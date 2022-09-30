Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Хорошую попытку сделал Ахмаду Бамба Дьенг. Удар в створ, но вратарь начеку

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Аззеддин Унахи нанес удар, но тот был заблокирован.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Аззеддин Унахи нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

46' Команда Марсель имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Пайе Димитри навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Каборе Исса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Клосс Жонатан из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Абдалла Сима пробует нанести удар издали, но Пау Лопес держит все под контролем

41' Хорошую попытку сделал Буфаль Софьян . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Фофана Яхья взял и забрал мяч на выходе

40' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Эну Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Удар от ворот произведет Анже

40' Гендузи Маттео создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Гендузи Маттео из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Буфаль Софьян пробует нанести удар издали, но Пау Лопес держит все под контролем

37' Менди Батиста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Жерсон Сантос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Фантастический гол, где все сам сделал Клосс Жонатан

36' Команда Марсель забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

35' Г О О О О Л - Клосс Жонатан забивает с левой ноги!

35' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Удар от ворот произведет Марсель

34' Эну Адриен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Думбия Сулейман создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Думбия Сулейман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Матч возобновлен

33' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

31' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Фофана Яхья взял и забрал мяч на выходе

30' Клосс Жонатан из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Верету Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Лопес Пау взял и забрал мяч на выходе

29' Верету Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' МБемба Шансель выиграл воздушное противоборство у Аззеддин Унахи.

27' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Удар от ворот произведет Анже

26' Гендузи Маттео не смог попасть в створ ударом издали

24' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Фофана Яхья взял и забрал мяч на выходе

23' Каборе Исса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

22' Бенталеб Набиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Удар от ворот произведет Марсель

18' ШТАНГА! Так было близко к голу - Бенталеб Набиль нанес удар в каркас ворот!

18' Удар от ворот произведет Анже

16' Жерсон Сантос пробует нанести удар издали, но Yahia Fofana держит все под контролем

16' Хорошую попытку сделал Буфаль Софьян . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Абдалла Сима создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Бенталеб Набиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Удар от ворот произведет Анже

14' Клосс Жонатан из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Абдалла Сима из команды Анже в офсайде

12' Бенталеб Набиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Удар от ворот произведет Марсель

10' Клосс Жонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Марсель

10' Валери Ян из команды Анже наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

9' Клосс Жонатан выиграл воздушное противоборство у Абдалла Сима.

9' Бенталеб Набиль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Валери Ян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Балерди Леонардо выиграл воздушное противоборство у Абдалла Сима.

4' Удар от ворот произведет Анже

4' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Думбия Сулейман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Марсель начинает с центра поля