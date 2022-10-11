Локателли подает с углового с правого фланга, Ругани головой пробил в дальнюю "девятку", а Коэн с большим трудом выудил мяч из угла!

И еще два корнера добавили в свою копилку игроки "Ювентуса", после очередной подачи Локателли Рабьо добрался до верхового мяча, но в створ ворот попасть не сумел.

Дэвид протащил мяч по центральной зоне, не встречая сопротивления, и пробил метров с 23 - снаряд попал в ногу Ругани.

Удается хозяевам передвинуть игру ближе к центру поля, организовав небольшую передышку для своей обороны. Давление "Ювентуса" всё-таки после перерыва возросло.

Теперь Чери продвинулся к штрафной соперника и попробовал пробить метров с 28 - мяч попал в спину Бонуччи.

10 ударов в исполнении хозяев мы сегодня увидели, 4 раза мяч попал в створ и дважды оказался в сетке. У "Ювентуса" 7 ударов и два попадания в створ - оба были крайне опасными, но Коэн сохраняет ворота на замке.

Куадрадо исполняет подачу с правого фланга, Влахович в прыжке пробил головой в ближний угол, но Коэн мяч забрал.

Двойную замену проводит Макс Аллегри - Мануэль Локателли и Филип Костич вышли на поле вместо Леандро Паредеса и Уэстона Маккенни.

Сегодня чуть позже свой матч проведут лидеры группы "ПСЖ" и "Бенфика", "Ювентусу" жизненно важно побеждать, чтобы сохранять шансы на выход из группы.

Рабьо врывается в штрафную с левого края, приближается к углу вратарской, однако Лави отработал в обороне и в подкате выбил мяч за лицевую.

Помощь врачей требуется Коэну, в которого в предыдущем моменте по инерции врезались Рабьо и Лави, но серьезных проблем голкипер хозяев избежал.

Угловой на левом фланге туринцы разыграли, а подачу Костича заблокировал защитник. Со второй попытки Куадрадо навесил напрямую, но хозяева легко отбились.

Влахович врывается в штрафную с левого края, избежав офсайда, и простреливает в направлении Милика, однако Гольдберг выбивает мяч на угловой.

Локателли с углового навесил во вратарскую, Пьерро выбил мяч подальше, а удар Куадрадо с подбора получился не самым сильным и точным.

Позиционная атака "Ювентуса" завершается подачей Данило с правого фланга - Коэн на выходе играет уверенно.

Чери прорвался по правому флангу и исполнил мягкий пас на Пьерро, тот ворвался в штрафную, чеканя мяч, но всё же Ругани остановил форварда "Маккаби".

Продолжает "Маккаби" искать счастья в атаке, Дэвид неплохо обострил в штрафной, но не смог пробить по воротам, а дальше у Пьерро был зафиксирован офсайд.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! ОМЕР АЦИЛИ! Пьерро подхватывает мяч на чужой половине поля, проходит по центру и катит на правый край штрафной на Ацили, тот подрабатывает под левую и заряжает точно в ближнюю "девятку"!

Да уж, совсем плохи дела у "Ювентуса", совсем туманны перспективы туринцев и сегодня, и в целом по сезону.

Паредес исполняет штрафной с правого полуфланга, однако Пьерро отрабатывает и у своих ворот, выбивая мяч за боковую линию.

2 минуты добавляет Матеу Лаос к основному времени первого тайма.

Влахович после навеса Куадрадо головой наносит неприятный удар, Коэн отбил мяч прямо на Милика, однако добивание поляка исхитрился заблокировать Гольдберг!

Маккенни всё-таки получает свою желтую карточку за очередной фол против Али Мохамеда и несогласие со свистком арбитра.

36' Маккенни срывает контратаку хозяев фолом против Али Мохамеда, здесь желтой карточки американец по каким-то причинам избежал.

35' Корню с левого фланга подает в центр штрафной, Ацили в падении пробивает с левой ноги, мяч прошел совсем рядом со штангой!

33' Алекс Сандро вошел в штрафную и с правой попытался закрутить мяч в дальний угол, круглый срикошетил от ноги защитника, а арбитр определил у бразильца офсайд.

32' По-прежнему большое преимущество "Маккаби" во всех компонентах игры, никак туринцы не могут создать хоть что-то впереди.

31' Ацили с углового закручивает мяч во вратарскую "Ювентуса", где на выходе успешно играет Щесны.

30' Матеу Лаос игры рукой здесь не определил, несмотря на недовольство игроков "Маккаби", однако ВАР всё-таки потратил минуту на просмотр момента. В итоге пенальти нет.

29' Дэвид после передачи с правого фланга принимает мяч и пробивает вторым касанием, снаряд цепляет прижатую руку Бонуччи и проходит мимо створа.

28' После навеса Паредеса со штрафного Ругани выиграл верховую борьбу и скинул мяч к штанге, Коэн на выходе его в руках не удержал, но справились хозяева в этом моменте.

27' Первую желтую карточку сегодня получает Корню, который попался за финт Куадрадо и сбил колумбийца неподалеку от угла штрафной площади.

26' Ни на секунду не умолкают трибуны "Самми Офер", подгоняя свою команду вперед, пока "Маккаби" действительно выглядит лучше соперника.

25' Батубинсика грубовато играет в районе центральной линии против Маккенни, пока Матеу Лаос за карточками не лезет.

24' Аркадиуш Милик появляется на поле вместо Анхеля Ди Марии.

23' Рывок Ди Марии в контратаке "Ювентуса" приводит к травме аргентинца, держится Анхель за заднюю поверхность бедра.

22' Ацили разыграл угловой накоротке с Чери, полузащитник хозяев исполнил заброс в чужую штрафную, но туринцы обстановку разрядили.

21' Сундгрен поддерживает атаку по правому флангу, входит в штрафную и простреливает во вратарскую, однако Ругани выбивает мяч на угловой.

20' Рабьо предпринял попытку дальнего удара из центральной зоны, однако мяч прилетел точно в Гольдберга.

19' Угловой с левого фланга исполнил Паредес, навес последовал к линии вратарской, где верховая борьба осталась за игроками "Маккаби".

18' Ругани после навеса Ди Марии с углового выиграл борьбу на ближнем углу вратарской и пробил головой - мяч прошел выше цели, но касание защитника "Маккаби" зафиксировано, потому снова корнер.

17' Первый свой угловой в сегодняшнем матче заработали туринцы, но навес Ди Марии с правого фланга точным не стал. В продолжение атаки Ругани навесил с левого фланга, а хозяева вновь отправили мяч на лицевую.

16' Интересно, что в сезоне-2008/09 "Маккаби" на групповом этапе Лиги чемпионов также встречался с "Ювентусом", обе встречи минимально выиграли туринцы. Всего же в шести встречах израильтяне тогда не набрали очков и даже ни разу не забили.

15' Треть первого тайма позади, пока тотальное преимущество "Маккаби". Пока у клуба из Хайфы нет очков в Лиге чемпионов - в первом круге израильтяне проиграли всем.

14' Ацили с углового навесил к линии штрафной, Чери попытался скинуть мяч в гущу игроков, но туринцы обстановку разрядили.

13' Ди Мария пытается что-то придумать в штрафной "Маккаби", однако падение аргентинца арбитра не впечатлило. Тут же стремительная контратака хозяев, Ацили доходит до дуги штрафной и наносит обводящий удар, с которым не без труда справляется Щесны.

12' Близки хозяева были ко второму голу! Чери со штрафного с левой ноги закрутил мяч поверх "стенки" в ближний угол - мяч попал перекладину и прошел выше створа!

11' Дэвид получил мяч от Корню на левом полуфланге и заработал штрафной в единоборстве с Бонуччи, мяч установлен неподалеку от угла штрафной площади.

10' Позиционная атака "Маккаби" завершается подачей Чери с правого фланга - гости спокойно выносят мяч.

9' Мощный дебют выдает "Маккаби", удается хозяевам и после гола закрепиться на чужой половине поля с мячом.

8' Сразу же "Ювентус" пытается найти адекватный ответ, Рабьо на дриблинге добирается до штрафной, но дальше защитники "Маккаби" останавливают француза.

7' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ОМЕР АЦИЛИ!

Корню с левого фланга подает в штрафную, Ацили затылком направляет мяч в дальний нижний угол с отскоком от газона, а Щесны спасти свою команду не смог!

6' Чери подает угловой с левого фланга, мяч пошел на ближнюю штангу и был выбит. Вторым темпом Чери подавал уже с правой ноги, но снаряд прошел мимо створа, никого не задев.

5' Следующая атака "Маккаби" завершается ударом Чери из-за пределов штрафной - Паредес принимает удар на себя.

4' Корню прорвался по левому флангу и исполнил подачу к линии вратарской, а Пьерро пробил головой практически в упор, но Щесны спас свои ворота!

3' Интересно, что из-за религиозных особенностей несколько лидеров "Маккаби" в Турине выходили только со скамейки, сегодня состав израильтян ближе к оптимальному.

2' На прошлой неделе команды встречались в Турине, где "Ювентус" победил 3:1 - Ди Мария оформил ассистентский хет-трик, дважды забил Рабьо, еще один гол в активе Влаховича. У "Маккаби" отличился Дин Дэвид.