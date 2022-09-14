1:2
Перерыв
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Ход матча
15'
1:0
24'
1:1
45'
1:2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
98 Шурыгин ИльяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Дражжук ОлегНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
96 Карпов АнтонЗащитник
-
77 Баранов ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Зубко Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Орлов АндрейПолузащитник
- Нападающий
-
11 Галеев ЮрийНападающий
- Нападающий
Бомбардиры внутри турнира
Амкал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гасилин Алексей
|1
|0.33
|_Kiryakov S.
|1
|0.33
|Кузькин Дмитрий
|1
|0.33
Звезда Санкт-Петербург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|_Pershin N.
|1
|0.5
|_Evsyutin S. S.
|1 (1)
|0.5
Карточки
Амкал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маврин Александр
|1
|0
|Киряков Сергей
|1
|0
|Левшук Арсений
|1
|0
|Гасилин Алексей II
|1
|0
|Маврин Василий
|1
|0
|Товмасян Эрик
|1
|0
Звезда Санкт-Петербург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Амкал
(4 матча)
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 поражение
Звезда Санкт-Петербург
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Великий Новгород - Звезда Санкт-Петербург 0:7 Звезда Санкт-Петербург - Луки-Энергия 1:0 Звезда Санкт-Петербург - Ядро 2:1 Зенит-2 - Звезда Санкт-Петербург 1:1
Звезда Санкт-Петербург - Динамо СПб 1:1 Родина-М - Звезда Санкт-Петербург 0:0 Звезда Санкт-Петербург - Енисей-2 3:0 Зоркий - Звезда Санкт-Петербург 1:3 Звезда Санкт-Петербург - Ленинградец 0:0 Звезда Санкт-Петербург - Балтика-БФУ 1:1 Шинник - Звезда Санкт-Петербург 1:1 Звезда Санкт-Петербург - Локомотив-Казанка 3:1 Енисей-2 - Звезда Санкт-Петербург 1:2 Звезда Санкт-Петербург - Муром 1:2 Волна Нижегородская область - Звезда Санкт-Петербург 2:2 Звезда Санкт-Петербург - Динамо-2 Москва 0:0 Локомотив-Казанка - Звезда Санкт-Петербург 1:3 Звезда Санкт-Петербург - Енисей-2 2:0 Муром - Звезда Санкт-Петербург 1:0 Звезда Санкт-Петербург - Волна Нижегородская область 3:0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Рязань
|_Purak V.
|3
|Динамо Ставрополь
|Суанов Руслан
|5
|Зенит
|Кассьерра Матео
|2
|Динамо Владивосток
|_Baev A.
|2
|Пари НН
|Александров Виктор
|2
|Химки
|Камышев Илья
|1 1
|Коломна
|Митренко Сергей
|1 1
|Динамо Барнаул
|Хугаев Виктор
|1 1
|Темп
|Бабич Никита
|1 1
|Химки
|Волков Захар
|1
Прогнозы на матч Амкал 1:2 Звезда Санкт-Петербург
Исход игры
Амкал
45.3% (72)
Ничья
8.8% (14)
Звезда Санкт-Петербург
45.9% (73)
Тотал 2.5
Больше
53.57% (60)
Меньше
46.43% (52)
Обе команды забьют
Да
61.61% (69)
Нет
38.39% (43)
Популярный счёт
1:2 Звезда Санкт-Петербург
20.1% (32)
2:1 Амкал
13.8% (22)
0:1 Звезда Санкт-Петербург
11.3% (18)
1:0 Амкал
10.1% (16)
1:1 Ничья
6.3% (10)
0:2 Звезда Санкт-Петербург
3.8% (6)
1:3 Звезда Санкт-Петербург
1.3% (2)
2:0 Амкал
1.3% (2)
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