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Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Матеу Лаос Антонио
Маккаби Хайфа
2:0
Второй тайм: 62'
Ювентус
0'
1:0
7' Гол
Ацили Омер
27' Желтая карточка
Корню Пьер
2:0
42' Гол
Ацили Омер
45' Желтая карточка
Маккенни Уэстон

Ход матча

7'
Ацили Омер
(Корню Пьер)
1:0
24'
 
Милик Аркадиуш
Ди Мария Анхель
27'
Корню Пьер
 
42'
Ацили Омер
(Пьерро Францди)
2:0
45'
 
Маккенни Уэстон
46'
 
Костич Филип
Маккенни Уэстон
46'
 
Локателли Мануэль
Паредес Леандро

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 9
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 3
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 132
Маккаби Хайфа 0.8% (1)
X 6.8% (9)
Ювентус 92.4% (122)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Маккаби Хайфа
Ничья
Ювентус
4.96
7.27
15.13
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
44
Коэн
Джош
2
Сундгрен
Даниэль
19
Батубинсика
Дилан
3
Гольдберг
Шон
27
Корню
Пьер
6
Лави
Нета
4
Мохамед
Али
II
10
Чери
Тьяронн
7
Ацили
Омер
9
Пьерро
Францди
21
Дэвид
Дин
1
Щесны
Войцех
6
Данило
Луис
19
Бонуччи
Леонардо
24
Ругани
Даниэле
12
Алекс
Сандро
11
Куадрадо
Хуан
32
Паредес
Леандро
25
Рабио
Адриен
8
Маккенни
Уэстон
22
Ди
Мария
Анхель
9
Влахович
Душан
Маккаби Хайфа
4-3-3
Ювентус
4-4-2

История личных встреч

Маккаби Хайфа
Ювентус

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЧ
3:1
ЛЧ
0:1
ЛЧ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Маккаби Хайфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пьерро Францди 5 0.5
Чери Тьяронн 3 0.3
Ацили Омер 2 0.2
Мохамед Али II 2 0.2
Хазиза Долев 1 0.1
Дэвид Дин 1 0.1
Сундгрен Даниэль 1 0.1
Абу-Фани Мохаммад 1 0.1
Корню Пьер 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рабио Адриен 2 0.5
Милик Аркадиуш 1 0.25
Влахович Душан 1 0.25
Маккенни Уэстон 1 0.25
Ди Мария Анхель 0 0
Костич Филип 0 0
Паредес Леандро 0 0

Карточки

Маккаби Хайфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сундгрен Даниэль 3 0
Хазиза Долев 3 0
Ацили Омер 2 0
Менахем Сун 2 0
Абу-Фани Мохаммад 2 0
Корню Пьер 2 0
Сек Абдулай 1 0
Планич Богдан 1 0
Чибота Мавис 1 0
Лави Нета 1 0
Пьерро Францди 1 0
Мохамед Али II 1 0
Коэн Джош 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данило Луис 2 0
Миретти Фабио 2 0
Алекс Сандро 1 0
Перин Маттиа 1 0
Паредес Леандро 1 0
Маккенни Уэстон 1 0
Бремер Глейсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
1
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
100%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
14%
1
50%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 1
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Пропущено

10
3
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
1
33%
31-45
3
30%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

14
5
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
1
7%
1
20%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
1
20%
31-45
2
14%
2
40%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
3
21%
1
20%
76-90

Пропущено

17
5
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 3
1
6%
1
20%
1-15
4
24%
1
20%
16-30
5
29%
29%
1
20%
31-45
3
18%
1
20%
46-60
1
6%
1
20%
61-75
3
18%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Маккаби Хайфа
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Маккаби Бней-Рейне - Маккаби Хайфа 1:0 Ювентус - Маккаби Хайфа 3:1 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 2:0 Хапоэль Катамон - Маккаби Хайфа 3:0
Маккаби Хайфа - ПСЖ 1:3 Маккаби Хайфа - Секция Нес-Циона 3:1 Бенфика - Маккаби Хайфа 2:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 1:2 Бней-Сахнин - Маккаби Хайфа 0:1 Маккаби Хайфа - Маккаби Нетания 4:1 Црвена Звезда - Маккаби Хайфа 2:2 Маккаби Хайфа - Црвена Звезда 3:2 Аполлон - Маккаби Хайфа 2:0 Маккаби Хайфа - Аполлон 4:0 Олимпиакос - Маккаби Хайфа 0:4 Маккаби Хайфа - Олимпиакос 1:1 Витесс - Маккаби Хайфа 1:0 Мехелен - Маккаби Хайфа 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 2:2 Маккаби Хайфа - Маккаби Нетания 4:0
Ювентус
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Милан - Ювентус 2:0 Ювентус - Маккаби Хайфа 3:1 Ювентус - Болонья 3:0 Монца - Ювентус 1:0
Ювентус - Бенфика 1:2 Ювентус - Салернитана 2:2 ПСЖ - Ювентус 2:1 Фиорентина - Ювентус 1:1 Ювентус - Специя 2:0 Ювентус - Рома 1:1 Сампдория - Ювентус 0:0 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:4 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Барселона - Ювентус 2:2 Ювентус - Чивас Гвадалахара 2:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Ювентус - Лацио 2:2 Ювентус - Интер Милан 2:4 Дженоа - Ювентус 2:1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Бенфика Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3. Маккаби Хайфа 2:0 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
4. Ювентус 0:2 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Маккаби Хайфа 2:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
4. Ювентус 0:2 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Бенфика Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Маккаби Хайфа 2:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
4. Ювентус 0:2 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Будё-Глимт Бонифасе Виктор 8
Карабах Кади 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Динамо Загреб Мохаррами Садех 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 61'
    Куадрадо исполняет подачу с правого фланга, Влахович в прыжке пробил головой в ближний угол, но Коэн мяч забрал.
  • 60'
    10 ударов в исполнении хозяев мы сегодня увидели, 4 раза мяч попал в створ и дважды оказался в сетке. У "Ювентуса" 7 ударов и два попадания в створ - оба были крайне опасными, но Коэн сохраняет ворота на замке.
  • 59'
    Теперь Чери продвинулся к штрафной соперника и попробовал пробить метров с 28 - мяч попал в спину Бонуччи.
  • 58'
    Удается хозяевам передвинуть игру ближе к центру поля, организовав небольшую передышку для своей обороны. Давление "Ювентуса" всё-таки после перерыва возросло.
  • 57'
    Дэвид протащил мяч по центральной зоне, не встречая сопротивления, и пробил метров с 23 - снаряд попал в ногу Ругани.
  • Угловой
    55'
    И еще два корнера добавили в свою копилку игроки "Ювентуса", после очередной подачи Локателли Рабьо добрался до верхового мяча, но в створ ворот попасть не сумел.
  • Опасный момент
    54'
    Локателли подает с углового с правого фланга, Ругани головой пробил в дальнюю "девятку", а Коэн с большим трудом выудил мяч из угла!
  • Угловой
    52'
    Локателли с углового навесил во вратарскую, Пьерро выбил мяч подальше, а удар Куадрадо с подбора получился не самым сильным и точным.
  • 51'
    Влахович врывается в штрафную с левого края, избежав офсайда, и простреливает в направлении Милика, однако Гольдберг выбивает мяч на угловой.
  • Угловой
    50'
    Угловой на левом фланге туринцы разыграли, а подачу Костича заблокировал защитник. Со второй попытки Куадрадо навесил напрямую, но хозяева легко отбились.
  • Травма, повреждение
    49'
    Помощь врачей требуется Коэну, в которого в предыдущем моменте по инерции врезались Рабьо и Лави, но серьезных проблем голкипер хозяев избежал.
  • 48'
    Рабьо врывается в штрафную с левого края, приближается к углу вратарской, однако Лави отработал в обороне и в подкате выбил мяч за лицевую.
  • 47'
    Сегодня чуть позже свой матч проведут лидеры группы "ПСЖ" и "Бенфика", "Ювентусу" жизненно важно побеждать, чтобы сохранять шансы на выход из группы.
  • Замена
    46'
    Двойную замену проводит Макс Аллегри - Мануэль Локателли и Филип Костич вышли на поле вместо Леандро Паредеса и Уэстона Маккенни.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
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    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • Желтая карточка
      45'
      Маккенни всё-таки получает свою желтую карточку за очередной фол против Али Мохамеда и несогласие со свистком арбитра.
    • Опасный момент
      45'
      Влахович после навеса Куадрадо головой наносит неприятный удар, Коэн отбил мяч прямо на Милика, однако добивание поляка исхитрился заблокировать Гольдберг!
    • Дополнительное время
      45'
      2 минуты добавляет Матеу Лаос к основному времени первого тайма.
    • 44'
      Паредес исполняет штрафной с правого полуфланга, однако Пьерро отрабатывает и у своих ворот, выбивая мяч за боковую линию.
    • 43'
      Да уж, совсем плохи дела у "Ювентуса", совсем туманны перспективы туринцев и сегодня, и в целом по сезону.
    • 2 гола - дубль!
      42'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! ОМЕР АЦИЛИ!
      Пьерро подхватывает мяч на чужой половине поля, проходит по центру и катит на правый край штрафной на Ацили, тот подрабатывает под левую и заряжает точно в ближнюю "девятку"!
    • Офсайд
      40'
      Продолжает "Маккаби" искать счастья в атаке, Дэвид неплохо обострил в штрафной, но не смог пробить по воротам, а дальше у Пьерро был зафиксирован офсайд.
    • 38'
      Чери прорвался по правому флангу и исполнил мягкий пас на Пьерро, тот ворвался в штрафную, чеканя мяч, но всё же Ругани остановил форварда "Маккаби".
    • 37'
      Позиционная атака "Ювентуса" завершается подачей Данило с правого фланга - Коэн на выходе играет уверенно.
    • Фол, нарушение
      36'
      Маккенни срывает контратаку хозяев фолом против Али Мохамеда, здесь желтой карточки американец по каким-то причинам избежал.
    • Опасный момент
      35'
      Корню с левого фланга подает в центр штрафной, Ацили в падении пробивает с левой ноги, мяч прошел совсем рядом со штангой!
    • Офсайд
      33'
      Алекс Сандро вошел в штрафную и с правой попытался закрутить мяч в дальний угол, круглый срикошетил от ноги защитника, а арбитр определил у бразильца офсайд.
    • 32'
      По-прежнему большое преимущество "Маккаби" во всех компонентах игры, никак туринцы не могут создать хоть что-то впереди.
    • Угловой
      31'
      Ацили с углового закручивает мяч во вратарскую "Ювентуса", где на выходе успешно играет Щесны.
    • Видеоповтор
      30'
      Матеу Лаос игры рукой здесь не определил, несмотря на недовольство игроков "Маккаби", однако ВАР всё-таки потратил минуту на просмотр момента. В итоге пенальти нет.
    • 29'
      Дэвид после передачи с правого фланга принимает мяч и пробивает вторым касанием, снаряд цепляет прижатую руку Бонуччи и проходит мимо створа.
    • 28'
      После навеса Паредеса со штрафного Ругани выиграл верховую борьбу и скинул мяч к штанге, Коэн на выходе его в руках не удержал, но справились хозяева в этом моменте.
    • Желтая карточка
      27'
      Первую желтую карточку сегодня получает Корню, который попался за финт Куадрадо и сбил колумбийца неподалеку от угла штрафной площади.
    • 26'
      Ни на секунду не умолкают трибуны "Самми Офер", подгоняя свою команду вперед, пока "Маккаби" действительно выглядит лучше соперника.
    • Фол, нарушение
      25'
      Батубинсика грубовато играет в районе центральной линии против Маккенни, пока Матеу Лаос за карточками не лезет.
    • Замена
      24'
      Аркадиуш Милик появляется на поле вместо Анхеля Ди Марии.
    • Травма, повреждение
      23'
      Рывок Ди Марии в контратаке "Ювентуса" приводит к травме аргентинца, держится Анхель за заднюю поверхность бедра.
    • Угловой
      22'
      Ацили разыграл угловой накоротке с Чери, полузащитник хозяев исполнил заброс в чужую штрафную, но туринцы обстановку разрядили.
    • 21'
      Сундгрен поддерживает атаку по правому флангу, входит в штрафную и простреливает во вратарскую, однако Ругани выбивает мяч на угловой.
    • 20'
      Рабьо предпринял попытку дальнего удара из центральной зоны, однако мяч прилетел точно в Гольдберга.
    • Угловой
      19'
      Угловой с левого фланга исполнил Паредес, навес последовал к линии вратарской, где верховая борьба осталась за игроками "Маккаби".
    • Угловой
      18'
      Ругани после навеса Ди Марии с углового выиграл борьбу на ближнем углу вратарской и пробил головой - мяч прошел выше цели, но касание защитника "Маккаби" зафиксировано, потому снова корнер.
    • Угловой
      17'
      Первый свой угловой в сегодняшнем матче заработали туринцы, но навес Ди Марии с правого фланга точным не стал. В продолжение атаки Ругани навесил с левого фланга, а хозяева вновь отправили мяч на лицевую.
    • 16'
      Интересно, что в сезоне-2008/09 "Маккаби" на групповом этапе Лиги чемпионов также встречался с "Ювентусом", обе встречи минимально выиграли туринцы. Всего же в шести встречах израильтяне тогда не набрали очков и даже ни разу не забили.
    • 15'
      Треть первого тайма позади, пока тотальное преимущество "Маккаби". Пока у клуба из Хайфы нет очков в Лиге чемпионов - в первом круге израильтяне проиграли всем.
    • Угловой
      14'
      Ацили с углового навесил к линии штрафной, Чери попытался скинуть мяч в гущу игроков, но туринцы обстановку разрядили.
    • 13'
      Ди Мария пытается что-то придумать в штрафной "Маккаби", однако падение аргентинца арбитра не впечатлило. Тут же стремительная контратака хозяев, Ацили доходит до дуги штрафной и наносит обводящий удар, с которым не без труда справляется Щесны.
    • Штанга
      12'
      Близки хозяева были ко второму голу! Чери со штрафного с левой ноги закрутил мяч поверх "стенки" в ближний угол - мяч попал  перекладину и прошел выше створа!
    • Фол, нарушение
      11'
      Дэвид получил мяч от Корню на левом полуфланге и заработал штрафной в единоборстве с Бонуччи, мяч установлен неподалеку от угла штрафной площади.
    • 10'
      Позиционная атака "Маккаби" завершается подачей Чери с правого фланга - гости спокойно выносят мяч.
    • 9'
      Мощный дебют выдает "Маккаби", удается хозяевам и после гола закрепиться на чужой половине поля с мячом.
    • 8'
      Сразу же "Ювентус" пытается найти адекватный ответ, Рабьо на дриблинге добирается до штрафной, но дальше защитники "Маккаби" останавливают француза.
    • Описание гола
      7'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ОМЕР АЦИЛИ!
      Корню с левого фланга подает в штрафную, Ацили затылком направляет мяч в дальний нижний угол с отскоком от газона, а Щесны спасти свою команду не смог!
    • Угловой
      6'
      Чери подает угловой с левого фланга, мяч пошел на ближнюю штангу и был выбит. Вторым темпом Чери подавал уже с правой ноги, но снаряд прошел мимо створа, никого не задев.
    • 5'
      Следующая атака "Маккаби" завершается ударом Чери из-за пределов штрафной - Паредес принимает удар на себя.
    • Опасный момент
      4'
      Корню прорвался по левому флангу и исполнил подачу к линии вратарской, а Пьерро пробил головой практически в упор, но Щесны спас свои ворота!
    • 3'
      Интересно, что из-за религиозных особенностей несколько лидеров "Маккаби" в Турине выходили только со скамейки, сегодня состав израильтян ближе к оптимальному.
    • 2'
      На прошлой неделе команды встречались в Турине, где "Ювентус" победил 3:1 - Ди Мария оформил ассистентский хет-трик, дважды забил Рабьо, еще один гол в активе Влаховича. У "Маккаби" отличился Дин Дэвид.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sammy Ofer Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Маккаби Хайфа 2:0 Ювентус

    Исход игры
    Маккаби Хайфа
    0.8% (1)
    Ничья
    6.8% (9)
    Ювентус
    92.4% (122)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.17% (77)
    Меньше
    35.83% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (80)
    Нет
    33.33% (40)
    Популярный счёт
    1:2 Ювентус
    44.7% (59)
    0:1 Ювентус
    14.4% (19)
    0:2 Ювентус
    13.6% (18)
    1:3 Ювентус
    6.8% (9)
    1:1 Ничья
    4.5% (6)
    0:3 Ювентус
    2.3% (3)
    2:2 Ничья
    2.3% (3)
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