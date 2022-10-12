Игроки "Барселоны" перешли в атаку, и Серхи Роберто в итоге решил дальний удар нанести, но слишком высоко получилось у защитника. А может это и подача была - непонятно. В любом случае - потеря.

Де Врей и Левандовски ожесточённо боролись в центре поля, хватали друг друга руками. Без нарушения правил тут обошлось, по мнению польского рефери.

Левандовски получил мяч слева в штрафной площади, пару финтов перед Бастони заложил, но пройти защитника "Интера" всё равно не удалось. Мяч отскочил к голкиперу, и Онана забрал его в руки.

Ох, начинают у нас эмоции закипать, и дело в стычку переросло! Всё началось с того, что Шкриньяр ударил Левандовски по ногами, форвард ответил, толкнув соперника плечом. А потом ещё и Дембеле правила нарушил.

Что интересно, польский рефери обошёлся без карточек вновь. Решил пока устными методами бороться Марчиняк.

55% на 45% по владению мячом к этой минуте, и "Барселона" вновь перебралась на половину поля соперника, где позиционное нападение затеяла.

"Интер" провёл неплохую атаку, которая завершилась ударом с подступов к штрафной площади от Мхитаряна. Тер Штеген прыгнул и спокойно забрал мяч в руки.

17' Моментище! Чудом не забили гости!

Длинная подача со штрафного к линии вратарской площадки, и Джеко с лёта пробил в перекладину! Мяч отскочил от каркаса к Де Врею, который оказался один перед пустым углом, но не смог по мячу с лёта попасть! Вот это да!

16' Дембеле довольно жёстко влетел в ногу Дюмфрису. Очень повезло, что без травмы тут обошлось.

15' Два подряд угловых подали игроки "Барселоны", сначала слева, а потом и справа - оба раза игроки "Интера" не дали создать опасный момент. После второй подачи Джеко уже подальше вынес мяч.

14' Отличный пас в штрафную площадь "Интера" на ход Педри, который не смог по мячу попасть, и тот от Шкриньяр улетел за лицевую линию.

13' Удалось игрокам "Интера" отвести игру от своих ворот, и не особо торопятся игроки итальянской команды на чужой половине поля.

11' Ещё один удар Левандовски с подступов к штрафной площади, выше перекладины получилось на этот раз у форварда. Неплохой отрезок выдаёт "Барселона".

10' Опасно у ворот "Интера"! Подача от правого флажка в центр штрафной площади, пробил по воротам с угла вратарской Левандовски, и правильно выбрал позицию на линии ворот Мхитарян, выбивший мяч!