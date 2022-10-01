Тур: 9. Стадион: де ла Мейно. Главный судья: Ваттеллье Эрик
0'
18' Undefined phrase: football_event_Гамейро Кевин
28' Красная карточкаНьямси Жерзино
0:1
38' ГолМюинга Арно
0:2
49' ГолТеррье Мартен
0:3
61' ГолГуйри Амин
71' Желтая карточкаТраоре Амари
1:3
72' ПенальтиДиалло Хабиб
90' Желтая карточкаМайер Ловро
90'+5
Ход матча
18'
28'
38'
0:1
49'
0:2
61'
0:3
71'
72'
1:3
90'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
5 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 7
-
1 Угловые 5
-
3 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
14
Прчич
Саньин
20
Диалло
Хабиб
27
Траоре
Амари
20
Тэт
Флавьен
19
Гуйри
Амин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Диалло ХабибНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Диарра ХабибПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Жан ДэниНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гуйри АминНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Дуэ ГелаЗащитник
- Защитник
-
21 Майер ЛовроПолузащитник
-
11 Докю ЖеремиПолузащитник
-
28 Аблин МаттисНападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Страсбург
Ренн
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
11 матчей
36.4%
9.1%
54.5%
4 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диалло Хабиб
|4 (1)
|0.44
|Гамейро Кевин
|1
|0.11
|Джику Александр
|1
|0.11
|Ажорк Людовик
|1 (1)
|0.11
|Томассон Адриен
|0
|0
|Прчич Саньин
|0
|0
|Делен Тома
|0
|0
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Террье Мартен
|4
|0.44
|Лаборд Гаэтан
|2
|0.22
|Гуйри Амин
|2
|0.22
|Мюинга Арно
|1
|0.11
|Тэт Флавьен
|1
|0.11
|Сантамария Батист
|1
|0.11
|Родон Джо
|1
|0.11
|Сулемана Камалдин
|1
|0.11
|Теате Артур
|1
|0.11
|Аблин Маттис
|1
|0.11
|Дуэ Дезире
|1
|0.11
|Трюффер Адриен
|0
|0
|Манданда Стив
|0
|0
|Буриго Бенжамен
|0
|0
|Траоре Амари
|0
|0
|Майер Ловро
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
Карточки
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Маршан Максим
|2
|1
|Жюльен Стефан
|2
|1
|Ньямси Жерзино
|1
|1
|Джику Александр
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0
|Прчич Саньин
|0
|1
|Селс Матц
|1
|0
|Томассон Адриен
|1
|0
|Аолу Жан-Эде
|1
|0
|Ажорк Людовик
|1
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|1
|0
|Делен Тома
|1
|0
|Дукуре Исмаэль
|1
|0
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Траоре Амари
|3
|0
|Дуэ Дезире
|3
|0
|Сален Ромен
|1
|1
|Сантамария Батист
|2
|0
|Родон Джо
|2
|0
|Теате Артур
|2
|0
|Угочукву Лесли
|0
|1
|Манданда Стив
|1
|0
|Тэт Флавьен
|1
|0
|Мелинг Биргер
|1
|0
|Майер Ловро
|1
|0
|Гуйри Амин
|1
|0
|Баде Луак
|1
|0
|Сулемана Камалдин
|1
|0
|Трюффер Адриен
|1
|0
|Ассиньон Лоренс
|1
|0
|Bruno Genesio
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
7
7
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
1
14%
4
57%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
3
11
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
33%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
33%
4
36%
76-90
Пропущено
5
2
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
7
17
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
0
0%
1
6%
1-15
2
29%
1
6%
16-30
1
14%
1
6%
31-45
1
14%
5
29%
29%
46-60
2
29%
4
24%
61-75
1
14%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
12
9
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
8%
1
11%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
3
33%
46-60
1
8%
4
44%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Страсбург
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Монпелье - Страсбург 2:1 Страсбург - Клермон 0:0 Брест - Страсбург 1:1 Страсбург - Нант 1:1
Осер - Страсбург 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Ницца - Страсбург 1:1 Страсбург - Монако 1:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Страсбург - Кальяри 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3 Брентфорд - Страсбург 2:2 Шарлеруа - Страсбург 1:2 Сьон - Страсбург 1:2 Марсель - Страсбург 4:0 Страсбург - Клермон 1:0 Брест - Страсбург 0:1 Страсбург - ПСЖ 3:3 Лилль - Страсбург 1:0 Страсбург - Ренн 2:1
Ренн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Марсель - Ренн 1:1 Ренн - Фенербахче 2:2 Ренн - Осер 5:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2
Труа - Ренн 1:1 Ренн - Брест 3:1 Ланс - Ренн 2:1 Ренн - Аяччо 2:1 Монако - Ренн 1:1 Ренн - Лорьян 0:1 Ренн - Астон Вилла 1:2 Нант - Ренн 0:1 Аугсбург - Ренн 2:3 Кан - Ренн 1:2 Фрайбург - Ренн 1:0 Лилль - Ренн 2:2 Ренн - Марсель 2:0 Нант - Ренн 2:1 Ренн - Сент-Этьен 2:0 Ренн - Лорьян 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|19 - 5
|23
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|26 - 4
|22
|3.
|Лорьян
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 12
|19
|4.
|Ланс
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|16 - 7
|18
|5.
|Ренн
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 9
|15
|6.
|Монако
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 12
|14
|7.
|Лион
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 10
|13
|8.
|Лилль
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 16
|13
|9.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|19 - 15
|12
|10.
|Труа
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|14 - 16
|10
|11.
|Клермон
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 13
|10
|12.
|Ницца
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 9
|8
|13.
|Тулуза
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|14.
|Анже
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 21
|8
|15.
|Нант
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|16.
|Осер
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 19
|7
|17.
|Реймс
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 17
|6
|18.
|Страсбург
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|7 - 12
|5
|19.
|Брест
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 18
|5
|20.
|Аяччо
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|2.
|Лион
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|3.
|Ланс
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|4.
|Ренн
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|5.
|Лорьян
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|6.
|Монпелье
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|7.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|8.
|Лилль
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 11
|6
|9.
|Клермон
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 8
|6
|10.
|Нант
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|Тулуза
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|12.
|Труа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|13.
|Осер
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|14.
|Монако
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|15.
|Анже
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|16.
|Страсбург
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|17.
|Реймс
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|18.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 10
|2
|19.
|Аяччо
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|20.
|Ницца
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|19 - 1
|15
|2.
|Марсель
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|3.
|Монако
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Лорьян
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 8
|10
|5.
|Ницца
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Лилль
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|Ланс
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|8.
|Ренн
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|9.
|Труа
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 11
|6
|10.
|Клермон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|12.
|Анже
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|13.
|Монпелье
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|10 - 7
|3
|14.
|Брест
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|15.
|Тулуза
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|16.
|Аяччо
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|17.
|Осер
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 12
|3
|18.
|Нант
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|19.
|Страсбург
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|20.
|Лион
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
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|ПСЖ
|Неймар
|10 (7)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7
|Лорьян
|Моффи Теремас
|7
|Ланс
|Сотока Флориан
|5 (2)
|Труа
|Бальде Мама
|5 (2)
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 2
|Марсель
|Жиго Самуэль
|1 3
|Анже
|Менди Батиста
|1 3
|Марсель
|Игорь Тудор
|4
Прогнозы на матч Страсбург 1:3 Ренн
Исход игры
Страсбург
17.9% (21)
Ничья
34.2% (40)
Ренн
47.9% (56)
Тотал 2.5
Больше
46.96% (54)
Меньше
53.04% (61)
Обе команды забьют
Да
77.39% (89)
Нет
22.61% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.9% (35)
1:2 Ренн
27.4% (32)
0:1 Ренн
13.7% (16)
2:1 Страсбург
13.7% (16)
0:2 Ренн
3.4% (4)
1:0 Страсбург
2.6% (3)
2:2 Ничья
2.6% (3)
1:3 Ренн
1.7% (2)
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