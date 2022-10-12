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Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Франковски Бартож
Виктория Пльзень
0:2
Первый тайм: 24'
Бавария
0'
0:1
10' Гол
Мане Садио
0:2
14' Гол
Мюллер Томас

Ход матча

10'
0:1
Мане Садио
(Горецка Леон)
14'
0:2
Мюллер Томас
(Коман Кингсли)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Прогнозы 133
Виктория Пльзень 0.8% (1)
X 0.8% (1)
Бавария 98.5% (131)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Виктория Пльзень
Ничья
Бавария
19.00
8.28
7.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
36
Штанек
Йиндрих
24
Гавел
Милан
2
Гейда
Лукаш
3
Тижани
Мохамед
21
Емелка
Вацлав
23
Калвач
Лукаш
20
Буха
Павел
10
Копич
Ян
88
Влканова
Адам
18
Москейра
Джон
15
Хори
Томаш
26
Ульрайх
Свен
40
Мазрауи
Нуссер
5
Павар
Бенжамен
2
Упамекано
Дайо
44
Станишич
Йосип
6
Киммих
Йозуа
8
Горецка
Леон
11
Коман
Кингсли
10
Сане
Лерой
17
Мане
Садио
25
Мюллер
Томас
Виктория Пльзень
4-2-3-1
Бавария
4-2-3-1

История личных встреч

Виктория Пльзень
Бавария

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЧ
5:0
ЛЧ
0:1
ЛЧ
5:0

Бомбардиры внутри турнира

Виктория Пльзень
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сикора Ян 3 0.3
Климент Ян 3 0.3
Хори Томаш 2 (2) 0.2
Копич Ян 2 0.2
Москейра Джон 1 0.1
Гейда Лукаш 1 0.1
Перница Лудек 1 0.1
Буха Павел 1 0.1
Калвач Лукаш 0 0
Гавел Милан 0 0
Голик Либор 0 0
Емелка Вацлав 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сане Лерой 4 1
Мане Садио 2 0.5
Мюллер Томас 1 0.25
Чупо-Мотинг Эрик 1 0.25
Гнабри Серж 1 0.25
Эрнандес Люка 1 0.25
Горецка Леон 0 0
Киммих Йозуа 0 0
Мусиала Джамал 0 0
Коман Кингсли 0 0

Карточки

Виктория Пльзень
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейда Лукаш 3 0
Копич Ян 3 0
Москейра Джон 3 0
Емелка Вацлав 3 0
Буха Павел 1 1
Перница Лудек 2 0
Сикора Ян 2 0
Хори Томаш 2 0
Калвач Лукаш 2 0
Тижани Мохамед 1 0
Климент Ян 1 0
Дедич Рене 1 0
Гавел Милан 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Забитцер Марсель 1 0
Киммих Йозуа 1 0
Де Лихт Маттайс 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
1
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 2
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
100%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 1
1
20%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
4
57%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

12
0
7 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
8
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
3
21%
2
25%
1-15
1
7%
2
25%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
3
21%
4
50%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Пропущено

16
1
9 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 1
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
3
19%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Виктория Пльзень
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Виктория Пльзень - Млада Болеслав 2:0 Бавария - Виктория Пльзень 5:0 Богемианс-1905 - Виктория Пльзень 1:1 Виктория Пльзень - Славия Прага 3:0
Виктория Пльзень - Интер Милан 0:2 Сигма Оломоуц - Виктория Пльзень 2:3 Барселона - Виктория Пльзень 5:1 Слован Либерец - Виктория Пльзень 0:1 Виктория Пльзень - Словацко 3:0 Ческе-Будеевице - Виктория Пльзень 0:1 Виктория Пльзень - Карабах 2:1 Карабах - Виктория Пльзень 0:0 Градец Кралове - Виктория Пльзень 1:2 Виктория Пльзень - Шериф 2:1 Виктория Пльзень - Пардубице 2:1 Шериф - Виктория Пльзень 1:2 Теплице - Виктория Пльзень 2:2 Виктория Пльзень - ХИК 5:0 ХИК - Виктория Пльзень 1:2 Виктория Пльзень - Бешикташ 0:0
Бавария
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Боруссия Д - Бавария 2:2 Бавария - Виктория Пльзень 5:0 Бавария - Байер Л 4:0 Аугсбург - Бавария 1:0
Бавария - Барселона 2:0 Бавария - Штуттгарт 2:2 Интер Милан - Бавария 0:2 Унион Берлин - Бавария 1:1 Виктория Кёльн - Бавария 0:5 Бавария - Боруссия М 1:1 Бохум - Бавария 0:7 Бавария - Вольфсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 РБ Лейпциг - Бавария 3:5 Бавария - Манчестер Сити 0:1 Ди Си Юнайтед - Бавария 2:6 Вольфсбург - Бавария 2:2 Бавария - Штуттгарт 2:2 Майнц - Бавария 3:1 Бавария - Боруссия Д 3:1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 3:0 Заявка 4 4 0 0 12 - 0 12
2. Интер Милан 0:0 Заявка 4 2 1 1 3 - 2 7
3. Барселона 0:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 4 4
4. Виктория Пльзень 0:3 Заявка 4 0 0 4 1 - 15 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 3:0 Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Барселона 0:0 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
3. Интер Милан 0:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
4. Виктория Пльзень 0:3 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 3:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Интер Милан 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Барселона 0:0 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
4. Виктория Пльзень 0:3 Заявка 2 0 0 2 1 - 10 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Будё-Глимт Бонифасе Виктор 8
Карабах Кади 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Динамо Загреб Мохаррами Садех 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    25'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:3! ЛЕОН ГОРЕЦКА!
  • 23'
    В параллельном матче "Барселона" принимает "Интер" после поражения на "Сан-Сиро", там пока без забитых мячей, ведут соперники борьбу за второе место в группе.
  • 21'
    Теперь уже "Бавария" надолго забирает мяч под свой контроль, пытаясь действовать не только эффективно, но и эффектно, до ворот в этот раз дойти не удается.
  • 19'
    Дает "Бавария" сопернику немного подвигаться с мячом на чужой половине поля, посмотрим, сумеют ли хозяева сегодня хотя бы раз поразить ворота фаворита.
  • Травма, повреждение
    18'
    Помощь врачей требуется Упамекано, которому в предыдущем моменте досталось по лицу при падении на газон.
  • 17'
    Емелка подает с левого фланга, высокорослый Хори добирается до верхового мяча, однако пробивает при опеке Упамекано выше цели.
  • 16'
    Калвач исполнил подачу со штрафного с левого фланга, однако оборона "Баварии" справилась уверенно.
  • 15'
    Совсем плохи дела у "Виктории" в обороне, очень легко "Бавария" разрывает защитние порядки хозяев. В Бундеслиге в этом сезоне у мюнхенцев куда больше сопротивления.
  • Описание гола
    14'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2! ТОМАС МЮЛЛЕР!
    Сане из центрального круга выдал шикарный пас на левый фланг, Коман первым касанием простреливает в центр, а Мюллер без помех расстреливает цель!
  • 12'
    Всего же у "Баварии" уже 10 голов в трех с небольшим матчах, и останавливаться немецкая машина явно не собирается.
  • 11'
    Удается "Баварии" и в ответной встрече забить быстрый гол, Мане забивает свой второй гол в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
  • Описание гола
    10'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! САДИО МАНЕ!
    Мане с левого фланга сместился к центру, сыграл в "стенку" с Горецкой, выскочил на рандеву с голкипером и уложил мяч в угол!
  • Фол, нарушение
    9'
    И снова Павар ловит на себе фол, у лицевой линии Хори наступил на ногу французу.
  • 8'
    Влканова и Копиц разыграли мяч на правом фланге, последний исполнил подачу в центр штрафной, но оборона "Баварии" справилась в этом моменте.
  • Фол, нарушение
    6'
    Первый фол сегодня допускают хозяева поля, Влканова в прессинге нарушил правила против Павара, который сегодня играет в центре обороны.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 5'
      Москера попытался пробить из центральной зоны метров с 28, однако на пути мяча возникает Станишич.
    • 4'
      В матче на прошлой неделе "Бавария" дома уверенно разобрался с чемпионом Чехии со счётом 5:0 - дублем отметился Сане, еще по голу добавили Гнабри, Мане и Шупо-Мотинг.
    • 3'
      Напомним, что "Бавария" в этой группе одержала три уверенные победы, и сегодня должна обеспечить себе выход в плей-офф. У "Виктории" три поражения с общей разницей мячей 1:12.
    • 2'
      Мане с левого фланга исполняет перевод на дальний край штрафной, Сане принимает мяч и с правой пробивает в дальний угол, но немного не попадает в створ.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Doosan Arena Plzen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Виктория Пльзень 0:2 Бавария

    Исход игры
    Виктория Пльзень
    0.8% (1)
    Ничья
    0.8% (1)
    Бавария
    98.5% (129)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.63% (92)
    Меньше
    21.37% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    41.88% (49)
    Нет
    58.12% (68)
    Популярный счёт
    0:3 Бавария
    26.7% (35)
    1:3 Бавария
    21.4% (28)
    0:2 Бавария
    18.3% (24)
    1:2 Бавария
    7.6% (10)
    1:4 Бавария
    6.9% (9)
    0:4 Бавария
    4.6% (6)
    0:5 Бавария
    1.5% (2)
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    Виктория Пльзень
    Бавария
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