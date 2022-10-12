Тур: 4. Стадион: Айброкс. Главный судья: Винчич Славко
Ход матча
17'
1:0
24'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
26
Дэвис
Бен
II
30
Сакала
Фэшн
37
Арфилд
Скотт
14
Кент
Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Дэвис БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Сакала ФэшнПолузащитник
-
37 Арфилд СкоттПолузащитник
-
14 Кент РайанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
19 Сэндс ДжеймсЗащитник
-
38 Кинг ЛеонЗащитник
-
44 Дивайн АдамЗащитник
-
10 Дэвис СтивенПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Райт СкоттПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Бронкхорст Джованни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Жота ДиогуПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Рейнджерс
Ливерпуль
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рейнджерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чолак Антонио-Мирко
|3
|0.38
|Арфилд Скотт
|1
|0.13
|Тильман Малик
|1
|0.13
|Тавернье Джеймс
|1 (1)
|0.13
|Лоуренс Том
|1
|0.13
|Джек Райан
|0
|0
|Баришич Борна
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|2 (1)
|0.5
|Матип Жоэль
|1
|0.25
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0.25
|Диас Луис
|1
|0.25
|Робертсон Эндрю
|0
|0
|Жота Диогу
|0
|0
|Цимикас Костас
|0
|0
Карточки
Рейнджерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сэндс Джеймс
|3
|1
|Ландстрем Джон
|3
|0
|Баришич Борна
|3
|0
|Голдсон Коннор
|2
|0
|Лоуренс Том
|2
|0
|Ван Бронкхорст Джованни
|1
|0
|Тавернье Джеймс
|1
|0
|Джек Райан
|1
|0
|Кент Райан
|1
|0
|Дэвис Бен II
|1
|0
|Морелос Альфредо
|1
|0
|Чолак Антонио-Мирко
|1
|0
|Тильман Малик
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милнер Джеймс
|1
|0
|Матип Жоэль
|1
|0
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
8
1
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
100%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
2
40%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
13
5
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
8%
1
20%
1-15
2
15%
1
20%
16-30
3
23%
2
40%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
38%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Рейнджерс
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Рейнджерс - Сент-Миррен 4:0 Ливерпуль - Рейнджерс 2:0 Хартс - Рейнджерс 0:4 Рейнджерс - Данди Юнайтед 2:1
Рейнджерс - Наполи 0:3 Аякс - Рейнджерс 4:0 Селтик - Рейнджерс 4:0 Рейнджерс - Куин оф Саут 3:1 Рейнджерс - Росс Каунти 4:0 ПСВ - Рейнджерс 0:1 Хиберниан - Рейнджерс 2:2 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Рейнджерс - Сент-Джонстон 4:0 Рейнджерс - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Рейнджерс - Килмарнок 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Рейнджерс 2:0 Ливингстон - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Тоттенхэм 1:2 Рейнджерс - Вест Хэм 3:1 Блэкпул - Рейнджерс 1:2
Ливерпуль
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Арсенал - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Рейнджерс 2:0 Ливерпуль - Брайтон 3:3 Ливерпуль - Аякс 2:1
Наполи - Ливерпуль 4:1 Эвертон - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Ливерпуль - Борнмут 9:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1 Саутгемптон - Ливерпуль 1:2
Группа A
Группа A
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (1)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Динамо Загреб
|Оршич Мислав
|6
|Будё-Глимт
|Бонифасе Виктор
|8
|Карабах
|Кади
|4 (3)
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|5
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Рейнджерс
|Сэндс Джеймс
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
|Динамо Загреб
|Мохаррами Садех
|4
Прогнозы на матч Рейнджерс 1:1 Ливерпуль
Исход игры
Рейнджерс
3.8% (5)
Ничья
7.5% (10)
Ливерпуль
88.7% (118)
Тотал 2.5
Больше
70.94% (83)
Меньше
29.06% (34)
Обе команды забьют
Да
70.94% (83)
Нет
29.06% (34)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
44.4% (59)
0:2 Ливерпуль
17.3% (23)
1:3 Ливерпуль
12% (16)
0:1 Ливерпуль
5.3% (7)
2:2 Ничья
3% (4)
1:1 Ничья
2.3% (3)
0:3 Ливерпуль
2.3% (3)
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