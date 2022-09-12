Позже
История личных встреч
Металлург Липецк
Ротор
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Металлург Липецк
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Родина-2 Москва - Металлург Липецк 1:1 Металлург Липецк - Динамо Брянск 0:1 Сахалинец - Металлург Липецк 0:1 Металлург Липецк - Сахалин 6:0
Арсенал-2 Тула - Металлург Липецк 2:1 Спартак Тамбов - Металлург Липецк 1:2 Металлург Липецк - Строгино 0:0 Квант - Металлург Липецк 1:1 Металлург Липецк - Авангард Курск 0:2 Металлург Липецк - Рязань 2:1 Томь - Металлург Липецк 2:2 Металлург Липецк - Факел 1:2 Металлург Липецк - Торпедо Москва 1:3 Балтика - Металлург Липецк 0:0 Велес Москва - Металлург Липецк 1:2 Металлург Липецк - Волгарь 1:0 СКА-Хабаровск - Металлург Липецк 1:0 Металлург Липецк - Олимп-Долгопрудный 0:0 Текстильщик - Металлург Липецк 1:2 Металлург Липецк - Алания 0:3
Ротор
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ротор - Легион-Динамо 5:1 Дружба - Ротор 3:3 Ротор - Алания-2 0:1 Кубань Холдинг - Ротор 1:5
Ротор - Биолог-Новокубанск 2:1 Ротор - Машук-КМВ 2:1 Спартак-Нальчик - Ротор 0:2 Ротор - Форте 2:0 Машук-КМВ - Ротор 1:1 Ротор - Динамо Ставрополь 3:0 Текстильщик - Ротор 1:3 Алания - Ротор 0:1 Ротор - Спартак-2 0:1 ФК Кубань - Ротор 2:1 Ротор - Енисей 2:3 Торпедо Москва - Ротор 1:0 Ротор - Краснодар-2 1:2 КАМАЗ - Ротор 0:2 Ротор - Велес Москва 0:3 Ротор - Нефтехимик 2:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Рязань
|_Purak V.
|3
|Динамо Ставрополь
|Суанов Руслан
|5
|Зенит
|Кассьерра Матео
|2
|Пари НН
|Александров Виктор
|2
|Строгино
|_Chernyshev D.
|2
|Коломна
|Митренко Сергей
|1 1
|Динамо Барнаул
|Хугаев Виктор
|1 1
|Темп
|Бабич Никита
|1 1
|Химки
|Волков Захар
|1
|Ессентуки
|Киперь Игорь
|1
Прогнозы на матч Металлург Липецк - Ротор
Исход игры
Металлург Липецк
36.4% (8)
Ничья
13.6% (3)
Ротор
50% (11)
Тотал 2.5
Больше
54.55% (12)
Меньше
45.45% (10)
Обе команды забьют
Да
68.18% (15)
Нет
31.82% (7)
Популярный счёт
1:2 Ротор
31.8% (7)
2:1 Металлург Липецк
22.7% (5)
1:0 Металлург Липецк
13.6% (3)
0:1 Ротор
13.6% (3)
1:1 Ничья
13.6% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!