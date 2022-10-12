  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Марциняк Шимон
Барселона
0:0
Первый тайм: 25'
Интер Милан
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 152
Барселона 85.5% (130)
X 7.9% (12)
Интер Милан 6.6% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Барселона
Ничья
Интер Милан
6.20
5.00
7.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
20
Роберто
Серхи
3
Пике
Херард
24
Гарсия
Эрик
17
Алонсо
Маркос
30
Гави
5
Бускетс
Серхио
8
Педри
22
Рафинья
Диас
9
Левандовски
Роберт
7
Дембеле
Усман
24
Онана
Андре
37
Шкриньяр
Милан
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
2
Дюмфрис
Дензел
32
Димарко
Федерико
23
Барелла
Николо
20
Чалханоглу
Хакан
22
Мхитарян
Генрих
9
Джеко
Эдин
10
Мартинес
Лаутаро
Барселона
4-3-3
Интер Милан
3-5-2

История личных встреч

Барселона
Интер Милан

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

9 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЧ
1:0
ЛЧ
1:2
ЛЧ
2:1
ЛЧ
1:1
ЛЧ
2:0
ЛЧ
1:0
ЛЧ
3:1
ЛЧ
2:0
ЛЧ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 3 0.75
Торрес Ферран 1 0.25
Кесси Франк 1 0.25
Дембеле Усман 0 0
Роберто Серхи 0 0
Кунде Жюль 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 1 0.25
Чалханоглу Хакан 1 0.25
Дюмфрис Дензел 1 0.25
Корреа Хоакин 0 0
Димарко Федерико 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бускетс Серхио 2 0
Хави Эрнандес 1 0
Гави 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бастони Алессандро 2 0
Индзаги Симоне 1 0
Чалханоглу Хакан 1 0
Гальярдини Роберто 1 0
Димарко Федерико 1 0
Барелла Николо 1 0
Онана Андре 1 0
Мартинес Лаутаро 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Барселона - Сельта 1:0 Интер Милан - Барселона 1:0 Мальорка - Барселона 0:1 Барселона - Эльче 3:0
Бавария - Барселона 2:0 Кадис - Барселона 0:4 Барселона - Виктория Пльзень 5:1 Севилья - Барселона 0:3 Барселона - Вальядолид 4:0 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Барселона - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Пумас-УНАМ 6:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 0:2 Барселона - Ювентус 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Интер Майами - Барселона 0:6 Олот - Барселона 1:1 А-Лига Старс - Барселона 2:3 Барселона - Вильярреал 0:2
Интер Милан
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Сассуоло - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Барселона 1:0 Интер Милан - Рома 1:2 Удинезе - Интер Милан 3:1
Виктория Пльзень - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Торино 1:0 Интер Милан - Бавария 0:2 Милан - Интер Милан 3:2 Интер Милан - Кремонезе 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Интер Милан - Специя 3:0 Лечче - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Вильярреал 2:4 Интер Милан - Лион 2:2 Ланс - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Монако 2:2 Лугано - Интер Милан 1:4 Интер Милан - Сампдория 3:0 Кальяри - Интер Милан 1:3 Ювентус - Интер Милан 2:4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 3:0 Заявка 4 4 0 0 12 - 0 12
2. Интер Милан 0:0 Заявка 4 2 1 1 3 - 2 7
3. Барселона 0:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 4 4
4. Виктория Пльзень 0:3 Заявка 4 0 0 4 1 - 15 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 3:0 Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Барселона 0:0 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
3. Интер Милан 0:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
4. Виктория Пльзень 0:3 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 3:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Интер Милан 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Барселона 0:0 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
4. Виктория Пльзень 0:3 Заявка 2 0 0 2 1 - 10 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Будё-Глимт Бонифасе Виктор 8
Карабах Кади 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Динамо Загреб Мохаррами Садех 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 25'
    "Интер" провёл неплохую атаку, которая завершилась ударом с подступов к штрафной площади от Мхитаряна. Тер Штеген прыгнул и спокойно забрал мяч в руки.
  • 23'
    55% на 45% по владению мячом к этой минуте, и "Барселона" вновь перебралась на половину поля соперника, где позиционное нападение затеяла.
  • 22'
    Что интересно, польский рефери обошёлся без карточек вновь. Решил пока устными методами бороться Марчиняк.
  • 21'
    Ох, начинают у нас эмоции закипать, и дело в стычку переросло! Всё началось с того, что Шкриньяр ударил Левандовски по ногами, форвард ответил, толкнув соперника плечом. А потом ещё и Дембеле правила нарушил.
  • 20'
    Левандовски получил мяч слева в штрафной площади, пару финтов перед Бастони заложил, но пройти защитника "Интера" всё равно не удалось. Мяч отскочил к голкиперу, и Онана забрал его в руки.
  • 19'
    Де Врей и Левандовски ожесточённо боролись в центре поля, хватали друг друга руками. Без нарушения правил тут обошлось, по мнению польского рефери.
  • 18'
    Игроки "Барселоны" перешли в атаку, и Серхи Роберто в итоге решил дальний удар нанести, но слишком высоко получилось у защитника. А может это и подача была - непонятно. В любом случае - потеря.
  • Опасный момент
    17'
    Моментище! Чудом не забили гости!
    Длинная подача со штрафного к линии вратарской площадки, и Джеко с лёта пробил в перекладину! Мяч отскочил от каркаса к Де Врею, который оказался один перед пустым углом, но не смог по мячу с лёта попасть! Вот это да!
  • Фол, нарушение
    16'
    Дембеле довольно жёстко влетел в ногу Дюмфрису. Очень повезло, что без травмы тут обошлось.
  • Угловой
    15'
    Два подряд угловых подали игроки "Барселоны", сначала слева, а потом и справа - оба раза игроки "Интера" не дали создать опасный момент. После второй подачи Джеко уже подальше вынес мяч.
  • 14'
    Отличный пас в штрафную площадь "Интера" на ход Педри, который не смог по мячу попасть, и тот от Шкриньяр улетел за лицевую линию.
  • 13'
    Удалось игрокам "Интера" отвести игру от своих ворот, и не особо торопятся игроки итальянской команды на чужой половине поля.
  • 11'
    Ещё один удар Левандовски с подступов к штрафной площади, выше перекладины получилось на этот раз у форварда. Неплохой отрезок выдаёт "Барселона".
  • Опасный момент
    10'
    Опасно у ворот "Интера"! Подача от правого флажка в центр штрафной площади, пробил по воротам с угла вратарской Левандовски, и правильно выбрал позицию на линии ворот Мхитарян, выбивший мяч!
  • Угловой
    9'
    Теперь уже "Барселона" заработала угловой. Пошла подача от левого флажка к линии вратарской, где Пике выпрыгнул, но пробить акцентированно ему не дали. Угловой ещё один посмотрим, это Мхитарян накрыл защитника.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Офсайд
      8'
      Джеко сделал передачу на ход Мартинесу, который справа в штрафную вместе с защитником ворвался, пробил сходу в ближний угол, но попал в сетку с внешней стороны. Там правда офсайд был у форварда гостей.
    • 7'
      Рафинья получил мяч на правом фланге, попытался навесить, и после рикошета от ноги Димарко он полетел к линии вратарской. Последовала скидка во вратарскую, там уверенно Онана мяч в руки поймал.
    • 6'
      Перебрались игроки "Барселоны" на половину поля соперника, идёт неторопливый розыгрыш.
    • 5'
      Пока без высоких скоростей у нас обходится, довольно спокойно команды начали поединок. Мячом чуть больше пока владеют игроки "Интера".
    • 4'
      "Бавария" пока идёт без потерь и лидирует в этом квартете, а вот "Барселоне" сегодня проигрывать нельзя, потому как отрыв от второго места вырастет до 6-ти баллов, что практически перечёркивает все надежды на плей-офф Лиги чемпионов.
    • Угловой
      3'
      Угловой на левом фланге заработали игроки "Интера", навесил Димарко на ближнюю штангу, Лаутаро Мартинес опередил Левандовски и дотянулся до мяча, но удар головой не получился!
    • Первый тайм начался
      1'
      Погнали! Игра началась! "Интер" начал с центра поля! В белой форме сегодня сыграют гости, а "Барселона" в традиционной для этого сезона тёмной форме с сине-гранатовыми полосками.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Spotify Camp Nou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Барселона 0:0 Интер Милан онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Барселона 0:0 Интер Милан

    Исход игры
    Барселона
    84.4% (135)
    Ничья
    8.8% (14)
    Интер Милан
    6.9% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.6% (83)
    Меньше
    31.4% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    72.73% (88)
    Нет
    27.27% (33)
    Популярный счёт
    2:1 Барселона
    38.8% (62)
    2:0 Барселона
    13.1% (21)
    3:1 Барселона
    7.5% (12)
    1:0 Барселона
    4.4% (7)
    3:2 Барселона
    3.1% (5)
    1:1 Ничья
    3.1% (5)
    0:2 Интер Милан
    1.9% (3)
    2:2 Ничья
    1.3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Барселона
    Интер Милан
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     