Тур: 4. Стадион: Жозе Алваладе. Главный судья: Эрнандес Алехандро
0:1
Первый тайм: 25'
0'
8' Желтая карточкаГендузи Маттео
16' Желтая карточкаЭсгаю Рикарду
19' Вторая желтая карточкаЭсгаю Рикарду
0:1
20' ПенальтиГендузи Маттео
Ход матча
16'
19'
20'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
28
Поте
16
Лопес
Пау
30
Тавареш
Нуну
77
Арит
Амин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 ПотеНападающий
- Запасные игроки
-
22 Паулу АндреВратарь
-
63 Марса ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Порро ПедроПолузащитник
-
33 Артур ГомесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
41 Диего Каллай
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
16 Лопес ПауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Тавареш НунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Арит АминПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Бланко РубенВратарь
- Защитник
-
29 Каборе ИссаЗащитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
-
11 Суарес ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Спортинг Л
Марсель
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тринкан Франсишку
|2
|0.5
|Эдвардс Маркус
|1
|0.25
|Сантуш Нуну II
|1
|0.25
|Паулинью Жуан
|1
|0.25
|Артур Гомес VIII
|1
|0.25
|Поте
|0
|0
|Морита Хидемаса
|0
|0
|Порро Педро
|0
|0
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санчес Алексис
|1
|0.25
|Арит Амин
|1
|0.25
|МБемба Шансель
|1
|0.25
|Балерди Леонардо
|1
|0.25
|Клосс Жонатан
|0
|0
Карточки
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морита Хидемаса
|2
|0
|Адан Антонио
|0
|1
|Эсгаю Рикарду
|1
|0
|Сен-Жюст Джеремая
|1
|0
|Сантуш Нуну II
|1
|0
|Матеус Рейс
|1
|0
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|МБемба Шансель
|0
|1
|Верету Жордан
|1
|0
|Эрик-Бертран Байи
|1
|0
|Юндер Дженгиз
|1
|0
|Клосс Жонатан
|1
|0
|Гендузи Маттео
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
25%
1
50%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
6
4
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
3
50%
1
25%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
25%
1
25%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Л
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Санта-Клара - Спортинг Л 1:2 Марсель - Спортинг Л 4:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Боавишта - Спортинг Л 2:1
Спортинг Л - Тоттенхэм 2:0 Спортинг Л - Портимоненсе 4:0 Айнтрахт Фр - Спортинг Л 0:3 Эшторил - Спортинг Л 0:2 Спортинг Л - Шавиш 0:2 Порту - Спортинг Л 3:0 Спортинг Л - Риу Аве 3:0 Брага - Спортинг Л 3:3 Спортинг Л - Вулверхэмптон 1:1 Спортинг Л - Портимоненсе 0:2 Спортинг Л - Рома 3:2 Спортинг Л - Санта-Клара 4:0 Портимоненсе - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Жил Висенте 4:1 Боавишта - Спортинг Л 0:3 Порту - Спортинг Л 1:0
Марсель
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Марсель - Аяччо 1:2 Марсель - Спортинг Л 4:1 Анже - Марсель 0:3 Марсель - Ренн 1:1
Марсель - Айнтрахт Фр 0:1 Марсель - Лилль 2:1 Тоттенхэм - Марсель 2:0 Осер - Марсель 0:2 Марсель - Клермон 1:0 Ницца - Марсель 0:3 Марсель - Нант 2:1 Брест - Марсель 1:1 Марсель - Реймс 4:1 Марсель - Милан 0:2 Бетис - Марсель 1:1 Мидлсбро - Марсель 2:0 Марсель - Норвич 0:3 Марсель - Мариньян 4:1 Марсель - Страсбург 4:0 Ренн - Марсель 2:0
Группа D
Группа D
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (1)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Динамо Загреб
|Оршич Мислав
|6
|Будё-Глимт
|Бонифасе Виктор
|8
|Карабах
|Кади
|4 (3)
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|5
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Рейнджерс
|Сэндс Джеймс
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
|Динамо Загреб
|Мохаррами Садех
|4
Прогнозы на матч Спортинг Л 0:1 Марсель
Исход игры
Спортинг Л
68.5% (89)
Ничья
23.1% (30)
Марсель
8.5% (11)
Тотал 2.5
Больше
62.39% (73)
Меньше
37.61% (44)
Обе команды забьют
Да
80.34% (94)
Нет
19.66% (23)
Популярный счёт
2:1 Спортинг Л
42.3% (55)
1:1 Ничья
16.9% (22)
1:0 Спортинг Л
12.3% (16)
1:2 Марсель
4.6% (6)
2:2 Ничья
3.8% (5)
2:0 Спортинг Л
3.8% (5)
3:1 Спортинг Л
2.3% (3)
1:3 Марсель
1.5% (2)
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