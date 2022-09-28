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  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 4. Стадион: .
ПСЖ
 
Позже
Бенфика
Прогнозы 42
ПСЖ 92.9% (39)
X 4.8% (2)
Бенфика 2.4% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ПСЖ
Ничья
Бенфика
1.42
5.60
8.20
Все Коэффициенты

История личных встреч

ПСЖ
Бенфика

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

История матчей

ЛЧ
1:1
МКЧ
2:3
ЛЧ
2:1
ЛЧ
3:0
ТМС
3:1
ЛЕ
1:1
ЛЕ
2:1
ТМС
2:2

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 3 1
Месси Лионель 2 0.67
Неймар 1 0.33
Верратти Марко 0 0
Хакими Ашраф 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамуш Гонсалу 4 0.57
Нерес Давид 2 0.29
Силва Рафа 2 0.29
Зидан Энцо 2 0.29
Мариу Жоау 1 (1) 0.14
Гримальдо Алехандро 1 0.14
Отаменди Николас 1 0.14
Жилберто Жуниор 1 0.14
Гонсалвеш Диогу 1 0.14
Араухо Перейра 1 0.14
Яремчук Роман 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Неймар 2 0
Верратти Марко 2 0
Рамос Серхио 1 0
Фабиан Руис 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамуш Гонсалу 3 0
Отаменди Николас 1 0
Родригес Фелипе II 1 0
Мариу Жоау 1 0
Силва Рафа 1 0
Зидан Энцо 1 0
Муса Петар 1 0
Бах Александр 1 0
Флорентину 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
7
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
1
50%
1
14%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
2
40%
4
44%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

7
16
5 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
1
14%
1
6%
1-15
2
29%
3
19%
16-30
2
29%
6
38%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
1
14%
1
6%
61-75
1
14%
1
6%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Реймс - ПСЖ 0:0 Бенфика - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 2:1 Лион - ПСЖ 0:1
Маккаби Хайфа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Брест 1:0 ПСЖ - Ювентус 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Тулуза - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 1:1 Лилль - ПСЖ 1:7 ПСЖ - Монпелье 5:2 Клермон - ПСЖ 0:5 ПСЖ - Нант 4:0 Гамба Осака - ПСЖ 2:6 Урава Редс - ПСЖ 0:3 Кавасаки Фронтале - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Кевийи Руан 2:0 ПСЖ - Мец 5:0 Монпелье - ПСЖ 0:4
Бенфика
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Бенфика - Риу Аве 4:2 Бенфика - ПСЖ 1:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 0:0 Monte Carlo - Бенфика 2:0
Бенфика - Маритиму 5:0 Ювентус - Бенфика 1:2 Фамаликан - Бенфика 0:1 Бенфика - Маккаби Хайфа 2:0 Бенфика - Визела 2:1 Бенфика - Пасуш де Феррейра 3:2 Боавишта - Бенфика 0:3 Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2 Каса Пиа - Бенфика 0:1 Митьюлланд - Бенфика 1:3 Бенфика - Арока 4:0 Бенфика - Митьюлланд 4:1 Бенфика - Ньюкасл 3:2 Бенфика - Жирона 4:2 Бенфика - Фулхэм 5:1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Бенфика Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3. Ювентус Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
4. Маккаби Хайфа Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Ювентус Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
4. Маккаби Хайфа Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Бенфика Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Ювентус Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Маккаби Хайфа Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Будё-Глимт Бонифасе Виктор 8
Карабах Кади 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Динамо Загреб Мохаррами Садех 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Бенфика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 октября 2022, осталось 2 дня 13 часов 32 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 42
    ПСЖ 92.9% (39)
    X 4.8% (2)
    Бенфика 2.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Бенфика
    1.42
    5.60
    8.20
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч ПСЖ - Бенфика онлайн

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    Прогнозы на матч ПСЖ - Бенфика

    Исход игры
    ПСЖ
    92.9% (39)
    Ничья
    4.8% (2)
    Бенфика
    2.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.08% (30)
    Меньше
    18.92% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    75.68% (28)
    Нет
    24.32% (9)
    Популярный счёт
    2:1 ПСЖ
    50% (21)
    3:1 ПСЖ
    11.9% (5)
    3:0 ПСЖ
    7.1% (3)
    1:0 ПСЖ
    7.1% (3)
    2:0 ПСЖ
    7.1% (3)
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    Бенфика
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