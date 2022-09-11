Стадион: Айброкс
Бомбардиры внутри турнира
Рейнджерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чолак Антонио-Мирко
|3
|0.6
|Тильман Малик
|1
|0.2
|Тавернье Джеймс
|1 (1)
|0.2
|Лоуренс Том
|1
|0.2
|Арфилд Скотт
|0
|0
|Баришич Борна
|0
|0
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зелиньски Пётр
|2 (1)
|2
|Симеоне Джованни
|1
|1
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|1
|Кварацхелия Хвича
|0
|0
Карточки
Рейнджерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голдсон Коннор
|2
|0
|Лоуренс Том
|2
|0
|Баришич Борна
|2
|0
|Сэндс Джеймс
|2
|0
|Ван Бронкхорст Джованни
|1
|0
|Джек Райан
|1
|0
|Ландстрем Джон
|1
|0
|Кент Райан
|1
|0
|Дэвис Бен II
|1
|0
|Чолак Антонио-Мирко
|1
|0
|Тильман Малик
|1
|0
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ррахмани Амир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
50%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
8
1
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Рейнджерс
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Аякс - Рейнджерс 4:0 Селтик - Рейнджерс 4:0 Рейнджерс - Куин оф Саут 3:1 Рейнджерс - Росс Каунти 4:0
ПСВ - Рейнджерс 0:1 Хиберниан - Рейнджерс 2:2 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Рейнджерс - Сент-Джонстон 4:0 Рейнджерс - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Рейнджерс - Килмарнок 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Рейнджерс 2:0 Ливингстон - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Тоттенхэм 1:2 Рейнджерс - Вест Хэм 3:1 Блэкпул - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Хартс 2:0 Айнтрахт Фр - Рейнджерс 1:1 Хартс - Рейнджерс 1:3 Рейнджерс - Росс Каунти 4:1 Рейнджерс - Данди Юнайтед 2:0
Наполи
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Наполи - Специя 1:0 Наполи - Ливерпуль 4:1 Лацио - Наполи 1:2 Наполи - Лечче 1:1
Фиорентина - Наполи 0:0 Наполи - Юве Стабия 3:0 Наполи - Монца 4:0 Верона - Наполи 2:5 Наполи - Эспаньол 0:0 Наполи - Жирона 3:1 Наполи - Мальорка 1:1 Наполи - Адана Демирспор 2:2 Перуджа - Наполи 1:4 Специя - Наполи 0:3 Наполи - Дженоа 3:0 Торино - Наполи 0:1 Наполи - Сассуоло 6:1 Эмполи - Наполи 3:2 Наполи - Рома 1:1 Наполи - Фиорентина 2:3
Группа A
Группа A
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5
|Будё-Глимт
|Бонифасе Виктор
|8
|Карабах
|Кади
|4 (3)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|4 (2)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|4 (1)
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
|Мальмё
|Кристиансен Андерс
|1 2
|Црвена Звезда
|Родич Милан
|1 2
|Жальгирис
|Мамич Петар
|1 2
Прогнозы на матч Рейнджерс - Наполи
Исход игры
Рейнджерс
12.5% (3)
Ничья
4.2% (1)
Наполи
83.3% (20)
Тотал 2.5
Больше
90.91% (20)
Меньше
9.09% (2)
Обе команды забьют
Да
90.91% (20)
Нет
9.09% (2)
Популярный счёт
1:2 Наполи
66.7% (16)
2:1 Рейнджерс
8.3% (2)
0:2 Наполи
8.3% (2)
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