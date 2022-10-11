Тур: 26.
0'
1:0
8' ГолНиколич Марко
13' Желтая карточкаКрона Себастьян
13' Желтая карточкаАяз Ферхад
14' Желтая карточкаЛамин Адам Бен
14' Желтая карточкаТамими Джонатан
37' Желтая карточкаСтрандсатер Даниэль
1:1
44' Гол в свои воротаДальстрём Никлас
90' Желтая карточкаРедин Понтус
90'+7
Ход матча
8'
1:0
13'
13'
14'
14'
44'
1:1
90'
22
Люнг
Даниэль
10
Бук
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Люнг ДаниэльПолузащитник
-
10 Бук РобинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Натами ОмарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Аяз ФерхадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
История личных встреч
Йёнчёпинг
Браге
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
17 матчей
41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Йёнчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Николич Марко
|7
|0.27
|Бук Робин
|5 (2)
|0.19
|Люнг Даниэль
|4
|0.15
|Edin Hamidovic
|4 (1)
|0.15
|Нордстрем Элиас
|3
|0.12
|Марич Аднан
|2
|0.08
|Фазал Мохаммад
|2
|0.08
|Гваргис Питер
|2
|0.08
|Моенза Малкольм
|1
|0.04
|Эдквист Адриан
|1
|0.04
|Ассогба Юсуф
|1
|0.04
|Дальстрём Никлас
|1
|0.04
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0.04
|Родеблад Лове Кевин
|0
|0
|Anas Al Asbahi
|0
|0
|Крона Себастьян
|0
|0
|Торссон Антон
|0
|0
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сёдерберг Никлас
|10 (1)
|0.38
|Перссон Хоаким
|7
|0.27
|Карлберг Дуглас
|5
|0.19
|Johan Arvidsson
|5
|0.19
|Рейнхольдссон Андре
|3 (1)
|0.12
|Тамими Джонатан
|2
|0.08
|Хеллберг Сет
|2
|0.08
|Christopher Redenstrand
|2
|0.08
|Зеттерстрём Александр
|2
|0.08
|Лундин Антон
|1
|0.04
|Махолли Шкодран
|1
|0.04
|Jacob Stensson
|0
|0
|Редин Понтус
|0
|0
|Filip Sjoeberg1
|0
|0
|Henry Sletsjoee
|0
|0
Карточки
Йёнчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ламин Адам Бен
|9
|1
|Крона Себастьян
|6
|1
|Anas Al Asbahi
|4
|1
|Arvid Eriksson
|5
|0
|Барни Юнес
|4
|0
|Бук Робин
|4
|0
|Фендрих Фредрик
|3
|0
|Адриан Самуэль
|3
|0
|Марич Аднан
|2
|0
|Моенза Малкольм
|2
|0
|Эдквист Адриан
|2
|0
|Ассогба Юсуф
|2
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|2
|0
|Дегерлунд Маркус
|1
|0
|Николич Марко
|1
|0
|Страндсатер Даниэль
|1
|0
|Люнг Даниэль
|1
|0
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хеллберг Сет
|7
|0
|Редин Понтус
|5
|1
|Henry Sletsjoee
|5
|1
|Сёдерберг Никлас
|6
|0
|Лундин Антон
|4
|0
|Тамими Джонатан
|4
|0
|Карлберг Дуглас
|4
|0
|Зеттерстрём Александр
|3
|0
|Махолли Шкодран
|2
|0
|Фродиг Виктор
|2
|0
|Jacob Stensson
|2
|0
|Асанте Эйрик
|2
|0
|Перссон Хоаким
|1
|0
|Рейнхольдссон Андре
|1
|0
|Аяз Ферхад
|1
|0
|Samouil Izountouemoi
|1
|0
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|Johan Arvidsson
|1
|0
|Malte Persson
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
22
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 16
3
14%
4
18%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
24%
5
23%
31-45
4
19%
4
18%
46-60
5
24%
1
5%
61-75
3
14%
8
36%
76-90
Пропущено
25
20
10 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 13
0
0%
1
5%
1-15
3
12%
4
20%
16-30
7
28%
2
10%
31-45
4
16%
8
40%
46-60
6
24%
3
15%
61-75
5
20%
2
10%
76-90
Забито
15
19
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
1
7%
4
21%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
3
20%
5
26%
46-60
4
27%
3
16%
61-75
4
27%
3
16%
76-90
Пропущено
19
15
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
16%
3
20%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
4
21%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
3
16%
2
13%
61-75
7
37%
2
13%
76-90
1
0%
0%
Забито
36
41
13 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 13
5 Не забивали 5
4
11%
8
20%
1-15
3
8%
2
5%
16-30
6
17%
7
17%
31-45
7
19%
9
22%
46-60
9
25%
4
10%
61-75
7
19%
11
27%
76-90
Пропущено
44
35
18 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 23
3
7%
4
11%
1-15
4
9%
6
17%
16-30
11
25%
5
14%
31-45
4
9%
11
31%
46-60
9
20%
5
14%
61-75
12
27%
4
11%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Йёнчёпинг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Броммапойкарна 1:2 Утсиктенс - Йёнчёпинг 0:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:1
Эстерокер - Йёнчёпинг 0:3 Сковде АИК - Йёнчёпинг 1:1 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Хальмстад 0:5 Сирианска Эскильстуна - Йёнчёпинг 0:2 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Эстерсунд - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Далкурд 0:1 Норрбю - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:0 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:2 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Хаммарбю 0:0 Эстер - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Сковде АИК 0:1
Браге
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Эргрюте - Браге 4:0 Браге - Треллеборг 1:2 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:3 Браге - Утсиктенс 1:2
Слейпнер - Браге 0:2 Далкурд - Браге 1:2 Браге - Эстер 0:3 Браге - Ландскруна 1:1 Норрбю - Браге 2:2 Браге - Эстерсунд 1:0 Эребру - Браге 1:3 Браге - Хальмстад 1:2 Сковде АИК - Браге 1:1 Браге - Сирианска Эскильстуна 1:1 Вестерос - Браге 1:3 Утсиктенс - Браге 1:0 Браге - Норрбю 2:1 Ландскруна - Браге 1:1 Браге - Далкурд 0:0 Эстерсунд - Браге 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|26
|16
|4
|6
|55 - 28
|52
|2.
|Броммапойкарна
|26
|15
|5
|6
|53 - 36
|50
|3.
|Эстер
|26
|12
|8
|6
|43 - 29
|44
|4.
|Браге
|26
|11
|8
|7
|42 - 34
|41
|5.
|Сковде АИК
|26
|11
|8
|7
|37 - 33
|41
|6.
|Треллеборг
|26
|11
|6
|9
|42 - 44
|39
|7.
|Сирианска Эскильстуна
|26
|11
|3
|12
|44 - 41
|36
|8.
|Ландскруна
|26
|9
|9
|8
|34 - 39
|36
|9.
|Эребру
|26
|10
|4
|12
|29 - 33
|34
|10.
|Утсиктенс
|26
|9
|5
|12
|34 - 39
|32
|11.
|Йёнчёпинг
|26
|8
|7
|11
|36 - 44
|31
|12.
|Вестерос
|26
|7
|10
|9
|42 - 47
|31
|13.
|Эргрюте
|26
|7
|9
|10
|39 - 39
|30
|14.
|Норрбю
|26
|7
|7
|12
|30 - 41
|28
|15.
|Далкурд
|26
|7
|3
|16
|28 - 46
|24
|16.
|Эстерсунд
|26
|5
|8
|13
|25 - 40
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|13
|10
|2
|1
|33 - 13
|32
|2.
|Хальмстад
|13
|9
|1
|3
|28 - 14
|28
|3.
|Эстер
|13
|7
|3
|3
|24 - 16
|24
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|13
|7
|1
|5
|26 - 18
|22
|5.
|Ландскруна
|12
|6
|4
|2
|22 - 18
|22
|6.
|Треллеборг
|13
|6
|3
|4
|20 - 19
|21
|7.
|Сковде АИК
|13
|5
|5
|3
|18 - 13
|20
|8.
|Эребру
|14
|6
|2
|6
|18 - 18
|20
|9.
|Норрбю
|13
|5
|5
|3
|15 - 12
|20
|10.
|Браге
|13
|5
|3
|5
|19 - 15
|18
|11.
|Вестерос
|13
|4
|6
|3
|25 - 23
|18
|12.
|Далкурд
|13
|5
|0
|8
|17 - 20
|15
|13.
|Эстерсунд
|13
|3
|5
|5
|15 - 19
|14
|14.
|Эргрюте
|13
|3
|5
|5
|21 - 17
|14
|15.
|Йёнчёпинг
|13
|4
|2
|7
|20 - 26
|14
|16.
|Утсиктенс
|13
|3
|5
|5
|15 - 16
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|13
|7
|3
|3
|27 - 14
|24
|2.
|Браге
|13
|6
|5
|2
|23 - 19
|23
|3.
|Сковде АИК
|13
|6
|3
|4
|19 - 20
|21
|4.
|Эстер
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|5.
|Утсиктенс
|13
|6
|0
|7
|19 - 23
|18
|6.
|Броммапойкарна
|13
|5
|3
|5
|20 - 23
|18
|7.
|Треллеборг
|13
|5
|3
|5
|22 - 25
|18
|8.
|Йёнчёпинг
|13
|4
|5
|4
|16 - 18
|17
|9.
|Эргрюте
|13
|4
|4
|5
|18 - 22
|16
|10.
|Эребру
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
|11.
|Сирианска Эскильстуна
|13
|4
|2
|7
|18 - 23
|14
|12.
|Ландскруна
|14
|3
|5
|6
|12 - 21
|14
|13.
|Вестерос
|13
|3
|4
|6
|17 - 24
|13
|14.
|Эстерсунд
|13
|2
|3
|8
|10 - 21
|9
|15.
|Далкурд
|13
|2
|3
|8
|11 - 26
|9
|16.
|Норрбю
|13
|2
|2
|9
|15 - 29
|8
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|Вестерос
|Viktor Granath
|23 (1)
|Хальмстад
|Йоханссон Александр II
|16
|Сковде АИК
|Лав Джек Купер
|16 (3)
|Сирианска Эскильстуна
|Amar Muhsin
|13 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (3)
|Утсиктенс
|Бом Карл
|11
|Йёнчёпинг
|Ламин Адам Бен
|1 9
|Треллеборг
|Амин Симон
|10
|Сирианска Эскильстуна
|Шауш Абделькарим Маммар
|1 8
|Ландскруна
|Erik Hedenquist
|2 6