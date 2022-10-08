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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Pierre Gaillouste
Реймс
0:0
Первый тайм: 4'
ПСЖ
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Владение мячом

Прогнозы 125
Реймс 0% (0)
X 0.8% (1)
ПСЖ 99.2% (124)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реймс
Ничья
ПСЖ
8.92
6.25
8.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Диуф
Йеванн
6
Гравильон
Эндрю
24
Агбаду
Эммануэль
5
Абдельамид
Юнис
17
Лопи
Дион
28
Локо
Брэдли
21
Матусива
Азор
15
Манетси
Маршал
70
Флипс
Алексис
10
Зенели
Арбер
29
Балогун
Фоларин
99
Доннарумма
Джанлуиджи
4
Рамос
Серхио
5
Маркиньос
Маркос
15
Данилу
Перейра
26
Мукиэле
Норди
14
Бернат
Хуан
8
Фабиан
Руис
6
Верратти
Марко
19
Сарабия
Пабло
28
Солер
Карлос
7
Мбаппе
Килиан
Реймс
3-4-1-2
ПСЖ
3-4-2-1

История личных встреч

Реймс
ПСЖ

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

11 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

Первый тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

16 матчей

18.8%
12.5%
68.7%
3 победы 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

18.8%
18.8%
62.4%
3 победы 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

25%
6.3%
68.7%
4 победы 1 ничья 11 побед

История матчей

Л1
4:0
Л1
0:2
Л1
4:0
Л1
0:2
КЛ
0:3
Л1
0:2
Л1
3:1
Л1
4:1
Л1
4:1
Л1
1:1
Л1
3:2
Л1
2:2
Л1
3:0
Л1
0:3
Л1
1:0
Л1
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балогун Фоларин 6 (2) 0.67
Ито Дзюнъя 3 0.33
Флипс Алексис 1 0.11
Думбия Камори 1 (1) 0.11
Манетси Маршал 1 0.11
Зенели Арбер 0 0
Каюсте Йенс 0 0
Бузи Максим 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Неймар 8 (2) 0.89
Мбаппе Килиан 8 0.89
Месси Лионель 5 0.56
Хакими Ашраф 2 0.22
Мендеш Нуну 1 0.11
Бернат Хуан 1 0.11
Маркиньос Маркос 1 0.11
Саншеш Ренату 1 0.11
Паредес Леандро 0 0
Мукиэле Норди 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Оскар 4 0
Каюсте Йенс 2 1
Лопи Дион 2 1
Манетси Маршал 3 0
Бузи Максим 3 0
Агбаду Эммануэль 1 1
Локо Брэдли 1 1
Фас Ваут 2 0
Гравильон Эндрю 2 0
Ито Дзюнъя 0 1
Флипс Алексис 0 1
Абдельамид Юнис 1 0
Пенц Патрик 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Балогун Фоларин 1 0
Адлен Мартин 1 0
Диаките Ибрахим 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 3 0
Кимпембе Преснел 3 0
Рамос Серхио 2 0
Неймар 2 0
Витинью II 2 0
Сарабия Пабло 1 0
Мендеш Нуну 1 0
Бернат Хуан 1 0
Данилу Перейра 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Хакими Ашраф 1 0
Мбаппе Килиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
19
3 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
0
0%
3
16%
1-15
3
75%
3
16%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
1
25%
2
11%
61-75
0
0%
4
21%
76-90

Пропущено

9
1
0 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
1
100%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
5
56%
0
0%
76-90

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
3
33%
2
25%
76-90

Пропущено

9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
33%
1
20%
31-45
2
22%
2
40%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Забито

13
27
7 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
2
15%
3
11%
1-15
4
31%
5
19%
16-30
1
8%
5
19%
31-45
1
8%
4
15%
46-60
2
15%
4
15%
61-75
3
23%
6
22%
76-90

Пропущено

18
6
3 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
17%
1
17%
31-45
4
22%
3
50%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
7
39%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Труа - Реймс 2:2 Реймс - Монако 0:3 Тулуза - Реймс 1:0 Реймс - Ланс 1:1
Анже - Реймс 2:4 Реймс - Лион 1:1 Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Клермон 2:4 Марсель - Реймс 4:1 Реймс - Сассуоло 2:2 Реймс - Вильярреал 0:1 Реймс - Мец 1:0 Осер - Реймс 0:2 Ломмель - Реймс 1:2 Реймс - Paris 13 Atl. 1:2 Реймс - Ницца 2:3 Сент-Этьен - Реймс 1:2 Реймс - Ланс 1:2 Лорьян - Реймс 1:2 Реймс - Марсель 0:1
ПСЖ
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Бенфика - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 2:1 Лион - ПСЖ 0:1 Маккаби Хайфа - ПСЖ 1:3
ПСЖ - Брест 1:0 ПСЖ - Ювентус 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Тулуза - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 1:1 Лилль - ПСЖ 1:7 ПСЖ - Монпелье 5:2 Клермон - ПСЖ 0:5 ПСЖ - Нант 4:0 Гамба Осака - ПСЖ 2:6 Урава Редс - ПСЖ 0:3 Кавасаки Фронтале - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Кевийи Руан 2:0 ПСЖ - Мец 5:0 Монпелье - ПСЖ 0:4 ПСЖ - Труа 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:0 Заявка 10 8 2 0 28 - 5 26
2. Марсель Заявка 10 7 2 1 20 - 7 23
3. Лорьян Заявка 9 7 1 1 19 - 13 22
4. Ланс Заявка 9 6 3 0 17 - 7 21
5. Монако Заявка 9 5 2 2 17 - 13 17
6. Ренн Заявка 9 4 3 2 17 - 9 15
7. Лион Заявка 10 4 2 4 17 - 12 14
8. Лилль Заявка 9 4 1 4 17 - 18 13
9. Клермон Заявка 9 4 1 4 12 - 14 13
10. Тулуза Заявка 10 3 3 4 14 - 16 12
11. Монпелье Заявка 9 4 0 5 21 - 19 12
12. Труа Заявка 9 3 2 4 16 - 18 11
13. Реймс 0:0 Заявка 10 1 5 4 12 - 19 8
14. Анже Заявка 9 2 2 5 9 - 21 8
15. Ницца Заявка 9 2 2 5 6 - 11 8
16. Осер Заявка 9 2 2 5 9 - 20 8
17. Аяччо Заявка 10 2 1 7 7 - 15 7
18. Нант Заявка 9 1 4 4 9 - 15 7
19. Брест Заявка 9 1 3 5 9 - 19 6
20. Страсбург Заявка 9 0 5 4 7 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 5 5 0 0 12 - 5 15
2. Лион Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
3. Марсель Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
4. Лорьян Заявка 4 4 0 0 10 - 5 12
5. ПСЖ 0:0 Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
6. Ренн Заявка 4 3 0 1 10 - 3 9
7. Монпелье Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
8. Тулуза Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
9. Монако Заявка 5 2 1 2 10 - 11 7
10. Лилль Заявка 4 2 0 2 8 - 11 6
11. Клермон Заявка 4 2 0 2 4 - 8 6
12. Труа Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
13. Нант Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
14. Осер Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Анже Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
16. Страсбург Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
17. Реймс 0:0 Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
18. Брест Заявка 4 0 2 2 2 - 10 2
19. Ницца Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
20. Аяччо Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:0 Заявка 6 5 1 0 19 - 1 16
2. Марсель Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
3. Монако Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Лорьян Заявка 5 3 1 1 9 - 8 10
5. Клермон Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
6. Лилль Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
7. Ницца Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
8. Ланс Заявка 4 1 3 0 5 - 2 6
9. Ренн Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
10. Труа Заявка 5 2 0 3 10 - 11 6
11. Аяччо Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
12. Реймс 0:0 Заявка 5 1 2 2 8 - 10 5
13. Брест Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
14. Тулуза Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
15. Анже Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
16. Осер Заявка 4 1 0 3 4 - 12 3
17. Монпелье Заявка 4 1 0 3 12 - 11 3
18. Страсбург Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
19. Нант Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Лион Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Неймар 10 (7)
ПСЖ Мбаппе Килиан 8
Лилль Дэвид Джонатан 6 (2)
Ланс Сотока Флориан 7 (2)
Реймс Балогун Фоларин 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 2
Аяччо Гонсалес Омар II 5
Марсель Жиго Самуэль 1 3
Анже Менди Батиста 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 7'
    Пока рано делать выводы о том, у кого инициатива, кто играет первым номером и т.п.
  • 6'
    Хозяева разыграли стандарт и доставили мяч в чужую штрафную, после чего нарвались на ответную атаку, но и она не стала опасной.
  • Фол, нарушение
    5'
    Нарушение парижан в центре своей половины поля: Маркиньос уронил Зенели.
  • 4'
    Флип подал корнер справа на ближнюю штангу, и мяч выбил ногой Бернат. Всё под контролем у визитёров в собственной штрафной.
  • Угловой
    3'
    Маркиньос сместился на левый фланг обороны, отработал там, и "Реймс" исполнит угловой.
  • 2'
    Верратти разогнал ответную атаку "ПСЖ", в завершение которой состоялся прострел Берната с левого фланга, оставшийся незамкнутым.
  • 1'
    "ПСЖ" играет в своей обычной тёмно-синей форме, а у футболистов "Реймса" расцветка красно-белая. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • Первый тайм
  • 5'
    Лопи Дион выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 5'
    Контроль мяча: Реймс: 18%, ПСЖ: 82%.
  • 4'
    Бернат Хуан из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    4'
    Флипс Алексис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 4'
    Маркиньос Маркос ослабляет давление, выбив мяч.
  • 3'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 3'
    Рамос Серхио выиграл воздушное противоборство у Фоларин Балогун.
  • 3'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Бернат Хуан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 2'
    ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 1'
    Рамос Серхио выиграл воздушное противоборство у Зенели Арбер.
  • 1'
    Реймс контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    ПСЖ начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Реймс 0:0 ПСЖ

Исход игры
Реймс
0% (0)
Ничья
0.8% (1)
ПСЖ
99.2% (126)
Тотал 2.5
Больше
62.39% (73)
Меньше
37.61% (44)
Обе команды забьют
Да
45.3% (53)
Нет
54.7% (64)
Популярный счёт
0:2 ПСЖ
32.3% (41)
1:2 ПСЖ
18.9% (24)
1:3 ПСЖ
18.9% (24)
0:3 ПСЖ
14.2% (18)
1:4 ПСЖ
2.4% (3)
0:1 ПСЖ
2.4% (3)
0:4 ПСЖ
1.6% (2)
1:5 ПСЖ
1.6% (2)
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