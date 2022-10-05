Тур: 4. Стадион: БайАрена.
История личных встреч
Байер Л
Порту
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андрих Роберт
|1
|0.33
|Диаби Мусса
|1
|0.33
|Фримпонг Жереми
|0
|0
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галено Вандерсон
|1
|0.33
|Занузи Зайду
|1
|0.33
|Урибе Матеус
|1 (1)
|0.33
|Тареми Мехди
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андрих Роберт
|3
|0
|Фримпонг Жереми
|1
|1
|Демирбай Керем
|1
|0
|Та Джонатан
|1
|0
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0
|Коссуну Одилон
|1
|0
|Инкапье Пьеро
|1
|0
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тареми Мехди
|1
|1
|Урибе Матеус
|2
|0
|Мариу Жоау III
|2
|0
|Карму Давид
|2
|0
|Пепе VI
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
100%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
100%
2
67%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Байер Л - Шальке 04 4:0 Порту - Байер Л 2:0 Бавария - Байер Л 4:0 Байер Л - Вердер 1:1
Байер Л - Атлетико М 2:0 Герта - Байер Л 2:2 Брюгге - Байер Л 1:0 Байер Л - Фрайбург 2:3 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хоффенхайм 0:3 Байер Л - Аугсбург 1:2 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Эльвeрсберг - Байер Л 4:3 Удинезе - Байер Л 1:2 Байер Л - Панатинаикос 0:0 Байер Л - Дуйсбург 6:1 Толука - Байер Л 1:0 Байер Л - Фрайбург 2:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:4 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:0
Порту
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Портимоненсе - Порту 0:2 Порту - Байер Л 2:0 Порту - Брага 4:1 Эшторил - Порту 1:1
Порту - Брюгге 0:4 Порту - Шавиш 3:0 Атлетико М - Порту 2:1 Жил Висенте - Порту 0:2 Риу Аве - Порту 3:1 Порту - Спортинг Л 3:0 Визела - Порту 0:1 Порту - Маритиму 5:1 Порту - Тондела 3:0 Порту - Монако 2:1 Портимоненсе - Порту 0:1 Порту - Тондела 3:1 Порту - Эшторил 2:0 Бенфика - Порту 0:1 Порту - Визела 4:2 Брага - Порту 1:0
Группа B
Группа B
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5
|Динамо Загреб
|Оршич Мислав
|6
|Будё-Глимт
|Бонифасе Виктор
|8
|Карабах
|Кади
|4 (3)
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|5
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Рейнджерс
|Сэндс Джеймс
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
|Динамо Загреб
|Мохаррами Садех
|4
Прогнозы на матч Байер Л - Порту
Исход игры
Байер Л
63.6% (28)
Ничья
29.5% (13)
Порту
6.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
56.82% (25)
Меньше
43.18% (19)
Обе команды забьют
Да
81.82% (36)
Нет
18.18% (8)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
45.5% (20)
1:1 Ничья
25% (11)
2:0 Байер Л
11.4% (5)
1:0 Байер Л
4.5% (2)
1:2 Порту
4.5% (2)
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