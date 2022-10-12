И всё-таки жёлтая карточка нашла своего героя. За слишком активное выражение эмоций наказан Сержиу Консейсау.

С левого фланга гости выполнили корнер. Фабиу Кардозу выиграл позицию на ближней штанге и нанёс удар, который получился слишком неточным.

Мехди Тареми совершил рывок по центру после передачи из глубины поля, а потом пробил мимо правого угла, но перед этим нарушил правила в борьбе с Пьеро Инкапье.

Фланговая атака леверкузенского клуба была прервана свистком арбитра. В положении "вне игры" на правом фланге оказался Керем Демирбай.

Митчел Баккер прорывается по левому флангу и катит в центр на Мусса Диаби, который в касание пробивает мимо цели.

Слишком бесхитростно сыграл Амин Адли. Добежал до штрафной площадки по правому флангу, а потом выполнил прострел в ноги Давида Карму.

В центре поля контролирует мяч "Байер", периодически переводя его на фланги. Но острота отсутствует, так как "Порту" предлагает очень плотную оборону.

17' Не забивает Керем Демирбай. Стреляет в правый от себя угол, и туда же прыгает Диогу Кошта. Пока голкипер "Порту" лучший в матче.

16' Да, пенальти назначается в ворота "Порту", а Митчел Баккер будет продолжать встречу без "горчичника", по крайней мере пока.

15' А жёлтая Баккера может быть отменена, так как судья отправляется смотреть повтор на предмет пенальти.

14' Митчел Баккер ворвался в штрафную площадку через центр и упал - судья дал свисток, а потом наказал игрока "Байера" жёлтой за симуляцию.

13' И снова Мусса Диаби в центре внимания. На сей раз он проиграл позицию Зайду Занузи, а потом подтолкнул оппонента в спину.

12' На правом фланге Диаби встретился с круглым, но подавать не стал, так как в штрафной площадке вариантов для обострения не оказалось.

11' Мусса Диаби пострадал в одном из единоборств, после чего вынужден был пообщаться с медиками. Повреждение оказалось несерьёзным, поэтому встречу он продолжит.