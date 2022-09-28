Тур: 4. Стадион: Парк де Пренс.
История личных встреч
ПСЖ
Бенфика
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|3
|1
|Месси Лионель
|2
|0.67
|Неймар
|1
|0.33
|Верратти Марко
|0
|0
|Хакими Ашраф
|0
|0
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамуш Гонсалу
|4
|0.57
|Нерес Давид
|2
|0.29
|Силва Рафа
|2
|0.29
|Зидан Энцо
|2
|0.29
|Мариу Жоау
|1 (1)
|0.14
|Гримальдо Алехандро
|1
|0.14
|Отаменди Николас
|1
|0.14
|Жилберто Жуниор
|1
|0.14
|Гонсалвеш Диогу
|1
|0.14
|Араухо Перейра
|1
|0.14
|Яремчук Роман
|0
|0
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Неймар
|2
|0
|Верратти Марко
|2
|0
|Рамос Серхио
|1
|0
|Фабиан Руис
|1
|0
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамуш Гонсалу
|3
|0
|Отаменди Николас
|1
|0
|Родригес Фелипе II
|1
|0
|Мариу Жоау
|1
|0
|Силва Рафа
|1
|0
|Зидан Энцо
|1
|0
|Муса Петар
|1
|0
|Бах Александр
|1
|0
|Флорентину
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
7
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
1
50%
1
14%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
2
40%
4
44%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
7
16
5 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
1
14%
1
6%
1-15
2
29%
3
19%
16-30
2
29%
6
38%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
1
14%
1
6%
61-75
1
14%
1
6%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Реймс - ПСЖ 0:0 Бенфика - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 2:1 Лион - ПСЖ 0:1
Маккаби Хайфа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Брест 1:0 ПСЖ - Ювентус 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Тулуза - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 1:1 Лилль - ПСЖ 1:7 ПСЖ - Монпелье 5:2 Клермон - ПСЖ 0:5 ПСЖ - Нант 4:0 Гамба Осака - ПСЖ 2:6 Урава Редс - ПСЖ 0:3 Кавасаки Фронтале - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Кевийи Руан 2:0 ПСЖ - Мец 5:0 Монпелье - ПСЖ 0:4
Бенфика
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Бенфика - Риу Аве 4:2 Бенфика - ПСЖ 1:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 0:0 Monte Carlo - Бенфика 2:0
Бенфика - Маритиму 5:0 Ювентус - Бенфика 1:2 Фамаликан - Бенфика 0:1 Бенфика - Маккаби Хайфа 2:0 Бенфика - Визела 2:1 Бенфика - Пасуш де Феррейра 3:2 Боавишта - Бенфика 0:3 Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2 Каса Пиа - Бенфика 0:1 Митьюлланд - Бенфика 1:3 Бенфика - Арока 4:0 Бенфика - Митьюлланд 4:1 Бенфика - Ньюкасл 3:2 Бенфика - Жирона 4:2 Бенфика - Фулхэм 5:1
Группа H
Группа H
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5
|Динамо Загреб
|Оршич Мислав
|6
|Будё-Глимт
|Бонифасе Виктор
|8
|Карабах
|Кади
|4 (3)
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|5
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Рейнджерс
|Сэндс Джеймс
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
|Динамо Загреб
|Мохаррами Садех
|4
Прогнозы на матч ПСЖ - Бенфика
Исход игры
ПСЖ
92.9% (39)
Ничья
4.8% (2)
Бенфика
2.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
81.08% (30)
Меньше
18.92% (7)
Обе команды забьют
Да
75.68% (28)
Нет
24.32% (9)
Популярный счёт
2:1 ПСЖ
50% (21)
3:1 ПСЖ
11.9% (5)
3:0 ПСЖ
7.1% (3)
1:0 ПСЖ
7.1% (3)
2:0 ПСЖ
7.1% (3)
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