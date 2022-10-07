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Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 4. Стадион: .
Боруссия Д
 
Позже
Севилья
Прогнозы 38
Боруссия Д 84.2% (32)
X 15.8% (6)
Севилья 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Боруссия Д
Ничья
Севилья
1.61
4.60
6.20
Все Коэффициенты

История личных встреч

Боруссия Д
Севилья

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЧ
1:4
ЛЧ
2:2
ЛЧ
2:3
ЛЕ
2:2
ЛЕ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 3 1
Геррейро Рафаэль 2 0.67
Ройс Марко 1 0.33
Брандт Юлиан 1 0.33
Адейеми Карим 1 0.33
Джованни Рейна 0 0
Мукоко Юссуфа 0 0
Эзкан Салих 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 1 0.33
Теллес Алекс 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эзкан Салих 2 0
Мёнье Тома 1 0
Мален Дониэлл 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламела Эрик 1 0
Гудель Неманья 1 0
Хордан Хоан 1 0
Мир Рафа 1 0
Кармона Хосе Анхель 1 0
Салас Кике 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
67%
1
13%
76-90

Забито

8
1
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
1
13%
1
100%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
67%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Боруссия Д - Бавария 2:2 Севилья - Боруссия Д 1:4 Кёльн - Боруссия Д 3:2 Боруссия Д - Шальке 04 1:0
Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 3:0 Боруссия Д - Копенгаген 3:0 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Герта - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Боруссия Д - Антальяспор 1:1 Мюнхен-1860 - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Вильярреал 0:2 Боруссия Д - Валенсия 1:3 Ферль - Боруссия Д 0:5 Динамо Дрезден - Боруссия Д 0:2 Luner SV - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Герта 2:1
Севилья
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Севилья - Атлетик Б 1:1 Севилья - Боруссия Д 1:4 Севилья - Атлетико М 0:2 Вильярреал - Севилья 1:1
Копенгаген - Севилья 0:0 Эспаньол - Севилья 2:3 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Севилья - Барселона 0:3 Альмерия - Севилья 2:1 Севилья - Вальядолид 1:1 Осасуна - Севилья 2:1 Севилья - Кадис 1:0 Лестер - Севилья 1:0 Арсенал - Севилья 6:0 Севилья - Анже 6:0 Тоттенхэм - Севилья 1:1 Севилья - Атлетик Б 1:0 Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Мальорка 0:0 Вильярреал - Севилья 1:1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2. Боруссия Д Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
3. Севилья Заявка 3 0 1 2 1 - 8 1
4. Копенгаген Заявка 3 0 1 2 0 - 8 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Копенгаген Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Севилья Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Боруссия Д Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
3. Севилья Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Копенгаген Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Будё-Глимт Бонифасе Виктор 8
Карабах Кади 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Динамо Загреб Мохаррами Садех 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 октября 2022, осталось 2 дня 13 часов 32 минуты.



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    • Прогнозы 38
    Боруссия Д 84.2% (32)
    X 15.8% (6)
    Севилья 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия Д
    Ничья
    Севилья
    1.61
    4.60
    6.20
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Боруссия Д - Севилья онлайн

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    Прогнозы на матч Боруссия Д - Севилья

    Исход игры
    Боруссия Д
    84.2% (32)
    Ничья
    15.8% (6)
    Севилья
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.97% (27)
    Меньше
    27.03% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    75.68% (28)
    Нет
    24.32% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия Д
    50% (19)
    2:0 Боруссия Д
    15.8% (6)
    2:2 Ничья
    10.5% (4)
    3:1 Боруссия Д
    7.9% (3)
    1:1 Ничья
    5.3% (2)
    1:0 Боруссия Д
    5.3% (2)
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    Боруссия Д
    Севилья
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