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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Делажо Вилли
Марсель
1:2
Конец матча
Аяччо
0'
11' Желтая карточка
Коне Юссуф
1:0
15' Пенальти
Пайе Димитри
1:1
25' Гол
Муссити-Око Бевик
1:2
47' Гол в свои ворота
Балерди Леонардо
86' Желтая карточка
Гонсалес Омар
90'+5

Ход матча

11'
 
Коне Юссуф
15'
Пайе Димитри
1:0
25'
1:1
Муссити-Око Бевик
(Маршетти Венсан)
46'
Верету Жордан
Гуйе Пап
 
47'
1:2
Балерди Леонардо
56'
Арит Амин
Санчес Алексис
 
56'
Суарес Луис
Жерсон Сантос
 
57'
Юндер Дженгиз
Пайе Димитри
 
60'
 
Диалло Исмаэль
Коне Юссуф
74'
 
Альфонс Микаэль
Баяла Сириль
74'
 
Ботье Жан
Муссити-Око Бевик
77'
Бамба Дьенг
Каборе Исса
 
86'
 
Гонсалес Омар
88'
 
Мангани Тома
Маршетти Венсан
89'
 
Видаль Клеман
Гонсалес Омар

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 11 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 18
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Марсель 99.1% (116)
X 0% (0)
Аяччо 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
36
Бланко
Рубен
99
МБемба
Шансель
5
Балерди
Леонардо
4
Жиго
Самуэль
29
Каборе
Исса
30
Тавареш
Нуну
21
Ронжье
Валентин
22
Гуйе
Пап
8
Жерсон
Сантос
10
Пайе
Димитри
70
Санчес
Алексис
1
Леруа
Бенжамен
20
Юссуф
Мохамед
25
Гонсалес
Омар
II
21
Авинель
Седрик
99
Коне
Юссуф
14
Баяла
Сириль
6
Кутадьер
Матьё
8
Маршетти
Венсан
5
Нури
Рияд
7
Эль-Идрисси
Мунем
11
Муссити-Око
Бевик
Марсель
3-4-2-1
Аяччо
4-4-2

История личных встреч

Марсель
Аяччо

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

8 матчей

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

Л1
3:1
Л1
1:3
Л1
0:0
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
2:0
ТМС
1:0
ТМС
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санчес Алексис 4 0.4
Суарес Луис III 3 0.3
Тавареш Нуну 3 0.3
Жерсон Сантос 2 0.2
Клосс Жонатан 1 0.1
Гендузи Маттео 1 0.1
Пайе Димитри 1 (1) 0.1
МБемба Шансель 1 0.1
Гуйе Пап 1 0.1
Жиго Самуэль 1 0.1
Бакамбу Седрик 0 0
Верету Жордан 0 0
Колашинац Сеад 0 0
Юндер Дженгиз 0 0
Балерди Леонардо 0 0
Аяччо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мангани Тома 1 (1) 0.1
Амума Ромен 1 0.1
Авинель Седрик 1 0.1
Баяла Сириль 1 0.1
Муссити-Око Бевик 1 0.1
Эль-Идрисси Мунем 1 0.1
Нури Рияд 0 0
Маршетти Венсан 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиго Самуэль 3 1
Игорь Тудор 4 0
Ронжье Валентин 3 0
Тавареш Нуну 3 0
Балерди Леонардо 2 0
Верету Жордан 1 0
Милик Аркадиуш 1 0
Гуйе Пап 1 0
Лопес Пау 1 0
Эрик-Бертран Байи 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Арит Амин 1 0
Гендузи Маттео 1 0
Суарес Луис III 1 0
Туре Сулейман 1 0
Аяччо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амума Ромен 3 2
Гонсалес Омар II 5 0
Эль-Идрисси Мунем 4 0
Диалло Исмаэль 3 0
Баяла Сириль 3 0
Мангани Тома 2 0
Маршетти Венсан 2 0
Спадануда Кевин 2 0
Юссуф Мохамед 1 0
Нури Рияд 1 0
Авинель Седрик 1 0
Коне Юссуф 1 0
Альфонс Микаэль 1 0
Майембо Фернан 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
4
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
25%
16-30
1
9%
1
25%
31-45
3
27%
1
25%
46-60
3
27%
1
25%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
33%
2
25%
1-15
1
17%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
50%
1
13%
76-90

Забито

9
2
6 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
11%
1
50%
76-90

Пропущено

1
8
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
100%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

20
6
10 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 1
0 Не забивали 4
3
15%
0
0%
1-15
2
10%
1
17%
16-30
5
25%
1
17%
31-45
5
25%
1
17%
46-60
3
15%
2
33%
61-75
2
10%
1
17%
76-90

Пропущено

7
16
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 8
2
29%
3
19%
1-15
1
14%
4
25%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
14%
3
19%
61-75
3
43%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Марсель - Спортинг Л 4:1 Анже - Марсель 0:3 Марсель - Ренн 1:1 Марсель - Айнтрахт Фр 0:1
Марсель - Лилль 2:1 Тоттенхэм - Марсель 2:0 Осер - Марсель 0:2 Марсель - Клермон 1:0 Ницца - Марсель 0:3 Марсель - Нант 2:1 Брест - Марсель 1:1 Марсель - Реймс 4:1 Марсель - Милан 0:2 Бетис - Марсель 1:1 Мидлсбро - Марсель 2:0 Марсель - Норвич 0:3 Марсель - Мариньян 4:1 Марсель - Страсбург 4:0 Ренн - Марсель 2:0 Лорьян - Марсель 0:3
Аяччо
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Аяччо - Клермон 1:3 Брест - Аяччо 0:1 Аяччо - Ницца 0:1 Аяччо - Лорьян 0:1
Монпелье - Аяччо 2:0 Аяччо - Лилль 1:3 Ренн - Аяччо 2:1 Аяччо - Ланс 0:0 Лион - Аяччо 2:1 Лорьян - Аяччо 1:1 Париж - Аяччо 1:0 Шоле - Аяччо 1:3 Аяччо - Ньор 2:0 Кан - Аяччо 1:0 Аяччо - Тулуза 1:0 Гренобль - Аяччо 1:1 Аяччо - Гавр 2:1 Валансьен - Аяччо 0:0 Аяччо - Дюнкерк 2:1 Дижон - Аяччо 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:0 Заявка 10 8 2 0 28 - 5 26
2. Марсель Заявка 10 7 2 1 20 - 7 23
3. Лорьян Заявка 9 7 1 1 19 - 13 22
4. Ланс Заявка 9 6 3 0 17 - 7 21
5. Монако Заявка 9 5 2 2 17 - 13 17
6. Ренн Заявка 9 4 3 2 17 - 9 15
7. Лион Заявка 10 4 2 4 17 - 12 14
8. Лилль Заявка 9 4 1 4 17 - 18 13
9. Клермон Заявка 9 4 1 4 12 - 14 13
10. Тулуза Заявка 10 3 3 4 14 - 16 12
11. Монпелье Заявка 9 4 0 5 21 - 19 12
12. Труа Заявка 9 3 2 4 16 - 18 11
13. Реймс 0:0 Заявка 10 1 5 4 12 - 19 8
14. Анже Заявка 9 2 2 5 9 - 21 8
15. Ницца Заявка 9 2 2 5 6 - 11 8
16. Осер Заявка 9 2 2 5 9 - 20 8
17. Аяччо Заявка 10 2 1 7 7 - 15 7
18. Нант Заявка 9 1 4 4 9 - 15 7
19. Брест Заявка 9 1 3 5 9 - 19 6
20. Страсбург Заявка 9 0 5 4 7 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 5 5 0 0 12 - 5 15
2. Лион Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
3. Марсель Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
4. Лорьян Заявка 4 4 0 0 10 - 5 12
5. ПСЖ 0:0 Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
6. Ренн Заявка 4 3 0 1 10 - 3 9
7. Монпелье Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
8. Тулуза Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
9. Монако Заявка 5 2 1 2 10 - 11 7
10. Лилль Заявка 4 2 0 2 8 - 11 6
11. Клермон Заявка 4 2 0 2 4 - 8 6
12. Труа Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
13. Нант Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
14. Осер Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Анже Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
16. Страсбург Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
17. Реймс 0:0 Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
18. Брест Заявка 4 0 2 2 2 - 10 2
19. Ницца Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
20. Аяччо Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:0 Заявка 6 5 1 0 19 - 1 16
2. Марсель Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
3. Монако Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Лорьян Заявка 5 3 1 1 9 - 8 10
5. Клермон Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
6. Лилль Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
7. Ницца Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
8. Ланс Заявка 4 1 3 0 5 - 2 6
9. Ренн Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
10. Труа Заявка 5 2 0 3 10 - 11 6
11. Аяччо Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
12. Реймс 0:0 Заявка 5 1 2 2 8 - 10 5
13. Брест Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
14. Тулуза Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
15. Анже Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
16. Осер Заявка 4 1 0 3 4 - 12 3
17. Монпелье Заявка 4 1 0 3 12 - 11 3
18. Страсбург Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
19. Нант Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Лион Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
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Топ бомбардиров
ПСЖ Неймар 10 (7)
ПСЖ Мбаппе Килиан 8
Лилль Дэвид Джонатан 6 (2)
Ланс Сотока Флориан 7 (2)
Реймс Балогун Фоларин 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 2
Аяччо Гонсалес Омар II 5
Марсель Жиго Самуэль 1 3
Анже Менди Батиста 1 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    После классного второго тайма Аяччо совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Марсель: 65%, Аяччо: 35%.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Аяччо
  • 94'
    Ахмаду Бамба Дьенг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 94'
    Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Аяччо
  • 93'
    Диалло Исмаэль ослабляет давление, выбив мяч.
  • 93'
    Ахмаду Бамба Дьенг нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
  • Угловой
    93'
    Юндер Дженгиз из команды Марсель подал угловой справа.
  • 92'
    Леруа Бенжамен взял и забрал мяч на выходе
  • 92'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Марсель контролирует мяч.
  • 91'
    Удар от ворот произведет Аяччо
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Марсель 99.1% (116)
    X 0% (0)
    Аяччо 0.9% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Марсель 1:2 Аяччо

    Исход игры
    Марсель
    99.1% (116)
    Ничья
    0% (0)
    Аяччо
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.91% (39)
    Меньше
    66.09% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    25.22% (29)
    Нет
    74.78% (86)
    Популярный счёт
    2:0 Марсель
    50.4% (59)
    1:0 Марсель
    13.7% (16)
    2:1 Марсель
    12% (14)
    3:1 Марсель
    9.4% (11)
    3:0 Марсель
    8.5% (10)
    4:1 Марсель
    2.6% (3)
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