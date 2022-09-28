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Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 4. Стадион: .
Наполи
 
Позже
Аякс
Прогнозы 44
Наполи 93.2% (41)
X 2.3% (1)
Аякс 4.5% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Наполи
Ничья
Аякс
4.55
5.00
5.42
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Наполи
Аякс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:6

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Распадори Джакомо 3 1
Зелиньски Пётр 3 (1) 1
Симеоне Джованни 2 0.67
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0.33
Кварацхелия Хвича 1 0.33
Ндомбеле Танги 1 0.33
Ди Лоренцо Джованни 1 0.33
Политано Маттео 1 (1) 0.33
Оливера Матиас 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кудус Мохаммед 3 1
Бергёйс Стивен 1 0.33
Бергвейн Стевен 1 0.33
Альварес Эдсон 1 0.33
Тейлор Кеннет 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Политано Маттео 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Распадори Джакомо 1 0
Лучано Спаллетти 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тадич Душан 1 1
Бергёйс Стивен 1 0
Альварес Эдсон 1 0
Кудус Мохаммед 1 0
Тимбер Юррьен 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

9
5
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
20%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

13
6
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
8%
1
17%
1-15
1
8%
2
33%
16-30
4
31%
2
33%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
1
17%
76-90

Пропущено

2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Кремонезе - Наполи 1:4 Аякс - Наполи 1:6 Наполи - Торино 3:1 Милан - Наполи 1:2
Рейнджерс - Наполи 0:3 Наполи - Специя 1:0 Наполи - Ливерпуль 4:1 Лацио - Наполи 1:2 Наполи - Лечче 1:1 Фиорентина - Наполи 0:0 Наполи - Юве Стабия 3:0 Наполи - Монца 4:0 Верона - Наполи 2:5 Наполи - Эспаньол 0:0 Наполи - Жирона 3:1 Наполи - Мальорка 1:1 Наполи - Адана Демирспор 2:2 Перуджа - Наполи 1:4 Специя - Наполи 0:3 Наполи - Дженоа 3:0
Аякс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Волендам - Аякс 2:4 Аякс - Наполи 1:6 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 АЗ Алкмаар - Аякс 2:1
Ливерпуль - Аякс 2:1 Аякс - Херенвен 5:0 Аякс - Рейнджерс 4:0 Аякс - Камбюр 4:0 Утрехт - Аякс 0:2 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Аякс - Гронинген 6:1 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 Алмере Сити - Аякс 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 Аякс - Шахтёр Донецк 3:1 Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3 Аякс - Эйпен 1:1 Аякс - Локомотив Загреб 3:0 Падерборн - Аякс 5:2 Меппен - Аякс 0:3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 3 3 0 0 13 - 2 9
2. Ливерпуль Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
3. Аякс Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
4. Рейнджерс Заявка 3 0 0 3 0 - 9 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Наполи Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Аякс Заявка 2 1 0 1 5 - 6 3
4. Рейнджерс Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
2. Ливерпуль Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
3. Аякс Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Рейнджерс Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Будё-Глимт Бонифасе Виктор 8
Карабах Кади 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Динамо Загреб Мохаррами Садех 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Аякс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 октября 2022, осталось 2 дня 10 часов 31 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Наполи 93.2% (41)
    X 2.3% (1)
    Аякс 4.5% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
    Аякс
    4.55
    5.00
    5.42
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Наполи - Аякс

    Исход игры
    Наполи
    93.2% (41)
    Ничья
    2.3% (1)
    Аякс
    4.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.07% (34)
    Меньше
    20.93% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    76.74% (33)
    Нет
    23.26% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Наполи
    45.5% (20)
    3:1 Наполи
    20.5% (9)
    2:0 Наполи
    15.9% (7)
    1:0 Наполи
    4.5% (2)
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