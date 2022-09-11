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Лига чемпионов
2022-2023


Стадион:
Рейнджерс
 
Позже
Наполи
Прогнозы 22
Рейнджерс 13.6% (3)
X 4.5% (1)
Наполи 81.8% (18)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Рейнджерс
Ничья
Наполи
4.42
4.02
4.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Бомбардиры внутри турнира

Рейнджерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чолак Антонио-Мирко 3 0.6
Тильман Малик 1 0.2
Тавернье Джеймс 1 (1) 0.2
Лоуренс Том 1 0.2
Арфилд Скотт 0 0
Баришич Борна 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зелиньски Пётр 2 (1) 2
Симеоне Джованни 1 1
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 1
Кварацхелия Хвича 0 0

Карточки

Рейнджерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голдсон Коннор 2 0
Лоуренс Том 2 0
Баришич Борна 2 0
Сэндс Джеймс 2 0
Ван Бронкхорст Джованни 1 0
Джек Райан 1 0
Ландстрем Джон 1 0
Кент Райан 1 0
Дэвис Бен II 1 0
Чолак Антонио-Мирко 1 0
Тильман Малик 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ррахмани Амир 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
50%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

8
1
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рейнджерс
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Аякс - Рейнджерс 4:0 Селтик - Рейнджерс 4:0 Рейнджерс - Куин оф Саут 3:1 Рейнджерс - Росс Каунти 4:0
ПСВ - Рейнджерс 0:1 Хиберниан - Рейнджерс 2:2 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Рейнджерс - Сент-Джонстон 4:0 Рейнджерс - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Рейнджерс - Килмарнок 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Рейнджерс 2:0 Ливингстон - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Тоттенхэм 1:2 Рейнджерс - Вест Хэм 3:1 Блэкпул - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Хартс 2:0 Айнтрахт Фр - Рейнджерс 1:1 Хартс - Рейнджерс 1:3 Рейнджерс - Росс Каунти 4:1 Рейнджерс - Данди Юнайтед 2:0
Наполи
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Наполи - Специя 1:0 Наполи - Ливерпуль 4:1 Лацио - Наполи 1:2 Наполи - Лечче 1:1
Фиорентина - Наполи 0:0 Наполи - Юве Стабия 3:0 Наполи - Монца 4:0 Верона - Наполи 2:5 Наполи - Эспаньол 0:0 Наполи - Жирона 3:1 Наполи - Мальорка 1:1 Наполи - Адана Демирспор 2:2 Перуджа - Наполи 1:4 Специя - Наполи 0:3 Наполи - Дженоа 3:0 Торино - Наполи 0:1 Наполи - Сассуоло 6:1 Эмполи - Наполи 3:2 Наполи - Рома 1:1 Наполи - Фиорентина 2:3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Наполи Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Ливерпуль Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
4. Рейнджерс Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Наполи Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Рейнджерс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ливерпуль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Аякс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ливерпуль Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
4. Рейнджерс Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5
Будё-Глимт Бонифасе Виктор 8
Карабах Кади 4 (3)
Бенфика Рамуш Гонсалу 4 (2)
Ференцварош Траоре Адама VII 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Рик 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Мальмё Кристиансен Андерс 1 2
Црвена Звезда Родич Милан 1 2
Жальгирис Мамич Петар 1 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рейнджерс - Наполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 сентября 2022, осталось 2 дня 14 часов.

    Главный судья: Матеу Лаос Антонио

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 22
    Рейнджерс 13.6% (3)
    X 4.5% (1)
    Наполи 81.8% (18)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рейнджерс
    Ничья
    Наполи
    4.42
    4.02
    4.80
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Рейнджерс - Наполи онлайн

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    Прогнозы на матч Рейнджерс - Наполи

    Исход игры
    Рейнджерс
    12.5% (3)
    Ничья
    4.2% (1)
    Наполи
    83.3% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    90.91% (20)
    Меньше
    9.09% (2)
    Обе команды забьют
    Да
    90.91% (20)
    Нет
    9.09% (2)
    Популярный счёт
    1:2 Наполи
    66.7% (16)
    2:1 Рейнджерс
    8.3% (2)
    0:2 Наполи
    8.3% (2)
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