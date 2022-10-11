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Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Диаш Артур Соареш
Копенгаген
0:0
Второй тайм: 59'
Манчестер Сити
0'
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Родри Эрнандес
0:0
25' Не забитый пенальти
Марез Рияд
30' Красная карточка
Гомес Серхио
36' Желтая карточка
Лунд Йенсен Вальдемар
Удаление Гомеса (видео). Лига че...
Нереализованный пенальти Мареза ...
Незасчитанный гол Родри (видео)....

Ход матча

11'
 
Родри Эрнандес
25'
0:0
Марез Рияд
30'
 
Гомес Серхио
32'
 
Диаш Рубен
Марез Рияд
36'
Лунд Йенсен Вальдемар
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 1
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Прогнозы 142
Копенгаген 4.2% (6)
X 0.7% (1)
Манчестер Сити 95.1% (135)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Копенгаген
Ничья
Манчестер Сити
7.06
9.20
9.40
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Грабара
Камиль
5
Хочолава
Давид
20
Бойлесен
Николай
27
Лунд
Йенсен
Вальдемар
19
Йелерт
Элиас
35
Стаменич
Марко
12
Лерагер
Лукас
34
Кристиансен
Виктор
30
Харальдссон
Хакон-Арнар
7
Классон
Виктор
15
Дарами
Мохаммед
31
Эдерсон
Мораес
7
Канселу
Жоау
25
Аканджи
Мануэль
14
Лапорт
Эмерик
21
Гомес
Серхио
17
Де
Брёйне
Кевин
16
Родри
Эрнандес
8
Гюндоган
Илкай
26
Марез
Рияд
19
Альварес
Хулиан
10
Грилиш
Джек
Копенгаген
3-4-3
Манчестер Сити
4-3-3

История личных встреч

Копенгаген
Манчестер Сити

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЧ
5:0
ЛЕ
2:1
ЛЕ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Классон Виктор 1 0.17
Лерагер Лукас 1 0.17
Фальк Расмус 0 0
Вавро Денис 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 5 1.25
Фоден Фил 1 0.25
Марез Рияд 1 (1) 0.25
Стоунс Джон 1 0.25
Диаш Рубен 1 0.25
Альварес Хулиан 1 0.25
Канселу Жоау 0 0
Де Брёйне Кевин 0 0
Гомес Серхио 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Классон Виктор 2 0
Лерагер Лукас 2 0
Стаменич Марко 2 0
Вавро Денис 1 0
Райан Мэтт 1 0
Хочолава Давид 1 0
Дарами Мохаммед 1 0
Кристиансен Виктор 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Серхио 0 1
Родри Эрнандес 1 0
Фоден Фил 1 0
Хосеп Гвардиола 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
50%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

3
10
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
1
33%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
33%
1
10%
31-45
1
33%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
50%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Копенгаген - Нордшелланн 1:1 Манчестер Сити - Копенгаген 5:0 Копенгаген - Орхус 1:0 Митьюлланд - Копенгаген 2:1
Копенгаген - Севилья 0:0 Оденсе - Копенгаген 2:1 Боруссия Д - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Нордшелланн - Копенгаген 3:1 Трабзонспор - Копенгаген 0:0 Люнгбю - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Трабзонспор 2:1 Копенгаген - Раннерс 1:3 Копенгаген - Брондбю 4:1 Виборг - Копенгаген 4:2 Ольборг - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Хорсенс 0:1 Брюгге - Копенгаген 2:4 Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Копенгаген - Силькеборг 0:2
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0 Манчестер Сити - Копенгаген 5:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3
Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Бавария - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Америка Мехико 2:1 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 4 3 1 0 11 - 1 10
2. Боруссия Д Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
3. Копенгаген 0:0 Заявка 4 0 2 2 0 - 8 2
4. Севилья Заявка 3 0 1 2 1 - 8 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Копенгаген 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
4. Севилья Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
2. Боруссия Д Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
3. Севилья Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Копенгаген 0:0 Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Будё-Глимт Бонифасе Виктор 8
Карабах Кади 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Динамо Загреб Мохаррами Садех 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 58'
    Грилиш от левого угла штрафной площади выполнил передачу на ход Де Брёйне на левы угол штрафной, Кевин с острого угла пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку с внешней стороны. 
  • 57'
    Йелерт совершил рывок вперёд по правому флангу, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Классон под давлением Лапорта не смог головой пробить по воротам. 
  • Фол, нарушение
    56'
    Хочолава в центре поля нарушил правила против Грилиша. Игроки "Манчестер Сити" быстро разыграли стандарт. 
  • 55'
    Стаменич перехватил мяч в центре поля, затем Марко сместился в центр с левой половины поля и пробил в левый угол ворот с дальней дистанции, мяч сильно ушёл в сторону от цели. 
  • 54'
    Кристиансен с левого фланга выполнил передачу к левому углу штрафной площади на ход Дарами, Мохаммед не смог оторваться от Диаша и в итоге упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • 53'
    Канселу с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Грабара спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Опасный момент
    52'
    Де Брёйне с правой половины поля плотно пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Грабара в прыжке отбил мяч на левый фланг. 
  • Угловой
    51'
    Кристиансен с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Аканджи хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • 50'
    Дарами вошёл в штрафную площадь с левого фланга, а затем Мохаммед выполнил прострел в центр вратарской, Диаш отработал в обороне и выбил мяч на угловой. 
  • Угловой
    49'
    Харальдссон с углового закрутил мяч в ближний угол ворот, Хакон-Арнар перестарался и в итоге направил мяч в сетку с внешней стороны. 
  • 48'
    Лерагер с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Родри не стал рисковать и выбил мяч на угловой. 
  • 47'
    Дарами и Харальдссон не поняли друг друга при развитии атаки по левому флангу, в итоге мяч был отправлен в аут. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас сможет придумать "Манчестер Сити", чтобы забить хотя бы один гол, чтобы далее можно было более грамотно сыграть от обороны. При этом и "Копенгагену" нужно постараться грамотную игру в атаке, чтобы попытаться совершить сенсацию и добыть важные очки в группе G. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча в Копенгагене датский и английский клубы показали нам довольно интересный футбол, где было множество различных моментов, но при этом голами команды порадовать нас не смогли, во всяком случае, которые Артур Диаш бы засчитал. В итоге "Манчестер Сити" будет играть большую часть матча в меньшинстве, но конечно же даже при таких раскладах команда Хосепа Гвардиолы вполне может рассчитывать на три очка. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Харальдссон получил мяч на левом углу штрафной площади, но при попытке пробить по воротам форвард "Копенгагена" нарушил правила против Грилиша, который успел подставить ногу. 
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    • Угловой
      45'
      Де Брёйне с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Кристиансен спокойно выбил мяч к центру поля. 
    • 45'
      Де Брёйне при входе в штрафную площадь по центру отыгрался с Альваресом, а затем Кевин пробил по воротам, Хочолава успел подставить ногу, мяч ушёл на угловой. 
    • Опасный момент
      45'
      Харальдссон получил мяч на правой половине поля, Хакон-Арнар пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • Угловой
      45'
      Ещё один угловой заработал "Манчестер Сити". Де Брёйне выполнил подачу в центр к линии вратарской, Грабара грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • Травма, повреждение
      45'
      Был намёк, что Бойлесен повредил колено в прошлом эпизоде, вышли на поле врачи "Копенгагена", после паузы защитник датского клуба показал, что он готов играть дальше. 
    • Угловой
      45'
      Де Брёйне с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Аканджи под давлением соперника не смог головой пробить по воротам, при этом далее Мануэль в борьбе неудачно упал на Бойлесена, который получил повреждение. 
    • 45'
      Канселу прошёл вперёд по левому флангу, а затем Жоау выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Йелерта и ушёл на угловой. 
    • Дополнительное время
      45'
      Пять минут добавил Артур Диаш к основному времени первого тайма.
    • Фол, нарушение
      44'
      Кристиансен в центре поля нарушил правила против Аканджи. Вновь игроки "Манчестер Сити" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Судья
      43'
      Дарами на левом фланге попытался раскрыть Аканджи при входе в штрафную площадь, в итоге Мохаммед оказался на газоне, Артур Диаш показал, что будет удар от ворот. 
    • Офсайд
      42'
      Эдерсон из штрафной площади выбил мяч точно на ход Канселу по левой половине поля, но Жоау оказался в небольшом офсайде. 
    • Фол, нарушение
      41'
      Хочолава теперь уже в центре поля нарушил правила против Грилиша. На этот раз гости не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 40'
      Канселу с левого фланга выполнил заброс на левый угол штрафной площади на Де Брёйне, мяч полетел довольно низко, Хочолава перехватил его без всякого труда. 
    • Фол, нарушение
      39'
      Харальдссон в центре поля нарушил правила против Канселу. Игроки "Манчестер Сити" быстро разыграли стандарт. 
    • Желтая карточка
      38'
      Защитник "Копенгагена" Вальдемар Лунд получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Лунд прихватил Де Брёйне. 
    • 37'
      Кристиансен вошёл в штрафную площадь с левого фланга и выполнил прострел в центр, мяч попал в Канселу и улетел в аут. 
    • Замена
      36'
      В составе "Манчестер Сити" произошла замена. Вместо Рияда Мареза на поле вышел Рубен Диаш. 
    • 35'
      Лунд пробил в ближний угол ворот с левой половины поля с приличной дистанции, мяч в створ не пошёл. 
    • 34'
      Кристиансен со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч попал в Аканджи, который был в "стенке", которую в свою очередь грамотно выстроил Эдерсон. 
    • Красная карточка
      33'
      Удаление в составе "Манчестер Сити"! Серхио Гомес получил прямую красную карточку за свой фол в радиусе штрафной площади в борьбе с Харальдссоном. 
    • Видеоповтор
      32'
      Артур Диаш вновь получил подсказку от судей из комнаты VAR. Главный арбитр матча отправился пересматривать повтор момента борьбы Гомеса и Харальдссона. 
    • 31'
      Альварес пробил по воротам с правой половины поля из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно и в центр ворот, Грабара поймал его без всякого труда. 
    • Судья
      30'
      Дарами разогнал атаку по левому флангу, а затем Мохаммед выполнил передачу в центр штрафной площади, Харальдссон под давлением Гомеса оказался на газоне в радиусе штрафной площади, Артур Диаш показал, что нужно играть дальше. 
    • 29'
      Йелерт из центра поля выполнил передачу на ход Харальдссону по правому флангу, Лапорт оказался первым на мяче и спокойно отыгрался с Эдерсоном. 
    • Не забитый пенальти
      28'
      Не забивает Марез! Рияд Марез с "точки" на исполнение пробил в левый угол ворот, Грабара угадал направление удара и в прыжке отбил мяч к левому флангу. 
    • Пенальти!
      27'
      Пенальти назначается в ворота "Копенгагена". Артур Диаш быстро пересмотрел повтор момента и справедливо указал на "точку". 
    • Видеоповтор
      26'
      Артур Диаш не увидел изначально фол Бойлесена, но главный арбитр матча вновь получил подсказку от судей из комнаты VAR, в итоге он вновь отправился пересматривать повтор момента. 
    • Угловой
      25'
      Марез с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Аканджи под давлением Бойлесена не смог головой пробить по воротам, но при этом защитник "Копенгагена" подыграл себе рукой. 
    • 24'
      Де Брёйне теперь уже пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч задел Бойлесена и ушёл на угловой. 
    • 23'
      Грилиш от лицевой линии поля с левого фланга выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Родри сразу же пробил по воротам, мяч полетел выше цели. 
    • Угловой
      22'
      Харальдссон с углового закрутил мяч в центр вратарской, Эдерсон не сразу подстроился под мяч, но в итоге голкипер "Манчестер Сити" в прыжке кулаком отбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • Опасный момент
      21'
      Йелерт на правом фланге на половине поля "Манчестер Сити" перехватил мяч, а затем Элиас выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Лерагер в касание пробил по воротам, мяч полетел под перекладину, но по центру, Эдерсон за счёт этого в прыжке перевёл мяч на угловой. 
    • 20'
      Дарами совершил рывок вперёд по левому флангу, Аканджи накрыл форварда "Копенгагена" и выбил мяч в аут. 
    • Фол, нарушение
      19'
      Гомес в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Классона. 
    • 18'
      Де Брёйне с левой половины поля выполнил передачу к радиусу штрафной площади на Гюндогана, Илкай пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
    • Судья
      17'
      Артур Диаш около минуты смотрел повтор момента и в итоге принял решение отменить гол "Манчестер Сити" из-за игры рукой Мареза, без этого касания не последовало бы скидки к Альваресу. 
    • Видеоповтор
      16'
      Артур Диаш получил подсказку от судей из комнаты VAR и отправился пересматривать повтор момента. На повторе было видно, что Марез, который изначально боролся за мяч с Лундом, подыграл себе рукой, а уже затем после отскока Альварес выполнил пас чуть назад на Родри. 
    • Опасный момент
      15'
      Игроки "Манчестер Сити" навязали хорошую борьбу за мяч у радиуса штрафной площади "Копенгагена", в завершении момента Альварес отбросил мяч чуть назад на Роди, а испанец здорово пробил в левый угол ворот, Грабара в прыжке коснулся мяча, но спасти свою команду Камиль не смог. 
    • 14'
      Де Брёйне протолкнул мяч на ход Грилишу по левому флангу, Йелерт выиграл забег у Джека и в итоге заработал аут для своей команды. 
    • Фол, нарушение
      13'
      Классон в центре поля нарушил правила против Родри. Стали игроки "Копенгагена" увлекаться мелкими фолами. 
    • 12'
      Марез по правой половине поля вошёл в штрафную площадь, а затем Рияд выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Копенгагена" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • Фол, нарушение
      11'
      Бойлесен в центре поля нарушил правила против Альвареса. Игроки "Манчестер Сити" вновь быстро разыграли стандарт. 
    • Опасный момент
      10'
      Грилиш по левой половине поля разогнал атаку "Манчестер Сити", далее Джек выполнил передачу к левому углу штрафной площади на Альвареса, Хулиан подработал мяч и пробил в дальний угол ворот, Грабара в прыжке коснулся мяча и отправил его на угловой, но судьи этого не заметили и назначили удар от ворот. 
    • 9'
      Йелерт из центра поля выполнил передачу на ход Харальдссону по правой половине поля, Лапорт за счёт грамотной позиции спокойно перехватил мяч. 
    • Угловой
      8'
      Харальдссон с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Де Брёйне головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • 7'
      Аканджи от левого угла штрафной площади выполнил передачу на левый угол вратарской, Эдерсон допустил ошибку и упустил мяч на угловой. 
    • Угловой
      6'
      Марез разыграл корнер с Де Брёйне, далее с правого фланга последовала подача в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
    • 5'
      Де Брёйне с левого фланга выполнил подачу к дальнему углу вратарской, после небольшого рикошета от игрока "Копенгагена" мяч ушёл на угловой. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Йелерт в центре поля нарушил правила против Грилиша. Игроки "Манчестер Сити" быстро разыграли стандарт. 
    • 3'
      Де Брёйне из глубины поля выполнил заброс на ход Грилишу по левому флангу, мяч полетел для Джека не очень удачно, в итоге он упустил мяч в аут. 
    • 2'
      Эдерсон попал под прессинг на левом углу штрафной площади, но голкипер "Манчестер Сити" грамотно "качнул" Классона и отправил мяч на левый фланг. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня Хосеп Гвардиола провёл небольшую ротацию состава на матч в Дании. "Манчестер Сити" уже сделал себе огромный задел в группу G, а поэтому сегодня вполне можно дать отдохнуть некоторым лидерам. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Копенгаген 0:0 Манчестер Сити

    Исход игры
    Копенгаген
    4.2% (6)
    Ничья
    0.7% (1)
    Манчестер Сити
    95.1% (135)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.23% (93)
    Меньше
    23.77% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    39.34% (48)
    Нет
    60.66% (74)
    Популярный счёт
    0:3 Манчестер Сити
    26.1% (37)
    1:3 Манчестер Сити
    18.3% (26)
    0:2 Манчестер Сити
    17.6% (25)
    1:2 Манчестер Сити
    9.2% (13)
    1:4 Манчестер Сити
    5.6% (8)
    0:4 Манчестер Сити
    4.2% (6)
    0:5 Манчестер Сити
    1.4% (2)
    0:1 Манчестер Сити
    1.4% (2)
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    Копенгаген
    Манчестер Сити
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