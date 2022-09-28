Тур: 4. Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского.
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История личных встреч
Шахтёр Донецк
Реал Мадрид
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
7 матчей
28.6%
71.4%
2 победы 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мудрик Михаил
|2
|0.67
|Швед Марьян
|2
|0.67
|Зубков Александр
|1
|0.33
|Траоре Лассина
|1
|0.33
|Судаков Георгий
|0
|0
|Михайличенко Богдан
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винисиус Жуниор
|2
|0.67
|Азар Эден
|1
|0.33
|Вальверде Федерико
|1
|0.33
|Родриго
|1
|0.33
|Модрич Лука
|1
|0.33
|Асенсио Марко
|1
|0.33
|Кроос Тони
|0
|0
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
Карточки
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мудрик Михаил
|2
|0
|Трубин Анатолий
|1
|0
|Бондарь Валерий
|1
|0
|Джурасек Невен
|1
|0
|Конопля Ефим
|1
|0
|Игор Йовичевич
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Менди Ферлан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
50%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
14%
1
14%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
3
43%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Металлист - Шахтёр Донецк 1:6 Радомьяк Радом - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Селтик 1:1
Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1 РБ Лейпциг - Шахтёр Донецк 1:4 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Кривбасс 1:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 0:0 Шахтёр Донецк - Аль-Фатех 1:3 Домжале - Шахтёр Донецк 0:3 Рома - Шахтёр Донецк 5:0 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2 Аякс - Шахтёр Донецк 3:1 Ситтард - Шахтёр Донецк 3:3 Фенербахче - Шахтёр Донецк 1:0 Вольфсбергер - Шахтёр Донецк 1:4 Александрия - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Шериф 1:1 Шахтёр Донецк - Львов 6:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Хетафе - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Реал Мадрид - Осасуна 1:1 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2
Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Селтик - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Бетис 2:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:4 Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Реал Мадрид - Америка Мехико 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Леванте 6:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|4.
|Селтик
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Селтик
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|3.
|Селтик
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5
|Динамо Загреб
|Оршич Мислав
|6
|Будё-Глимт
|Бонифасе Виктор
|8
|Карабах
|Кади
|4 (3)
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|5
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Рейнджерс
|Сэндс Джеймс
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
|Динамо Загреб
|Мохаррами Садех
|4
Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Реал Мадрид
Исход игры
Шахтёр Донецк
4.9% (2)
Ничья
12.2% (5)
Реал Мадрид
82.9% (34)
Тотал 2.5
Больше
72.97% (27)
Меньше
27.03% (10)
Обе команды забьют
Да
75.68% (28)
Нет
24.32% (9)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
24.4% (10)
1:3 Реал Мадрид
19.5% (8)
0:2 Реал Мадрид
12.2% (5)
1:1 Ничья
9.8% (4)
1:4 Реал Мадрид
7.3% (3)
0:3 Реал Мадрид
7.3% (3)
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