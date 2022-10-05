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  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 4. Стадион: .
Байер Л
 
Позже
Порту
Прогнозы 44
Байер Л 63.6% (28)
X 29.5% (13)
Порту 6.8% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Байер Л
Ничья
Порту
3.20
3.82
3.55
Все Коэффициенты

История личных встреч

Байер Л
Порту

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧ
2:0
ЛЕ
1:3
ЛЕ
2:1
ТМК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андрих Роберт 1 0.33
Диаби Мусса 1 0.33
Фримпонг Жереми 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галено Вандерсон 1 0.33
Занузи Зайду 1 0.33
Урибе Матеус 1 (1) 0.33
Тареми Мехди 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андрих Роберт 3 0
Фримпонг Жереми 1 1
Демирбай Керем 1 0
Та Джонатан 1 0
Паласиос Эксекиэль 1 0
Коссуну Одилон 1 0
Инкапье Пьеро 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тареми Мехди 1 1
Урибе Матеус 2 0
Мариу Жоау III 2 0
Карму Давид 2 0
Пепе VI 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
100%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
100%
2
67%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Байер Л - Шальке 04 4:0 Порту - Байер Л 2:0 Бавария - Байер Л 4:0 Байер Л - Вердер 1:1
Байер Л - Атлетико М 2:0 Герта - Байер Л 2:2 Брюгге - Байер Л 1:0 Байер Л - Фрайбург 2:3 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хоффенхайм 0:3 Байер Л - Аугсбург 1:2 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Эльвeрсберг - Байер Л 4:3 Удинезе - Байер Л 1:2 Байер Л - Панатинаикос 0:0 Байер Л - Дуйсбург 6:1 Толука - Байер Л 1:0 Байер Л - Фрайбург 2:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:4 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:0
Порту
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Портимоненсе - Порту 0:2 Порту - Байер Л 2:0 Порту - Брага 4:1 Эшторил - Порту 1:1
Порту - Брюгге 0:4 Порту - Шавиш 3:0 Атлетико М - Порту 2:1 Жил Висенте - Порту 0:2 Риу Аве - Порту 3:1 Порту - Спортинг Л 3:0 Визела - Порту 0:1 Порту - Маритиму 5:1 Порту - Тондела 3:0 Порту - Монако 2:1 Портимоненсе - Порту 0:1 Порту - Тондела 3:1 Порту - Эшторил 2:0 Бенфика - Порту 0:1 Порту - Визела 4:2 Брага - Порту 1:0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Атлетико М Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
3. Порту Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
4. Байер Л Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Байер Л Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Порту Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Байер Л Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
3. Атлетико М Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
4. Порту Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Будё-Глимт Бонифасе Виктор 8
Карабах Кади 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Динамо Загреб Мохаррами Садех 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Байер Л - Порту от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 октября 2022, осталось 2 дня 12 часов 46 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Байер Л 63.6% (28)
    X 29.5% (13)
    Порту 6.8% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Байер Л
    Ничья
    Порту
    3.20
    3.82
    3.55
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Байер Л - Порту онлайн

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    Прогнозы на матч Байер Л - Порту

    Исход игры
    Байер Л
    63.6% (28)
    Ничья
    29.5% (13)
    Порту
    6.8% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.82% (25)
    Меньше
    43.18% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    81.82% (36)
    Нет
    18.18% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Байер Л
    45.5% (20)
    1:1 Ничья
    25% (11)
    2:0 Байер Л
    11.4% (5)
    1:0 Байер Л
    4.5% (2)
    1:2 Порту
    4.5% (2)
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    Байер Л
    Порту
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