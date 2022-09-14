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РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Амкал
1:2
Перерыв
Звезда Санкт-Петербург
1:1. Гол Никиты Першина (видео)....
1:0. Гол Сергея Кирякова (видео)...

Ход матча

15'
_Kiryakov S.
1:0
24'
1:1
_Pershin N.
45'
1:2
Прогнозы 158
Амкал 45.6% (72)
X 8.9% (14)
Звезда Санкт-Петербург 45.6% (72)
0
выиграет Звезда Санкт-Петербург, со счетом 1:2
да
Arii #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Амкал
Ничья
Звезда Санкт-Петербург
5.80
4.00
1.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Амкал
Звезда Санкт-Петербург

Бомбардиры внутри турнира

Амкал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гасилин Алексей 1 0.33
_Kiryakov S. 1 0.33
Кузькин Дмитрий 1 0.33
Звезда Санкт-Петербург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
_Pershin N. 1 0.5
_Evsyutin S. S. 1 (1) 0.5

Карточки

Амкал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маврин Александр 1 0
Киряков Сергей 1 0
Левшук Арсений 1 0
Гасилин Алексей II 1 0
Маврин Василий 1 0
Товмасян Эрик 1 0
Звезда Санкт-Петербург
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Амкал
(4 матча)
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 поражение
Тверь - Амкал 0:1 Амкал - Зоркий 1:1 Динамо Москва - Амкал 5:0 Динамо Москва (мол.) - Амкал 0:3
Звезда Санкт-Петербург
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Великий Новгород - Звезда Санкт-Петербург 0:7 Звезда Санкт-Петербург - Луки-Энергия 1:0 Звезда Санкт-Петербург - Ядро 2:1 Зенит-2 - Звезда Санкт-Петербург 1:1
Звезда Санкт-Петербург - Динамо СПб 1:1 Родина-М - Звезда Санкт-Петербург 0:0 Звезда Санкт-Петербург - Енисей-2 3:0 Зоркий - Звезда Санкт-Петербург 1:3 Звезда Санкт-Петербург - Ленинградец 0:0 Звезда Санкт-Петербург - Балтика-БФУ 1:1 Шинник - Звезда Санкт-Петербург 1:1 Звезда Санкт-Петербург - Локомотив-Казанка 3:1 Енисей-2 - Звезда Санкт-Петербург 1:2 Звезда Санкт-Петербург - Муром 1:2 Волна Нижегородская область - Звезда Санкт-Петербург 2:2 Звезда Санкт-Петербург - Динамо-2 Москва 0:0 Локомотив-Казанка - Звезда Санкт-Петербург 1:3 Звезда Санкт-Петербург - Енисей-2 2:0 Муром - Звезда Санкт-Петербург 1:0 Звезда Санкт-Петербург - Волна Нижегородская область 3:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Рязань _Purak V. 3
Динамо Ставрополь Суанов Руслан 5
Зенит Кассьерра Матео 2
Динамо Владивосток _Baev A. 2
Пари НН Александров Виктор 2
Весь список

Топ нарушителей
Химки Камышев Илья 1 1
Коломна Митренко Сергей 1 1
Динамо Барнаул Хугаев Виктор 1 1
Темп Бабич Никита 1 1
Химки Волков Захар 1
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 2:1. Впереди "Звезда".
  • Фол, нарушение
    45'
    Уткин заработал штрафной, но там была явная симуляция, поскольку соперник не попал ему по лицу даже близко тут. Странный фол, который рефери определил.
  • Описание гола
    44'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ВЕЛИКОРОДНЫЙ! 1:2!
    И уже выходит вперед "Звезда". Передача из центра от Евсютина, который катит мяч на Великородного, и тот в касание пробивает в правый угол. Сфера летит точнехонько в дальнюю правую "девятку"!
  • 43'
    Маменко пока играет здорово в этой встрече. Гол он пропустил, но после выстрела Першикова было сложно среагировать ему. Тем более, что вся команда не ждала такого исхода.
  • 42'
    Прострел с правого края выполнял Першин в штрафную соперника, но прямо на линию вратарской, точно в руки Маменко. Удачно действует вратарь.
  • Фол, нарушение
    41'
    Герчиков в подкате опасно фолит, сбивая соперника на газон. Только чудом удается ему избежать назначения штрафного удара в этой ситуации.
  • 40'
    Очень высокая подача с левого края, и Маменко добирается в окружении игроков "Звезды" до снаряда, играя кулаком в сторону от собственной рамки.
  • Угловой
    39'
    Да, сейчас преимущество "Звезды" очевидно. Без конца гости опасно атакуют чужие ворота, бьют по ним. Еще один угловой гости заработали.
  • Опасный момент
    38'
    Чуть больше 5 минут остается играть соперникам в этом матче. Герчиков в очередной раз разгонял атаку "Звезды", после чего выполнил передачу на дальнюю штангу. Маменко реагирует на удар Андреева! Едва не вышла вперед питерская команда.
  • Угловой
    36'
    Еще один угловой заработали хозяева. Передача на линию штрафной, откуда игрокам "Амкала" не удается произвести удар по воротам соперника. Потеря.
  • Замена
    35'
    Замена уже сейчас в составе команды хозяев. Уходит под овации трибун Киряков. Получил он в одном из эпизодов травму плеча. Карпов его заменил. Очень жаль, и это огромная потеря для "Амкала".
  • Опасный момент
    34'
    УХ! Герчиков! Снова он сумел напомнить о себе. На сей раз метров с 25-ти он нанес удар по воротам соперника. Мяч полетел в сторону ворот и неожиданно изменил направление, да так, что едва-едва киперу хозяев удалось среагировать на эпизод!
  • 33'
    Герчиков снова с правого края выполнил передачу в центр штрафной - один из защитников спокойно до снаряда добирается. Защита справляется с угрозой, выбивая мяч в район центрального круга.
  • 32'
    Большой ажиотаж вокруг Медийной лиги в последнее время ходит. Сюда приковывается огромное внимание. Нужно, нужно делать упор на такие лиги. Это крутые турниры, где открываются большие таланты.
  • 31'
    Полчаса отыграли уже соперники на поле. Моментов в нашем матче немало, честно говоря. Мне вообще кажется, что сегодняшняя игра получится результативной. И еще пару голов удастся забить оппонентам.
  • Бонусы букмекеров
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    • Угловой
      29'
      Герчиков снова с правого края выполнил передачу на дальнюю штангу. Дражжук добирается до сферы, после чего сферу за пределы газона поля вынес защитник. Угловой неудачно разыграли гости.
    • 28'
      Не-а, отбивается довольно просто сейчас "Звезда". Передача с правого края была слишком авантюрной, и до снаряда добраться не было возможности ни у кого из игроков "Амкала".
    • Фол, нарушение
      27'
      Штрафной удар на правом фланге заработали сейчас игроки "Амкала". В это же самое время фанаты хозяев зарядили традиционное: "Нужен гол". Ждем.
    • 26'
      Теперь начнется настоящая заруба. Друзья, если у вас будет возможность, пересмотрите, как Першин пробил со стандарта! Чем-то мне это угловой "Ливерпуля" в известной игре против "Барселоны" в Лиге чемпионов напомнил.
    • Описание гола
      25'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ПЕРШИН! 1:1!
      Невероятно! Фол сейчас зафиксировал арбитр. Першин не стал ждать, пока его партнер поднимется с газона и сразу же нанес удар по воротам противника, без свистка рефери. В итоге снаряд в правую "девятку" влетел. Вся соль в том, что страж порядка не показывал, что стандартное положение нужно разыгрывать по свистку, так что мяч забит по правилам, как бы тут игроки "Амкала" не возмущались.
    • 24'
      Три желтые карточки уже получили соперники в первом тайме. Боюсь я представить, что же будет дальше. Так и до удаления кто-то из игроков точно доиграется.
    • Желтая карточка
      23'
      Еще одна карточка желтого цвета. Эрик Товмасян получил карточку желтого цвета За снос оппонента на газон. Буквально на ногу он наступил противнику.
    • Желтая карточка
      21'
      Великородный сейчас поднял в подкате голеностоп. В итоге едва травму игроку соперника он не нанес. В руках судьи появилась карточка желтого цвета.
    • Угловой
      20'
      Еще один угловой заработали футболисты "Звезды". Подача на дальнюю штангу была слишком сильной. До сферы не сумел добраться игрок питерского клуба.
    • 19'
      Уже даже кого-то из своих игроков отправил разминаться Дмитрий Комбаров. Во мне интересно, действительно ли кто-то из игроков гостей может появиться на поле в первом тайме.
    • Желтая карточка
      18'
      Киряков получает первую в матче карточку желтого цвета. Першин был снесен игроком "Амкала". Честно говоря, мне не показалось, что это было нарушение правил на "горчичник".
    • 17'
      Свою атаку теперь провели игроки команды гостей. Евсютин пробивал по рамке соперника, и сфера полетела чуть правее мишени.
    • 16'
      Невероятный гол от "Амкала"! Кто-то остановит эту команду? Даже один из лидеров группы во Второй лиге не может справиться с соперником. А тут такое дело!
    • Описание гола
      15'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КИРЯКОВ! 1:0!
      Они опять открывают счет! Подача с левого края от Прокопьева. Головой играет в центр, куда подключается Киряков и головой отправляет сферу в сторону правой "девятки"! Это красота!
    • 13'
      Угловой, к слову, нее лучшим образом подали футболисты "Амкала". Подача последовала в центр, где до снаряда добрался один из защитников.
    • Угловой
      12'
      Левшук сейчас удачно сыграл в подкате, сумев прервать прострел от соперника. Угловой в итоге заработали футболисты "Звезды". Смотрим.
    • Травма, повреждение
      10'
      Герчикову досталось в центре поля. Больно ему в спину зарядил кто-то из соперников, плюс еще и нога у игрока поехала. Как бы травму он не получил тут.
    • 9'
      "Амкал" сегодня в красных цветах на футбольном поле. Игроки "Звезды" - в черно белом обмундировании. Ворота номинальных хозяев справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева.
    • 8'
      Герчикова сейчас подключили на правом фланге. Игрок обороны "Звезды" попытался прострелить мяч на дальнюю штангу - снова "Амкал" выбивает сферу за боковую линию.
    • 7'
      Кашаев в атаке сбил Першина. Фол в нападении фиксирует судейская бригада. Без карточки желтого цвета дело обошлось в этой ситуации.
    • 6'
      Дражжук сейчас успел выбить мяч за пределы поля. Активно действовали питерцы на правом фланге, но довести дело до удара им не удалось ввиду удачных действий оппонента.
    • 5'
      Евсютин на всей скорости побежал вперед. Выполнил передачу на дальнюю штангу, где Товмасян сработал удачно, выбив мяч ща пределы поля.
    • Опасный момент
      3'
      "Амкал" сейчас заработал первый угловой в матче. Прокопьев и Товмасян пробивали по воротам, но оба выстрела пришлись в защитников.
    • 2'
      На первых минутах встречи присматриваются друг к другу соперники, но пока мячом владеет команда Дмитрия Комбарова, который активно следить за игрой у кромки поля.
    • Первый тайм начался
      1'
      Итак, дамы и господа, наша встреча стартовала! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спора №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует, кто неравнодушен к матчу 1/64 финала Кубка России. В очном поединке сойдутся лицом к лицу «Амкал» и «Звезда» из Санкт-Петербурга.

      Для вас текстовую трансляцию проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!
    Прогнозы 158
    Амкал 45.6% (72)
    X 8.9% (14)
    Звезда Санкт-Петербург 45.6% (72)
    0
    выиграет Звезда Санкт-Петербург, со счетом 1:2
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Амкал
    Ничья
    Звезда Санкт-Петербург
    5.80
    4.00
    1.60
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Амкал 1:2 Звезда Санкт-Петербург онлайн

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    Прогнозы на матч Амкал 1:2 Звезда Санкт-Петербург

    Исход игры
    Амкал
    45.3% (72)
    Ничья
    8.8% (14)
    Звезда Санкт-Петербург
    45.9% (73)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.57% (60)
    Меньше
    46.43% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    61.61% (69)
    Нет
    38.39% (43)
    Популярный счёт
    1:2 Звезда Санкт-Петербург
    20.1% (32)
    2:1 Амкал
    13.8% (22)
    0:1 Звезда Санкт-Петербург
    11.3% (18)
    1:0 Амкал
    10.1% (16)
    1:1 Ничья
    6.3% (10)
    0:2 Звезда Санкт-Петербург
    3.8% (6)
    1:3 Звезда Санкт-Петербург
    1.3% (2)
    2:0 Амкал
    1.3% (2)
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    Амкал
    Звезда Санкт-Петербург
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