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РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Металлург Липецк
 
Позже
Ротор
Прогнозы 22
Металлург Липецк 36.4% (8)
X 13.6% (3)
Ротор 50% (11)
Все прогнозы

История личных встреч

Металлург Липецк
Ротор

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
0:1

Результаты последних матчей

Металлург Липецк
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Родина-2 Москва - Металлург Липецк 1:1 Металлург Липецк - Динамо Брянск 0:1 Сахалинец - Металлург Липецк 0:1 Металлург Липецк - Сахалин 6:0
Арсенал-2 Тула - Металлург Липецк 2:1 Спартак Тамбов - Металлург Липецк 1:2 Металлург Липецк - Строгино 0:0 Квант - Металлург Липецк 1:1 Металлург Липецк - Авангард Курск 0:2 Металлург Липецк - Рязань 2:1 Томь - Металлург Липецк 2:2 Металлург Липецк - Факел 1:2 Металлург Липецк - Торпедо Москва 1:3 Балтика - Металлург Липецк 0:0 Велес Москва - Металлург Липецк 1:2 Металлург Липецк - Волгарь 1:0 СКА-Хабаровск - Металлург Липецк 1:0 Металлург Липецк - Олимп-Долгопрудный 0:0 Текстильщик - Металлург Липецк 1:2 Металлург Липецк - Алания 0:3
Ротор
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ротор - Легион-Динамо 5:1 Дружба - Ротор 3:3 Ротор - Алания-2 0:1 Кубань Холдинг - Ротор 1:5
Ротор - Биолог-Новокубанск 2:1 Ротор - Машук-КМВ 2:1 Спартак-Нальчик - Ротор 0:2 Ротор - Форте 2:0 Машук-КМВ - Ротор 1:1 Ротор - Динамо Ставрополь 3:0 Текстильщик - Ротор 1:3 Алания - Ротор 0:1 Ротор - Спартак-2 0:1 ФК Кубань - Ротор 2:1 Ротор - Енисей 2:3 Торпедо Москва - Ротор 1:0 Ротор - Краснодар-2 1:2 КАМАЗ - Ротор 0:2 Ротор - Велес Москва 0:3 Ротор - Нефтехимик 2:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Рязань _Purak V. 3
Динамо Ставрополь Суанов Руслан 5
Зенит Кассьерра Матео 2
Пари НН Александров Виктор 2
Строгино _Chernyshev D. 2
Весь список

Топ нарушителей
Коломна Митренко Сергей 1 1
Динамо Барнаул Хугаев Виктор 1 1
Темп Бабич Никита 1 1
Химки Волков Захар 1
Ессентуки Киперь Игорь 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Металлург Липецк - Ротор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 сентября 2022, осталось 2 дня 10 часов.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 22
    Металлург Липецк 36.4% (8)
    X 13.6% (3)
    Ротор 50% (11)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Металлург Липецк - Ротор онлайн

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    Прогнозы на матч Металлург Липецк - Ротор

    Исход игры
    Металлург Липецк
    36.4% (8)
    Ничья
    13.6% (3)
    Ротор
    50% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.55% (12)
    Меньше
    45.45% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    68.18% (15)
    Нет
    31.82% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Ротор
    31.8% (7)
    2:1 Металлург Липецк
    22.7% (5)
    1:0 Металлург Липецк
    13.6% (3)
    0:1 Ротор
    13.6% (3)
    1:1 Ничья
    13.6% (3)
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    Металлург Липецк
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