Первый тайм

7' Пока рано делать выводы о том, у кого инициатива, кто играет первым номером и т.п.

6' Хозяева разыграли стандарт и доставили мяч в чужую штрафную, после чего нарвались на ответную атаку, но и она не стала опасной.

5' Нарушение парижан в центре своей половины поля: Маркиньос уронил Зенели.

4' Флип подал корнер справа на ближнюю штангу, и мяч выбил ногой Бернат. Всё под контролем у визитёров в собственной штрафной.

3' Маркиньос сместился на левый фланг обороны, отработал там, и "Реймс" исполнит угловой.

2' Верратти разогнал ответную атаку "ПСЖ", в завершение которой состоялся прострел Берната с левого фланга, оставшийся незамкнутым.