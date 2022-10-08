Тур: 10. Стадион: Стад Огюст Делон. Главный судья: Pierre Gaillouste
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Владение мячом
94
Диуф
Йеванн
17
Лопи
Дион
28
Локо
Брэдли
10
Зенели
Арбер
14
Бернат
Хуан
28
Солер
Карлос
- Основной состав
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Лопи ДионЗащитник
-
28 Локо БрэдлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Зенели АрберНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Де Смет ТибоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Адлен МартинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Бернат ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Солер КарлосПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Рико СерхиоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 ВитиньюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 НеймарНападающий
-
44 Экитик ЮгоНападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Реймс
ПСЖ
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
11 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 11 побед
Первый тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 11 побед
16 матчей
18.8%
12.5%
68.7%
3 победы 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
18.8%
18.8%
62.4%
3 победы 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
25%
6.3%
68.7%
4 победы 1 ничья 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балогун Фоларин
|6 (2)
|0.67
|Ито Дзюнъя
|3
|0.33
|Флипс Алексис
|1
|0.11
|Думбия Камори
|1 (1)
|0.11
|Манетси Маршал
|1
|0.11
|Зенели Арбер
|0
|0
|Каюсте Йенс
|0
|0
|Бузи Максим
|0
|0
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Неймар
|8 (2)
|0.89
|Мбаппе Килиан
|8
|0.89
|Месси Лионель
|5
|0.56
|Хакими Ашраф
|2
|0.22
|Мендеш Нуну
|1
|0.11
|Бернат Хуан
|1
|0.11
|Маркиньос Маркос
|1
|0.11
|Саншеш Ренату
|1
|0.11
|Паредес Леандро
|0
|0
|Мукиэле Норди
|0
|0
Карточки
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Оскар
|4
|0
|Каюсте Йенс
|2
|1
|Лопи Дион
|2
|1
|Манетси Маршал
|3
|0
|Бузи Максим
|3
|0
|Агбаду Эммануэль
|1
|1
|Локо Брэдли
|1
|1
|Фас Ваут
|2
|0
|Гравильон Эндрю
|2
|0
|Ито Дзюнъя
|0
|1
|Флипс Алексис
|0
|1
|Абдельамид Юнис
|1
|0
|Пенц Патрик
|1
|0
|Ван Берген Митчелл
|1
|0
|Балогун Фоларин
|1
|0
|Адлен Мартин
|1
|0
|Диаките Ибрахим
|1
|0
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верратти Марко
|3
|0
|Кимпембе Преснел
|3
|0
|Рамос Серхио
|2
|0
|Неймар
|2
|0
|Витинью II
|2
|0
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Мендеш Нуну
|1
|0
|Бернат Хуан
|1
|0
|Данилу Перейра
|1
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|Хакими Ашраф
|1
|0
|Мбаппе Килиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
19
3 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
0
0%
3
16%
1-15
3
75%
3
16%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
1
25%
2
11%
61-75
0
0%
4
21%
76-90
Пропущено
9
1
0 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
1
100%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
5
56%
0
0%
76-90
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
3
33%
2
25%
76-90
Пропущено
9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
33%
1
20%
31-45
2
22%
2
40%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
20%
76-90
Забито
13
27
7 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
2
15%
3
11%
1-15
4
31%
5
19%
16-30
1
8%
5
19%
31-45
1
8%
4
15%
46-60
2
15%
4
15%
61-75
3
23%
6
22%
76-90
Пропущено
18
6
3 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
17%
1
17%
31-45
4
22%
3
50%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
7
39%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Реймс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Труа - Реймс 2:2 Реймс - Монако 0:3 Тулуза - Реймс 1:0 Реймс - Ланс 1:1
Анже - Реймс 2:4 Реймс - Лион 1:1 Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Клермон 2:4 Марсель - Реймс 4:1 Реймс - Сассуоло 2:2 Реймс - Вильярреал 0:1 Реймс - Мец 1:0 Осер - Реймс 0:2 Ломмель - Реймс 1:2 Реймс - Paris 13 Atl. 1:2 Реймс - Ницца 2:3 Сент-Этьен - Реймс 1:2 Реймс - Ланс 1:2 Лорьян - Реймс 1:2 Реймс - Марсель 0:1
ПСЖ
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Бенфика - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 2:1 Лион - ПСЖ 0:1 Маккаби Хайфа - ПСЖ 1:3
ПСЖ - Брест 1:0 ПСЖ - Ювентус 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Тулуза - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 1:1 Лилль - ПСЖ 1:7 ПСЖ - Монпелье 5:2 Клермон - ПСЖ 0:5 ПСЖ - Нант 4:0 Гамба Осака - ПСЖ 2:6 Урава Редс - ПСЖ 0:3 Кавасаки Фронтале - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Кевийи Руан 2:0 ПСЖ - Мец 5:0 Монпелье - ПСЖ 0:4 ПСЖ - Труа 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|10
|8
|2
|0
|28 - 5
|26
|2.
|Марсель
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 7
|23
|3.
|Лорьян
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 13
|22
|4.
|Ланс
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|17 - 7
|21
|5.
|Монако
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 13
|17
|6.
|Ренн
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 9
|15
|7.
|Лион
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 12
|14
|8.
|Лилль
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|17 - 18
|13
|9.
|Клермон
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 14
|13
|10.
|Тулуза
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|11.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|21 - 19
|12
|12.
|Труа
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 18
|11
|13.
|Реймс
|0:0 Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 19
|8
|14.
|Анже
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 21
|8
|15.
|Ницца
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|16.
|Осер
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 20
|8
|17.
|Аяччо
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 15
|7
|18.
|Нант
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 15
|7
|19.
|Брест
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 19
|6
|20.
|Страсбург
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|7 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 5
|15
|2.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|3.
|Марсель
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|4.
|Лорьян
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 5
|12
|5.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|6.
|Ренн
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|7.
|Монпелье
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|8.
|Тулуза
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|9.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 11
|7
|10.
|Лилль
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 11
|6
|11.
|Клермон
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 8
|6
|12.
|Труа
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|13.
|Нант
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|14.
|Осер
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Анже
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|16.
|Страсбург
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|17.
|Реймс
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|18.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 10
|2
|19.
|Ницца
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|20.
|Аяччо
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 1
|16
|2.
|Марсель
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|3.
|Монако
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Лорьян
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 8
|10
|5.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|6.
|Лилль
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|7.
|Ницца
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|Ланс
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|9.
|Ренн
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|10.
|Труа
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 11
|6
|11.
|Аяччо
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|12.
|Реймс
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|13.
|Брест
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|14.
|Тулуза
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|15.
|Анже
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|16.
|Осер
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 12
|3
|17.
|Монпелье
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|12 - 11
|3
|18.
|Страсбург
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|19.
|Нант
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|20.
|Лион
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
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|ПСЖ
|Неймар
|10 (7)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|8
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|6 (2)
|Ланс
|Сотока Флориан
|7 (2)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|8 (1)
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 2
|Аяччо
|Гонсалес Омар II
|5
|Марсель
|Жиго Самуэль
|1 3
|Анже
|Менди Батиста
|1 3
Прогнозы на матч Реймс 0:0 ПСЖ
Исход игры
Реймс
0% (0)
Ничья
0.8% (1)
ПСЖ
99.2% (126)
Тотал 2.5
Больше
62.39% (73)
Меньше
37.61% (44)
Обе команды забьют
Да
45.3% (53)
Нет
54.7% (64)
Популярный счёт
0:2 ПСЖ
32.3% (41)
1:2 ПСЖ
18.9% (24)
1:3 ПСЖ
18.9% (24)
0:3 ПСЖ
14.2% (18)
1:4 ПСЖ
2.4% (3)
0:1 ПСЖ
2.4% (3)
0:4 ПСЖ
1.6% (2)
1:5 ПСЖ
1.6% (2)
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