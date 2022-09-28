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Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 4. Стадион: .
Барселона
 
Позже
Интер Милан
Прогнозы 46
Барселона 89.1% (41)
X 4.3% (2)
Интер Милан 6.5% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Барселона
Ничья
Интер Милан
7.20
5.35
7.76
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Барселона
Интер Милан

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

9 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЧ
1:0
ЛЧ
1:2
ЛЧ
2:1
ЛЧ
1:1
ЛЧ
2:0
ЛЧ
1:0
ЛЧ
3:1
ЛЧ
2:0
ЛЧ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 3 1
Торрес Ферран 1 0.33
Кесси Франк 1 0.33
Дембеле Усман 0 0
Роберто Серхи 0 0
Кунде Жюль 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 1 0.33
Чалханоглу Хакан 1 0.33
Дюмфрис Дензел 1 0.33
Корреа Хоакин 0 0
Димарко Федерико 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бускетс Серхио 2 0
Хави Эрнандес 1 0
Гави 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бастони Алессандро 2 0
Индзаги Симоне 1 0
Чалханоглу Хакан 1 0
Гальярдини Роберто 1 0
Димарко Федерико 1 0
Барелла Николо 1 0
Онана Андре 1 0
Мартинес Лаутаро 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Барселона - Сельта 1:0 Интер Милан - Барселона 1:0 Мальорка - Барселона 0:1 Барселона - Эльче 3:0
Бавария - Барселона 2:0 Кадис - Барселона 0:4 Барселона - Виктория Пльзень 5:1 Севилья - Барселона 0:3 Барселона - Вальядолид 4:0 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Барселона - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Пумас-УНАМ 6:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 0:2 Барселона - Ювентус 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Интер Майами - Барселона 0:6 Олот - Барселона 1:1 А-Лига Старс - Барселона 2:3 Барселона - Вильярреал 0:2
Интер Милан
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Сассуоло - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Барселона 1:0 Интер Милан - Рома 1:2 Удинезе - Интер Милан 3:1
Виктория Пльзень - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Торино 1:0 Интер Милан - Бавария 0:2 Милан - Интер Милан 3:2 Интер Милан - Кремонезе 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Интер Милан - Специя 3:0 Лечче - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Вильярреал 2:4 Интер Милан - Лион 2:2 Ланс - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Монако 2:2 Лугано - Интер Милан 1:4 Интер Милан - Сампдория 3:0 Кальяри - Интер Милан 1:3 Ювентус - Интер Милан 2:4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 3 3 0 0 9 - 0 9
2. Интер Милан Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
3. Барселона Заявка 3 1 0 2 5 - 4 3
4. Виктория Пльзень Заявка 3 0 0 3 1 - 12 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Интер Милан Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
3. Барселона Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
4. Виктория Пльзень Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Барселона Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
4. Виктория Пльзень Заявка 2 0 0 2 1 - 10 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Будё-Глимт Бонифасе Виктор 8
Карабах Кади 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Динамо Загреб Мохаррами Садех 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 октября 2022, осталось 2 дня 12 часов 46 минут.



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    • Прогнозы 46
    Барселона 89.1% (41)
    X 4.3% (2)
    Интер Милан 6.5% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Интер Милан
    7.20
    5.35
    7.76
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Барселона - Интер Милан

    Исход игры
    Барселона
    89.1% (41)
    Ничья
    4.3% (2)
    Интер Милан
    6.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.73% (32)
    Меньше
    27.27% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (33)
    Нет
    25% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Барселона
    54.3% (25)
    2:0 Барселона
    17.4% (8)
    3:1 Барселона
    8.7% (4)
    3:2 Барселона
    4.3% (2)
    0:2 Интер Милан
    4.3% (2)
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    Интер Милан
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