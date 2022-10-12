Серьёзные проблемы возникают у "Тоттенхэма", которого букмекеры видели большим фаворитом этой встречи,но пока что эти прогнозы не оправдываются.

Эмерсон в жёстком стыке в середине поля получил повреждение. Пришлось игру поставить на паузу, чтобы парень пришёл в себя. Вроде бы ничего критического не произошло.

"Айнтрахт" сейчас перестал работать в высоком командном прессинге, всем составом сосредоточившись на своей стороне поля.

Лондонцы пока что совершенно без идей в позиционных атаках, действуя максимально прямолинейно, да ещё и без скорости.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Хын Мин Сон!!! Неожиданно провалился центр обороны гостей, что заметил Кейн и вертикальной передачей вывел Сона на рандеву с Траппом, а кореец чётко покатил мяч в правый нижний угол ворот.

Нельзя сказать, что обе команды наработали на свои голы, но грубые ошибки в обороне позволили нам увидеть оперативный размен голами.

Сон красиво обыграл двух соперников, ворвался на левый край штрафной площади, где попытался обыграть и третьего франкфуртца, но здесь уже не получилось.

16' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Даити Камада!!!

Дайер в своей штрафной площади подарил мяч сопернику, который прострелил с правого края вдоль ворот на Коло-Муани - Льорис на опережении обил мяч, но на ногу Роде, который спокойно откатил мяч на свободного Камаду, а японцу оставалось не промахнуться по полупустым воротам.

15' В глубине поля на правом фланге штрафной удар заработали "орлы". Подача следовала в центр штрафной площади, но там выше всех удалось выпрыгнуть Хёйбьергу. В атаке гостей вторым темпом Коло-Муани нарушил правила.

14' Дайер в середине поля поймал на бедро соперника, который пробросил мимо него мяч и мог разгонять перспективную контратаку, за что получил жёлтую карточку.

13' Кейн сместился на правый фланг, откуда выполнял прострельную передачу в штрафную площадку на Сона, но Хасебе сумел в подкате первым добраться до игрового снаряда.

12' С дальней дистанции Роде палил по воротам "Тоттенхэма", но выстрел на себя на линии штрафной площади принял Ромеро. Мяч срикошетил на другого игрока "шпор".

11' После стартовой активности "Айнтрахта" лондонцы боятся идти вперёд большими силами, прекрасно понимая, что немцы могут провести молниеносную контратаку.

10' Эмерсон по правому флангу тащил мяч в атаку и падал в борьбе с двумя соперниками, но нарушение правил против него не было, так что встреча продолжается без свистка.