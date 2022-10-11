Тур: 26.
Ход матча
41'
10
Карим
Садат
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Карим СадатНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
28 Erion Sadiku
-
-
-
Главный тренер: Dane Ivarsson
История личных встреч
Хальмстад
Эргрюте
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
114.3%
14.3%
8 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
15 матчей
46.7%
6.7%
46.6%
7 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоханссон Александр II
|15
|0.58
|Боман Микаэль
|7
|0.27
|Баффо Джозеф
|7 (5)
|0.27
|Карим Садат
|4
|0.15
|Алланссон Йоэль
|4
|0.15
|Кроон Самуэль
|3
|0.12
|Офосу-Айе Фил
|2
|0.08
|Дальстрём Виллиам
|2
|0.08
|Сведберг Джонатан
|2
|0.08
|Юханссон Андреас
|2
|0.08
|Викстрём Эмиль
|1
|0.04
|Ахльстранд Эрик
|1
|0.04
|Бернтссон Александер
|1
|0.04
|Нильссон Малькольм
|1
|0.04
|Боаки Томас
|0
|0
|Ульссон Маркус
|0
|0
|Лундевалль Симон
|0
|0
|Albin Ahlstrand
|0
|0
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зелькович Айдин
|8 (2)
|0.31
|Абрахам Саргон
|4
|0.15
|Полсон Дэниел
|3
|0.12
|Хаглинд-Сангре Маркус
|3
|0.12
|Люндберг Виктор
|2
|0.08
|Акерманн Кевин
|2
|0.08
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0.08
|Дальквист Исак
|2
|0.08
|Азулай Джонатан
|2 (2)
|0.08
|Дальквист Хампус
|1
|0.04
|Андреассон Антон
|1
|0.04
|Беркрот Никлас
|1
|0.04
|Сьогрелл Херман
|1
|0.04
|Раскай Анель
|1
|0.04
|Erion Sadiku
|1
|0.04
|Густафсон Элиас
|0
|0
|Ланс Антон
|0
|0
Карточки
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баффо Джозеф
|8
|0
|Дальстрём Виллиам
|5
|0
|Офосу-Айе Фил
|4
|0
|Боаки Томас
|3
|0
|Сведберг Джонатан
|3
|0
|Ахльстранд Эрик
|3
|0
|Карлссон Каспер
|3
|0
|Юханссон Андреас
|2
|0
|Кроон Самуэль
|2
|0
|Taulant Parallangaj
|0
|1
|Ульссон Маркус
|1
|0
|Боман Микаэль
|1
|0
|Алланссон Йоэль
|1
|0
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|Бернтссон Александер
|1
|0
|Карим Садат
|1
|0
|Йоханссон Александр II
|1
|0
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акерманн Кевин
|7
|0
|Густафсон Элиас
|5
|0
|Раскай Анель
|4
|0
|Хаглинд-Сангре Маркус
|4
|0
|Андреассон Антон
|4
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|4
|0
|Дальквист Хампус
|4
|0
|Люндберг Виктор
|3
|0
|Ланс Антон
|3
|0
|Полсон Дэниел
|3
|0
|Дальквист Исак
|3
|0
|Азулай Джонатан
|2
|0
|Уоллиндер Робин
|2
|0
|Сьогрелл Херман
|2
|0
|Eric Nohlgren
|2
|0
|Брорссон Арвид
|1
|0
|Абрахам Саргон
|1
|0
|Olle Johansson
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
15
10 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
4
15%
2
13%
1-15
1
4%
1
7%
16-30
5
19%
1
7%
31-45
4
15%
3
20%
46-60
4
15%
3
20%
61-75
8
31%
5
33%
76-90
Пропущено
11
20
3 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
0
0%
4
20%
1-15
1
9%
4
20%
16-30
2
18%
4
20%
31-45
2
18%
5
25%
46-60
2
18%
2
10%
61-75
4
36%
1
5%
76-90
Забито
26
20
9 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
2
8%
1
5%
1-15
3
12%
2
10%
16-30
4
15%
5
25%
31-45
2
8%
6
30%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
13
50%
6
30%
76-90
Пропущено
15
18
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
2
13%
3
17%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
33%
2
11%
31-45
2
13%
5
28%
46-60
3
20%
4
22%
61-75
2
13%
4
22%
76-90
Забито
52
35
19 В 1-м тайме 12
33 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 9
2 Не забивали 6
6
12%
3
9%
1-15
4
8%
3
9%
16-30
9
17%
6
17%
31-45
6
12%
9
26%
46-60
6
12%
3
9%
61-75
21
40%
11
31%
76-90
Пропущено
26
38
11 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 20
2
8%
7
18%
1-15
2
8%
4
11%
16-30
7
27%
6
16%
31-45
4
15%
10
26%
46-60
5
19%
6
16%
61-75
6
23%
5
13%
76-90
Результаты последних матчей
Хальмстад
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Эстерсунд - Хальмстад 0:0 Хальмстад - Эстер 2:0 Норрбю - Хальмстад 3:0 Хальмстад - Сковде АИК 3:2
Хускварна - Хальмстад 0:3 Броммапойкарна - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Вестерос 1:1 Йёнчёпинг - Хальмстад 0:5 Хальмстад - Далкурд 3:1 Треллеборг - Хальмстад 0:4 Хальмстад - Ландскруна 2:1 Браге - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Утсиктенс 4:1 Ландскруна - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:0 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хеккен - Хальмстад 2:0 Вестерос - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Броммапойкарна 2:0
Эргрюте
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Эргрюте - Браге 4:0 Эргрюте - Эстерсунд 0:1 Треллеборг - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1
Онсала - Эргрюте 3:1 Вестерос - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Норрбю 5:1 Далкурд - Эргрюте 1:2 Эребру - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Утсиктенс - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Вестерос 1:1 Эргрюте - Броммапойкарна 1:1 Сковде АИК - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Эребру 2:0 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:2 Эргрюте - Хеккен 2:2 Эргрюте - Далкурд 3:3 Эстерсунд - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Треллеборг 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|0:0
|26
|16
|5
|5
|53 - 25
|53
|2.
|Броммапойкарна
|26
|15
|5
|6
|53 - 36
|50
|3.
|Эстер
|26
|12
|8
|6
|43 - 29
|44
|4.
|Браге
|1:1
|26
|11
|8
|7
|42 - 34
|41
|5.
|Сковде АИК
|26
|11
|8
|7
|37 - 33
|41
|6.
|Треллеборг
|26
|11
|6
|9
|42 - 44
|39
|7.
|Сирианска Эскильстуна
|26
|11
|3
|12
|44 - 41
|36
|8.
|Ландскруна
|26
|9
|9
|8
|34 - 39
|36
|9.
|Эребру
|26
|10
|4
|12
|29 - 33
|34
|10.
|Утсиктенс
|26
|9
|5
|12
|34 - 39
|32
|11.
|Йёнчёпинг
|1:1
|26
|8
|7
|11
|36 - 44
|31
|12.
|Вестерос
|26
|7
|10
|9
|42 - 47
|31
|13.
|Эргрюте
|0:0
|26
|6
|10
|10
|36 - 37
|28
|14.
|Норрбю
|26
|7
|7
|12
|30 - 41
|28
|15.
|Далкурд
|26
|7
|3
|16
|28 - 46
|24
|16.
|Эстерсунд
|26
|5
|8
|13
|25 - 40
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|13
|10
|2
|1
|33 - 13
|32
|2.
|Хальмстад
|0:0
|13
|9
|2
|2
|26 - 11
|29
|3.
|Эстер
|13
|7
|3
|3
|24 - 16
|24
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|13
|7
|1
|5
|26 - 18
|22
|5.
|Ландскруна
|12
|6
|4
|2
|22 - 18
|22
|6.
|Треллеборг
|13
|6
|3
|4
|20 - 19
|21
|7.
|Сковде АИК
|13
|5
|5
|3
|18 - 13
|20
|8.
|Эребру
|14
|6
|2
|6
|18 - 18
|20
|9.
|Норрбю
|13
|5
|5
|3
|15 - 12
|20
|10.
|Браге
|1:1
|13
|5
|3
|5
|19 - 15
|18
|11.
|Вестерос
|13
|4
|6
|3
|25 - 23
|18
|12.
|Далкурд
|13
|5
|0
|8
|17 - 20
|15
|13.
|Эстерсунд
|13
|3
|5
|5
|15 - 19
|14
|14.
|Эргрюте
|0:0
|13
|3
|5
|5
|21 - 17
|14
|15.
|Йёнчёпинг
|1:1
|13
|4
|2
|7
|20 - 26
|14
|16.
|Утсиктенс
|13
|3
|5
|5
|15 - 16
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|0:0
|13
|7
|3
|3
|27 - 14
|24
|2.
|Браге
|1:1
|13
|6
|5
|2
|23 - 19
|23
|3.
|Сковде АИК
|13
|6
|3
|4
|19 - 20
|21
|4.
|Эстер
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|5.
|Утсиктенс
|13
|6
|0
|7
|19 - 23
|18
|6.
|Броммапойкарна
|13
|5
|3
|5
|20 - 23
|18
|7.
|Треллеборг
|13
|5
|3
|5
|22 - 25
|18
|8.
|Йёнчёпинг
|1:1
|13
|4
|5
|4
|16 - 18
|17
|9.
|Эргрюте
|0:0
|13
|3
|5
|5
|15 - 20
|14
|10.
|Эребру
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
|11.
|Сирианска Эскильстуна
|13
|4
|2
|7
|18 - 23
|14
|12.
|Ландскруна
|14
|3
|5
|6
|12 - 21
|14
|13.
|Вестерос
|13
|3
|4
|6
|17 - 24
|13
|14.
|Эстерсунд
|13
|2
|3
|8
|10 - 21
|9
|15.
|Далкурд
|13
|2
|3
|8
|11 - 26
|9
|16.
|Норрбю
|13
|2
|2
|9
|15 - 29
|8
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Вестерос
|Viktor Granath
|23 (1)
|Хальмстад
|Йоханссон Александр II
|15
|Сковде АИК
|Лав Джек Купер
|16 (3)
|Сирианска Эскильстуна
|Amar Muhsin
|13 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (3)
|Утсиктенс
|Бом Карл
|11
|Йёнчёпинг
|Ламин Адам Бен
|1 9
|Треллеборг
|Амин Симон
|10
|Сирианска Эскильстуна
|Шауш Абделькарим Маммар
|1 8
|Ландскруна
|Erik Hedenquist
|2 6