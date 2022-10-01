Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Ренн имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Террье Мартен и попал в перекладину!

46' Гуйри Амин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Диалло Хабиб бьет ударом через себя, но Стив Манданда блокирует удар!

44' Прчич Саньин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Ле Маршан Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Прчич Саньин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Родон Джо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

39' Команда Ренн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

38' Адриен Трюффер сделал результативную передачу.

38' Г О О О О Л - Мюинга Арно забивает с левой ноги!

38' Адриен Трюффер из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Удар от ворот произведет Ренн

34' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Дагба Колин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Буриго Бенжамен пробил со штрафного прямо в стенку

32' Матч возобновлен

30' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

29' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

28' Буриго Бенжамен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Удар от ворот произведет Ренн

27' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Родон Джо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

26' Джику Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Прчич Саньин пробует нанести удар издали, но Стив Манданда держит все под контролем

21' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Страсбург отменен из-за положения "вне игры".

19' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

18' Беллегард Жан-Рикнер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

18' Теате Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Прчич Саньин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Сиссоко Ибраима наказан за толчок Адриен Трюффер

15' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Теате Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Джику Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Адриен Трюффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Адриен Трюффер из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Хорошую попытку сделал Террье Мартен . Удар в створ, но вратарь начеку

8' Гуйри Амин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Гуйри Амин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Беллегард Жан-Рикнер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Террье Мартен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Гуйри Амин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Прчич Саньин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Дагба Колин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Буриго Бенжамен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Тэт Флавьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Страсбург

2' Траоре Амари не смог попасть в створ ударом издали

2' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Лесли Угочукву выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Льенар Димитри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Ренн начинает с центра поля