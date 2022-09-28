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Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 4. Стадион: .
Маккаби Хайфа
 
Позже
Ювентус
Прогнозы 39
Маккаби Хайфа 2.6% (1)
X 0% (0)
Ювентус 97.4% (38)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Маккаби Хайфа
Ничья
Ювентус
4.80
4.06
1.82
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Маккаби Хайфа
Ювентус

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЧ
3:1
ЛЧ
0:1
ЛЧ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Маккаби Хайфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пьерро Францди 5 0.56
Чери Тьяронн 3 0.33
Мохамед Али II 2 0.22
Хазиза Долев 1 0.11
Дэвид Дин 1 0.11
Сундгрен Даниэль 1 0.11
Абу-Фани Мохаммад 1 0.11
Корню Пьер 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рабио Адриен 2 0.67
Милик Аркадиуш 1 0.33
Влахович Душан 1 0.33
Маккенни Уэстон 1 0.33
Ди Мария Анхель 0 0
Костич Филип 0 0
Паредес Леандро 0 0

Карточки

Маккаби Хайфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сундгрен Даниэль 3 0
Хазиза Долев 3 0
Ацили Омер 2 0
Менахем Сун 2 0
Абу-Фани Мохаммад 2 0
Сек Абдулай 1 0
Планич Богдан 1 0
Чибота Мавис 1 0
Лави Нета 1 0
Пьерро Францди 1 0
Мохамед Али II 1 0
Корню Пьер 1 0
Коэн Джош 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данило Луис 2 0
Миретти Фабио 2 0
Алекс Сандро 1 0
Перин Маттиа 1 0
Паредес Леандро 1 0
Бремер Глейсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
1
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
100%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
14%
1
50%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 1
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Пропущено

10
3
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
1
33%
31-45
3
30%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

14
5
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
1
7%
1
20%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
1
20%
31-45
2
14%
2
40%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
3
21%
1
20%
76-90

Пропущено

17
5
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 3
1
6%
1
20%
1-15
4
24%
1
20%
16-30
5
29%
29%
1
20%
31-45
3
18%
1
20%
46-60
1
6%
1
20%
61-75
3
18%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Маккаби Хайфа
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Маккаби Бней-Рейне - Маккаби Хайфа 1:0 Ювентус - Маккаби Хайфа 3:1 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 2:0 Хапоэль Катамон - Маккаби Хайфа 3:0
Маккаби Хайфа - ПСЖ 1:3 Маккаби Хайфа - Секция Нес-Циона 3:1 Бенфика - Маккаби Хайфа 2:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 1:2 Бней-Сахнин - Маккаби Хайфа 0:1 Маккаби Хайфа - Маккаби Нетания 4:1 Црвена Звезда - Маккаби Хайфа 2:2 Маккаби Хайфа - Црвена Звезда 3:2 Аполлон - Маккаби Хайфа 2:0 Маккаби Хайфа - Аполлон 4:0 Олимпиакос - Маккаби Хайфа 0:4 Маккаби Хайфа - Олимпиакос 1:1 Витесс - Маккаби Хайфа 1:0 Мехелен - Маккаби Хайфа 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 2:2 Маккаби Хайфа - Маккаби Нетания 4:0
Ювентус
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Милан - Ювентус 2:0 Ювентус - Маккаби Хайфа 3:1 Ювентус - Болонья 3:0 Монца - Ювентус 1:0
Ювентус - Бенфика 1:2 Ювентус - Салернитана 2:2 ПСЖ - Ювентус 2:1 Фиорентина - Ювентус 1:1 Ювентус - Специя 2:0 Ювентус - Рома 1:1 Сампдория - Ювентус 0:0 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:4 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Барселона - Ювентус 2:2 Ювентус - Чивас Гвадалахара 2:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Ювентус - Лацио 2:2 Ювентус - Интер Милан 2:4 Дженоа - Ювентус 2:1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Бенфика Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3. Ювентус Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
4. Маккаби Хайфа Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Ювентус Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
4. Маккаби Хайфа Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Бенфика Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Ювентус Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Маккаби Хайфа Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Будё-Глимт Бонифасе Виктор 8
Карабах Кади 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Динамо Загреб Мохаррами Садех 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Маккаби Хайфа - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 октября 2022, осталось 2 дня 11 часов 17 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Маккаби Хайфа 2.6% (1)
    X 0% (0)
    Ювентус 97.4% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Маккаби Хайфа
    Ничья
    Ювентус
    4.80
    4.06
    1.82
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Маккаби Хайфа - Ювентус онлайн

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    Прогнозы на матч Маккаби Хайфа - Ювентус

    Исход игры
    Маккаби Хайфа
    2.6% (1)
    Ничья
    0% (0)
    Ювентус
    97.4% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.76% (21)
    Меньше
    43.24% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    51.35% (19)
    Нет
    48.65% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Ювентус
    35.9% (14)
    0:2 Ювентус
    28.2% (11)
    0:1 Ювентус
    12.8% (5)
    1:3 Ювентус
    7.7% (3)
    0:3 Ювентус
    5.1% (2)
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    Маккаби Хайфа
    Ювентус
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