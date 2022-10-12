Эсгаю и Ариту требуется помощь медиков после жёсткого столкновения, но арбитр не торопится вызывать медиков на поле.

Эсгаю получил красную карточку, после того как смог подняться на ноги.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! ГЕНДУЗИ!!! Гендузи с одиннадцатиметровой отметки пробил в левую штангу, от которой мяч залетел в сетку. Израэль в отчаянном прыжке мяч достать не смог.

Замена в составе "Спортинга": вместо Хидемасы Мориты на поле вышел Абдул Иссахаку.

Непростой матч предстоит хозяевам. Семьдесят минут в меньшинстве при отрицательном для них счёте.

Гендузи головой пробил в дальний угол после навеса справа со штрафного от Верету. Израэль в отчаянном прыжке сумел отбить мяч.

Серия перехватов в центре поля с обеих сторон.

Заброс Верету в штрафную площадь на Клосса получился немного сильным и неточным. Мяч прилетел в руки Израэлю.

Тавареш в центре поля ударил по ногам Эсгаю.

Морита на левом фланге при приёме мяча упустил его за боковую линию поля.

Эдвардс на правом фланге получил мяч, но попытки доставить его к воротам не совершил.

Эсгаю в центре поля локтем ударил в ухо Тавареша и получил жёлтую карточку. Немного эмоций и актёрской игры и здесь присутствовало.

Пенальти! Эсгаю в штрафной площади ударил по ногам Арита.

9' Гендузи получил жёлтую карточку за удар локтем в лицо Сантуша. Немного актёрской игры в футбольном матче сейчас можно всттретить без проблем.

8' Верету неудачно исполнил первый угловой удар. Мяч описал дугу и опустился сверху на сетку ворот, немного попугав только Израэля.

7' Тринкан сбегал попрессинговать Лопеса, заставив голкипера выбивать мяч далеко вперёд.

6' МБемба показывает арбитру порванные гетры после незафиксированного фола со стороны Поте.

5' Заброс МБемба вперёд получился сильным. Мяч прилетел в руки Израэлю.

4' Ариту мяч отскочил в руку в чужой штрафной площади. Импровизированные споры Амина с арбитром ни к чему изначально привести не могли.

3' Лопесу пришлось выбежать за пределы штрафной площади, чтобы не позволить сыграть убежавшему вперёд Поте. Защитники "Марселя" немного "зевнули" рывок нападающего соперников.

2' "Спортинг" играет в полосатых зелёно-белых футболках и белых трусах, "Марсель" - в тёмно-серой форме.