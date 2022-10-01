  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Ваттеллье Эрик
Страсбург
1:3
Конец матча
Ренн
0'
18' Undefined phrase: football_event_
Гамейро Кевин
28' Красная карточка
Ньямси Жерзино
0:1
38' Гол
Мюинга Арно
0:2
49' Гол
Террье Мартен
0:3
61' Гол
Гуйри Амин
71' Желтая карточка
Траоре Амари
1:3
72' Пенальти
Диалло Хабиб
90' Желтая карточка
Майер Ловро
90'+5

Ход матча

18'
Гамейро Кевин
 
28'
Ньямси Жерзино
 
38'
0:1
Мюинга Арно
(Трюффер Адриен)
46'
Диарра Хабиб
Сиссоко Ибраима
 
49'
0:2
Террье Мартен
61'
0:3
Гуйри Амин
(Мюинга Арно)
62'
 
Майер Ловро
Мюинга Арно
63'
Перрен Люка
Прчич Саньин
 
63'
Фила Карол
Дагба Колин
 
64'
Делен Тома
Льенар Димитри
 
71'
 
Траоре Амари
72'
Диалло Хабиб
1:3
73'
 
Докю Жереми
Буриго Бенжамен
74'
 
Мелинг Биргер
Трюффер Адриен
76'
Кандил Нордин
Гамейро Кевин
 
82'
 
Ассиньон Лоренс
Террье Мартен
82'
 
Аблин Маттис
Гуйри Амин
90'
 
Майер Ловро

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 7
  • 1 Угловые 5
  • 3 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Страсбург 17.9% (21)
X 34.2% (40)
Ренн 47.9% (56)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Селс
Матц
24
Джику
Александр
22
Ньямси
Жерзино
23
Ле
Маршан
Максим
2
Дагба
Колин
11
Льенар
Димитри
27
Сиссоко
Ибраима
14
Прчич
Саньин
17
Беллегард
Жан-Рикнер
9
Гамейро
Кевин
20
Диалло
Хабиб
30
Манданда
Стив
27
Траоре
Амари
2
Родон
Джо
5
Теате
Артур
3
Трюффер
Адриен
14
Буриго
Бенжамен
20
Тэт
Флавьен
6
Угочукву
Лесли
7
Террье
Мартен
19
Гуйри
Амин
9
Мюинга
Арно
Страсбург
5-3-2
Ренн
4-4-2

История личных встреч

Страсбург
Ренн

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

11 матчей

36.4%
9.1%
54.5%
4 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
0:2
Л1
1:4
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
3:0
Л1
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диалло Хабиб 4 (1) 0.44
Гамейро Кевин 1 0.11
Джику Александр 1 0.11
Ажорк Людовик 1 (1) 0.11
Томассон Адриен 0 0
Прчич Саньин 0 0
Делен Тома 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Террье Мартен 4 0.44
Лаборд Гаэтан 2 0.22
Гуйри Амин 2 0.22
Мюинга Арно 1 0.11
Тэт Флавьен 1 0.11
Сантамария Батист 1 0.11
Родон Джо 1 0.11
Сулемана Камалдин 1 0.11
Теате Артур 1 0.11
Аблин Маттис 1 0.11
Дуэ Дезире 1 0.11
Трюффер Адриен 0 0
Манданда Стив 0 0
Буриго Бенжамен 0 0
Траоре Амари 0 0
Майер Ловро 0 0
Баде Луак 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Маршан Максим 2 1
Жюльен Стефан 2 1
Ньямси Жерзино 1 1
Джику Александр 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Прчич Саньин 0 1
Селс Матц 1 0
Томассон Адриен 1 0
Аолу Жан-Эде 1 0
Ажорк Людовик 1 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 1 0
Делен Тома 1 0
Дукуре Исмаэль 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траоре Амари 3 0
Дуэ Дезире 3 0
Сален Ромен 1 1
Сантамария Батист 2 0
Родон Джо 2 0
Теате Артур 2 0
Угочукву Лесли 0 1
Манданда Стив 1 0
Тэт Флавьен 1 0
Мелинг Биргер 1 0
Майер Ловро 1 0
Гуйри Амин 1 0
Баде Луак 1 0
Сулемана Камалдин 1 0
Трюффер Адриен 1 0
Ассиньон Лоренс 1 0
Bruno Genesio 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
1
14%
4
57%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

3
11
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
33%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
33%
4
36%
76-90

Пропущено

5
2
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

7
17
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
0
0%
1
6%
1-15
2
29%
1
6%
16-30
1
14%
1
6%
31-45
1
14%
5
29%
29%
46-60
2
29%
4
24%
61-75
1
14%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

12
9
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
8%
1
11%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
3
33%
46-60
1
8%
4
44%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Монпелье - Страсбург 2:1 Страсбург - Клермон 0:0 Брест - Страсбург 1:1 Страсбург - Нант 1:1
Осер - Страсбург 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Ницца - Страсбург 1:1 Страсбург - Монако 1:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Страсбург - Кальяри 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3 Брентфорд - Страсбург 2:2 Шарлеруа - Страсбург 1:2 Сьон - Страсбург 1:2 Марсель - Страсбург 4:0 Страсбург - Клермон 1:0 Брест - Страсбург 0:1 Страсбург - ПСЖ 3:3 Лилль - Страсбург 1:0 Страсбург - Ренн 2:1
Ренн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Марсель - Ренн 1:1 Ренн - Фенербахче 2:2 Ренн - Осер 5:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2
Труа - Ренн 1:1 Ренн - Брест 3:1 Ланс - Ренн 2:1 Ренн - Аяччо 2:1 Монако - Ренн 1:1 Ренн - Лорьян 0:1 Ренн - Астон Вилла 1:2 Нант - Ренн 0:1 Аугсбург - Ренн 2:3 Кан - Ренн 1:2 Фрайбург - Ренн 1:0 Лилль - Ренн 2:2 Ренн - Марсель 2:0 Нант - Ренн 2:1 Ренн - Сент-Этьен 2:0 Ренн - Лорьян 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 9 7 2 0 19 - 5 23
2. ПСЖ Заявка 8 7 1 0 26 - 4 22
3. Лорьян Заявка 8 6 1 1 17 - 12 19
4. Ланс Заявка 8 5 3 0 16 - 7 18
5. Ренн Заявка 9 4 3 2 17 - 9 15
6. Монако Заявка 8 4 2 2 13 - 12 14
7. Лион Заявка 8 4 1 3 16 - 10 13
8. Лилль Заявка 8 4 1 3 16 - 16 13
9. Монпелье Заявка 8 4 0 4 19 - 15 12
10. Труа Заявка 8 3 1 4 14 - 16 10
11. Клермон Заявка 8 3 1 4 9 - 13 10
12. Ницца Заявка 8 2 2 4 5 - 9 8
13. Тулуза Заявка 8 2 2 4 9 - 13 8
14. Анже Заявка 9 2 2 5 9 - 21 8
15. Нант Заявка 8 1 4 3 8 - 11 7
16. Осер Заявка 8 2 1 5 8 - 19 7
17. Реймс Заявка 8 1 3 4 10 - 17 6
18. Страсбург Заявка 9 0 5 4 7 - 12 5
19. Брест Заявка 8 1 2 5 8 - 18 5
20. Аяччо Заявка 8 1 1 6 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
2. Лион Заявка 5 4 0 1 13 - 4 12
3. Ланс Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
4. Ренн Заявка 4 3 0 1 10 - 3 9
5. Лорьян Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
6. Монпелье Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
7. ПСЖ Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
8. Лилль Заявка 4 2 0 2 8 - 11 6
9. Клермон Заявка 4 2 0 2 4 - 8 6
10. Нант Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
11. Тулуза Заявка 4 1 2 1 4 - 6 5
12. Труа Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
13. Осер Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
14. Монако Заявка 4 1 1 2 6 - 10 4
15. Анже Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
16. Страсбург Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
17. Реймс Заявка 4 0 2 2 4 - 9 2
18. Брест Заявка 4 0 2 2 2 - 10 2
19. Аяччо Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
20. Ницца Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 5 0 0 19 - 1 15
2. Марсель Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
3. Монако Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Лорьян Заявка 5 3 1 1 9 - 8 10
5. Ницца Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Лилль Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
7. Ланс Заявка 4 1 3 0 5 - 2 6
8. Ренн Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
9. Труа Заявка 5 2 0 3 10 - 11 6
10. Клермон Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
11. Реймс Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
12. Анже Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
13. Монпелье Заявка 3 1 0 2 10 - 7 3
14. Брест Заявка 4 1 0 3 6 - 8 3
15. Тулуза Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
16. Аяччо Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
17. Осер Заявка 4 1 0 3 4 - 12 3
18. Нант Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
19. Страсбург Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
20. Лион Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Неймар 10 (7)
ПСЖ Мбаппе Килиан 7
Лорьян Моффи Теремас 7
Ланс Сотока Флориан 5 (2)
Труа Бальде Мама 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 2
Марсель Жиго Самуэль 1 3
Анже Менди Батиста 1 3
Марсель Игорь Тудор 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Ренн заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Страсбург: 39%, Ренн: 61%.
  • 94'
    Страсбург пытается что-то создать.
  • 94'
    Беллегард Жан-Рикнер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Страсбург контролирует мяч.
  • 93'
    Лесли Угочукву выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Диарра Хабиб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Ренн контролирует мяч.
  • Офсайд
    93'
    Аблин Маттис из команды Ренн в офсайде
  • 92'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 92'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Ренн контролирует мяч.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • Желтая карточка
    90'
    Майер Ловро - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Страсбург 17.9% (21)
    X 34.2% (40)
    Ренн 47.9% (56)
    -1
    матч окончится ничьей, со счетом 2:2
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Страсбург 1:3 Ренн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Страсбург 1:3 Ренн

    Исход игры
    Страсбург
    17.9% (21)
    Ничья
    34.2% (40)
    Ренн
    47.9% (56)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.96% (54)
    Меньше
    53.04% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    77.39% (89)
    Нет
    22.61% (26)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.9% (35)
    1:2 Ренн
    27.4% (32)
    0:1 Ренн
    13.7% (16)
    2:1 Страсбург
    13.7% (16)
    0:2 Ренн
    3.4% (4)
    1:0 Страсбург
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    1:3 Ренн
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     