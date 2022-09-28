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  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 4. Стадион: .
Рейнджерс
 
Позже
Ливерпуль
Прогнозы 43
Рейнджерс 0% (0)
X 14% (6)
Ливерпуль 86% (37)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Рейнджерс
Ничья
Ливерпуль
9.50
8.20
5.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Рейнджерс
Ливерпуль

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЧ
2:0
ТМС
1:0
ТМС
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Рейнджерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чолак Антонио-Мирко 3 0.43
Тильман Малик 1 0.14
Тавернье Джеймс 1 (1) 0.14
Лоуренс Том 1 0.14
Арфилд Скотт 0 0
Баришич Борна 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 2 (1) 0.67
Матип Жоэль 1 0.33
Александер-Арнольд Трент 1 0.33
Диас Луис 1 0.33
Робертсон Эндрю 0 0
Жота Диогу 0 0
Цимикас Костас 0 0

Карточки

Рейнджерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сэндс Джеймс 3 1
Ландстрем Джон 3 0
Баришич Борна 3 0
Голдсон Коннор 2 0
Лоуренс Том 2 0
Ван Бронкхорст Джованни 1 0
Тавернье Джеймс 1 0
Джек Райан 1 0
Кент Райан 1 0
Дэвис Бен II 1 0
Морелос Альфредо 1 0
Чолак Антонио-Мирко 1 0
Тильман Малик 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милнер Джеймс 1 0
Матип Жоэль 1 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Александер-Арнольд Трент 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

8
1
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
100%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
2
40%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

13
5
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
8%
1
20%
1-15
2
15%
1
20%
16-30
3
23%
2
40%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
38%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рейнджерс
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Рейнджерс - Сент-Миррен 4:0 Ливерпуль - Рейнджерс 2:0 Хартс - Рейнджерс 0:4 Рейнджерс - Данди Юнайтед 2:1
Рейнджерс - Наполи 0:3 Аякс - Рейнджерс 4:0 Селтик - Рейнджерс 4:0 Рейнджерс - Куин оф Саут 3:1 Рейнджерс - Росс Каунти 4:0 ПСВ - Рейнджерс 0:1 Хиберниан - Рейнджерс 2:2 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Рейнджерс - Сент-Джонстон 4:0 Рейнджерс - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Рейнджерс - Килмарнок 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Рейнджерс 2:0 Ливингстон - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Тоттенхэм 1:2 Рейнджерс - Вест Хэм 3:1 Блэкпул - Рейнджерс 1:2
Ливерпуль
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Арсенал - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Рейнджерс 2:0 Ливерпуль - Брайтон 3:3 Ливерпуль - Аякс 2:1
Наполи - Ливерпуль 4:1 Эвертон - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Ливерпуль - Борнмут 9:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1 Саутгемптон - Ливерпуль 1:2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 3 3 0 0 13 - 2 9
2. Ливерпуль Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
3. Аякс Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
4. Рейнджерс Заявка 3 0 0 3 0 - 9 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Наполи Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Аякс Заявка 2 1 0 1 5 - 6 3
4. Рейнджерс Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
2. Ливерпуль Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
3. Аякс Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Рейнджерс Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Будё-Глимт Бонифасе Виктор 8
Карабах Кади 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Динамо Загреб Мохаррами Садех 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рейнджерс - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 октября 2022, осталось 2 дня 12 часов 46 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Рейнджерс 0% (0)
    X 14% (6)
    Ливерпуль 86% (37)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рейнджерс
    Ничья
    Ливерпуль
    9.50
    8.20
    5.10
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Рейнджерс - Ливерпуль онлайн

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    Прогнозы на матч Рейнджерс - Ливерпуль

    Исход игры
    Рейнджерс
    0% (0)
    Ничья
    14% (6)
    Ливерпуль
    86% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.44% (29)
    Меньше
    32.56% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    69.77% (30)
    Нет
    30.23% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    48.8% (21)
    0:2 Ливерпуль
    20.9% (9)
    1:3 Ливерпуль
    9.3% (4)
    1:1 Ничья
    7% (3)
    0:3 Ливерпуль
    4.7% (2)
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    Ливерпуль
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