|Труа
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 18
|11
|13.
|Анже
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 21
|8
|14.
|Ницца
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|15.
|Осер
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 20
|8
|16.
|Аяччо
|2:1 Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 15
|7
|17.
|Нант
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 15
|7
|18.
|Реймс
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 19
|7
|19.
|Брест
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 19
|6
|20.
|Страсбург
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|7 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 5
|15
|2.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|3.
|Марсель
|1:2 Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|4.
|Лорьян
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 5
|12
|5.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|6.
|Ренн
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|7.
|Монпелье
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|8.
|Тулуза
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|9.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 11
|7
|10.
|Лилль
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 11
|6
|11.
|Клермон
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 8
|6
|12.
|Труа
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|13.
|Нант
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|14.
|Осер
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Анже
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|16.
|Страсбург
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|17.
|Реймс
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|18.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 10
|2
|19.
|Ницца
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|20.
|Аяччо
|2:1 Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|19 - 1
|15
|2.
|Марсель
|1:2 Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|3.
|Монако
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Лорьян
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 8
|10
|5.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|6.
|Лилль
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|7.
|Ницца
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|Ланс
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|9.
|Ренн
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|10.
|Труа
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 11
|6
|11.
|Аяччо
|2:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|12.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|13.
|Брест
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|14.
|Анже
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|15.
|Тулуза
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|16.
|Осер
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 12
|3
|17.
|Монпелье
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|12 - 11
|3
|18.
|Страсбург
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|19.
|Нант
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|20.
|Лион
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
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|ПСЖ
|Неймар
|10 (7)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|8
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|6 (2)
|Ланс
|Сотока Флориан
|7 (2)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|8 (1)
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 2
|Марсель
|Жиго Самуэль
|1 3
|Анже
|Менди Батиста
|1 3
|Марсель
|Игорь Тудор
|4
Прогнозы на матч Марсель 1:2 Аяччо
Исход игры
Марсель
99.1% (116)
Ничья
0% (0)
Аяччо
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
33.91% (39)
Меньше
66.09% (76)
Обе команды забьют
Да
25.22% (29)
Нет
74.78% (86)
Популярный счёт
2:0 Марсель
50.4% (59)
1:0 Марсель
13.7% (16)
2:1 Марсель
12% (14)
3:1 Марсель
9.4% (11)
3:0 Марсель
8.5% (10)
4:1 Марсель
2.6% (3)
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