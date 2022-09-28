Тур: 4. Стадион: Паркен.
Позже
История личных встреч
Копенгаген
Манчестер Сити
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Классон Виктор
|1
|0.2
|Лерагер Лукас
|1
|0.2
|Фальк Расмус
|0
|0
|Вавро Денис
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|5
|1.67
|Фоден Фил
|1
|0.33
|Марез Рияд
|1 (1)
|0.33
|Стоунс Джон
|1
|0.33
|Диаш Рубен
|1
|0.33
|Альварес Хулиан
|1
|0.33
|Канселу Жоау
|0
|0
|Де Брёйне Кевин
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
Карточки
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Классон Виктор
|2
|0
|Лерагер Лукас
|2
|0
|Стаменич Марко
|2
|0
|Вавро Денис
|1
|0
|Райан Мэтт
|1
|0
|Хочолава Давид
|1
|0
|Дарами Мохаммед
|1
|0
|Кристансен Виктор
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родри Эрнандес
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
|Хосеп Гвардиола
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
50%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
3
10
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
1
33%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
33%
1
10%
31-45
1
33%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Пропущено
8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
50%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Копенгаген
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Копенгаген - Нордшелланн 1:1 Манчестер Сити - Копенгаген 5:0 Копенгаген - Орхус 1:0 Митьюлланд - Копенгаген 2:1
Копенгаген - Севилья 0:0 Оденсе - Копенгаген 2:1 Боруссия Д - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Нордшелланн - Копенгаген 3:1 Трабзонспор - Копенгаген 0:0 Люнгбю - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Трабзонспор 2:1 Копенгаген - Раннерс 1:3 Копенгаген - Брондбю 4:1 Виборг - Копенгаген 4:2 Ольборг - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Хорсенс 0:1 Брюгге - Копенгаген 2:4 Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Копенгаген - Силькеборг 0:2
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0 Манчестер Сити - Копенгаген 5:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3
Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Бавария - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Америка Мехико 2:1 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|3.
|Севилья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
|4.
|Копенгаген
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 8
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Копенгаген
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Севилья
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|3.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Копенгаген
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5
|Динамо Загреб
|Оршич Мислав
|6
|Будё-Глимт
|Бонифасе Виктор
|8
|Карабах
|Кади
|4 (3)
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|5
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Рейнджерс
|Сэндс Джеймс
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
|Динамо Загреб
|Мохаррами Садех
|4
Прогнозы на матч Копенгаген - Манчестер Сити
Исход игры
Копенгаген
2.5% (1)
Ничья
0% (0)
Манчестер Сити
97.5% (39)
Тотал 2.5
Больше
74.36% (29)
Меньше
25.64% (10)
Обе команды забьют
Да
61.54% (24)
Нет
38.46% (15)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
25% (10)
0:2 Манчестер Сити
20% (8)
1:3 Манчестер Сити
20% (8)
1:4 Манчестер Сити
12.5% (5)
0:3 Манчестер Сити
7.5% (3)
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