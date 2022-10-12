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Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Эрнандес Алехандро
Спортинг Л
0:1
Первый тайм: 25'
Марсель
0'
8' Желтая карточка
Гендузи Маттео
16' Желтая карточка
Эсгаю Рикарду
19' Вторая желтая карточка
Эсгаю Рикарду
0:1
20' Пенальти
Гендузи Маттео

Ход матча

8'
 
Гендузи Маттео
16'
Эсгаю Рикарду
 
19'
Эсгаю Рикарду
 
20'
0:1
Гендузи Маттео
22'
Иссахаку Абдул
Морита Хидемаса
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 130
Спортинг Л 68.5% (89)
X 23.1% (30)
Марсель 8.5% (11)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спортинг Л
Ничья
Марсель
3.13
3.70
3.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Израэль
Франко
25
Инасиу
Гонсалу
4
Коатес
Себастьян
2
Матеус
Рейс
47
Эсгаю
Рикарду
15
Угарте
Мануэль
5
Морита
Хидемаса
11
Сантуш
Нуну
II
17
Тринкан
Франсишку
10
Эдвардс
Маркус
28
Поте
16
Лопес
Пау
99
МБемба
Шансель
3
Эрик-Бертран
Байи
5
Балерди
Леонардо
7
Клосс
Жонатан
30
Тавареш
Нуну
21
Ронжье
Валентин
27
Верету
Жордан
6
Гендузи
Маттео
77
Арит
Амин
70
Санчес
Алексис
Спортинг Л
3-4-3
Марсель
3-4-2-1

История личных встреч

Спортинг Л
Марсель

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧ
4:1
ТМК
1:1
ТМК
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тринкан Франсишку 2 0.5
Эдвардс Маркус 1 0.25
Сантуш Нуну II 1 0.25
Паулинью Жуан 1 0.25
Артур Гомес VIII 1 0.25
Поте 0 0
Морита Хидемаса 0 0
Порро Педро 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санчес Алексис 1 0.25
Арит Амин 1 0.25
МБемба Шансель 1 0.25
Балерди Леонардо 1 0.25
Клосс Жонатан 0 0

Карточки

Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морита Хидемаса 2 0
Адан Антонио 0 1
Эсгаю Рикарду 1 0
Сен-Жюст Джеремая 1 0
Сантуш Нуну II 1 0
Матеус Рейс 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
МБемба Шансель 0 1
Верету Жордан 1 0
Эрик-Бертран Байи 1 0
Юндер Дженгиз 1 0
Клосс Жонатан 1 0
Гендузи Маттео 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
25%
1
50%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
3
50%
1
25%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
25%
1
25%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Л
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Санта-Клара - Спортинг Л 1:2 Марсель - Спортинг Л 4:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Боавишта - Спортинг Л 2:1
Спортинг Л - Тоттенхэм 2:0 Спортинг Л - Портимоненсе 4:0 Айнтрахт Фр - Спортинг Л 0:3 Эшторил - Спортинг Л 0:2 Спортинг Л - Шавиш 0:2 Порту - Спортинг Л 3:0 Спортинг Л - Риу Аве 3:0 Брага - Спортинг Л 3:3 Спортинг Л - Вулверхэмптон 1:1 Спортинг Л - Портимоненсе 0:2 Спортинг Л - Рома 3:2 Спортинг Л - Санта-Клара 4:0 Портимоненсе - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Жил Висенте 4:1 Боавишта - Спортинг Л 0:3 Порту - Спортинг Л 1:0
Марсель
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Марсель - Аяччо 1:2 Марсель - Спортинг Л 4:1 Анже - Марсель 0:3 Марсель - Ренн 1:1
Марсель - Айнтрахт Фр 0:1 Марсель - Лилль 2:1 Тоттенхэм - Марсель 2:0 Осер - Марсель 0:2 Марсель - Клермон 1:0 Ницца - Марсель 0:3 Марсель - Нант 2:1 Брест - Марсель 1:1 Марсель - Реймс 4:1 Марсель - Милан 0:2 Бетис - Марсель 1:1 Мидлсбро - Марсель 2:0 Марсель - Норвич 0:3 Марсель - Мариньян 4:1 Марсель - Страсбург 4:0 Ренн - Марсель 2:0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель 1:0 Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
2. Спортинг Л 0:1 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
3. Айнтрахт Фр 1:1 Заявка 4 1 2 1 2 - 4 5
4. Тоттенхэм 1:1 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм 1:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Марсель 1:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
3. Спортинг Л 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
4. Айнтрахт Фр 1:1 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Айнтрахт Фр 1:1 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Марсель 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
3. Спортинг Л 0:1 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
4. Тоттенхэм 1:1 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Будё-Глимт Бонифасе Виктор 8
Карабах Кади 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Динамо Загреб Мохаррами Садех 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 25'
    Заброс Сантуша вперёд слева соперники перехватили.
  • Опасный момент
    24'
    Гендузи головой пробил в дальний угол после навеса справа со штрафного от Верету. Израэль в отчаянном прыжке сумел отбить мяч.
  • 23'
    Непростой матч предстоит хозяевам. Семьдесят минут в меньшинстве при отрицательном для них счёте.
  • Замена
    22'
    Замена в составе "Спортинга": вместо Хидемасы Мориты на поле вышел Абдул Иссахаку.
  • Пенальти
    20'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    ГЕНДУЗИ!!! Гендузи с одиннадцатиметровой отметки пробил в левую штангу, от которой мяч залетел в сетку. Израэль в отчаянном прыжке мяч достать не смог.
  • Жёлтая и сразу красная
    20'
    Эсгаю получил красную карточку, после того как смог подняться на ноги.
  • Травма, повреждение
    19'
    Эсгаю и Ариту требуется помощь медиков после жёсткого столкновения, но арбитр не торопится вызывать медиков на поле.
  • Пенальти!
    18'
    Пенальти! Эсгаю в штрафной площади ударил по ногам Арита.
  • Желтая карточка
    17'
    Эсгаю в центре поля локтем ударил в ухо Тавареша и получил жёлтую карточку. Немного эмоций и актёрской игры и здесь присутствовало.
  • 16'
    Эдвардс на правом фланге получил мяч, но попытки доставить его к воротам не совершил.
  • Офсайд
    14'
    Санчес забрался в офсайд.
  • 13'
    Морита на левом фланге при приёме мяча упустил его за боковую линию поля.
  • Фол, нарушение
    12'
    Тавареш в центре поля ударил по ногам Эсгаю.
  • 11'
    Заброс Верету в штрафную площадь на Клосса получился немного сильным и неточным. Мяч прилетел в руки Израэлю.
  • 10'
    Серия перехватов в центре поля с обеих сторон.
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    • Желтая карточка
      9'
      Гендузи получил жёлтую карточку за удар локтем в лицо Сантуша. Немного актёрской игры в футбольном матче сейчас можно всттретить без проблем.
    • Угловой
      8'
      Верету неудачно исполнил первый угловой удар. Мяч описал дугу и опустился сверху на сетку ворот, немного попугав только Израэля.
    • 7'
      Тринкан сбегал попрессинговать Лопеса, заставив голкипера выбивать мяч далеко вперёд.
    • 6'
      МБемба показывает арбитру порванные гетры после незафиксированного фола со стороны Поте.
    • 5'
      Заброс МБемба вперёд получился сильным. Мяч прилетел в руки Израэлю.
    • 4'
      Ариту мяч отскочил в руку в чужой штрафной площади. Импровизированные споры Амина с арбитром ни к чему изначально привести не могли.
    • 3'
      Лопесу пришлось выбежать за пределы штрафной площади, чтобы не позволить сыграть убежавшему вперёд Поте. Защитники "Марселя" немного "зевнули" рывок нападающего соперников.
    • 2'
      "Спортинг" играет в полосатых зелёно-белых футболках и белых трусах, "Марсель" - в тёмно-серой форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Жозе Алваладе"!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча четвёртого тура группы D Лиги чемпионов, в котором сыграют португальский «Спортинг» из Лиссабона и французский «Марсель». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Alvalade. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Спортинг Л 0:1 Марсель

    Исход игры
    Спортинг Л
    68.5% (89)
    Ничья
    23.1% (30)
    Марсель
    8.5% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.39% (73)
    Меньше
    37.61% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    80.34% (94)
    Нет
    19.66% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Спортинг Л
    42.3% (55)
    1:1 Ничья
    16.9% (22)
    1:0 Спортинг Л
    12.3% (16)
    1:2 Марсель
    4.6% (6)
    2:2 Ничья
    3.8% (5)
    2:0 Спортинг Л
    3.8% (5)
    3:1 Спортинг Л
    2.3% (3)
    1:3 Марсель
    1.5% (2)
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    Спортинг Л
    Марсель
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