Тур: 4. Стадион: Камп Ноу Спотифай. Главный судья: Марциняк Шимон
0:0
Первый тайм: 25'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
24
Гарсия
Эрик
30
Гави
8
Педри
22
Рафинья
Диас
24
Онана
Андре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Гарсия ЭрикЗащитник
- Защитник
-
30 ГавиПолузащитник
- Полузащитник
-
8 ПедриПолузащитник
-
22 Рафинья ДиасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Пенья ИньякиВратарь
-
36 Тенас АрнауВратарь
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Защитник
-
19 Кесси ФранкПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Касадо МаркПолузащитник
-
32 Торре ПаблоПолузащитник
-
10 Фати АнсуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Ботис НикосВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Барселона
Интер Милан
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
9 матчей
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|3
|0.75
|Торрес Ферран
|1
|0.25
|Кесси Франк
|1
|0.25
|Дембеле Усман
|0
|0
|Роберто Серхи
|0
|0
|Кунде Жюль
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|1
|0.25
|Чалханоглу Хакан
|1
|0.25
|Дюмфрис Дензел
|1
|0.25
|Корреа Хоакин
|0
|0
|Димарко Федерико
|0
|0
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бускетс Серхио
|2
|0
|Хави Эрнандес
|1
|0
|Гави
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бастони Алессандро
|2
|0
|Индзаги Симоне
|1
|0
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|Гальярдини Роберто
|1
|0
|Димарко Федерико
|1
|0
|Барелла Николо
|1
|0
|Онана Андре
|1
|0
|Мартинес Лаутаро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Барселона - Сельта 1:0 Интер Милан - Барселона 1:0 Мальорка - Барселона 0:1 Барселона - Эльче 3:0
Бавария - Барселона 2:0 Кадис - Барселона 0:4 Барселона - Виктория Пльзень 5:1 Севилья - Барселона 0:3 Барселона - Вальядолид 4:0 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Барселона - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Пумас-УНАМ 6:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 0:2 Барселона - Ювентус 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Интер Майами - Барселона 0:6 Олот - Барселона 1:1 А-Лига Старс - Барселона 2:3 Барселона - Вильярреал 0:2
Интер Милан
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Сассуоло - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Барселона 1:0 Интер Милан - Рома 1:2 Удинезе - Интер Милан 3:1
Виктория Пльзень - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Торино 1:0 Интер Милан - Бавария 0:2 Милан - Интер Милан 3:2 Интер Милан - Кремонезе 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Интер Милан - Специя 3:0 Лечче - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Вильярреал 2:4 Интер Милан - Лион 2:2 Ланс - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Монако 2:2 Лугано - Интер Милан 1:4 Интер Милан - Сампдория 3:0 Кальяри - Интер Милан 1:3 Ювентус - Интер Милан 2:4
Группа C
Группа C
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (1)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Динамо Загреб
|Оршич Мислав
|6
|Будё-Глимт
|Бонифасе Виктор
|8
|Карабах
|Кади
|4 (3)
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|5
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Рейнджерс
|Сэндс Джеймс
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
|Динамо Загреб
|Мохаррами Садех
|4
Прогнозы на матч Барселона 0:0 Интер Милан
Исход игры
Барселона
84.4% (135)
Ничья
8.8% (14)
Интер Милан
6.9% (11)
Тотал 2.5
Больше
68.6% (83)
Меньше
31.4% (38)
Обе команды забьют
Да
72.73% (88)
Нет
27.27% (33)
Популярный счёт
2:1 Барселона
38.8% (62)
2:0 Барселона
13.1% (21)
3:1 Барселона
7.5% (12)
1:0 Барселона
4.4% (7)
3:2 Барселона
3.1% (5)
1:1 Ничья
3.1% (5)
0:2 Интер Милан
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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