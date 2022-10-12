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Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Ковач Иштван
Байер Л
0:1
Первый тайм: 25'
Порту
0'
0:1
6' Гол
Галено Вандерсон
0:1
16' Не забитый пенальти
Демирбай Керем
17' Желтая карточка
Sergio Conceicao

Ход матча

6'
0:1
Галено Вандерсон
(Кошта Диогу)
16'
Демирбай Керем
0:1
17'
 
Sergio Conceicao

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 128
Байер Л 54.7% (70)
X 34.4% (44)
Порту 10.9% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Байер Л
Ничья
Порту
3.91
3.85
3.65
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Градецки
Лукаш
6
Коссуну
Одилон
4
Та
Джонатан
3
Инкапье
Пьеро
21
Адли
Амин
5
Баккер
Митчел
10
Демирбай
Керем
20
Арангис
Чарлес
19
Диаби
Мусса
17
Хадсон-Одои
Каллум
14
Шик
Патрик
99
Кошта
Диогу
23
Мариу
Жоау
III
2
Кардозу
Фабиу
4
Карму
Давид
12
Занузи
Зайду
25
Отавио
Эдмилсон
8
Урибе
Матеус
46
Эустакиу
Стефен
11
Пепе
VI
13
Галено
Вандерсон
9
Тареми
Мехди
Байер Л
3-4-2-1
Порту
4-4-2

История личных встреч

Байер Л
Порту

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧ
2:0
ЛЕ
1:3
ЛЕ
2:1
ТМК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андрих Роберт 1 0.25
Диаби Мусса 1 0.25
Фримпонг Жереми 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галено Вандерсон 2 0.5
Занузи Зайду 1 0.25
Урибе Матеус 1 (1) 0.25
Тареми Мехди 0 0
Кошта Диогу 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андрих Роберт 3 0
Фримпонг Жереми 1 1
Демирбай Керем 1 0
Та Джонатан 1 0
Паласиос Эксекиэль 1 0
Коссуну Одилон 1 0
Инкапье Пьеро 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тареми Мехди 1 1
Урибе Матеус 2 0
Мариу Жоау III 2 0
Карму Давид 2 0
Пепе VI 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
100%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
100%
2
67%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Байер Л - Шальке 04 4:0 Порту - Байер Л 2:0 Бавария - Байер Л 4:0 Байер Л - Вердер 1:1
Байер Л - Атлетико М 2:0 Герта - Байер Л 2:2 Брюгге - Байер Л 1:0 Байер Л - Фрайбург 2:3 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хоффенхайм 0:3 Байер Л - Аугсбург 1:2 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Эльвeрсберг - Байер Л 4:3 Удинезе - Байер Л 1:2 Байер Л - Панатинаикос 0:0 Байер Л - Дуйсбург 6:1 Толука - Байер Л 1:0 Байер Л - Фрайбург 2:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:4 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:0
Порту
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Портимоненсе - Порту 0:2 Порту - Байер Л 2:0 Порту - Брага 4:1 Эшторил - Порту 1:1
Порту - Брюгге 0:4 Порту - Шавиш 3:0 Атлетико М - Порту 2:1 Жил Висенте - Порту 0:2 Риу Аве - Порту 3:1 Порту - Спортинг Л 3:0 Визела - Порту 0:1 Порту - Маритиму 5:1 Порту - Тондела 3:0 Порту - Монако 2:1 Портимоненсе - Порту 0:1 Порту - Тондела 3:1 Порту - Эшторил 2:0 Бенфика - Порту 0:1 Порту - Визела 4:2 Брага - Порту 1:0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 4 3 1 0 7 - 0 10
2. Порту 1:0 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
3. Атлетико М Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
4. Байер Л 0:1 Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Атлетико М Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Порту 1:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
4. Байер Л 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
2. Порту 1:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Байер Л 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
4. Атлетико М Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Будё-Глимт Бонифасе Виктор 8
Карабах Кади 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Динамо Загреб Мохаррами Садех 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 25'
    В центре поля контролирует мяч "Байер", периодически переводя его на фланги. Но острота отсутствует, так как "Порту" предлагает очень плотную оборону. 
  • 23'
    Слишком бесхитростно сыграл Амин Адли. Добежал до штрафной площадки по правому флангу, а потом выполнил прострел в ноги Давида Карму. 
  • Опасный момент
    22'
    Митчел Баккер прорывается по левому флангу и катит в центр на Мусса Диаби, который в касание пробивает мимо цели. 
  • Офсайд
    21'
    Фланговая атака леверкузенского клуба была прервана свистком арбитра. В положении "вне игры" на правом фланге оказался Керем Демирбай. 
  • Фол, нарушение
    20'
    Мехди Тареми совершил рывок по центру после передачи из глубины поля, а потом пробил мимо правого угла, но перед этим нарушил правила в борьбе с Пьеро Инкапье. 
  • Угловой
    19'
    С левого фланга гости выполнили корнер. Фабиу Кардозу выиграл позицию на ближней штанге и нанёс удар, который получился слишком неточным. 
  • Желтая карточка
    18'
    И всё-таки жёлтая карточка нашла своего героя. За слишком активное выражение эмоций наказан Сержиу Консейсау. 
  • Не забитый пенальти
    17'
    Не забивает Керем Демирбай. Стреляет в правый от себя угол, и туда же прыгает Диогу Кошта. Пока голкипер "Порту" лучший в матче. 
  • Пенальти!
    16'
    Да, пенальти назначается в ворота "Порту", а Митчел Баккер будет продолжать встречу без "горчичника", по крайней мере пока. 
  • Видеоповтор
    15'
    А жёлтая Баккера может быть отменена, так как судья отправляется смотреть повтор на предмет пенальти. 
  • Желтая карточка
    14'
    Митчел Баккер ворвался в штрафную площадку через центр и упал - судья дал свисток, а потом наказал игрока "Байера" жёлтой за симуляцию. 
  • Фол, нарушение
    13'
    И снова Мусса Диаби в центре внимания. На сей раз он проиграл позицию Зайду Занузи, а потом подтолкнул оппонента в спину. 
  • 12'
    На правом фланге Диаби встретился с круглым, но подавать не стал, так как в штрафной площадке вариантов для обострения не оказалось. 
  • Травма, повреждение
    11'
    Мусса Диаби пострадал в одном из единоборств, после чего вынужден был пообщаться с медиками. Повреждение оказалось несерьёзным, поэтому встречу он продолжит. 
  • 10'
    Хадсон-Одои вошёл в штрафную площадь с левого фланга, а потом попытался пробить, но затянул, позволив Фабиу Кардозу себя обокрасть. 
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    • 8'
      А теперь следим за реакцией немецкого клуба, которому нужно что-то создавать, а не просто увеличивать количество коротких передач. 
    • Описание гола
      7'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! ГАЛЕНО!!! Кошта выполнил передачу на левый фланг на Галено, который выиграл борьбу у Коссуну, вошёл в штрафную площадь и пробил в левый нижний угол. 
    • 6'
      На первых минутах хозяева больше работают с круглым, но в основном на своей половине поля. Сейчас Лукаш Градецки принял участие в перепасовке. 
    • 5'
      Фабиу Кардозу попробовал начать атаку длинной передачей в направлении Мехди Тареми, у которого воздух сумел выиграть Пьеро Инкапье. 
    • 4'
      Наступление левым флангом провёл "Байер". Вошёл в штрафную площадку, а потом лишился игрового снаряда, не успев выполнить прострел. 
    • 3'
      Вандерсон Галено оказал давление на Коссуну на левом фланге, но Одилон разобрался. Попал мячом в оппонента и заработал аут. 
    • 2'
      С владения перед своей штрафной начали хозяева, но высокий прессинг "драконов" привёл к потере мяча, после чего "Порту" отошёл назад. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток. 
    • Первый тайм
    • 25'
      Контроль мяча: Байер Л: 56%, Порту: 44%.
    • 25'
      Эустакиу Стефен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Карму Давид ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Байер Л контролирует мяч.
    • 24'
      Порту контролирует мяч.
    • 23'
      Пьеро Инкапье выиграл воздушное противоборство у Отавио Эдмилсон.
    • Фол, нарушение
      23'
      Адли Амин наказан за толчок Занузи Зайду
    • 23'
      Занузи Зайду ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Байер Л пытается что-то создать.
    • 22'
      Удар от ворот произведет Порту
    • 22'
      Диаби Мусса оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 22'
      Баккер Митчел создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 22'
      Порту вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 21'
      Байер Л контролирует мяч.
    • Офсайд
      21'
      Адли Амин из команды Байер Л в офсайде
    • 21'
      Байер Л контролирует мяч.
    • 20'
      Контроль мяча: Байер Л: 55%, Порту: 45%.
    • Фол, нарушение
      20'
      Тареми Мехди из команды Порту заходит слишком далеко, он валит Пьеро Инкапье.
    • 20'
      Пьеро Инкапье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Порту начинает контратаку
    • 20'
      Коссуну Одилон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Байер Л
    • 19'
      Кардозу Фабиу из команды Порту наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • Угловой
      19'
      Урибе Матеус из команды Порту подал угловой слева.
    • 18'
      Коссуну Одилон из команды Байер Л перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Порту начинает контратаку
    • 18'
      Байер Л контролирует мяч.
    • Желтая карточка
      17'
      Рефери не любит споров - именно за это Сержиу Консейсау сейчас получил желтую
    • 16'
      Хорошую попытку сделал Диаби Мусса. Удар в створ, но вратарь начеку
    • Описание гола
      16'
      ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Демирбай Керем взялся за удар, но Кошта Диогу заблокировал его!
    • Фол, нарушение
      16'
      ПЕНАЛЬТИ - Урибе Матеус из команды Порту привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Баккер Митчел.
    • 15'
      После проверки VAR судья изменил решение - Байер Л пробьет пенальти!
    • 15'
      Контроль мяча: Байер Л: 67%, Порту: 33%.
    • 15'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • Желтая карточка
      14'
      Баккер Митчел получает желтую карточку за нырок
    • 14'
      НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Баккер Митчел нырнул в штрафной. Спорно!
    • 14'
      Байер Л контролирует мяч.
    • 13'
      Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 13'
      Порту вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 13'
      Порту контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      12'
      Судья сигнализирует, что Диаби Мусса из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Карму Давид
    • 12'
      Та Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Байер Л пытается что-то создать.
    • 11'
      Порту вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Травма, повреждение
      11'
      Диаби Мусса возвращается на поле.
    • 11'
      Порту контролирует мяч.
    • 11'
      Порту вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Травма, повреждение
      10'
      Ох, нехорошо это выглядит. Диаби Мусса получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 10'
      Контроль мяча: Байер Л: 61%, Порту: 39%.
    • 10'
      Кардозу Фабиу из команды Порту перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Занузи Зайду ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Байер Л начинает контратаку
    • 9'
      Урибе Матеус выиграл воздушное противоборство у Диаби Мусса.
    • 9'
      Порту вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 9'
      Кардозу Фабиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      8'
      Судья сигнализирует, что Урибе Матеус из команды Порту поставил подножку. Пострадал Хадсон-Одои Каллум
    • 8'
      Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 8'
      Байер Л контролирует мяч.
    • 7'
      Команда Порту забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 6'
      Кошта Диогу сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      6'
      Г О О О О Л - Галено Вандерсон забивает с правой ноги!
    • 6'
      Кошта Диогу создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 6'
      Порту контролирует мяч.
    • 6'
      Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Байер Л: 67%, Порту: 33%.
    • 5'
      Байер Л контролирует мяч.
    • 5'
      Порту вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 5'
      Порту контролирует мяч.
    • 4'
      Кошта Диогу взял и забрал мяч на выходе
    • 4'
      Байер Л пытается что-то создать.
    • 3'
      Коссуну Одилон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Порту вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 3'
      Отавио Эдмилсон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 2'
      Порту вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Порту контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Байер Л начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Байер Л 0:1 Порту онлайн

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    Прогнозы на матч Байер Л 0:1 Порту

    Исход игры
    Байер Л
    54.7% (70)
    Ничья
    34.4% (44)
    Порту
    10.9% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.78% (64)
    Меньше
    46.22% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    83.19% (99)
    Нет
    16.81% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Байер Л
    35.9% (46)
    1:1 Ничья
    27.3% (35)
    1:2 Порту
    7.8% (10)
    1:0 Байер Л
    7.8% (10)
    2:0 Байер Л
    5.5% (7)
    2:2 Ничья
    3.9% (5)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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