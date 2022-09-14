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Лига чемпионов
2022-2023


Стадион:
Рейнджерс
0:0
Первый тайм: 18'
Наполи
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогнозы 133
Рейнджерс 7.5% (10)
X 12% (16)
Наполи 80.5% (107)
-1
выиграет Наполи, со счетом 1:3
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рейнджерс
Ничья
Наполи
4.10
3.75
4.00
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Макгрегор
Аллан
2
Тавернье
Джеймс
6
Голдсон
Коннор
19
Сэндс
Джеймс
31
Баришич
Борна
8
Джек
Райан
4
Ландстрем
Джон
37
Арфилд
Скотт
10
Дэвис
Стивен
14
Кент
Райан
20
Морелос
Альфредо
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
3
Ким
Мин-Чжэ
6
Руй
Мариу
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
20
Зелиньски
Пётр
21
Политано
Маттео
18
Симеоне
Джованни
77
Кварацхелия
Хвича
Рейнджерс
4-2-3-1
Наполи
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Рейнджерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чолак Антонио-Мирко 3 0.5
Тильман Малик 1 0.17
Тавернье Джеймс 1 (1) 0.17
Лоуренс Том 1 0.17
Арфилд Скотт 0 0
Баришич Борна 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зелиньски Пётр 2 (1) 1
Симеоне Джованни 1 0.5
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0.5
Кварацхелия Хвича 0 0

Карточки

Рейнджерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голдсон Коннор 2 0
Лоуренс Том 2 0
Баришич Борна 2 0
Сэндс Джеймс 2 0
Ван Бронкхорст Джованни 1 0
Джек Райан 1 0
Ландстрем Джон 1 0
Кент Райан 1 0
Дэвис Бен II 1 0
Чолак Антонио-Мирко 1 0
Тильман Малик 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ррахмани Амир 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
50%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

8
1
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рейнджерс
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Аякс - Рейнджерс 4:0 Селтик - Рейнджерс 4:0 Рейнджерс - Куин оф Саут 3:1 Рейнджерс - Росс Каунти 4:0
ПСВ - Рейнджерс 0:1 Хиберниан - Рейнджерс 2:2 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Рейнджерс - Сент-Джонстон 4:0 Рейнджерс - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Рейнджерс - Килмарнок 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Рейнджерс 2:0 Ливингстон - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Тоттенхэм 1:2 Рейнджерс - Вест Хэм 3:1 Блэкпул - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Хартс 2:0 Айнтрахт Фр - Рейнджерс 1:1 Хартс - Рейнджерс 1:3 Рейнджерс - Росс Каунти 4:1 Рейнджерс - Данди Юнайтед 2:0
Наполи
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Наполи - Специя 1:0 Наполи - Ливерпуль 4:1 Лацио - Наполи 1:2 Наполи - Лечче 1:1
Фиорентина - Наполи 0:0 Наполи - Юве Стабия 3:0 Наполи - Монца 4:0 Верона - Наполи 2:5 Наполи - Эспаньол 0:0 Наполи - Жирона 3:1 Наполи - Мальорка 1:1 Наполи - Адана Демирспор 2:2 Перуджа - Наполи 1:4 Специя - Наполи 0:3 Наполи - Дженоа 3:0 Торино - Наполи 0:1 Наполи - Сассуоло 6:1 Эмполи - Наполи 3:2 Наполи - Рома 1:1 Наполи - Фиорентина 2:3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
2. Ливерпуль Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
3. Аякс Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
4. Рейнджерс 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 4 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 0:0 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Аякс Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
4. Рейнджерс 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Ливерпуль Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
3. Аякс Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Рейнджерс 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Будё-Глимт Бонифасе Виктор 8
Карабах Кади 4 (3)
Бенфика Рамуш Гонсалу 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Рик 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Митьюлланд Рафаэль Онедика 4
Мальмё Кристиансен Андерс 1 2
Црвена Звезда Родич Милан 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    20'
    Лоботка слева вывел к воротам Симеоне, но Джованни не смог переиграть Макгрегора.
  • 19'
    Политано справа пошёл в центр по линии штрафной площади, но момента для удара по воротам так и не подобрал.
  • Фол, нарушение
    18'
    Мяч попал в руку Замбо-Ангисса перед чужой штрафной площадью.
  • 17'
    Зелиньски справа со штрафного навесил к дальней штанге, где все игроки проскочили мимо мяча.
  • Фол, нарушение
    16'
    Сэндс на фланге сбил Зелиньски.
  • Угловой
    15'
    Хозяева разыграли угловой удар. Справа последовал навес на Ландстрема, скидка которого застала Морелоса в офсайде.
  • Опасный момент
    14'
    Арфилд с двадцати четырёх= метров пробил в правый угол. Мерет в прыжке сумел отбить мяч за пределы поля.
  • 12'
    Первые минуты хозяева лучше контролируют мяч. После обмена опасными моментами игра отодвинулась к центральному кругу.
  • Угловой
    11'
    Ким на фланге выбил мяч у Тавернье.
  • 10'
    У Политано справа не прошёл пас в штрафную площадь на Ди Лоренцо.
  • 8'
    "Рейнджерс" играет в синих футболках и белых трусах, "Наполи" - в белых футболках и голубых трусах.
  • Фол, нарушение
    7'
    Джек около центрального круга нарушил правила.
  • Штанга
    5'
    Лоботка с линии штрафной площади пробил в левую штангу.
  • Угловой
    4'
    Мерет забрал мяч в руки после подачи Тавернье от углового флага.
  • Опасный момент
    3'
    Тавернье справа навесил на Морелоса, который головой пробил рядом с левой штангой.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 2'
      В первой встрече "Наполи" одолел "Ливерпуль", а "Рейнджерс" свой матч проиграл "Аяксу". Причем обе встречи завершились разгромными результатами.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Айброксе"!
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ibrox Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Рейнджерс 0:0 Наполи

    Исход игры
    Рейнджерс
    8% (11)
    Ничья
    11.7% (16)
    Наполи
    80.3% (110)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.52% (88)
    Меньше
    23.48% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    84.35% (97)
    Нет
    15.65% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Наполи
    46.7% (64)
    1:3 Наполи
    8.8% (12)
    1:1 Ничья
    8% (11)
    0:1 Наполи
    5.1% (7)
    0:2 Наполи
    4.4% (6)
    2:1 Рейнджерс
    2.9% (4)
    2:3 Наполи
    1.5% (2)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
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