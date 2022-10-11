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Швеция: Суперэттан
2022

Тур: 26.
Хальмстад
2:3
Конец матча
Эргрюте
0'
35' Желтая карточка
Хаглинд-Сангре Маркус
41' Желтая карточка
Ахльстранд Эрик
1:0
46' Гол
Алланссон Йоэль
2:0
50' Гол
Йоханссон Александр
2:1
61' Гол
Беркрот Никлас
65' Желтая карточка
Карим Садат
2:2
69' Гол
Дальквист Исак
79' Желтая карточка
Беркрот Никлас
2:3
87' Гол
Беркрот Никлас
90'+6
1
Нильссон
Малькольм
2
Боаки
Томас
4
Юханссон
Андреас
3
Бернтссон
Александер
21
Бенгтссон
Андреас
15
Карлссон
Каспер
8
Сведберг
Джонатан
6
Алланссон
Йоэль
16
Ахльстранд
Эрик
30
Йоханссон
Александр
II
10
Карим
Садат
13
Уоллиндер
Робин
17
Дальквист
Хампус
3
Азулай
Джонатан
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
18
Андреассон
Антон
14
Полсон
Дэниел
2
Брорссон
Арвид
10
Акерманн
Кевин
19
Сьогрелл
Херман
8
Беркрот
Никлас
15
Дальквист
Исак
Хальмстад
4-4-2
Эргрюте
4-3-3

История личных встреч

Хальмстад
Эргрюте

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

114.3%
14.3%
8 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

15 матчей

46.7%
6.7%
46.6%
7 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

С
2:2
С
1:0
С
0:3
С
3:1
С
1:3
С
1:2
С
2:0
К
4:0
С
2:0
С
1:2
ТМС
0:1
ТМК
0:1
КШ
2:1
А
2:1
А
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоханссон Александр II 16 0.62
Боман Микаэль 7 0.27
Баффо Джозеф 7 (5) 0.27
Алланссон Йоэль 5 0.19
Карим Садат 4 0.15
Кроон Самуэль 3 0.12
Офосу-Айе Фил 2 0.08
Дальстрём Виллиам 2 0.08
Сведберг Джонатан 2 0.08
Юханссон Андреас 2 0.08
Викстрём Эмиль 1 0.04
Ахльстранд Эрик 1 0.04
Бернтссон Александер 1 0.04
Нильссон Малькольм 1 0.04
Боаки Томас 0 0
Ульссон Маркус 0 0
Лундевалль Симон 0 0
Albin Ahlstrand 0 0
Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зелькович Айдин 8 (2) 0.31
Абрахам Саргон 4 0.15
Полсон Дэниел 3 0.12
Беркрот Никлас 3 0.12
Хаглинд-Сангре Маркус 3 0.12
Дальквист Исак 3 0.12
Люндберг Виктор 2 0.08
Акерманн Кевин 2 0.08
Хольмстрём Александр Аль 2 0.08
Азулай Джонатан 2 (2) 0.08
Дальквист Хампус 1 0.04
Андреассон Антон 1 0.04
Сьогрелл Херман 1 0.04
Раскай Анель 1 0.04
Erion Sadiku 1 0.04
Густафсон Элиас 0 0
Ланс Антон 0 0

Карточки

Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баффо Джозеф 8 0
Дальстрём Виллиам 5 0
Офосу-Айе Фил 4 0
Боаки Томас 3 0
Сведберг Джонатан 3 0
Ахльстранд Эрик 3 0
Карлссон Каспер 3 0
Юханссон Андреас 2 0
Карим Садат 2 0
Кроон Самуэль 2 0
Taulant Parallangaj 0 1
Ульссон Маркус 1 0
Боман Микаэль 1 0
Алланссон Йоэль 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Бернтссон Александер 1 0
Йоханссон Александр II 1 0
Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акерманн Кевин 7 0
Густафсон Элиас 5 0
Раскай Анель 4 0
Хаглинд-Сангре Маркус 4 0
Андреассон Антон 4 0
Хольмстрём Александр Аль 4 0
Дальквист Хампус 4 0
Люндберг Виктор 3 0
Ланс Антон 3 0
Полсон Дэниел 3 0
Дальквист Исак 3 0
Азулай Джонатан 2 0
Уоллиндер Робин 2 0
Сьогрелл Херман 2 0
Eric Nohlgren 2 0
Беркрот Никлас 1 0
Брорссон Арвид 1 0
Абрахам Саргон 1 0
Olle Johansson 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
18
10 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
4
14%
2
11%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
5
18%
1
6%
31-45
6
21%
3
17%
46-60
4
14%
5
28%
61-75
8
29%
6
33%
76-90

Пропущено

14
22
3 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
0
0%
4
18%
1-15
1
7%
4
18%
16-30
2
14%
4
18%
31-45
2
14%
7
32%
46-60
4
29%
2
9%
61-75
5
36%
1
5%
76-90

Забито

26
20
9 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
2
8%
1
5%
1-15
3
12%
2
10%
16-30
4
15%
5
25%
31-45
2
8%
6
30%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
13
50%
6
30%
76-90

Пропущено

15
18
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
2
13%
3
17%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
33%
2
11%
31-45
2
13%
5
28%
46-60
3
20%
4
22%
61-75
2
13%
4
22%
76-90

Забито

54
38
19 В 1-м тайме 12
35 Во 2-м тайме 26
17 Забивали первыми 9
2 Не забивали 6
6
11%
3
8%
1-15
4
7%
3
8%
16-30
9
17%
6
16%
31-45
8
15%
9
24%
46-60
6
11%
5
13%
61-75
21
39%
12
32%
76-90

Пропущено

29
40
11 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 21
2
7%
7
18%
1-15
2
7%
4
10%
16-30
7
24%
6
15%
31-45
4
14%
12
30%
46-60
7
24%
6
15%
61-75
7
24%
5
13%
76-90

Результаты последних матчей

Хальмстад
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Эстерсунд - Хальмстад 0:0 Хальмстад - Эстер 2:0 Норрбю - Хальмстад 3:0 Хальмстад - Сковде АИК 3:2
Хускварна - Хальмстад 0:3 Броммапойкарна - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Вестерос 1:1 Йёнчёпинг - Хальмстад 0:5 Хальмстад - Далкурд 3:1 Треллеборг - Хальмстад 0:4 Хальмстад - Ландскруна 2:1 Браге - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Утсиктенс 4:1 Ландскруна - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:0 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хеккен - Хальмстад 2:0 Вестерос - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Броммапойкарна 2:0
Эргрюте
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Эргрюте - Браге 4:0 Эргрюте - Эстерсунд 0:1 Треллеборг - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1
Онсала - Эргрюте 3:1 Вестерос - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Норрбю 5:1 Далкурд - Эргрюте 1:2 Эребру - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Утсиктенс - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Вестерос 1:1 Эргрюте - Броммапойкарна 1:1 Сковде АИК - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Эребру 2:0 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:2 Эргрюте - Хеккен 2:2 Эргрюте - Далкурд 3:3 Эстерсунд - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Треллеборг 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 26 16 4 6 55 - 28 52
2. Броммапойкарна 26 15 5 6 53 - 36 50
3. Эстер 26 12 8 6 43 - 29 44
4. Браге 26 11 8 7 42 - 34 41
5. Сковде АИК 26 11 8 7 37 - 33 41
6. Треллеборг 26 11 6 9 42 - 44 39
7. Сирианска Эскильстуна 26 11 3 12 44 - 41 36
8. Ландскруна 26 9 9 8 34 - 39 36
9. Эребру 26 10 4 12 29 - 33 34
10. Утсиктенс 26 9 5 12 34 - 39 32
11. Йёнчёпинг 26 8 7 11 36 - 44 31
12. Вестерос 26 7 10 9 42 - 47 31
13. Эргрюте 26 7 9 10 39 - 39 30
14. Норрбю 26 7 7 12 30 - 41 28
15. Далкурд 26 7 3 16 28 - 46 24
16. Эстерсунд 26 5 8 13 25 - 40 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 13 10 2 1 33 - 13 32
2. Хальмстад 13 9 1 3 28 - 14 28
3. Эстер 13 7 3 3 24 - 16 24
4. Сирианска Эскильстуна 13 7 1 5 26 - 18 22
5. Ландскруна 12 6 4 2 22 - 18 22
6. Треллеборг 13 6 3 4 20 - 19 21
7. Сковде АИК 13 5 5 3 18 - 13 20
8. Эребру 14 6 2 6 18 - 18 20
9. Норрбю 13 5 5 3 15 - 12 20
10. Браге 13 5 3 5 19 - 15 18
11. Вестерос 13 4 6 3 25 - 23 18
12. Далкурд 13 5 0 8 17 - 20 15
13. Эстерсунд 13 3 5 5 15 - 19 14
14. Эргрюте 13 3 5 5 21 - 17 14
15. Йёнчёпинг 13 4 2 7 20 - 26 14
16. Утсиктенс 13 3 5 5 15 - 16 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 13 7 3 3 27 - 14 24
2. Браге 13 6 5 2 23 - 19 23
3. Сковде АИК 13 6 3 4 19 - 20 21
4. Эстер 13 5 5 3 19 - 13 20
5. Утсиктенс 13 6 0 7 19 - 23 18
6. Броммапойкарна 13 5 3 5 20 - 23 18
7. Треллеборг 13 5 3 5 22 - 25 18
8. Йёнчёпинг 13 4 5 4 16 - 18 17
9. Эргрюте 13 4 4 5 18 - 22 16
10. Эребру 12 4 2 6 11 - 15 14
11. Сирианска Эскильстуна 13 4 2 7 18 - 23 14
12. Ландскруна 14 3 5 6 12 - 21 14
13. Вестерос 13 3 4 6 17 - 24 13
14. Эстерсунд 13 2 3 8 10 - 21 9
15. Далкурд 13 2 3 8 11 - 26 9
16. Норрбю 13 2 2 9 15 - 29 8
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Топ бомбардиров
Вестерос Viktor Granath 23 (1)
Хальмстад Йоханссон Александр II 16
Сковде АИК Лав Джек Купер 16 (3)
Сирианска Эскильстуна Amar Muhsin 13 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Бом Карл 11
Йёнчёпинг Ламин Адам Бен 1 9
Треллеборг Амин Симон 10
Сирианска Эскильстуна Шауш Абделькарим Маммар 1 8
Ландскруна Erik Hedenquist 2 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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