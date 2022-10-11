Тур: 26.
0'
35' Желтая карточкаХаглинд-Сангре Маркус
41' Желтая карточкаАхльстранд Эрик
1:0
46' ГолАлланссон Йоэль
2:0
50' ГолЙоханссон Александр
2:1
61' ГолБеркрот Никлас
65' Желтая карточкаКарим Садат
2:2
69' ГолДальквист Исак
79' Желтая карточкаБеркрот Никлас
2:3
87' ГолБеркрот Никлас
90'+6
Ход матча
41'
46'
50'
61'
65'
69'
2:2
79'
87'
2:3
10
Карим
Садат
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Карим СадатНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
28 Erion Sadiku
-
-
-
Главный тренер: Dane Ivarsson
История личных встреч
Хальмстад
Эргрюте
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
114.3%
14.3%
8 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
15 матчей
46.7%
6.7%
46.6%
7 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоханссон Александр II
|16
|0.62
|Боман Микаэль
|7
|0.27
|Баффо Джозеф
|7 (5)
|0.27
|Алланссон Йоэль
|5
|0.19
|Карим Садат
|4
|0.15
|Кроон Самуэль
|3
|0.12
|Офосу-Айе Фил
|2
|0.08
|Дальстрём Виллиам
|2
|0.08
|Сведберг Джонатан
|2
|0.08
|Юханссон Андреас
|2
|0.08
|Викстрём Эмиль
|1
|0.04
|Ахльстранд Эрик
|1
|0.04
|Бернтссон Александер
|1
|0.04
|Нильссон Малькольм
|1
|0.04
|Боаки Томас
|0
|0
|Ульссон Маркус
|0
|0
|Лундевалль Симон
|0
|0
|Albin Ahlstrand
|0
|0
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зелькович Айдин
|8 (2)
|0.31
|Абрахам Саргон
|4
|0.15
|Полсон Дэниел
|3
|0.12
|Беркрот Никлас
|3
|0.12
|Хаглинд-Сангре Маркус
|3
|0.12
|Дальквист Исак
|3
|0.12
|Люндберг Виктор
|2
|0.08
|Акерманн Кевин
|2
|0.08
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0.08
|Азулай Джонатан
|2 (2)
|0.08
|Дальквист Хампус
|1
|0.04
|Андреассон Антон
|1
|0.04
|Сьогрелл Херман
|1
|0.04
|Раскай Анель
|1
|0.04
|Erion Sadiku
|1
|0.04
|Густафсон Элиас
|0
|0
|Ланс Антон
|0
|0
Карточки
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баффо Джозеф
|8
|0
|Дальстрём Виллиам
|5
|0
|Офосу-Айе Фил
|4
|0
|Боаки Томас
|3
|0
|Сведберг Джонатан
|3
|0
|Ахльстранд Эрик
|3
|0
|Карлссон Каспер
|3
|0
|Юханссон Андреас
|2
|0
|Карим Садат
|2
|0
|Кроон Самуэль
|2
|0
|Taulant Parallangaj
|0
|1
|Ульссон Маркус
|1
|0
|Боман Микаэль
|1
|0
|Алланссон Йоэль
|1
|0
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|Бернтссон Александер
|1
|0
|Йоханссон Александр II
|1
|0
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акерманн Кевин
|7
|0
|Густафсон Элиас
|5
|0
|Раскай Анель
|4
|0
|Хаглинд-Сангре Маркус
|4
|0
|Андреассон Антон
|4
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|4
|0
|Дальквист Хампус
|4
|0
|Люндберг Виктор
|3
|0
|Ланс Антон
|3
|0
|Полсон Дэниел
|3
|0
|Дальквист Исак
|3
|0
|Азулай Джонатан
|2
|0
|Уоллиндер Робин
|2
|0
|Сьогрелл Херман
|2
|0
|Eric Nohlgren
|2
|0
|Беркрот Никлас
|1
|0
|Брорссон Арвид
|1
|0
|Абрахам Саргон
|1
|0
|Olle Johansson
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
18
10 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
4
14%
2
11%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
5
18%
1
6%
31-45
6
21%
3
17%
46-60
4
14%
5
28%
61-75
8
29%
6
33%
76-90
Пропущено
14
22
3 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
0
0%
4
18%
1-15
1
7%
4
18%
16-30
2
14%
4
18%
31-45
2
14%
7
32%
46-60
4
29%
2
9%
61-75
5
36%
1
5%
76-90
Забито
26
20
9 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
2
8%
1
5%
1-15
3
12%
2
10%
16-30
4
15%
5
25%
31-45
2
8%
6
30%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
13
50%
6
30%
76-90
Пропущено
15
18
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
2
13%
3
17%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
33%
2
11%
31-45
2
13%
5
28%
46-60
3
20%
4
22%
61-75
2
13%
4
22%
76-90
Забито
54
38
19 В 1-м тайме 12
35 Во 2-м тайме 26
17 Забивали первыми 9
2 Не забивали 6
6
11%
3
8%
1-15
4
7%
3
8%
16-30
9
17%
6
16%
31-45
8
15%
9
24%
46-60
6
11%
5
13%
61-75
21
39%
12
32%
76-90
Пропущено
29
40
11 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 21
2
7%
7
18%
1-15
2
7%
4
10%
16-30
7
24%
6
15%
31-45
4
14%
12
30%
46-60
7
24%
6
15%
61-75
7
24%
5
13%
76-90
Результаты последних матчей
Хальмстад
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Эстерсунд - Хальмстад 0:0 Хальмстад - Эстер 2:0 Норрбю - Хальмстад 3:0 Хальмстад - Сковде АИК 3:2
Хускварна - Хальмстад 0:3 Броммапойкарна - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Вестерос 1:1 Йёнчёпинг - Хальмстад 0:5 Хальмстад - Далкурд 3:1 Треллеборг - Хальмстад 0:4 Хальмстад - Ландскруна 2:1 Браге - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Утсиктенс 4:1 Ландскруна - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:0 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хеккен - Хальмстад 2:0 Вестерос - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Броммапойкарна 2:0
Эргрюте
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Эргрюте - Браге 4:0 Эргрюте - Эстерсунд 0:1 Треллеборг - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1
Онсала - Эргрюте 3:1 Вестерос - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Норрбю 5:1 Далкурд - Эргрюте 1:2 Эребру - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Утсиктенс - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Вестерос 1:1 Эргрюте - Броммапойкарна 1:1 Сковде АИК - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Эребру 2:0 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:2 Эргрюте - Хеккен 2:2 Эргрюте - Далкурд 3:3 Эстерсунд - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Треллеборг 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|26
|16
|4
|6
|55 - 28
|52
|2.
|Броммапойкарна
|26
|15
|5
|6
|53 - 36
|50
|3.
|Эстер
|26
|12
|8
|6
|43 - 29
|44
|4.
|Браге
|26
|11
|8
|7
|42 - 34
|41
|5.
|Сковде АИК
|26
|11
|8
|7
|37 - 33
|41
|6.
|Треллеборг
|26
|11
|6
|9
|42 - 44
|39
|7.
|Сирианска Эскильстуна
|26
|11
|3
|12
|44 - 41
|36
|8.
|Ландскруна
|26
|9
|9
|8
|34 - 39
|36
|9.
|Эребру
|26
|10
|4
|12
|29 - 33
|34
|10.
|Утсиктенс
|26
|9
|5
|12
|34 - 39
|32
|11.
|Йёнчёпинг
|26
|8
|7
|11
|36 - 44
|31
|12.
|Вестерос
|26
|7
|10
|9
|42 - 47
|31
|13.
|Эргрюте
|26
|7
|9
|10
|39 - 39
|30
|14.
|Норрбю
|26
|7
|7
|12
|30 - 41
|28
|15.
|Далкурд
|26
|7
|3
|16
|28 - 46
|24
|16.
|Эстерсунд
|26
|5
|8
|13
|25 - 40
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|13
|10
|2
|1
|33 - 13
|32
|2.
|Хальмстад
|13
|9
|1
|3
|28 - 14
|28
|3.
|Эстер
|13
|7
|3
|3
|24 - 16
|24
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|13
|7
|1
|5
|26 - 18
|22
|5.
|Ландскруна
|12
|6
|4
|2
|22 - 18
|22
|6.
|Треллеборг
|13
|6
|3
|4
|20 - 19
|21
|7.
|Сковде АИК
|13
|5
|5
|3
|18 - 13
|20
|8.
|Эребру
|14
|6
|2
|6
|18 - 18
|20
|9.
|Норрбю
|13
|5
|5
|3
|15 - 12
|20
|10.
|Браге
|13
|5
|3
|5
|19 - 15
|18
|11.
|Вестерос
|13
|4
|6
|3
|25 - 23
|18
|12.
|Далкурд
|13
|5
|0
|8
|17 - 20
|15
|13.
|Эстерсунд
|13
|3
|5
|5
|15 - 19
|14
|14.
|Эргрюте
|13
|3
|5
|5
|21 - 17
|14
|15.
|Йёнчёпинг
|13
|4
|2
|7
|20 - 26
|14
|16.
|Утсиктенс
|13
|3
|5
|5
|15 - 16
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|13
|7
|3
|3
|27 - 14
|24
|2.
|Браге
|13
|6
|5
|2
|23 - 19
|23
|3.
|Сковде АИК
|13
|6
|3
|4
|19 - 20
|21
|4.
|Эстер
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|5.
|Утсиктенс
|13
|6
|0
|7
|19 - 23
|18
|6.
|Броммапойкарна
|13
|5
|3
|5
|20 - 23
|18
|7.
|Треллеборг
|13
|5
|3
|5
|22 - 25
|18
|8.
|Йёнчёпинг
|13
|4
|5
|4
|16 - 18
|17
|9.
|Эргрюте
|13
|4
|4
|5
|18 - 22
|16
|10.
|Эребру
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
|11.
|Сирианска Эскильстуна
|13
|4
|2
|7
|18 - 23
|14
|12.
|Ландскруна
|14
|3
|5
|6
|12 - 21
|14
|13.
|Вестерос
|13
|3
|4
|6
|17 - 24
|13
|14.
|Эстерсунд
|13
|2
|3
|8
|10 - 21
|9
|15.
|Далкурд
|13
|2
|3
|8
|11 - 26
|9
|16.
|Норрбю
|13
|2
|2
|9
|15 - 29
|8
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Вестерос
|Viktor Granath
|23 (1)
|Хальмстад
|Йоханссон Александр II
|16
|Сковде АИК
|Лав Джек Купер
|16 (3)
|Сирианска Эскильстуна
|Amar Muhsin
|13 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (3)
|Утсиктенс
|Бом Карл
|11
|Йёнчёпинг
|Ламин Адам Бен
|1 9
|Треллеборг
|Амин Симон
|10
|Сирианска Эскильстуна
|Шауш Абделькарим Маммар
|1 8
|Ландскруна
|Erik Hedenquist
|2 6