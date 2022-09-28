Тур: 4. Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски.
Позже
История личных встреч
Динамо Киев
Ренн
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цыганков Виктор
|2
|0.67
|Буяльский Виталий
|0
|0
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Террье Мартен
|2
|0.67
|Майер Ловро
|1
|0.33
|Теате Артур
|1
|0.33
|Ассиньон Лоренс
|1
|0.33
|Дуэ Дезире
|1
|0.33
|Сулемана Камалдин
|0
|0
|Гуйри Амин
|0
|0
Карточки
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидорчук Сергей
|1
|0
|Гармаш Денис
|1
|0
|Андриевский Александр
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Сирота Александр
|1
|0
|Забарный Илья
|1
|0
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Траоре Амари
|0
|1
|Сантамария Батист
|1
|0
|Родон Джо
|1
|0
|Майер Ловро
|1
|0
|Теате Артур
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Киев
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Динамо Киев - Рух Львов 3:0 Ренн - Динамо Киев 2:1 Минай - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1
Динамо Киев - Львов 1:0 Фенербахче - Динамо Киев 2:1 Заря - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2 Штурм - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Штурм 1:0 Эвертон - Динамо Киев 3:0 Фенербахче - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Фенербахче 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1 Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3 Люцерн - Динамо Киев 1:2 Янг Бойз - Динамо Киев 0:0
Ренн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ренн - Нант 3:0 Ренн - Динамо Киев 2:1 Страсбург - Ренн 1:3 Марсель - Ренн 1:1
Ренн - Фенербахче 2:2 Ренн - Осер 5:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Труа - Ренн 1:1 Ренн - Брест 3:1 Ланс - Ренн 2:1 Ренн - Аяччо 2:1 Монако - Ренн 1:1 Ренн - Лорьян 0:1 Ренн - Астон Вилла 1:2 Нант - Ренн 0:1 Аугсбург - Ренн 2:3 Кан - Ренн 1:2 Фрайбург - Ренн 1:0 Лилль - Ренн 2:2 Ренн - Марсель 2:0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Ренн
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|АЕК Ларнака
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Ренн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|АЕК Ларнака
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|АЕК Ларнака
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3 (1)
|ПСВ
|Гакпо Коди
|3 (1)
|АЕК Ларнака
|Дьюрчо Адам
|3
|Фенербахче
|Кавечи Ирфан
|3
|Мальмё
|Телин Исаак
|3
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|Лудогорец
|Недялков Антон
|4
|Штурм
|Хирлендер Штефан
|1 2
|Унион Берлин
|Шефер Андраш
|1 2
|Штурм
|Газибегович Юсуф
|1 2
Прогнозы на матч Динамо Киев - Ренн
Исход игры
Динамо Киев
41.7% (20)
Ничья
33.3% (16)
Ренн
25% (12)
Тотал 2.5
Больше
45.83% (22)
Меньше
54.17% (26)
Обе команды забьют
Да
79.17% (38)
Нет
20.83% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (16)
2:1 Динамо Киев
29.2% (14)
1:2 Ренн
12.5% (6)
0:1 Ренн
10.4% (5)
1:0 Динамо Киев
10.4% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!