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РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Амкал
 
Позже
Звезда Санкт-Петербург
Прогнозы 37
Амкал 48.6% (18)
X 16.2% (6)
Звезда Санкт-Петербург 35.1% (13)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Амкал
Ничья
Звезда Санкт-Петербург
2.80
3.25
2.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Бомбардиры внутри турнира

Амкал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гасилин Алексей 1 0.5
Кузькин Дмитрий 1 0.5
Звезда Санкт-Петербург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
_Evsyutin S. S. 1 (1) 1

Карточки

Амкал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маврин Александр 1 0
Киряков Сергей 1 0
Левшук Арсений 1 0
Гасилин Алексей II 1 0
Маврин Василий 1 0
Товмасян Эрик 1 0
Звезда Санкт-Петербург
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Амкал
(4 матча)
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 поражение
Тверь - Амкал 0:1 Амкал - Зоркий 1:1 Динамо Москва - Амкал 5:0 Динамо Москва (мол.) - Амкал 0:3
Звезда Санкт-Петербург
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Великий Новгород - Звезда Санкт-Петербург 0:7 Звезда Санкт-Петербург - Луки-Энергия 1:0 Звезда Санкт-Петербург - Ядро 2:1 Зенит-2 - Звезда Санкт-Петербург 1:1
Звезда Санкт-Петербург - Динамо СПб 1:1 Родина-М - Звезда Санкт-Петербург 0:0 Звезда Санкт-Петербург - Енисей-2 3:0 Зоркий - Звезда Санкт-Петербург 1:3 Звезда Санкт-Петербург - Ленинградец 0:0 Звезда Санкт-Петербург - Балтика-БФУ 1:1 Шинник - Звезда Санкт-Петербург 1:1 Звезда Санкт-Петербург - Локомотив-Казанка 3:1 Енисей-2 - Звезда Санкт-Петербург 1:2 Звезда Санкт-Петербург - Муром 1:2 Волна Нижегородская область - Звезда Санкт-Петербург 2:2 Звезда Санкт-Петербург - Динамо-2 Москва 0:0 Локомотив-Казанка - Звезда Санкт-Петербург 1:3 Звезда Санкт-Петербург - Енисей-2 2:0 Муром - Звезда Санкт-Петербург 1:0 Звезда Санкт-Петербург - Волна Нижегородская область 3:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Рязань _Purak V. 3
Динамо Ставрополь Суанов Руслан 5
Зенит Кассьерра Матео 2
Пари НН Александров Виктор 2
Строгино _Chernyshev D. 2
Весь список

Топ нарушителей
Коломна Митренко Сергей 1 1
Динамо Барнаул Хугаев Виктор 1 1
Темп Бабич Никита 1 1
Химки Волков Захар 1
Ессентуки Киперь Игорь 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Амкал - Звезда Санкт-Петербург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 сентября 2022, осталось 2 дня 5 часов.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 37
    Амкал 48.6% (18)
    X 16.2% (6)
    Звезда Санкт-Петербург 35.1% (13)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Амкал
    Ничья
    Звезда Санкт-Петербург
    2.80
    3.25
    2.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Амкал - Звезда Санкт-Петербург

    Исход игры
    Амкал
    48.6% (18)
    Ничья
    16.2% (6)
    Звезда Санкт-Петербург
    35.1% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.57% (17)
    Меньше
    51.43% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    57.14% (20)
    Нет
    42.86% (15)
    Популярный счёт
    1:0 Амкал
    21.6% (8)
    2:1 Амкал
    21.6% (8)
    1:2 Звезда Санкт-Петербург
    16.2% (6)
    1:1 Ничья
    10.8% (4)
    0:2 Звезда Санкт-Петербург
    8.1% (3)
    0:1 Звезда Санкт-Петербург
    5.4% (2)
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    Амкал
    Звезда Санкт-Петербург
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