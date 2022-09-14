Очень высокая подача с левого края, и Маменко добирается в окружении игроков "Звезды" до снаряда, играя кулаком в сторону от собственной рамки.

Герчиков в подкате опасно фолит, сбивая соперника на газон. Только чудом удается ему избежать назначения штрафного удара в этой ситуации.

Прострел с правого края выполнял Першин в штрафную соперника, но прямо на линию вратарской, точно в руки Маменко. Удачно действует вратарь.

Маменко пока играет здорово в этой встрече. Гол он пропустил, но после выстрела Першикова было сложно среагировать ему. Тем более, что вся команда не ждала такого исхода.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ВЕЛИКОРОДНЫЙ! 1:2! И уже выходит вперед "Звезда". Передача из центра от Евсютина, который катит мяч на Великородного, и тот в касание пробивает в правый угол. Сфера летит точнехонько в дальнюю правую "девятку"!

Уткин заработал штрафной, но там была явная симуляция, поскольку соперник не попал ему по лицу даже близко тут. Странный фол, который рефери определил.

Полчаса отыграли уже соперники на поле. Моментов в нашем матче немало, честно говоря. Мне вообще кажется, что сегодняшняя игра получится результативной. И еще пару голов удастся забить оппонентам.

Большой ажиотаж вокруг Медийной лиги в последнее время ходит. Сюда приковывается огромное внимание. Нужно, нужно делать упор на такие лиги. Это крутые турниры, где открываются большие таланты.

Герчиков снова с правого края выполнил передачу в центр штрафной - один из защитников спокойно до снаряда добирается. Защита справляется с угрозой, выбивая мяч в район центрального круга.

УХ! Герчиков! Снова он сумел напомнить о себе. На сей раз метров с 25-ти он нанес удар по воротам соперника. Мяч полетел в сторону ворот и неожиданно изменил направление, да так, что едва-едва киперу хозяев удалось среагировать на эпизод!

Замена уже сейчас в составе команды хозяев. Уходит под овации трибун Киряков. Получил он в одном из эпизодов травму плеча. Карпов его заменил. Очень жаль, и это огромная потеря для "Амкала".

Еще один угловой заработали хозяева. Передача на линию штрафной, откуда игрокам "Амкала" не удается произвести удар по воротам соперника. Потеря.

Чуть больше 5 минут остается играть соперникам в этом матче. Герчиков в очередной раз разгонял атаку "Звезды", после чего выполнил передачу на дальнюю штангу. Маменко реагирует на удар Андреева! Едва не вышла вперед питерская команда.

Да, сейчас преимущество "Звезды" очевидно. Без конца гости опасно атакуют чужие ворота, бьют по ним. Еще один угловой гости заработали.

29' Герчиков снова с правого края выполнил передачу на дальнюю штангу. Дражжук добирается до сферы, после чего сферу за пределы газона поля вынес защитник. Угловой неудачно разыграли гости.

28' Не-а, отбивается довольно просто сейчас "Звезда". Передача с правого края была слишком авантюрной, и до снаряда добраться не было возможности ни у кого из игроков "Амкала".

27' Штрафной удар на правом фланге заработали сейчас игроки "Амкала". В это же самое время фанаты хозяев зарядили традиционное: "Нужен гол". Ждем.

26' Теперь начнется настоящая заруба. Друзья, если у вас будет возможность, пересмотрите, как Першин пробил со стандарта! Чем-то мне это угловой "Ливерпуля" в известной игре против "Барселоны" в Лиге чемпионов напомнил.

25' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ПЕРШИН! 1:1!

Невероятно! Фол сейчас зафиксировал арбитр. Першин не стал ждать, пока его партнер поднимется с газона и сразу же нанес удар по воротам противника, без свистка рефери. В итоге снаряд в правую "девятку" влетел. Вся соль в том, что страж порядка не показывал, что стандартное положение нужно разыгрывать по свистку, так что мяч забит по правилам, как бы тут игроки "Амкала" не возмущались.

24' Три желтые карточки уже получили соперники в первом тайме. Боюсь я представить, что же будет дальше. Так и до удаления кто-то из игроков точно доиграется.

23' Еще одна карточка желтого цвета. Эрик Товмасян получил карточку желтого цвета За снос оппонента на газон. Буквально на ногу он наступил противнику.

21' Великородный сейчас поднял в подкате голеностоп. В итоге едва травму игроку соперника он не нанес. В руках судьи появилась карточка желтого цвета.

20' Еще один угловой заработали футболисты "Звезды". Подача на дальнюю штангу была слишком сильной. До сферы не сумел добраться игрок питерского клуба.