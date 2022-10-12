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Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Винчич Славко
Рейнджерс
1:1
Первый тайм: 25'
Ливерпуль
0'
1:0
17' Гол
Арфилд Скотт
1:1
24' Гол
Фирмино Роберто

Ход матча

17'
Арфилд Скотт
(Джек Райан)
1:0
24'
1:1
Фирмино Роберто
(Цимикас Костас)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 135
Рейнджерс 3.7% (5)
X 7.4% (10)
Ливерпуль 88.9% (120)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рейнджерс
Ничья
Ливерпуль
8.20
6.50
4.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Макгрегор
Аллан
2
Тавернье
Джеймс
6
Голдсон
Коннор
26
Дэвис
Бен
II
31
Баришич
Борна
8
Джек
Райан
4
Ландстрем
Джон
30
Сакала
Фэшн
37
Арфилд
Скотт
14
Кент
Райан
9
Чолак
Антонио-Мирко
1
Алиссон
Бекер
2
Гомес
Джо
5
Конате
Ибраима
4
Ван
Дейк
Виргил
21
Цимикас
Костас
14
Хендерсон
Джордан
3
Фабиньо
Энрике
19
Эллиотт
Харви
9
Фирмино
Роберто
27
Нуньес
Дарвин
28
Карвалью
Фабиу
Рейнджерс
4-2-3-1
Ливерпуль
4-3-3

История личных встреч

Рейнджерс
Ливерпуль

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЧ
2:0
ТМС
1:0
ТМС
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Рейнджерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чолак Антонио-Мирко 3 0.38
Арфилд Скотт 1 0.13
Тильман Малик 1 0.13
Тавернье Джеймс 1 (1) 0.13
Лоуренс Том 1 0.13
Джек Райан 0 0
Баришич Борна 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 2 (1) 0.5
Матип Жоэль 1 0.25
Александер-Арнольд Трент 1 0.25
Диас Луис 1 0.25
Робертсон Эндрю 0 0
Жота Диогу 0 0
Цимикас Костас 0 0

Карточки

Рейнджерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сэндс Джеймс 3 1
Ландстрем Джон 3 0
Баришич Борна 3 0
Голдсон Коннор 2 0
Лоуренс Том 2 0
Ван Бронкхорст Джованни 1 0
Тавернье Джеймс 1 0
Джек Райан 1 0
Кент Райан 1 0
Дэвис Бен II 1 0
Морелос Альфредо 1 0
Чолак Антонио-Мирко 1 0
Тильман Малик 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милнер Джеймс 1 0
Матип Жоэль 1 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Александер-Арнольд Трент 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

8
1
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
100%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
2
40%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

13
5
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
8%
1
20%
1-15
2
15%
1
20%
16-30
3
23%
2
40%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
38%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рейнджерс
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Рейнджерс - Сент-Миррен 4:0 Ливерпуль - Рейнджерс 2:0 Хартс - Рейнджерс 0:4 Рейнджерс - Данди Юнайтед 2:1
Рейнджерс - Наполи 0:3 Аякс - Рейнджерс 4:0 Селтик - Рейнджерс 4:0 Рейнджерс - Куин оф Саут 3:1 Рейнджерс - Росс Каунти 4:0 ПСВ - Рейнджерс 0:1 Хиберниан - Рейнджерс 2:2 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Рейнджерс - Сент-Джонстон 4:0 Рейнджерс - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Рейнджерс - Килмарнок 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Рейнджерс 2:0 Ливингстон - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Тоттенхэм 1:2 Рейнджерс - Вест Хэм 3:1 Блэкпул - Рейнджерс 1:2
Ливерпуль
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Арсенал - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Рейнджерс 2:0 Ливерпуль - Брайтон 3:3 Ливерпуль - Аякс 2:1
Наполи - Ливерпуль 4:1 Эвертон - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Ливерпуль - Борнмут 9:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1 Саутгемптон - Ливерпуль 1:2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 4 4 0 0 17 - 4 12
2. Ливерпуль 1:1 Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
3. Аякс Заявка 4 1 0 3 8 - 12 3
4. Рейнджерс 1:1 Заявка 4 0 1 3 1 - 10 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
2. Ливерпуль 1:1 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Аякс Заявка 2 1 0 1 5 - 6 3
4. Рейнджерс 1:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
2. Ливерпуль 1:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
3. Аякс Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
4. Рейнджерс 1:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Будё-Глимт Бонифасе Виктор 8
Карабах Кади 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Динамо Загреб Мохаррами Садех 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    26'
    Г-О-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Фирмино!!! Цимикас с углового выполнил хорошую подачу на ближний угол вратарской, Фирмино выиграл верховую борьбу за мяч у Тавернье и головой здорово пробил в ближний угол ворот, Макгрегор даже не стал прыгать в такой ситуации. 
  • 25'
    Фабиньо перехватил мяч на половине поля соперника, далее уже Карвалью получил мяч на ход по левой половине поля, вновь Фабиу сместился в центр и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч задел Дэвиса и ушёл на угловой. 
  • 24'
    Карвалью сместился к радиусу штрафной площади с левой половины поля, а затем Фабиу пробил в правый угол ворот, мяч улетел немного в сторону от цели. 
  • 23'
    Эллиотт с правого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Голдсон выиграл верховую борьбу за мяч у Цимикаса. 
  • 22'
    Гомес под давлением Кента с левого фланга выполнил плохой пас назад на левый угол штрафной площади Алиссону, едва Чолак не зацепился за мяч, чтобы создать ещё один голевой момент. 
  • 21'
    Тавернье с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, на этот раз Арфилд не смог зацепиться за мяч. 
  • 20'
    Из глубины поля последовал заброс на ход Сакала по правому флангу, ван Дейк оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
  • 19'
    Вот такое вот интересное начало матча у нас сегодня получается в Глазго, посмотрим, как "Ливерпуль" будет исправлять ситуацию в Шотландии. 
  • Описание гола
    18'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Арфилд!!! Карвалью на своей половине поля потерял мяч под давлением Тавернье, далее Чолак и Джек с правой половины поля отправили Арфилда в забег по центру, Скотт убежал к линии штрафной площади и затем грамотно пробил под левую штангу, Алиссон ничего не смог поделать. 
  • 17'
    Джек с правого фланга выполнил подачу к ближнему углу вратарской, Алиссон грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 16'
    Баришич с левого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади, никто из партнёров по команде сразу не смог зацепиться за мяч. 
  • 15'
    Довольно грамотно "Рейнджерс" играет от обороны на старте матча, далеко не всегда "Ливерпулю" удаётся грамотно работать с мячом. 
  • Офсайд
    14'
    Эллиотт разогнал атаку по правой половине поля, а затем Харви выполнил заброс на правый угол штрафной площади на ход Нуньесу, Дарвин вновь забрался в небольшой офсайд. 
  • 13'
    Из глубины поля последовал слишком сильный заброс к штрафной площади "Ливерпуля" на Сакала, Алиссон спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Фол, нарушение
    12'
    Нуньес в борьбе за мяч в центре поля нарушил правила против Голдсона. Игроки "Рейнджерс" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
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    • 11'
      Тавернье с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • Офсайд
      10'
      Алиссон под давлением Чолака от линии штрафной площади неплохо выбил мяч вперёд на Нуньеса, но Дарвин оказался в офсайде. 
    • 9'
      Макгрегор довольно неудачно сейчас выбил мяч к центру поля, на ровном месте Аллан также отправил мяч в аут. 
    • 8'
      Из глубины поля последовал заброс на ход Арфилду, мяч полетел слишком сильно и ушёл в аут. 
    • Судья
      7'
      Нуньес теперь уже в борьбе с соперником оказался на газоне не левой половине поля "Рейнджерс", Славко Винчич показал, что нужно играть дальше. 
    • 6'
      Карвалью с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, совсем немного не хватило Нуньесу, чтобы головой пробить по воротам. 
    • Опасный момент
      5'
      Кент прошёл вперёд по левому флангу, а затем Райан от левого угла штрафной площади пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • 4'
      Ландстрем с левого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Сакала зацепился за мяч и затем Фэшн на исполнение пробил по воротам, Алиссон поймал мяч без всякого труда. 
    • Травма, повреждение
      3'
      Райан Джек немного полежал на газоне, но полузащитник "Рейнджерс" показал, что помощь врачей ему не нужна. С помощью Фирмино Джек поднялся после небольшой паузы. 
    • Фол, нарушение
      2'
      Конате в центре поля грубо в подкате сыграл против Джека, Славко Винчич пока что решил обойтись без жёлтой карточки. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. В первом матче группы А этого игрового дня "Наполи" на своём поле переиграл "Аякс" со счётом 4:2. Если "Ливерпуль" всё ещё планирует бороться за первое место, сегодня в Глазго нужно обязательно побеждать. При этом "Рейнджерс" также нужно цепляться за очки, если команда Джованни ван Бронкхорста рассчитывает побороться за место в Лиге Европы. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ibrox Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Рейнджерс 1:1 Ливерпуль

    Исход игры
    Рейнджерс
    3.8% (5)
    Ничья
    7.5% (10)
    Ливерпуль
    88.7% (118)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.94% (83)
    Меньше
    29.06% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    70.94% (83)
    Нет
    29.06% (34)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    44.4% (59)
    0:2 Ливерпуль
    17.3% (23)
    1:3 Ливерпуль
    12% (16)
    0:1 Ливерпуль
    5.3% (7)
    2:2 Ничья
    3% (4)
    1:1 Ничья
    2.3% (3)
    0:3 Ливерпуль
    2.3% (3)
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    Ливерпуль
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