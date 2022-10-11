Де Брёйне с правой половины поля плотно пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Грабара в прыжке отбил мяч на левый фланг.

Канселу с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Грабара спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Кристиансен с левого фланга выполнил передачу к левому углу штрафной площади на ход Дарами, Мохаммед не смог оторваться от Диаша и в итоге упустил мяч за лицевую линию поля.

Стаменич перехватил мяч в центре поля, затем Марко сместился в центр с левой половины поля и пробил в левый угол ворот с дальней дистанции, мяч сильно ушёл в сторону от цели.

Йелерт совершил рывок вперёд по правому флангу, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Классон под давлением Лапорта не смог головой пробить по воротам.

Грилиш от левого угла штрафной площади выполнил передачу на ход Де Брёйне на левы угол штрафной, Кевин с острого угла пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку с внешней стороны.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас сможет придумать "Манчестер Сити", чтобы забить хотя бы один гол, чтобы далее можно было более грамотно сыграть от обороны. При этом и "Копенгагену" нужно постараться грамотную игру в атаке, чтобы попытаться совершить сенсацию и добыть важные очки в группе G.

Дарами и Харальдссон не поняли друг друга при развитии атаки по левому флангу, в итоге мяч был отправлен в аут.

Лерагер с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Родри не стал рисковать и выбил мяч на угловой.

Харальдссон с углового закрутил мяч в ближний угол ворот, Хакон-Арнар перестарался и в итоге направил мяч в сетку с внешней стороны.

Дарами вошёл в штрафную площадь с левого фланга, а затем Мохаммед выполнил прострел в центр вратарской, Диаш отработал в обороне и выбил мяч на угловой.

Кристиансен с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Аканджи хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

Харальдссон получил мяч на левом углу штрафной площади, но при попытке пробить по воротам форвард "Копенгагена" нарушил правила против Грилиша, который успел подставить ногу.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча в Копенгагене датский и английский клубы показали нам довольно интересный футбол, где было множество различных моментов, но при этом голами команды порадовать нас не смогли, во всяком случае, которые Артур Диаш бы засчитал. В итоге "Манчестер Сити" будет играть большую часть матча в меньшинстве, но конечно же даже при таких раскладах команда Хосепа Гвардиолы вполне может рассчитывать на три очка.

Дарами на левом фланге попытался раскрыть Аканджи при входе в штрафную площадь, в итоге Мохаммед оказался на газоне, Артур Диаш показал, что будет удар от ворот.

Кристиансен в центре поля нарушил правила против Аканджи. Вновь игроки "Манчестер Сити" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Пять минут добавил Артур Диаш к основному времени первого тайма.

Канселу прошёл вперёд по левому флангу, а затем Жоау выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Йелерта и ушёл на угловой.

Де Брёйне с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Аканджи под давлением соперника не смог головой пробить по воротам, при этом далее Мануэль в борьбе неудачно упал на Бойлесена, который получил повреждение.

Был намёк, что Бойлесен повредил колено в прошлом эпизоде, вышли на поле врачи "Копенгагена", после паузы защитник датского клуба показал, что он готов играть дальше.

Ещё один угловой заработал "Манчестер Сити". Де Брёйне выполнил подачу в центр к линии вратарской, Грабара грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Харальдссон получил мяч на правой половине поля, Хакон-Арнар пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой.

Де Брёйне при входе в штрафную площадь по центру отыгрался с Альваресом, а затем Кевин пробил по воротам, Хочолава успел подставить ногу, мяч ушёл на угловой.

Де Брёйне с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Кристиансен спокойно выбил мяч к центру поля.

42' Эдерсон из штрафной площади выбил мяч точно на ход Канселу по левой половине поля, но Жоау оказался в небольшом офсайде.

41' Хочолава теперь уже в центре поля нарушил правила против Грилиша. На этот раз гости не стали торопиться при розыгрыше мяча.

40' Канселу с левого фланга выполнил заброс на левый угол штрафной площади на Де Брёйне, мяч полетел довольно низко, Хочолава перехватил его без всякого труда.

39' Харальдссон в центре поля нарушил правила против Канселу. Игроки "Манчестер Сити" быстро разыграли стандарт.

38' Защитник "Копенгагена" Вальдемар Лунд получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Лунд прихватил Де Брёйне.

37' Кристиансен вошёл в штрафную площадь с левого фланга и выполнил прострел в центр, мяч попал в Канселу и улетел в аут.

36' В составе "Манчестер Сити" произошла замена. Вместо Рияда Мареза на поле вышел Рубен Диаш.

35' Лунд пробил в ближний угол ворот с левой половины поля с приличной дистанции, мяч в створ не пошёл.

34' Кристиансен со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч попал в Аканджи, который был в "стенке", которую в свою очередь грамотно выстроил Эдерсон.

33' Удаление в составе "Манчестер Сити"! Серхио Гомес получил прямую красную карточку за свой фол в радиусе штрафной площади в борьбе с Харальдссоном.

32' Артур Диаш вновь получил подсказку от судей из комнаты VAR. Главный арбитр матча отправился пересматривать повтор момента борьбы Гомеса и Харальдссона.

31' Альварес пробил по воротам с правой половины поля из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно и в центр ворот, Грабара поймал его без всякого труда.

30' Дарами разогнал атаку по левому флангу, а затем Мохаммед выполнил передачу в центр штрафной площади, Харальдссон под давлением Гомеса оказался на газоне в радиусе штрафной площади, Артур Диаш показал, что нужно играть дальше.

29' Йелерт из центра поля выполнил передачу на ход Харальдссону по правому флангу, Лапорт оказался первым на мяче и спокойно отыгрался с Эдерсоном.

28' Не забивает Марез! Рияд Марез с "точки" на исполнение пробил в левый угол ворот, Грабара угадал направление удара и в прыжке отбил мяч к левому флангу.

27' Пенальти назначается в ворота "Копенгагена". Артур Диаш быстро пересмотрел повтор момента и справедливо указал на "точку".

26' Артур Диаш не увидел изначально фол Бойлесена, но главный арбитр матча вновь получил подсказку от судей из комнаты VAR, в итоге он вновь отправился пересматривать повтор момента.

25' Марез с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Аканджи под давлением Бойлесена не смог головой пробить по воротам, но при этом защитник "Копенгагена" подыграл себе рукой.

24' Де Брёйне теперь уже пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч задел Бойлесена и ушёл на угловой.

23' Грилиш от лицевой линии поля с левого фланга выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Родри сразу же пробил по воротам, мяч полетел выше цели.

22' Харальдссон с углового закрутил мяч в центр вратарской, Эдерсон не сразу подстроился под мяч, но в итоге голкипер "Манчестер Сити" в прыжке кулаком отбил мяч за пределы штрафной площади.

21' Йелерт на правом фланге на половине поля "Манчестер Сити" перехватил мяч, а затем Элиас выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Лерагер в касание пробил по воротам, мяч полетел под перекладину, но по центру, Эдерсон за счёт этого в прыжке перевёл мяч на угловой.

20' Дарами совершил рывок вперёд по левому флангу, Аканджи накрыл форварда "Копенгагена" и выбил мяч в аут.

19' Гомес в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Классона.

18' Де Брёйне с левой половины поля выполнил передачу к радиусу штрафной площади на Гюндогана, Илкай пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.

17' Артур Диаш около минуты смотрел повтор момента и в итоге принял решение отменить гол "Манчестер Сити" из-за игры рукой Мареза, без этого касания не последовало бы скидки к Альваресу.

16' Артур Диаш получил подсказку от судей из комнаты VAR и отправился пересматривать повтор момента. На повторе было видно, что Марез, который изначально боролся за мяч с Лундом, подыграл себе рукой, а уже затем после отскока Альварес выполнил пас чуть назад на Родри.

15' Игроки "Манчестер Сити" навязали хорошую борьбу за мяч у радиуса штрафной площади "Копенгагена", в завершении момента Альварес отбросил мяч чуть назад на Роди, а испанец здорово пробил в левый угол ворот, Грабара в прыжке коснулся мяча, но спасти свою команду Камиль не смог.

14' Де Брёйне протолкнул мяч на ход Грилишу по левому флангу, Йелерт выиграл забег у Джека и в итоге заработал аут для своей команды.

13' Классон в центре поля нарушил правила против Родри. Стали игроки "Копенгагена" увлекаться мелкими фолами.

12' Марез по правой половине поля вошёл в штрафную площадь, а затем Рияд выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Копенгагена" сыграли внимательно и перехватили мяч.

11' Бойлесен в центре поля нарушил правила против Альвареса. Игроки "Манчестер Сити" вновь быстро разыграли стандарт.

10' Грилиш по левой половине поля разогнал атаку "Манчестер Сити", далее Джек выполнил передачу к левому углу штрафной площади на Альвареса, Хулиан подработал мяч и пробил в дальний угол ворот, Грабара в прыжке коснулся мяча и отправил его на угловой, но судьи этого не заметили и назначили удар от ворот.

9' Йелерт из центра поля выполнил передачу на ход Харальдссону по правой половине поля, Лапорт за счёт грамотной позиции спокойно перехватил мяч.

8' Харальдссон с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Де Брёйне головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

7' Аканджи от левого угла штрафной площади выполнил передачу на левый угол вратарской, Эдерсон допустил ошибку и упустил мяч на угловой.

6' Марез разыграл корнер с Де Брёйне, далее с правого фланга последовала подача в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

5' Де Брёйне с левого фланга выполнил подачу к дальнему углу вратарской, после небольшого рикошета от игрока "Копенгагена" мяч ушёл на угловой.

4' Йелерт в центре поля нарушил правила против Грилиша. Игроки "Манчестер Сити" быстро разыграли стандарт.

3' Де Брёйне из глубины поля выполнил заброс на ход Грилишу по левому флангу, мяч полетел для Джека не очень удачно, в итоге он упустил мяч в аут.

2' Эдерсон попал под прессинг на левом углу штрафной площади, но голкипер "Манчестер Сити" грамотно "качнул" Классона и отправил мяч на левый фланг.