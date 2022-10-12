Из глубины поля последовал заброс на ход Сакала по правому флангу, ван Дейк оказался первым на мяче и выбил его в аут.

Тавернье с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, на этот раз Арфилд не смог зацепиться за мяч.

Гомес под давлением Кента с левого фланга выполнил плохой пас назад на левый угол штрафной площади Алиссону, едва Чолак не зацепился за мяч, чтобы создать ещё один голевой момент.

Эллиотт с правого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Голдсон выиграл верховую борьбу за мяч у Цимикаса.

Карвалью сместился к радиусу штрафной площади с левой половины поля, а затем Фабиу пробил в правый угол ворот, мяч улетел немного в сторону от цели.

Фабиньо перехватил мяч на половине поля соперника, далее уже Карвалью получил мяч на ход по левой половине поля, вновь Фабиу сместился в центр и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч задел Дэвиса и ушёл на угловой.

Г-О-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Фирмино!!! Цимикас с углового выполнил хорошую подачу на ближний угол вратарской, Фирмино выиграл верховую борьбу за мяч у Тавернье и головой здорово пробил в ближний угол ворот, Макгрегор даже не стал прыгать в такой ситуации.

Нуньес в борьбе за мяч в центре поля нарушил правила против Голдсона. Игроки "Рейнджерс" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Из глубины поля последовал слишком сильный заброс к штрафной площади "Ливерпуля" на Сакала, Алиссон спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Эллиотт разогнал атаку по правой половине поля, а затем Харви выполнил заброс на правый угол штрафной площади на ход Нуньесу, Дарвин вновь забрался в небольшой офсайд.

Довольно грамотно "Рейнджерс" играет от обороны на старте матча, далеко не всегда "Ливерпулю" удаётся грамотно работать с мячом.

Баришич с левого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади, никто из партнёров по команде сразу не смог зацепиться за мяч.

Джек с правого фланга выполнил подачу к ближнему углу вратарской, Алиссон грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Арфилд!!! Карвалью на своей половине поля потерял мяч под давлением Тавернье, далее Чолак и Джек с правой половины поля отправили Арфилда в забег по центру, Скотт убежал к линии штрафной площади и затем грамотно пробил под левую штангу, Алиссон ничего не смог поделать.

Вот такое вот интересное начало матча у нас сегодня получается в Глазго, посмотрим, как "Ливерпуль" будет исправлять ситуацию в Шотландии.

11' Тавернье с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

10' Алиссон под давлением Чолака от линии штрафной площади неплохо выбил мяч вперёд на Нуньеса, но Дарвин оказался в офсайде.

9' Макгрегор довольно неудачно сейчас выбил мяч к центру поля, на ровном месте Аллан также отправил мяч в аут.

8' Из глубины поля последовал заброс на ход Арфилду, мяч полетел слишком сильно и ушёл в аут.

7' Нуньес теперь уже в борьбе с соперником оказался на газоне не левой половине поля "Рейнджерс", Славко Винчич показал, что нужно играть дальше.

6' Карвалью с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, совсем немного не хватило Нуньесу, чтобы головой пробить по воротам.

5' Кент прошёл вперёд по левому флангу, а затем Райан от левого угла штрафной площади пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

4' Ландстрем с левого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Сакала зацепился за мяч и затем Фэшн на исполнение пробил по воротам, Алиссон поймал мяч без всякого труда.

3' Райан Джек немного полежал на газоне, но полузащитник "Рейнджерс" показал, что помощь врачей ему не нужна. С помощью Фирмино Джек поднялся после небольшой паузы.