Калвач исполнил подачу со штрафного с левого фланга, однако оборона "Баварии" справилась уверенно.

Емелка подает с левого фланга, высокорослый Хори добирается до верхового мяча, однако пробивает при опеке Упамекано выше цели.

Помощь врачей требуется Упамекано, которому в предыдущем моменте досталось по лицу при падении на газон.

Дает "Бавария" сопернику немного подвигаться с мячом на чужой половине поля, посмотрим, сумеют ли хозяева сегодня хотя бы раз поразить ворота фаворита.

Теперь уже "Бавария" надолго забирает мяч под свой контроль, пытаясь действовать не только эффективно, но и эффектно, до ворот в этот раз дойти не удается.

В параллельном матче "Барселона" принимает "Интер" после поражения на "Сан-Сиро", там пока без забитых мячей, ведут соперники борьбу за второе место в группе.

15' Совсем плохи дела у "Виктории" в обороне, очень легко "Бавария" разрывает защитние порядки хозяев. В Бундеслиге в этом сезоне у мюнхенцев куда больше сопротивления.

14' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2! ТОМАС МЮЛЛЕР!

Сане из центрального круга выдал шикарный пас на левый фланг, Коман первым касанием простреливает в центр, а Мюллер без помех расстреливает цель!

12' Всего же у "Баварии" уже 10 голов в трех с небольшим матчах, и останавливаться немецкая машина явно не собирается.

11' Удается "Баварии" и в ответной встрече забить быстрый гол, Мане забивает свой второй гол в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

10' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! САДИО МАНЕ!

Мане с левого фланга сместился к центру, сыграл в "стенку" с Горецкой, выскочил на рандеву с голкипером и уложил мяч в угол!

9' И снова Павар ловит на себе фол, у лицевой линии Хори наступил на ногу французу.

8' Влканова и Копиц разыграли мяч на правом фланге, последний исполнил подачу в центр штрафной, но оборона "Баварии" справилась в этом моменте.