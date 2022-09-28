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Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 4. Стадион: .
Копенгаген
 
Позже
Манчестер Сити
Прогнозы 40
Копенгаген 2.5% (1)
X 0% (0)
Манчестер Сити 97.5% (39)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Копенгаген
Ничья
Манчестер Сити
25.88
9.70
8.10
Все Коэффициенты

История личных встреч

Копенгаген
Манчестер Сити

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЧ
5:0
ЛЕ
2:1
ЛЕ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Классон Виктор 1 0.2
Лерагер Лукас 1 0.2
Фальк Расмус 0 0
Вавро Денис 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 5 1.67
Фоден Фил 1 0.33
Марез Рияд 1 (1) 0.33
Стоунс Джон 1 0.33
Диаш Рубен 1 0.33
Альварес Хулиан 1 0.33
Канселу Жоау 0 0
Де Брёйне Кевин 0 0
Гомес Серхио 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Классон Виктор 2 0
Лерагер Лукас 2 0
Стаменич Марко 2 0
Вавро Денис 1 0
Райан Мэтт 1 0
Хочолава Давид 1 0
Дарами Мохаммед 1 0
Кристансен Виктор 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 1 0
Фоден Фил 1 0
Хосеп Гвардиола 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
50%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

3
10
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
1
33%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
33%
1
10%
31-45
1
33%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
50%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Копенгаген - Нордшелланн 1:1 Манчестер Сити - Копенгаген 5:0 Копенгаген - Орхус 1:0 Митьюлланд - Копенгаген 2:1
Копенгаген - Севилья 0:0 Оденсе - Копенгаген 2:1 Боруссия Д - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Нордшелланн - Копенгаген 3:1 Трабзонспор - Копенгаген 0:0 Люнгбю - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Трабзонспор 2:1 Копенгаген - Раннерс 1:3 Копенгаген - Брондбю 4:1 Виборг - Копенгаген 4:2 Ольборг - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Хорсенс 0:1 Брюгге - Копенгаген 2:4 Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Копенгаген - Силькеборг 0:2
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0 Манчестер Сити - Копенгаген 5:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3
Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Бавария - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Америка Мехико 2:1 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2. Боруссия Д Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
3. Севилья Заявка 3 0 1 2 1 - 8 1
4. Копенгаген Заявка 3 0 1 2 0 - 8 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Копенгаген Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Севилья Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Боруссия Д Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
3. Севилья Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Копенгаген Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Будё-Глимт Бонифасе Виктор 8
Карабах Кади 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Динамо Загреб Мохаррами Садех 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Копенгаген - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 октября 2022, осталось 2 дня 11 часов 17 минут.



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    • Прогнозы 40
    Копенгаген 2.5% (1)
    X 0% (0)
    Манчестер Сити 97.5% (39)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Копенгаген
    Ничья
    Манчестер Сити
    25.88
    9.70
    8.10
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Копенгаген - Манчестер Сити онлайн

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    Прогнозы на матч Копенгаген - Манчестер Сити

    Исход игры
    Копенгаген
    2.5% (1)
    Ничья
    0% (0)
    Манчестер Сити
    97.5% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.36% (29)
    Меньше
    25.64% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    61.54% (24)
    Нет
    38.46% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    25% (10)
    0:2 Манчестер Сити
    20% (8)
    1:3 Манчестер Сити
    20% (8)
    1:4 Манчестер Сити
    12.5% (5)
    0:3 Манчестер Сити
    7.5% (3)
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    Копенгаген
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