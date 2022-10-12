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Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Дель Серро Гранде Карлос
Тоттенхэм
1:1
Первый тайм: 23'
Айнтрахт Фр
0'
12' Желтая карточка
Дайер Эрик
0:1
14' Гол
Камада Даити
1:1
20' Гол
Сон Хын Мин

Ход матча

12'
Дайер Эрик
 
14'
0:1
Камада Даити
(Роде Себастьян)
20'
Сон Хын Мин
(Кейн Гарри)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 129
Тоттенхэм 96.1% (124)
X 3.1% (4)
Айнтрахт Фр 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Айнтрахт Фр
7.10
4.65
7.15
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Льорис
Уго
17
Ромеро
Кристиан
15
Дайер
Эрик
34
Ленгле
Клеман
12
Эмерсон
Жуниор
19
Сессеньон
Райан
30
Бентанкур
Родриго
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
9
Ришарлисон
7
Сон
Хын
Мин
10
Кейн
Гарри
1
Трапп
Кевин
35
Тута
20
Хасебе
Макото
2
Н'Дика
Эван
6
Якич
Кристиян
25
Ленц
Кристофер
17
Роде
Себастьян
8
Соу
Джибриль
29
Линдстрём
Йеспер
15
Камада
Даити
9
Коло-Муани
Рандаль
Тоттенхэм
3-4-2-1
Айнтрахт Фр
3-4-2-1

История личных встреч

Тоттенхэм
Айнтрахт Фр

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ришарлисон 2 0.5
Перишич Иван 0 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линдстрём Йеспер 1 0.25

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0
Кейн Гарри 1 0
Сон Хын Мин 1 0
Ленгле Клеман 1 0
Дайер Эрик 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Эмерсон Жуниор 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хасебе Макото 1 0
Якич Кристиян 1 0
Н'Дика Эван 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
100%
1
33%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
100%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Брайтон - Тоттенхэм 0:1 Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Тоттенхэм - Лестер 6:2
Спортинг Л - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Марсель 2:0 Тоттенхэм - Фулхэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рейнджерс - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Севилья 1:1 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:6 Норвич - Тоттенхэм 0:5 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Арсенал 3:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бохум - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 1:3
Марсель - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Фр - Спортинг Л 0:3 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Вердер - Айнтрахт Фр 3:4 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4 РВ Вальдорф - Айнтрахт Фр 0:5 Айнтрахт Фр - Торино 3:1 ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0 Виктория Ашаффенбург - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Рейнджерс 1:1 Майнц - Айнтрахт Фр 2:2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель 1:0 Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
2. Спортинг Л 0:1 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
3. Айнтрахт Фр 1:1 Заявка 4 1 2 1 2 - 4 5
4. Тоттенхэм 1:1 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм 1:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Марсель 1:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
3. Спортинг Л 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
4. Айнтрахт Фр 1:1 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Айнтрахт Фр 1:1 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Марсель 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
3. Спортинг Л 0:1 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
4. Тоттенхэм 1:1 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Будё-Глимт Бонифасе Виктор 8
Карабах Кади 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Динамо Загреб Мохаррами Садех 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 23'
    Сон красиво обыграл двух соперников, ворвался на левый край штрафной площади, где попытался обыграть и третьего франкфуртца, но здесь уже не получилось.
  • 22'
    Нельзя сказать, что обе команды наработали на свои голы, но грубые ошибки в обороне позволили нам увидеть оперативный размен голами.
  • Описание гола
    21'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Хын Мин Сон!!!
    Неожиданно провалился центр обороны гостей, что заметил Кейн и вертикальной передачей вывел Сона на рандеву с Траппом, а кореец чётко покатил мяч в правый нижний угол ворот.
  • 20'
    Лондонцы пока что совершенно без идей в позиционных атаках, действуя максимально прямолинейно, да ещё и без скорости.
  • 19'
    "Айнтрахт" сейчас перестал работать в высоком командном прессинге, всем составом сосредоточившись на своей стороне поля.
  • Травма, повреждение
    18'
    Эмерсон в жёстком стыке в середине поля получил повреждение. Пришлось игру поставить на паузу, чтобы парень пришёл в себя. Вроде бы ничего критического не произошло.
  • 17'
    Серьёзные проблемы возникают у "Тоттенхэма", которого букмекеры видели большим фаворитом этой встречи,но пока что эти прогнозы не оправдываются.
  • Описание гола
    16'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Даити Камада!!!
    Дайер в своей штрафной площади подарил мяч сопернику, который прострелил с правого края вдоль ворот на Коло-Муани - Льорис на опережении обил мяч, но на ногу Роде, который спокойно откатил мяч на свободного Камаду, а японцу оставалось не промахнуться по полупустым воротам.
  • Фол, нарушение
    15'
    В глубине поля на правом фланге штрафной удар заработали "орлы". Подача следовала в центр штрафной площади, но там выше всех удалось выпрыгнуть Хёйбьергу. В атаке гостей вторым темпом Коло-Муани нарушил правила.
  • Желтая карточка
    14'
    Дайер в середине поля поймал на бедро соперника, который пробросил мимо него мяч и мог разгонять перспективную контратаку, за что получил жёлтую карточку.
  • Опасный момент
    13'
    Кейн сместился на правый фланг, откуда выполнял прострельную передачу в штрафную площадку на Сона, но Хасебе сумел в подкате первым добраться до игрового снаряда.
  • 12'
    С дальней дистанции Роде палил по воротам "Тоттенхэма", но выстрел на себя на линии штрафной площади принял Ромеро. Мяч срикошетил на другого игрока "шпор".
  • 11'
    После стартовой активности "Айнтрахта" лондонцы боятся идти вперёд большими силами, прекрасно понимая, что немцы могут провести молниеносную контратаку.
  • 10'
    Эмерсон по правому флангу тащил мяч в атаку и падал в борьбе с двумя соперниками, но нарушение правил против него не было, так что встреча продолжается без свистка.
  • 9'
    Мощная поддержка слышится от английских болельщиков, которые звонкими аплодисментами встречают каждое удачное действие своих любимцев.
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    • 8'
      Немало пока что излишнего сумбура на футбольном поле мы видим. Обе команды явно испытывают нервозность, ощущая давление за итоговый результат.
    • Фол, нарушение
      7'
      После подачи с левого фланга на дальнюю штангу Ришарлисон сумел выиграть борьбу в воздухе у Траппа, но сделал это явно с нарушением правил.
    • 6'
      Хозяева поля ответили своей атакой с забросом на левый фланг атаки в направлении Кейна, но слишком высоко мяч летел, в итоге оказавшись за боковой линией.
    • 5'
      По центральной оси у гостей теперь следовал заброс к чужой штрафной площади, но на него никто из нападающих не откликнулся.
    • 4'
      Тут же "Айнтрахт" включил высокий прессинг на чужой половине поля. Это команда славится своей дерзостью, которую проявляет уже с первых минут.
    • 3'
      Первую контратаку правым флангом провели гости, откуда прострельная диагональная передача в штрафную площадку прошла на ход Камаде, но тот с ходу с полного хода не сумел нормально попасть по мячу.
    • 2'
      Лондонцы сразу прогнозируемо захватили инициативу в середине поля. Первую атаку они провели правым флангом, но Ришарлисон выполнил неудачную прострельную передачу - мяч ушёл за лицевую линию поля.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tottenham Hotspur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Тоттенхэм 1:1 Айнтрахт Фр

    Исход игры
    Тоттенхэм
    96.1% (124)
    Ничья
    3.1% (4)
    Айнтрахт Фр
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.26% (67)
    Меньше
    42.74% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    55.56% (65)
    Нет
    44.44% (52)
    Популярный счёт
    2:1 Тоттенхэм
    39.5% (51)
    2:0 Тоттенхэм
    20.9% (27)
    1:0 Тоттенхэм
    17.1% (22)
    3:1 Тоттенхэм
    7% (9)
    3:0 Тоттенхэм
    2.3% (3)
    3:2 Тоттенхэм
    1.6% (2)
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