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  3. Индия: Суперлига Индии
Тур: 1.
Ист Бенгал
0:1
Перерыв
Гоа
0'
0:1
8' Гол
Фернандес Брэндон
18' Желтая карточка
Lalchungnunga
45' Желтая карточка
Redeem Tlang

Ход матча

8'
0:1
Фернандес Брэндон
18'
Lalchungnunga
 
45'
 
Redeem Tlang
Лучшие коэффициенты
Ист Бенгал
Ничья
Гоа
4.10
3.70
3.00
Все Коэффициенты
1
Сингх
Камалджит
6
Пасси
Сумет
5
Lalchungnunga
4
Ivan
Garrido
III
17
Jerry
Lalrinzuala
11
Suhair
Vadakkepeedika
23
Souvik
Chakraborty
24
О'Доэрти
Джордан
37
Tuhin
Das
14
Alex
XXV
10
Cleiton
Silva
1
Сингх
Дхирадж
20
Seriton
Fernandes
4
Anwar
Ali
8
Вальенте
Марк
27
Aibanbha
Dohling
25
Мартинс
Глан
23
Бедия
Эду
22
Redeem
Tlang
34
Гуаррочена
Икер
10
Фернандес
Брэндон
99
Васкес
Альваро
Ист Бенгал
Гоа

История личных встреч

Ист Бенгал
Гоа

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

СИ
1:2
СИ
3:4
СИ
1:1
СИ
1:1

Результаты последних матчей

Ист Бенгал
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Керала Бластерс - Ист Бенгал 3:1 Ист Бенгал - Бенгалуру 0:1 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 1:1 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 1:0
Керала Бластерс - Ист Бенгал 1:0 Ист Бенгал - Дели Динамос 1:2 Ист Бенгал - Ченнаин 2:2 АТК - Ист Бенгал 3:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:4 Гоа - Ист Бенгал 1:2 Джамшедпур - Ист Бенгал 1:0 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 1:1 Хайдарабад - Ист Бенгал 1:1 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 2:0 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:1 Ист Бенгал - Гоа 3:4 Ченнаин - Ист Бенгал 0:0 Дели Динамос - Ист Бенгал 6:4 Ист Бенгал - АТК 0:3
Гоа
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Гоа - Керала Бластерс 4:4 Гоа - Мумбаи Сити 0:2 Хайдарабад - Гоа 3:2 Гоа - АТК 0:2
Ченнаин - Гоа 0:5 Гоа - Дели Динамос 1:1 Джамшедпур - Гоа 1:0 Бенгалуру - Гоа 1:1 Гоа - Ист Бенгал 1:2 Гоа - Нортист Юнайтед 1:1 Гоа - Ченнаин 1:0 Керала Бластерс - Гоа 2:2 АТК - Гоа 2:1 Дели Динамос - Гоа 1:1 Гоа - Хайдарабад 1:1 Гоа - Бенгалуру 2:1 Ист Бенгал - Гоа 3:4 Нортист Юнайтед - Гоа 2:1 Гоа - Джамшедпур 1:3 Мумбаи Сити - Гоа 3:0
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Redeem Tlang получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Lalchungnunga получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Фернандес Брэндон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ист Бенгал
Ничья
Гоа
4.10
3.70
3.00
Все Коэффициенты
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