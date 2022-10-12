Тур: 4. Стадион: Дусан Арена. Главный судья: Франковски Бартож
0:2
Первый тайм: 24'
Ход матча
10'
0:1
14'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
24
Гавел
Милан
23
Калвач
Лукаш
20
Буха
Павел
10
Копич
Ян
15
Хори
Томаш
26
Ульрайх
Свен
10
Сане
Лерой
17
Мане
Садио
25
Мюллер
Томас
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Гавел МиланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Калвач ЛукашПолузащитник
-
20 Буха ПавелПолузащитник
-
10 Копич ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Хори ТомашНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
44 Голик ЛиборЗащитник
- Полузащитник
-
25 Чермак АлешПолузащитник
-
99 Н'Диайе МодуПолузащитник
- Нападающий
-
77 Ирка ЭрикНападающий
-
90 Бэсси ФорчунНападающий
-
Главный тренер: Билек Михал
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
26 Ульрайх СвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
-
17 Мане СадиоПолузащитник
-
25 Мюллер ТомасНападающий
- Запасные игроки
-
35 Шенк ДжонВратарь
- Полузащитник
-
14 Ваннер ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Тель МатисПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Виктория Пльзень
Бавария
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Виктория Пльзень
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сикора Ян
|3
|0.3
|Климент Ян
|3
|0.3
|Хори Томаш
|2 (2)
|0.2
|Копич Ян
|2
|0.2
|Москейра Джон
|1
|0.1
|Гейда Лукаш
|1
|0.1
|Перница Лудек
|1
|0.1
|Буха Павел
|1
|0.1
|Калвач Лукаш
|0
|0
|Гавел Милан
|0
|0
|Голик Либор
|0
|0
|Емелка Вацлав
|0
|0
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сане Лерой
|4
|1
|Мане Садио
|2
|0.5
|Мюллер Томас
|1
|0.25
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0.25
|Гнабри Серж
|1
|0.25
|Эрнандес Люка
|1
|0.25
|Горецка Леон
|0
|0
|Киммих Йозуа
|0
|0
|Мусиала Джамал
|0
|0
|Коман Кингсли
|0
|0
Карточки
Виктория Пльзень
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейда Лукаш
|3
|0
|Копич Ян
|3
|0
|Москейра Джон
|3
|0
|Емелка Вацлав
|3
|0
|Буха Павел
|1
|1
|Перница Лудек
|2
|0
|Сикора Ян
|2
|0
|Хори Томаш
|2
|0
|Калвач Лукаш
|2
|0
|Тижани Мохамед
|1
|0
|Климент Ян
|1
|0
|Дедич Рене
|1
|0
|Гавел Милан
|1
|0
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Забитцер Марсель
|1
|0
|Киммих Йозуа
|1
|0
|Де Лихт Маттайс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
1
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 2
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
100%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 1
1
20%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
4
57%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
12
0
7 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
8
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
3
21%
2
25%
1-15
1
7%
2
25%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
3
21%
4
50%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
1
7%
0
0%
76-90
Пропущено
16
1
9 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 1
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
3
19%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Виктория Пльзень
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Виктория Пльзень - Млада Болеслав 2:0 Бавария - Виктория Пльзень 5:0 Богемианс-1905 - Виктория Пльзень 1:1 Виктория Пльзень - Славия Прага 3:0
Виктория Пльзень - Интер Милан 0:2 Сигма Оломоуц - Виктория Пльзень 2:3 Барселона - Виктория Пльзень 5:1 Слован Либерец - Виктория Пльзень 0:1 Виктория Пльзень - Словацко 3:0 Ческе-Будеевице - Виктория Пльзень 0:1 Виктория Пльзень - Карабах 2:1 Карабах - Виктория Пльзень 0:0 Градец Кралове - Виктория Пльзень 1:2 Виктория Пльзень - Шериф 2:1 Виктория Пльзень - Пардубице 2:1 Шериф - Виктория Пльзень 1:2 Теплице - Виктория Пльзень 2:2 Виктория Пльзень - ХИК 5:0 ХИК - Виктория Пльзень 1:2 Виктория Пльзень - Бешикташ 0:0
Бавария
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Боруссия Д - Бавария 2:2 Бавария - Виктория Пльзень 5:0 Бавария - Байер Л 4:0 Аугсбург - Бавария 1:0
Бавария - Барселона 2:0 Бавария - Штуттгарт 2:2 Интер Милан - Бавария 0:2 Унион Берлин - Бавария 1:1 Виктория Кёльн - Бавария 0:5 Бавария - Боруссия М 1:1 Бохум - Бавария 0:7 Бавария - Вольфсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 РБ Лейпциг - Бавария 3:5 Бавария - Манчестер Сити 0:1 Ди Си Юнайтед - Бавария 2:6 Вольфсбург - Бавария 2:2 Бавария - Штуттгарт 2:2 Майнц - Бавария 3:1 Бавария - Боруссия Д 3:1
Группа C
Группа C
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (1)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Динамо Загреб
|Оршич Мислав
|6
|Будё-Глимт
|Бонифасе Виктор
|8
|Карабах
|Кади
|4 (3)
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|5
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Рейнджерс
|Сэндс Джеймс
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
|Динамо Загреб
|Мохаррами Садех
|4
Прогнозы на матч Виктория Пльзень 0:2 Бавария
Исход игры
Виктория Пльзень
0.8% (1)
Ничья
0.8% (1)
Бавария
98.5% (129)
Тотал 2.5
Больше
78.63% (92)
Меньше
21.37% (25)
Обе команды забьют
Да
41.88% (49)
Нет
58.12% (68)
Популярный счёт
0:3 Бавария
26.7% (35)
1:3 Бавария
21.4% (28)
0:2 Бавария
18.3% (24)
1:2 Бавария
7.6% (10)
1:4 Бавария
6.9% (9)
0:4 Бавария
4.6% (6)
0:5 Бавария
1.5% (2)
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