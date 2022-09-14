да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чолак Антонио-Мирко
|3
|0.5
|Тильман Малик
|1
|0.17
|Тавернье Джеймс
|1 (1)
|0.17
|Лоуренс Том
|1
|0.17
|Арфилд Скотт
|0
|0
|Баришич Борна
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зелиньски Пётр
|2 (1)
|1
|Симеоне Джованни
|1
|0.5
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0.5
|Кварацхелия Хвича
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голдсон Коннор
|2
|0
|Лоуренс Том
|2
|0
|Баришич Борна
|2
|0
|Сэндс Джеймс
|2
|0
|Ван Бронкхорст Джованни
|1
|0
|Джек Райан
|1
|0
|Ландстрем Джон
|1
|0
|Кент Райан
|1
|0
|Дэвис Бен II
|1
|0
|Чолак Антонио-Мирко
|1
|0
|Тильман Малик
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ррахмани Амир
|1
|0
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5
|Динамо Загреб
|Оршич Мислав
|6
|Будё-Глимт
|Бонифасе Виктор
|8
|Карабах
|Кади
|4 (3)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|4 (2)
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|4
|Мальмё
|Кристиансен Андерс
|1 2
|Црвена Звезда
|Родич Милан
|1 2