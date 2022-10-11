  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2022

Швеция: Суперэттан
2022

Тур: 26.
Йёнчёпинг
1:1
Второй тайм: 46'
Браге
0'
1:0
8' Гол
Николич Марко
13' Желтая карточка
Крона Себастьян
13' Желтая карточка
Аяз Ферхад
14' Желтая карточка
Ламин Адам Бен
14' Желтая карточка
Тамими Джонатан
37' Желтая карточка
Страндсатер Даниэль
1:1
44' Гол в свои ворота
Дальстрём Никлас
30
Нильссон
Александр
6
Ламин
Адам
Бен
7
Крона
Себастьян
23
Дальстрём
Никлас
12
Страндсатер
Даниэль
24
Николич
Марко
26
Моенза
Малкольм
8
Адриан
Самуэль
22
Люнг
Даниэль
10
Бук
Робин
9
Edin
Hamidovic
1
Фродиг
Виктор
22
Тамими
Джонатан
2
Зеттерстрём
Александр
5
Редин
Понтус
4
Malte
Persson
18
Аяз
Ферхад
21
Henry
Sletsjoee
14
Jacob
Stensson
16
Samouil
Izountouemoi
10
Сёдерберг
Никлас
9
Карлберг
Дуглас
Йёнчёпинг
3-5-2
Браге
4-4-2

История личных встреч

Йёнчёпинг
Браге

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

17 матчей

41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед

История матчей

С
1:2
С
0:0
С
3:2
С
1:4
С
2:0
С
3:1
С
2:0
С
3:2
С
0:0
С
1:2
С
4:0
С
1:0
С
0:1
С
3:0
С
1:1
С
0:0
С
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Йёнчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николич Марко 7 0.27
Бук Робин 5 (2) 0.19
Люнг Даниэль 4 0.15
Edin Hamidovic 4 (1) 0.15
Нордстрем Элиас 3 0.12
Марич Аднан 2 0.08
Фазал Мохаммад 2 0.08
Гваргис Питер 2 0.08
Моенза Малкольм 1 0.04
Эдквист Адриан 1 0.04
Ассогба Юсуф 1 0.04
Дальстрём Никлас 1 0.04
Аль-Хамлави Ассад 1 0.04
Родеблад Лове Кевин 0 0
Anas Al Asbahi 0 0
Крона Себастьян 0 0
Торссон Антон 0 0
Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сёдерберг Никлас 10 (1) 0.38
Перссон Хоаким 7 0.27
Карлберг Дуглас 5 0.19
Johan Arvidsson 5 0.19
Рейнхольдссон Андре 3 (1) 0.12
Тамими Джонатан 2 0.08
Хеллберг Сет 2 0.08
Christopher Redenstrand 2 0.08
Зеттерстрём Александр 2 0.08
Лундин Антон 1 0.04
Махолли Шкодран 1 0.04
Jacob Stensson 0 0
Редин Понтус 0 0
Filip Sjoeberg1 0 0
Henry Sletsjoee 0 0

Карточки

Йёнчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламин Адам Бен 9 1
Крона Себастьян 6 1
Anas Al Asbahi 4 1
Arvid Eriksson 5 0
Барни Юнес 4 0
Бук Робин 4 0
Фендрих Фредрик 3 0
Адриан Самуэль 3 0
Марич Аднан 2 0
Моенза Малкольм 2 0
Эдквист Адриан 2 0
Ассогба Юсуф 2 0
Аль-Хамлави Ассад 2 0
Дегерлунд Маркус 1 0
Николич Марко 1 0
Страндсатер Даниэль 1 0
Люнг Даниэль 1 0
Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеллберг Сет 7 0
Henry Sletsjoee 5 1
Сёдерберг Никлас 6 0
Редин Понтус 4 1
Лундин Антон 4 0
Тамими Джонатан 4 0
Карлберг Дуглас 4 0
Зеттерстрём Александр 3 0
Махолли Шкодран 2 0
Фродиг Виктор 2 0
Jacob Stensson 2 0
Асанте Эйрик 2 0
Перссон Хоаким 1 0
Рейнхольдссон Андре 1 0
Аяз Ферхад 1 0
Samouil Izountouemoi 1 0
Filip Sjoeberg1 1 0
Johan Arvidsson 1 0
Malte Persson 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
22
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
2
11%
4
18%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
21%
5
23%
31-45
4
21%
4
18%
46-60
5
26%
1
5%
61-75
3
16%
8
36%
76-90

Пропущено

25
18
10 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 12
0
0%
0
0%
1-15
3
12%
4
22%
16-30
7
28%
1
6%
31-45
4
16%
8
44%
46-60
6
24%
3
17%
61-75
5
20%
2
11%
76-90

Забито

15
19
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
1
7%
4
21%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
3
20%
5
26%
46-60
4
27%
3
16%
61-75
4
27%
3
16%
76-90

Пропущено

19
15
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
16%
3
20%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
4
21%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
3
16%
2
13%
61-75
7
37%
2
13%
76-90
1
0%
0%

Забито

34
41
11 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 13
5 Не забивали 4
3
9%
8
20%
1-15
3
9%
2
5%
16-30
5
15%
7
17%
31-45
7
21%
9
22%
46-60
9
26%
4
10%
61-75
7
21%
11
27%
76-90

Пропущено

44
33
18 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 22
3
7%
3
9%
1-15
4
9%
6
18%
16-30
11
25%
4
12%
31-45
4
9%
11
33%
46-60
9
20%
5
15%
61-75
12
27%
4
12%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Йёнчёпинг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Броммапойкарна 1:2 Утсиктенс - Йёнчёпинг 0:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:1
Эстерокер - Йёнчёпинг 0:3 Сковде АИК - Йёнчёпинг 1:1 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Хальмстад 0:5 Сирианска Эскильстуна - Йёнчёпинг 0:2 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Эстерсунд - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Далкурд 0:1 Норрбю - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:0 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:2 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Хаммарбю 0:0 Эстер - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Сковде АИК 0:1
Браге
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Эргрюте - Браге 4:0 Браге - Треллеборг 1:2 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:3 Браге - Утсиктенс 1:2
Слейпнер - Браге 0:2 Далкурд - Браге 1:2 Браге - Эстер 0:3 Браге - Ландскруна 1:1 Норрбю - Браге 2:2 Браге - Эстерсунд 1:0 Эребру - Браге 1:3 Браге - Хальмстад 1:2 Сковде АИК - Браге 1:1 Браге - Сирианска Эскильстуна 1:1 Вестерос - Браге 1:3 Утсиктенс - Браге 1:0 Браге - Норрбю 2:1 Ландскруна - Браге 1:1 Браге - Далкурд 0:0 Эстерсунд - Браге 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 0:0 26 16 5 5 53 - 25 53
2. Броммапойкарна 26 15 5 6 53 - 36 50
3. Эстер 26 12 8 6 43 - 29 44
4. Браге 1:1 26 11 8 7 42 - 34 41
5. Сковде АИК 26 11 8 7 37 - 33 41
6. Треллеборг 26 11 6 9 42 - 44 39
7. Сирианска Эскильстуна 26 11 3 12 44 - 41 36
8. Ландскруна 26 9 9 8 34 - 39 36
9. Эребру 26 10 4 12 29 - 33 34
10. Утсиктенс 26 9 5 12 34 - 39 32
11. Йёнчёпинг 1:1 26 8 7 11 36 - 44 31
12. Вестерос 26 7 10 9 42 - 47 31
13. Эргрюте 0:0 26 6 10 10 36 - 37 28
14. Норрбю 26 7 7 12 30 - 41 28
15. Далкурд 26 7 3 16 28 - 46 24
16. Эстерсунд 26 5 8 13 25 - 40 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 13 10 2 1 33 - 13 32
2. Хальмстад 0:0 13 9 2 2 26 - 11 29
3. Эстер 13 7 3 3 24 - 16 24
4. Сирианска Эскильстуна 13 7 1 5 26 - 18 22
5. Ландскруна 12 6 4 2 22 - 18 22
6. Треллеборг 13 6 3 4 20 - 19 21
7. Сковде АИК 13 5 5 3 18 - 13 20
8. Эребру 14 6 2 6 18 - 18 20
9. Норрбю 13 5 5 3 15 - 12 20
10. Браге 1:1 13 5 3 5 19 - 15 18
11. Вестерос 13 4 6 3 25 - 23 18
12. Далкурд 13 5 0 8 17 - 20 15
13. Эстерсунд 13 3 5 5 15 - 19 14
14. Эргрюте 0:0 13 3 5 5 21 - 17 14
15. Йёнчёпинг 1:1 13 4 2 7 20 - 26 14
16. Утсиктенс 13 3 5 5 15 - 16 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 0:0 13 7 3 3 27 - 14 24
2. Браге 1:1 13 6 5 2 23 - 19 23
3. Сковде АИК 13 6 3 4 19 - 20 21
4. Эстер 13 5 5 3 19 - 13 20
5. Утсиктенс 13 6 0 7 19 - 23 18
6. Броммапойкарна 13 5 3 5 20 - 23 18
7. Треллеборг 13 5 3 5 22 - 25 18
8. Йёнчёпинг 1:1 13 4 5 4 16 - 18 17
9. Эргрюте 0:0 13 3 5 5 15 - 20 14
10. Эребру 12 4 2 6 11 - 15 14
11. Сирианска Эскильстуна 13 4 2 7 18 - 23 14
12. Ландскруна 14 3 5 6 12 - 21 14
13. Вестерос 13 3 4 6 17 - 24 13
14. Эстерсунд 13 2 3 8 10 - 21 9
15. Далкурд 13 2 3 8 11 - 26 9
16. Норрбю 13 2 2 9 15 - 29 8
  • — Выход в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров
Вестерос Viktor Granath 23 (1)
Хальмстад Йоханссон Александр II 15
Сковде АИК Лав Джек Купер 16 (3)
Сирианска Эскильстуна Amar Muhsin 13 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Бом Карл 11
Йёнчёпинг Ламин Адам Бен 1 9
Треллеборг Амин Симон 10
Сирианска Эскильстуна Шауш Абделькарим Маммар 1 8
Ландскруна Erik Hedenquist 2 6
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Дальстрём Никлас уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    37'
    Страндсатер Даниэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Тамими Джонатан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Ламин Адам Бен получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Аяз Ферхад получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Йёнчёпинг
Ничья
Браге
3.40
3.52
3.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Йёнчёпинг 1:1 Браге онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Йёнчёпинг
Браге
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 