Тур: 4. Стадион: Самми Офер. Главный судья: Матеу Лаос Антонио
2:0
Второй тайм: 62'
0'
1:0
7' ГолАцили Омер
27' Желтая карточкаКорню Пьер
2:0
42' ГолАцили Омер
45' Желтая карточкаМаккенни Уэстон
Ход матча
7'
1:0
27'
42'
2:0
45'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
4 Угловые 9
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 3
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
44
Коэн
Джош
27
Корню
Пьер
10
Чери
Тьяронн
21
Дэвид
Дин
12
Алекс
Сандро
25
Рабио
Адриен
- Основной состав
-
44 Коэн ДжошВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Корню ПьерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Чери ТьяроннПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Дэвид ДинНападающий
- Запасные игроки
-
77 Фукс РойиВратарь
-
90 Машпати РоиВратарь
-
12 Менахем СунЗащитник
-
15 Арад ОфриЗащитник
-
22 Меир РазЗащитник
-
30 Сек АбдулайЗащитник
-
36 Элияху ИнонЗащитник
-
55 Гершон РамиЗащитник
- Полузащитник
-
33 Леви МаорПолузащитник
-
11 Чибота МависНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бакхар Барак
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Алекс СандроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Перин МаттиаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Соуле МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Костич ФилипНападающий
-
18 Кин МойзеНападающий
-
Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Маккаби Хайфа
Ювентус
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Маккаби Хайфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пьерро Францди
|5
|0.5
|Чери Тьяронн
|3
|0.3
|Ацили Омер
|2
|0.2
|Мохамед Али II
|2
|0.2
|Хазиза Долев
|1
|0.1
|Дэвид Дин
|1
|0.1
|Сундгрен Даниэль
|1
|0.1
|Абу-Фани Мохаммад
|1
|0.1
|Корню Пьер
|0
|0
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рабио Адриен
|2
|0.5
|Милик Аркадиуш
|1
|0.25
|Влахович Душан
|1
|0.25
|Маккенни Уэстон
|1
|0.25
|Ди Мария Анхель
|0
|0
|Костич Филип
|0
|0
|Паредес Леандро
|0
|0
Карточки
Маккаби Хайфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сундгрен Даниэль
|3
|0
|Хазиза Долев
|3
|0
|Ацили Омер
|2
|0
|Менахем Сун
|2
|0
|Абу-Фани Мохаммад
|2
|0
|Корню Пьер
|2
|0
|Сек Абдулай
|1
|0
|Планич Богдан
|1
|0
|Чибота Мавис
|1
|0
|Лави Нета
|1
|0
|Пьерро Францди
|1
|0
|Мохамед Али II
|1
|0
|Коэн Джош
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данило Луис
|2
|0
|Миретти Фабио
|2
|0
|Алекс Сандро
|1
|0
|Перин Маттиа
|1
|0
|Паредес Леандро
|1
|0
|Маккенни Уэстон
|1
|0
|Бремер Глейсон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
1
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
100%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
7
2
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
14%
1
50%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 1
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Пропущено
10
3
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
1
33%
31-45
3
30%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
14
5
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
1
7%
1
20%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
1
20%
31-45
2
14%
2
40%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
3
21%
1
20%
76-90
Пропущено
17
5
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 3
1
6%
1
20%
1-15
4
24%
1
20%
16-30
5
29%
29%
1
20%
31-45
3
18%
1
20%
46-60
1
6%
1
20%
61-75
3
18%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Маккаби Хайфа
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Маккаби Бней-Рейне - Маккаби Хайфа 1:0 Ювентус - Маккаби Хайфа 3:1 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 2:0 Хапоэль Катамон - Маккаби Хайфа 3:0
Маккаби Хайфа - ПСЖ 1:3 Маккаби Хайфа - Секция Нес-Циона 3:1 Бенфика - Маккаби Хайфа 2:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 1:2 Бней-Сахнин - Маккаби Хайфа 0:1 Маккаби Хайфа - Маккаби Нетания 4:1 Црвена Звезда - Маккаби Хайфа 2:2 Маккаби Хайфа - Црвена Звезда 3:2 Аполлон - Маккаби Хайфа 2:0 Маккаби Хайфа - Аполлон 4:0 Олимпиакос - Маккаби Хайфа 0:4 Маккаби Хайфа - Олимпиакос 1:1 Витесс - Маккаби Хайфа 1:0 Мехелен - Маккаби Хайфа 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 2:2 Маккаби Хайфа - Маккаби Нетания 4:0
Ювентус
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Милан - Ювентус 2:0 Ювентус - Маккаби Хайфа 3:1 Ювентус - Болонья 3:0 Монца - Ювентус 1:0
Ювентус - Бенфика 1:2 Ювентус - Салернитана 2:2 ПСЖ - Ювентус 2:1 Фиорентина - Ювентус 1:1 Ювентус - Специя 2:0 Ювентус - Рома 1:1 Сампдория - Ювентус 0:0 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:4 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Барселона - Ювентус 2:2 Ювентус - Чивас Гвадалахара 2:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Ювентус - Лацио 2:2 Ювентус - Интер Милан 2:4 Дженоа - Ювентус 2:1
Группа H
Группа H
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (1)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Динамо Загреб
|Оршич Мислав
|6
|Будё-Глимт
|Бонифасе Виктор
|8
|Карабах
|Кади
|4 (3)
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|5
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Рейнджерс
|Сэндс Джеймс
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
|Динамо Загреб
|Мохаррами Садех
|4
Прогнозы на матч Маккаби Хайфа 2:0 Ювентус
Исход игры
Маккаби Хайфа
0.8% (1)
Ничья
6.8% (9)
Ювентус
92.4% (122)
Тотал 2.5
Больше
64.17% (77)
Меньше
35.83% (43)
Обе команды забьют
Да
66.67% (80)
Нет
33.33% (40)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
44.7% (59)
0:1 Ювентус
14.4% (19)
0:2 Ювентус
13.6% (18)
1:3 Ювентус
6.8% (9)
1:1 Ничья
4.5% (6)
0:3 Ювентус
2.3% (3)
2:2 Ничья
2.3% (3)
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