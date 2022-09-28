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  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 4. Стадион: .
Атлетико М
 
Позже
Брюгге
Прогнозы 45
Атлетико М 88.9% (40)
X 6.7% (3)
Брюгге 4.4% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Атлетико М
Ничья
Брюгге
1.48
7.50
8.17
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Атлетико М
Брюгге

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧ
2:0
ЛЧ
0:0
ЛЧ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гризманн Антуан 1 0.33
Эрмосо Марио 1 0.33
Витсель Аксель 0 0
Корреа Анхель 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ютгла Ферран 2 (1) 0.67
Сова Камаль 2 0.67
Сков-Ольсен Андреас 1 0.33
Нуса Антонио 1 0.33
Абакар Силла 1 0.33
Нильсен Каспер 0 0
Бьюкенен Тейджон 0 0
Мейер Бьорн 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коке Хорхе 1 0
Савич Стефан 1 0
Эрмосо Марио 1 0
Мандава Рейнилду 1 0
Диего Симеоне 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одои Денис 2 0
Рафаэль Онедика 2 0
Абакар Силла 2 0
Миньоле Симон 1 0
Нильсен Каспер 1 0
Сова Камаль 1 0
Бьюкенен Тейджон 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
25%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
100%
1
14%
76-90

Пропущено

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Атлетико М - Жирона 2:1 Брюгге - Атлетико М 2:0 Севилья - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2
Байер Л - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Сельта 4:1 Атлетико М - Порту 2:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Валенсия - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Хетафе - Атлетико М 0:3 Ювентус - Атлетико М 0:4 Кадис - Атлетико М 1:4 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Нумансия 4:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1 Эльче - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0
Брюгге
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Брюгге - Вестерло 0:2 Брюгге - Атлетико М 2:0 Брюгге - Мехелен 3:0 Стандард - Брюгге 3:0
Порту - Брюгге 0:4 Серен Юнайтед - Брюгге 0:2 Брюгге - Байер Л 1:0 Брюгге - Серкль Брюгге 4:0 Шарлеруа - Брюгге 1:3 Брюгге - Кортрейк 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 0:3 Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Эйпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Генк 3:2 Брюгге - Гент 1:0 Брюгге - Утрехт 4:2 Брюгге - Копенгаген 2:4 Брюгге - Беерсхот 2:1 Брюгге - Льерс Кемпензонен 1:1 Брюгге - Тес Спорт 3:0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Атлетико М Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
3. Порту Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
4. Байер Л Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Байер Л Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Порту Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Байер Л Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
3. Атлетико М Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
4. Порту Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Будё-Глимт Бонифасе Виктор 8
Карабах Кади 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Динамо Загреб Мохаррами Садех 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Брюгге от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 октября 2022, осталось 2 дня 10 часов 31 минуту.



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    • Прогнозы 45
    Атлетико М 88.9% (40)
    X 6.7% (3)
    Брюгге 4.4% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Брюгге
    1.48
    7.50
    8.17
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Атлетико М - Брюгге онлайн

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    Прогнозы на матч Атлетико М - Брюгге

    Исход игры
    Атлетико М
    88.9% (40)
    Ничья
    6.7% (3)
    Брюгге
    4.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.09% (26)
    Меньше
    40.91% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    59.09% (26)
    Нет
    40.91% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетико М
    40% (18)
    2:0 Атлетико М
    28.9% (13)
    1:0 Атлетико М
    6.7% (3)
    3:1 Атлетико М
    6.7% (3)
    2:2 Ничья
    4.4% (2)
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    Брюгге
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