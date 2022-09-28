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  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 4. Стадион: .
Милан
 
Позже
Челси
Прогнозы 41
Милан 53.7% (22)
X 31.7% (13)
Челси 14.6% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Челси
3.25
3.66
2.45
Все Коэффициенты

История личных встреч

Милан
Челси

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЧ
3:0
КЧСА/Е
1:3
МКЧ
0:2
ММ(
0:1
ТМС
2:1
КР
0:5

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салемакерс Алексис 2 0.67
Побега Томмазо 1 0.33
Жиру Оливье 1 (1) 0.33
Леау Рафаэл 0 0
Тео Эрнандес 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стерлинг Рахим 1 0.33
Джеймс Рис II 1 0.33
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0.33
Фофана Уэсли 1 0.33
Лофтус-Чик Рубен 0 0
Маунт Мэйсон 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томори Фикайо 2 0
Ориги Дивок 1 0
Крунич Раде 1 0
Калабрия Давиде 1 0
Диас Браим 1 0
Балло-Туре Фоде 1 0
Стефано Пиоли 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Тьяго 1 0
Кулибали Калиду 1 0
Ковачич Матео 1 0
Маунт Мэйсон 1 0
Джеймс Рис II 1 0
Томас Тухель 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Милан - Ювентус 2:0 Челси - Милан 3:0 Эмполи - Милан 1:3 Милан - Наполи 1:2
Милан - Динамо Загреб 3:1 Сампдория - Милан 1:2 Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1 Милан - Интер Милан 3:2 Сассуоло - Милан 0:0 Милан - Болонья 2:0 Аталанта - Милан 1:1 Милан - Удинезе 4:2 Виченца - Милан 1:6 Марсель - Милан 0:2 Вольфсбергер - Милан 0:5 Залаэгерсег - Милан 3:2 Кёльн - Милан 1:2 Сассуоло - Милан 0:3 Милан - Аталанта 2:0 Верона - Милан 1:3
Челси
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Челси - Вулверхэмптон 3:0 Челси - Милан 3:0 Кристал Пэлас - Челси 1:2 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1
Динамо Загреб - Челси 1:0 Челси - Вест Хэм 2:1 Саутгемптон - Челси 2:1 Челси - Лестер 2:1 Лидс - Челси 3:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Эвертон - Челси 0:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Арсенал - Челси 4:0 Шарлотт - Челси 2:1 Америка Мехико - Челси 1:2 Челси - Уотфорд 2:1 Челси - Лестер 1:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Лидс - Челси 0:3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
2. Челси Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Милан Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
4. Динамо Загреб Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Челси Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Милан Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Динамо Загреб Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
2. Ред Булл Зальцбург Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Динамо Загреб Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
4. Челси Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Будё-Глимт Бонифасе Виктор 8
Карабах Кади 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Динамо Загреб Мохаррами Садех 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 октября 2022, осталось 2 дня 13 часов 32 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Милан 53.7% (22)
    X 31.7% (13)
    Челси 14.6% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Челси
    3.25
    3.66
    2.45
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Милан - Челси онлайн

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    Прогнозы на матч Милан - Челси

    Исход игры
    Милан
    53.7% (22)
    Ничья
    31.7% (13)
    Челси
    14.6% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.86% (24)
    Меньше
    35.14% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    91.89% (34)
    Нет
    8.11% (3)
    Популярный счёт
    2:1 Милан
    36.6% (15)
    1:1 Ничья
    24.4% (10)
    1:2 Челси
    12.2% (5)
    1:0 Милан
    7.3% (3)
    2:2 Ничья
    4.9% (2)
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    Милан
    Челси
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