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Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 4. Стадион: .
Шахтёр Донецк
 
Позже
Реал Мадрид
Прогнозы 41
Шахтёр Донецк 4.9% (2)
X 12.2% (5)
Реал Мадрид 82.9% (34)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Шахтёр Донецк
Ничья
Реал Мадрид
8.50
5.45
1.42
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Шахтёр Донецк
Реал Мадрид

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

История матчей

ЛЧ
2:1
ЛЧ
2:1
ЛЧ
0:5
ЛЧ
2:0
ЛЧ
2:3
ЛЧ
3:4
ЛЧ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мудрик Михаил 2 0.67
Швед Марьян 2 0.67
Зубков Александр 1 0.33
Траоре Лассина 1 0.33
Судаков Георгий 0 0
Михайличенко Богдан 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винисиус Жуниор 2 0.67
Азар Эден 1 0.33
Вальверде Федерико 1 0.33
Родриго 1 0.33
Модрич Лука 1 0.33
Асенсио Марко 1 0.33
Кроос Тони 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мудрик Михаил 2 0
Трубин Анатолий 1 0
Бондарь Валерий 1 0
Джурасек Невен 1 0
Конопля Ефим 1 0
Игор Йовичевич 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карвахаль Даниэль 1 0
Менди Ферлан 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
50%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
14%
1
14%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
3
43%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шахтёр Донецк
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Металлист - Шахтёр Донецк 1:6 Радомьяк Радом - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Селтик 1:1
Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1 РБ Лейпциг - Шахтёр Донецк 1:4 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Кривбасс 1:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 0:0 Шахтёр Донецк - Аль-Фатех 1:3 Домжале - Шахтёр Донецк 0:3 Рома - Шахтёр Донецк 5:0 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2 Аякс - Шахтёр Донецк 3:1 Ситтард - Шахтёр Донецк 3:3 Фенербахче - Шахтёр Донецк 1:0 Вольфсбергер - Шахтёр Донецк 1:4 Александрия - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Шериф 1:1 Шахтёр Донецк - Львов 6:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Хетафе - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Реал Мадрид - Осасуна 1:1 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2
Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Селтик - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Бетис 2:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:4 Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Реал Мадрид - Америка Мехико 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Леванте 6:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Шахтёр Донецк Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
3. РБ Лейпциг Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
4. Селтик Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. РБ Лейпциг Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
3. Шахтёр Донецк Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Селтик Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Шахтёр Донецк Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
3. Селтик Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
4. РБ Лейпциг Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Будё-Глимт Бонифасе Виктор 8
Карабах Кади 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Динамо Загреб Мохаррами Садех 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Донецк - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 октября 2022, осталось 2 дня 13 часов 32 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Шахтёр Донецк 4.9% (2)
    X 12.2% (5)
    Реал Мадрид 82.9% (34)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шахтёр Донецк
    Ничья
    Реал Мадрид
    8.50
    5.45
    1.42
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Шахтёр Донецк - Реал Мадрид онлайн

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    Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Реал Мадрид

    Исход игры
    Шахтёр Донецк
    4.9% (2)
    Ничья
    12.2% (5)
    Реал Мадрид
    82.9% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.97% (27)
    Меньше
    27.03% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    75.68% (28)
    Нет
    24.32% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    24.4% (10)
    1:3 Реал Мадрид
    19.5% (8)
    0:2 Реал Мадрид
    12.2% (5)
    1:1 Ничья
    9.8% (4)
    1:4 Реал Мадрид
    7.3% (3)
    0:3 Реал Мадрид
    7.3% (3)
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    Реал Мадрид
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