Тур: 4. Стадион: Сан-Сиро.
История личных встреч
Милан
Челси
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салемакерс Алексис
|2
|0.67
|Побега Томмазо
|1
|0.33
|Жиру Оливье
|1 (1)
|0.33
|Леау Рафаэл
|0
|0
|Тео Эрнандес
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стерлинг Рахим
|1
|0.33
|Джеймс Рис II
|1
|0.33
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0.33
|Фофана Уэсли
|1
|0.33
|Лофтус-Чик Рубен
|0
|0
|Маунт Мэйсон
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томори Фикайо
|2
|0
|Ориги Дивок
|1
|0
|Крунич Раде
|1
|0
|Калабрия Давиде
|1
|0
|Диас Браим
|1
|0
|Балло-Туре Фоде
|1
|0
|Стефано Пиоли
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Тьяго
|1
|0
|Кулибали Калиду
|1
|0
|Ковачич Матео
|1
|0
|Маунт Мэйсон
|1
|0
|Джеймс Рис II
|1
|0
|Томас Тухель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Милан - Ювентус 2:0 Челси - Милан 3:0 Эмполи - Милан 1:3 Милан - Наполи 1:2
Милан - Динамо Загреб 3:1 Сампдория - Милан 1:2 Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1 Милан - Интер Милан 3:2 Сассуоло - Милан 0:0 Милан - Болонья 2:0 Аталанта - Милан 1:1 Милан - Удинезе 4:2 Виченца - Милан 1:6 Марсель - Милан 0:2 Вольфсбергер - Милан 0:5 Залаэгерсег - Милан 3:2 Кёльн - Милан 1:2 Сассуоло - Милан 0:3 Милан - Аталанта 2:0 Верона - Милан 1:3
Челси
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Челси - Вулверхэмптон 3:0 Челси - Милан 3:0 Кристал Пэлас - Челси 1:2 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1
Динамо Загреб - Челси 1:0 Челси - Вест Хэм 2:1 Саутгемптон - Челси 2:1 Челси - Лестер 2:1 Лидс - Челси 3:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Эвертон - Челси 0:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Арсенал - Челси 4:0 Шарлотт - Челси 2:1 Америка Мехико - Челси 1:2 Челси - Уотфорд 2:1 Челси - Лестер 1:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Лидс - Челси 0:3
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|2.
|Челси
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Милан
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|4.
|Динамо Загреб
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Динамо Загреб
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Динамо Загреб
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|4.
|Челси
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5
|Динамо Загреб
|Оршич Мислав
|6
|Будё-Глимт
|Бонифасе Виктор
|8
|Карабах
|Кади
|4 (3)
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|5
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Рейнджерс
|Сэндс Джеймс
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
|Динамо Загреб
|Мохаррами Садех
|4
Прогнозы на матч Милан - Челси
Исход игры
Милан
53.7% (22)
Ничья
31.7% (13)
Челси
14.6% (6)
Тотал 2.5
Больше
64.86% (24)
Меньше
35.14% (13)
Обе команды забьют
Да
91.89% (34)
Нет
8.11% (3)
Популярный счёт
2:1 Милан
36.6% (15)
1:1 Ничья
24.4% (10)
1:2 Челси
12.2% (5)
1:0 Милан
7.3% (3)
2:2 Ничья
4.9% (2)
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