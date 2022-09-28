Тур: 4. Стадион: Диего Армандо Марадона.
История личных встреч
Наполи
Аякс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Распадори Джакомо
|3
|1
|Зелиньски Пётр
|3 (1)
|1
|Симеоне Джованни
|2
|0.67
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0.33
|Кварацхелия Хвича
|1
|0.33
|Ндомбеле Танги
|1
|0.33
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.33
|Политано Маттео
|1 (1)
|0.33
|Оливера Матиас
|0
|0
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кудус Мохаммед
|3
|1
|Бергёйс Стивен
|1
|0.33
|Бергвейн Стевен
|1
|0.33
|Альварес Эдсон
|1
|0.33
|Тейлор Кеннет
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Политано Маттео
|1
|0
|Ррахмани Амир
|1
|0
|Распадори Джакомо
|1
|0
|Лучано Спаллетти
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тадич Душан
|1
|1
|Бергёйс Стивен
|1
|0
|Альварес Эдсон
|1
|0
|Кудус Мохаммед
|1
|0
|Тимбер Юррьен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
9
5
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
20%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
13
6
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
8%
1
17%
1-15
1
8%
2
33%
16-30
4
31%
2
33%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
1
17%
76-90
Пропущено
2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Кремонезе - Наполи 1:4 Аякс - Наполи 1:6 Наполи - Торино 3:1 Милан - Наполи 1:2
Рейнджерс - Наполи 0:3 Наполи - Специя 1:0 Наполи - Ливерпуль 4:1 Лацио - Наполи 1:2 Наполи - Лечче 1:1 Фиорентина - Наполи 0:0 Наполи - Юве Стабия 3:0 Наполи - Монца 4:0 Верона - Наполи 2:5 Наполи - Эспаньол 0:0 Наполи - Жирона 3:1 Наполи - Мальорка 1:1 Наполи - Адана Демирспор 2:2 Перуджа - Наполи 1:4 Специя - Наполи 0:3 Наполи - Дженоа 3:0
Аякс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Волендам - Аякс 2:4 Аякс - Наполи 1:6 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 АЗ Алкмаар - Аякс 2:1
Ливерпуль - Аякс 2:1 Аякс - Херенвен 5:0 Аякс - Рейнджерс 4:0 Аякс - Камбюр 4:0 Утрехт - Аякс 0:2 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Аякс - Гронинген 6:1 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 Алмере Сити - Аякс 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 Аякс - Шахтёр Донецк 3:1 Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3 Аякс - Эйпен 1:1 Аякс - Локомотив Загреб 3:0 Падерборн - Аякс 5:2 Меппен - Аякс 0:3
Группа A
Группа A
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5
|Динамо Загреб
|Оршич Мислав
|6
|Будё-Глимт
|Бонифасе Виктор
|8
|Карабах
|Кади
|4 (3)
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|5
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Рейнджерс
|Сэндс Джеймс
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
|Динамо Загреб
|Мохаррами Садех
|4
Прогнозы на матч Наполи - Аякс
Исход игры
Наполи
93.2% (41)
Ничья
2.3% (1)
Аякс
4.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
79.07% (34)
Меньше
20.93% (9)
Обе команды забьют
Да
76.74% (33)
Нет
23.26% (10)
Популярный счёт
2:1 Наполи
45.5% (20)
3:1 Наполи
20.5% (9)
2:0 Наполи
15.9% (7)
1:0 Наполи
4.5% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!