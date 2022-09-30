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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Амель Йоан
Анже
0:3
Конец матча
Марсель
0'
0:1
35' Гол
Клосс Жонатан
0:2
50' Гол
Суарес Луис
0:3
59' Гол
Жерсон Сантос
90'+3

Ход матча

35'
0:1
Клосс Жонатан
(Суарес Луис III)
50'
0:2
Суарес Луис
(Клосс Жонатан)
59'
0:3
Жерсон Сантос
(Клосс Жонатан)
67'
Салама Амин
Сима Абдалла
 
67'
 
Ронжье Валентин
Пайе Димитри
67'
 
Арит Амин
Жерсон Сантос
75'
Амаду Ибраим
Эну Адриен
 
75'
Тиуб Сада
Унаи Аззедин
 
75'
 
Туре Сулейман
Балерди Леонардо
75'
Абделли Химад
Менди Батиста
 
76'
 
Юндер Дженгиз
Клосс Жонатан
84'
 
Бамба Дьенг
Суарес Луис
85'
Капель Пьеррик
Буфаль Софьян
 

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 9 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Анже 1.8% (2)
X 11.4% (13)
Марсель 86.8% (99)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Фофана
Яхья
94
Валери
Ян
22
Унтонджи
Седрик
5
Блажич
Миха
3
Думбия
Сулейман
8
Унаи
Аззедин
6
Бенталеб
Набиль
2
Менди
Батиста
7
Буфаль
Софьян
19
Сима
Абдалла
23
Эну
Адриен
16
Лопес
Пау
99
МБемба
Шансель
5
Балерди
Леонардо
4
Жиго
Самуэль
29
Каборе
Исса
7
Клосс
Жонатан
27
Верету
Жордан
6
Гендузи
Маттео
8
Жерсон
Сантос
10
Пайе
Димитри
11
Суарес
Луис
III
Анже
4-4-2
Марсель
3-4-2-1

История личных встреч

Анже
Марсель

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

14 матчей

14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
5:2
Л1
0:0
Л1
3:2
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
0:2
Л1
2:2
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буфаль Софьян 3 (2) 0.33
Эну Адриен 2 0.22
Дьони Лои 2 0.22
Салама Амин 1 0.11
Бенталеб Набиль 1 0.11
Тиуб Сада 0 0
Таиби Ванисс 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санчес Алексис 4 0.44
Суарес Луис III 3 0.33
Тавареш Нуну 3 0.33
Жерсон Сантос 2 0.22
Клосс Жонатан 1 0.11
Гендузи Маттео 1 0.11
МБемба Шансель 1 0.11
Гуйе Пап 1 0.11
Жиго Самуэль 1 0.11
Пайе Димитри 0 0
Бакамбу Седрик 0 0
Верету Жордан 0 0
Колашинац Сеад 0 0
Юндер Дженгиз 0 0
Балерди Леонардо 0 0

Карточки

Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 3 1
Буфаль Софьян 2 1
Шабанович Халид 1 1
Унтонджи Седрик 2 0
Тиуб Сада 2 0
Бамба Абдулайе 1 0
Капель Пьеррик 1 0
Думбия Сулейман 1 0
Дьони Лои 1 0
Фофана Яхья 1 0
Таиби Ванисс 1 0
Унаи Аззедин 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиго Самуэль 3 1
Игорь Тудор 4 0
Ронжье Валентин 3 0
Тавареш Нуну 3 0
Балерди Леонардо 2 0
Верету Жордан 1 0
Милик Аркадиуш 1 0
Гуйе Пап 1 0
Лопес Пау 1 0
Эрик-Бертран Байи 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Арит Амин 1 0
Гендузи Маттео 1 0
Суарес Луис III 1 0
Туре Сулейман 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
9
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
20%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

11
1
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
100%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
20%
3
33%
61-75
1
20%
1
11%
76-90

Пропущено

9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
22%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
3
60%
76-90

Забито

10
18
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 7
3 Не забивали 0
2
20%
2
11%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
1
10%
5
28%
31-45
1
10%
4
22%
46-60
4
40%
3
17%
61-75
1
10%
2
11%
76-90

Пропущено

20
6
10 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
4
20%
2
33%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
25%
0
0%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
4
20%
1
17%
61-75
3
15%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Анже
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ницца - Анже 0:1 Анже - Монпелье 2:1 Лион - Анже 5:0 Анже - Реймс 2:4
Труа - Анже 3:1 Анже - Брест 1:3 Осер - Анже 2:2 Анже - Нант 0:0 Анже - Специя 2:2 Севилья - Анже 6:0 Анже - Сент-Этьен 4:1 Динамо-Брест - Анже 2:0 Анже - Лаваль 0:0 Анже - Шоле 2:1 Анже - Ньор 2:1 Анже - Монпелье 2:0 Мец - Анже 1:0 Анже - Бордо 4:1 Монако - Анже 2:0 Клермон - Анже 2:2
Марсель
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Марсель - Ренн 1:1 Марсель - Айнтрахт Фр 0:1 Марсель - Лилль 2:1 Тоттенхэм - Марсель 2:0
Осер - Марсель 0:2 Марсель - Клермон 1:0 Ницца - Марсель 0:3 Марсель - Нант 2:1 Брест - Марсель 1:1 Марсель - Реймс 4:1 Марсель - Милан 0:2 Бетис - Марсель 1:1 Мидлсбро - Марсель 2:0 Марсель - Норвич 0:3 Марсель - Мариньян 4:1 Марсель - Страсбург 4:0 Ренн - Марсель 2:0 Лорьян - Марсель 0:3 Марсель - Фейеноорд 0:0 Марсель - Лион 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 9 7 2 0 19 - 5 23
2. ПСЖ Заявка 8 7 1 0 26 - 4 22
3. Лорьян Заявка 8 6 1 1 17 - 12 19
4. Ланс Заявка 8 5 3 0 16 - 7 18
5. Монако Заявка 8 4 2 2 13 - 12 14
6. Лион Заявка 8 4 1 3 16 - 10 13
7. Лилль Заявка 8 4 1 3 16 - 16 13
8. Ренн Заявка 8 3 3 2 14 - 8 12
9. Монпелье Заявка 8 4 0 4 19 - 15 12
10. Труа Заявка 8 3 1 4 14 - 16 10
11. Клермон Заявка 8 3 1 4 9 - 13 10
12. Ницца Заявка 8 2 2 4 5 - 9 8
13. Тулуза Заявка 8 2 2 4 9 - 13 8
14. Анже Заявка 9 2 2 5 9 - 21 8
15. Нант Заявка 8 1 4 3 8 - 11 7
16. Осер Заявка 8 2 1 5 8 - 19 7
17. Реймс Заявка 8 1 3 4 10 - 17 6
18. Страсбург Заявка 8 0 5 3 6 - 9 5
19. Брест Заявка 8 1 2 5 8 - 18 5
20. Аяччо Заявка 8 1 1 6 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
2. Лион Заявка 5 4 0 1 13 - 4 12
3. Ланс Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
4. Ренн Заявка 4 3 0 1 10 - 3 9
5. Лорьян Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
6. Монпелье Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
7. ПСЖ Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
8. Лилль Заявка 4 2 0 2 8 - 11 6
9. Клермон Заявка 4 2 0 2 4 - 8 6
10. Нант Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
11. Тулуза Заявка 4 1 2 1 4 - 6 5
12. Труа Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
13. Осер Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
14. Монако Заявка 4 1 1 2 6 - 10 4
15. Анже Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
16. Страсбург Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17. Реймс Заявка 4 0 2 2 4 - 9 2
18. Брест Заявка 4 0 2 2 2 - 10 2
19. Аяччо Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
20. Ницца Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 5 0 0 19 - 1 15
2. Марсель Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
3. Монако Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Лорьян Заявка 5 3 1 1 9 - 8 10
5. Ницца Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Лилль Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
7. Ланс Заявка 4 1 3 0 5 - 2 6
8. Труа Заявка 5 2 0 3 10 - 11 6
9. Клермон Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
10. Реймс Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Анже Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
12. Монпелье Заявка 3 1 0 2 10 - 7 3
13. Брест Заявка 4 1 0 3 6 - 8 3
14. Тулуза Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
15. Ренн Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
16. Аяччо Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
17. Осер Заявка 4 1 0 3 4 - 12 3
18. Нант Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
19. Страсбург Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
20. Лион Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
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Топ бомбардиров
ПСЖ Неймар 10 (7)
ПСЖ Мбаппе Килиан 7
Лорьян Моффи Теремас 7
Ланс Сотока Флориан 5 (2)
Труа Бальде Мама 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 2
Марсель Жиго Самуэль 1 3
Анже Менди Батиста 1 3
Марсель Игорь Тудор 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 92'
    Марсель заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    92'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 92'
    Клосс Жонатан из команды Марсель сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 92'
    Контроль мяча: Анже: 44%, Марсель: 56%.
  • 92'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 92'
    МБемба Шансель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Анже контролирует мяч.
  • Угловой
    91'
    Юндер Дженгиз из команды Марсель разыграл угловой с левого угла.
  • 91'
    Валери Ян успешно блокирует удар.
  • 91'
    Юндер Дженгиз нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 91'
    Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 90'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 90'
    Хорошую попытку сделал Ахмаду Бамба Дьенг. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 90'
    Арит Амин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 90'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 90'
      Контроль мяча: Анже: 44%, Марсель: 56%.
    • Фол, нарушение
      89'
      Ахмаду Бамба Дьенг задерживает мяч рукой
    • 88'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 88'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 88'
      Думбия Сулейман выиграл воздушное противоборство у Каборе Исса.
    • 88'
      Анже контролирует мяч.
    • 87'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 87'
      Матч возобновлен
    • 86'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Первый тайм
    • 46'
      Команда Марсель имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 45'
      Думбия Сулейман из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      45'
      Пайе Димитри навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 45'
      Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 45'
      Контроль мяча: Анже: 41%, Марсель: 59%.
    • 45'
      Думбия Сулейман выиграл воздушное противоборство у Каборе Исса.
    • 44'
      Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 44'
      Каборе Исса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Анже начинает контратаку
    • 43'
      Клосс Жонатан из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 43'
      Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      43'
      Судья сигнализирует, что Бенталеб Набиль из команды Анже поставил подножку. Пострадал Жерсон Сантос
    • 42'
      Абдалла Сима пробует нанести удар издали, но Пау Лопес держит все под контролем
    • 42'
      Анже пытается что-то создать.
    • 41'
      Менди Батиста из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Марсель контролирует мяч.
    • 41'
      Хорошую попытку сделал Буфаль Софьян. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 41'
      Анже пытается что-то создать.
    • 41'
      Фофана Яхья взял и забрал мяч на выходе
    • 40'
      Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 40'
      Эну Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 40'
      Контроль мяча: Анже: 42%, Марсель: 58%.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 40'
      Шанс! Суарес Луис III из команды Марсель пробил головой, но мимо
    • 40'
      Гендузи Маттео создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 39'
      Гендузи Маттео из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 39'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 39'
      Анже контролирует мяч.
    • 38'
      Анже контролирует мяч.
    • 37'
      Буфаль Софьян пробует нанести удар издали, но Пау Лопес держит все под контролем
    • 37'
      Анже пытается что-то создать.
    • 37'
      Менди Батиста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Жерсон Сантос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Фантастический гол, где все сам сделал Клосс Жонатан!
    • 36'
      Команда Марсель забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 35'
      Суарес Луис III сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      35'
      Г О О О О Л - Клосс Жонатан забивает с левой ноги!
    • 35'
      Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Марсель
    • 35'
      Контроль мяча: Анже: 41%, Марсель: 59%.
    • 34'
      Эну Адриен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 34'
      Думбия Сулейман создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 34'
      Думбия Сулейман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Каборе Исса ошибается в защите.
    • Фол, нарушение
      34'
      Суарес Луис III из команды Марсель заходит слишком далеко, он валит Бенталеб Набиль.
    • Фол, нарушение
      33'
      Буфаль Софьян нарушает правила. Жерсон Сантос пострадал
    • 33'
      Марсель контролирует мяч.
    • 33'
      Матч возобновлен
    • 33'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • Фол, нарушение
      32'
      Бенталеб Набиль из команды Анже толкнул локтем оппонента. Это Суарес Луис III заработал фол
    • 31'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 31'
      Анже контролирует мяч.
    • 31'
      Фофана Яхья взял и забрал мяч на выходе
    • 30'
      Клосс Жонатан из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 30'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 30'
      Верету Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Контроль мяча: Анже: 40%, Марсель: 60%.
    • 30'
      Лопес Пау взял и забрал мяч на выходе
    • 29'
      Лопес Пау из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Верету Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Угловой
      29'
      Буфаль Софьян из команды Анже разыграл угловой с левого угла.
    • 28'
      Анже пытается что-то создать.
    • 28'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 28'
      МБемба Шансель выиграл воздушное противоборство у Аззеддин Унахи.
    • 28'
      Анже контролирует мяч.
    • 27'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 27'
      Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 27'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 26'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 26'
      Гендузи Маттео не смог попасть в створ ударом издали
    • 25'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Анже: 37%, Марсель: 63%.
    • 24'
      Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 24'
      Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 24'
      Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 24'
      Фофана Яхья взял и забрал мяч на выходе
    • 23'
      Фофана Яхья из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 23'
      Каборе Исса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Анже пытается что-то создать.
    • 23'
      Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
    • 22'
      Бенталеб Набиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 22'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 22'
      Анже контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      21'
      Жиго Самуэль из команды Марсель опасно и грубо сыграл. Эну Адриен пострадал.
    • 21'
      Думбия Сулейман из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Анже: 34%, Марсель: 66%.
    • 20'
      Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      19'
      Судья сигнализирует, что Валери Ян из команды Анже поставил подножку. Пострадал Клосс Жонатан
    • 19'
      Удар от ворот произведет Марсель
    • 18'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Бенталеб Набиль нанес удар в каркас ворот!
    • 18'
      Верету Жордан ошибается в защите.
    • 18'
      Марсель контролирует мяч.
    • 18'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 17'
      Суарес Луис III из команды Марсель наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 17'
      Марсель контролирует мяч.
    • 17'
      Анже пытается что-то создать.
    • 16'
      Жерсон Сантос пробует нанести удар издали, но Yahia Fofana держит все под контролем
    • 16'
      Марсель начинает контратаку
    • 16'
      Хорошую попытку сделал Буфаль Софьян. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 15'
      Контроль мяча: Анже: 35%, Марсель: 65%.
    • 15'
      Абдалла Сима создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 15'
      Анже пытается что-то создать.
    • 15'
      Бенталеб Набиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Бенталеб Набиль выиграл воздушное противоборство у Жерсон Сантос.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 14'
      Клосс Жонатан из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 14'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 14'
      Марсель контролирует мяч.
    • 13'
      Анже контролирует мяч.
    • 13'
      Унтонджи Седрик из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      13'
      Жерсон Сантос из команды Марсель разыграл угловой с правого угла.
    • Офсайд
      12'
      Абдалла Сима из команды Анже в офсайде
    • 12'
      Бенталеб Набиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Удар от ворот произведет Марсель
    • Фол, нарушение
      10'
      Верету Жордан из команды Марсель заходит слишком далеко, он валит Аззеддин Унахи.
    • 10'
      Клосс Жонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 10'
      Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 10'
      Удар от ворот произведет Марсель
    • 10'
      Контроль мяча: Анже: 32%, Марсель: 68%.
    • 10'
      Валери Ян из команды Анже наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 9'
      Клосс Жонатан выиграл воздушное противоборство у Абдалла Сима.
    • 9'
      Клосс Жонатан из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      9'
      Бенталеб Набиль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 9'
      Каборе Исса из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 8'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 8'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 7'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 7'
      Клосс Жонатан из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      6'
      Судья сигнализирует, что Балерди Леонардо из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Эну Адриен
    • 6'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 6'
      Валери Ян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      5'
      Судья сигнализирует, что Думбия Сулейман из команды Анже поставил подножку. Пострадал Каборе Исса
    • 5'
      Балерди Леонардо выиграл воздушное противоборство у Абдалла Сима.
    • 5'
      Контроль мяча: Анже: 45%, Марсель: 55%.
    • 4'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 4'
      Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 4'
      Марсель контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      4'
      Буфаль Софьян нарушает правила. Верету Жордан пострадал
    • 3'
      Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 2'
      Марсель пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      2'
      Суарес Луис III наказан за толчок Блажич Миха
    • 1'
      Думбия Сулейман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Марсель начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Анже 1.8% (2)
    X 11.4% (13)
    Марсель 86.8% (99)
    -1
    матч окончится ничьей, со счетом 2:2
    да
    Arii #
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    Прогнозы на матч Анже 0:3 Марсель

    Исход игры
    Анже
    1.8% (2)
    Ничья
    11.4% (13)
    Марсель
    86.8% (99)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.46% (66)
    Меньше
    40.54% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    68.47% (76)
    Нет
    31.53% (35)
    Популярный счёт
    1:2 Марсель
    47.4% (54)
    0:1 Марсель
    18.4% (21)
    1:1 Ничья
    10.5% (12)
    0:2 Марсель
    9.6% (11)
    1:3 Марсель
    7% (8)
    0:3 Марсель
    1.8% (2)
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