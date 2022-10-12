Тур: 4. Стадион: БайАрена. Главный судья: Ковач Иштван
0'
0:1
6' ГолГалено Вандерсон
0:1
16' Не забитый пенальтиДемирбай Керем
17' Желтая карточкаSergio Conceicao
Ход матча
6'
0:1
16'
0:1
17'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
21
Адли
Амин
19
Диаби
Мусса
14
Шик
Патрик
99
Кошта
Диогу
12
Занузи
Зайду
11
Пепе
VI
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Адли АминЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Шик ПатрикНападающий
- Запасные игроки
-
36 Ломб НикласВратарь
-
40 Лунёв АндрейВратарь
-
11 Амири НадимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Гложек АдамПолузащитник
-
32 Азхиль АйманПолузащитник
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пепе АкиноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Груйич МаркоПолузащитник
-
19 Лодер ДэнниПолузащитник
-
28 Кошта БрунуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 ЭванилсонНападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Байер Л
Порту
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андрих Роберт
|1
|0.25
|Диаби Мусса
|1
|0.25
|Фримпонг Жереми
|0
|0
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галено Вандерсон
|2
|0.5
|Занузи Зайду
|1
|0.25
|Урибе Матеус
|1 (1)
|0.25
|Тареми Мехди
|0
|0
|Кошта Диогу
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андрих Роберт
|3
|0
|Фримпонг Жереми
|1
|1
|Демирбай Керем
|1
|0
|Та Джонатан
|1
|0
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0
|Коссуну Одилон
|1
|0
|Инкапье Пьеро
|1
|0
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тареми Мехди
|1
|1
|Урибе Матеус
|2
|0
|Мариу Жоау III
|2
|0
|Карму Давид
|2
|0
|Пепе VI
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
100%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
100%
2
67%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Байер Л - Шальке 04 4:0 Порту - Байер Л 2:0 Бавария - Байер Л 4:0 Байер Л - Вердер 1:1
Байер Л - Атлетико М 2:0 Герта - Байер Л 2:2 Брюгге - Байер Л 1:0 Байер Л - Фрайбург 2:3 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хоффенхайм 0:3 Байер Л - Аугсбург 1:2 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Эльвeрсберг - Байер Л 4:3 Удинезе - Байер Л 1:2 Байер Л - Панатинаикос 0:0 Байер Л - Дуйсбург 6:1 Толука - Байер Л 1:0 Байер Л - Фрайбург 2:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:4 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:0
Порту
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Портимоненсе - Порту 0:2 Порту - Байер Л 2:0 Порту - Брага 4:1 Эшторил - Порту 1:1
Порту - Брюгге 0:4 Порту - Шавиш 3:0 Атлетико М - Порту 2:1 Жил Висенте - Порту 0:2 Риу Аве - Порту 3:1 Порту - Спортинг Л 3:0 Визела - Порту 0:1 Порту - Маритиму 5:1 Порту - Тондела 3:0 Порту - Монако 2:1 Портимоненсе - Порту 0:1 Порту - Тондела 3:1 Порту - Эшторил 2:0 Бенфика - Порту 0:1 Порту - Визела 4:2 Брага - Порту 1:0
Группа B
Группа B
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (1)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Динамо Загреб
|Оршич Мислав
|6
|Будё-Глимт
|Бонифасе Виктор
|8
|Карабах
|Кади
|4 (3)
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|5
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Рейнджерс
|Сэндс Джеймс
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
|Динамо Загреб
|Мохаррами Садех
|4
Прогнозы на матч Байер Л 0:1 Порту
Исход игры
Байер Л
54.7% (70)
Ничья
34.4% (44)
Порту
10.9% (14)
Тотал 2.5
Больше
53.78% (64)
Меньше
46.22% (55)
Обе команды забьют
Да
83.19% (99)
Нет
16.81% (20)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
35.9% (46)
1:1 Ничья
27.3% (35)
1:2 Порту
7.8% (10)
1:0 Байер Л
7.8% (10)
2:0 Байер Л
5.5% (7)
2:2 Ничья
3.9% (5)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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