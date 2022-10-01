да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диалло Хабиб
|3
|0.33
|Гамейро Кевин
|1
|0.11
|Джику Александр
|1
|0.11
|Ажорк Людовик
|1 (1)
|0.11
|Томассон Адриен
|0
|0
|Прчич Саньин
|0
|0
|Делен Тома
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Террье Мартен
|4
|0.44
|Лаборд Гаэтан
|2
|0.22
|Мюинга Арно
|1
|0.11
|Тэт Флавьен
|1
|0.11
|Сантамария Батист
|1
|0.11
|Родон Джо
|1
|0.11
|Гуйри Амин
|1
|0.11
|Сулемана Камалдин
|1
|0.11
|Теате Артур
|1
|0.11
|Аблин Маттис
|1
|0.11
|Дуэ Дезире
|1
|0.11
|Трюффер Адриен
|0
|0
|Манданда Стив
|0
|0
|Буриго Бенжамен
|0
|0
|Траоре Амари
|0
|0
|Майер Ловро
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Маршан Максим
|2
|1
|Жюльен Стефан
|2
|1
|Ньямси Жерзино
|1
|1
|Джику Александр
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0
|Прчич Саньин
|0
|1
|Селс Матц
|1
|0
|Томассон Адриен
|1
|0
|Аолу Жан-Эде
|1
|0
|Ажорк Людовик
|1
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|1
|0
|Делен Тома
|1
|0
|Дукуре Исмаэль
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуэ Дезире
|3
|0
|Сален Ромен
|1
|1
|Сантамария Батист
|2
|0
|Траоре Амари
|2
|0
|Родон Джо
|2
|0
|Теате Артур
|2
|0
|Угочукву Лесли
|0
|1
|Манданда Стив
|1
|0
|Тэт Флавьен
|1
|0
|Мелинг Биргер
|1
|0
|Гуйри Амин
|1
|0
|Баде Луак
|1
|0
|Сулемана Камалдин
|1
|0
|Трюффер Адриен
|1
|0
|Ассиньон Лоренс
|1
|0
|Bruno Genesio
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|19 - 5
|23
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|26 - 4
|22
|3.
|Лорьян
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 12
|19
|4.
|Ланс
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|16 - 7
|18
|5.
|Ренн
|3:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 8
|15
|6.
|Монако
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 12
|14
|7.
|Лион
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 10
|13
|8.
|Лилль
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 16
|13
|9.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|19 - 15
|12
|10.
|Труа
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|14 - 16
|10
|11.
|Клермон
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 13
|10
|12.
|Ницца
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 9
|8
|13.
|Тулуза
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|14.
|Анже
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 21
|8
|15.
|Нант
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|16.
|Осер
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 19
|7
|17.
|Реймс
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 17
|6
|18.
|Страсбург
|0:3 Заявка
|9
|0
|5
|4
|6 - 12
|5
|19.
|Брест
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 18
|5
|20.
|Аяччо
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|2.
|Лион
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|3.
|Ланс
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|4.
|Ренн
|3:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|5.
|Лорьян
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|6.
|Монпелье
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|7.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|8.
|Лилль
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 11
|6
|9.
|Клермон
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 8
|6
|10.
|Нант
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|Тулуза
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|12.
|Труа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|13.
|Осер
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|14.
|Монако
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|15.
|Анже
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|16.
|Страсбург
|0:3 Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|17.
|Реймс
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|18.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 10
|2
|19.
|Аяччо
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|20.
|Ницца
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|19 - 1
|15
|2.
|Марсель
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|3.
|Монако
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Лорьян
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 8
|10
|5.
|Ницца
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Лилль
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|Ланс
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|8.
|Ренн
|3:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|9.
|Труа
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 11
|6
|10.
|Клермон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|12.
|Анже
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|13.
|Монпелье
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|10 - 7
|3
|14.
|Брест
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|15.
|Тулуза
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|16.
|Аяччо
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|17.
|Осер
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 12
|3
|18.
|Нант
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|19.
|Страсбург
|0:3 Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|20.
|Лион
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|ПСЖ
|Неймар
|10 (7)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7
|Лорьян
|Моффи Теремас
|7
|Ланс
|Сотока Флориан
|5 (2)
|Труа
|Бальде Мама
|5 (2)
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 2
|Марсель
|Жиго Самуэль
|1 3
|Анже
|Менди Батиста
|1 3
|Марсель
|Игорь Тудор
|4