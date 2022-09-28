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Лига Европы
2022-2023

Тур: 4. Стадион: .
Динамо Киев
 
Позже
Ренн
Прогнозы 50
Динамо Киев 40% (20)
X 32% (16)
Ренн 28% (14)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Динамо Киев
Ничья
Ренн
4.75
3.95
3.65
Все Коэффициенты

История личных встреч

Динамо Киев
Ренн

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
2:1
ЛЕ
3:1
ЛЕ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цыганков Виктор 2 0.67
Буяльский Виталий 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Террье Мартен 2 0.67
Майер Ловро 1 0.33
Теате Артур 1 0.33
Ассиньон Лоренс 1 0.33
Дуэ Дезире 1 0.33
Сулемана Камалдин 0 0
Гуйри Амин 0 0

Карточки

Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидорчук Сергей 1 0
Гармаш Денис 1 0
Андриевский Александр 1 0
Бущан Георгий 1 0
Сирота Александр 1 0
Забарный Илья 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траоре Амари 0 1
Сантамария Батист 1 0
Родон Джо 1 0
Майер Ловро 1 0
Теате Артур 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Киев
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Динамо Киев - Рух Львов 3:0 Ренн - Динамо Киев 2:1 Минай - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1
Динамо Киев - Львов 1:0 Фенербахче - Динамо Киев 2:1 Заря - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2 Штурм - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Штурм 1:0 Эвертон - Динамо Киев 3:0 Фенербахче - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Фенербахче 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1 Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3 Люцерн - Динамо Киев 1:2 Янг Бойз - Динамо Киев 0:0
Ренн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ренн - Нант 3:0 Ренн - Динамо Киев 2:1 Страсбург - Ренн 1:3 Марсель - Ренн 1:1
Ренн - Фенербахче 2:2 Ренн - Осер 5:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Труа - Ренн 1:1 Ренн - Брест 3:1 Ланс - Ренн 2:1 Ренн - Аяччо 2:1 Монако - Ренн 1:1 Ренн - Лорьян 0:1 Ренн - Астон Вилла 1:2 Нант - Ренн 0:1 Аугсбург - Ренн 2:3 Кан - Ренн 1:2 Фрайбург - Ренн 1:0 Лилль - Ренн 2:2 Ренн - Марсель 2:0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Ренн Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
3. АЕК Ларнака Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Динамо Киев Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Ренн Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
3. АЕК Ларнака Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Динамо Киев Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. АЕК Ларнака Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
3. Фенербахче Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Динамо Киев Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
ПСВ Гакпо Коди 3 (1)
АЕК Ларнака Дьюрчо Адам 3
Фенербахче Кавечи Ирфан 3
Мальмё Телин Исаак 3
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 5
Лудогорец Недялков Антон 4
Штурм Хирлендер Штефан 1 2
Унион Берлин Шефер Андраш 1 2
Штурм Газибегович Юсуф 1 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - Ренн от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 октября 2022, осталось 2 дня 10 часов 42 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Динамо Киев 40% (20)
    X 32% (16)
    Ренн 28% (14)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Киев
    Ничья
    Ренн
    4.75
    3.95
    3.65
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Динамо Киев - Ренн онлайн

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    Прогнозы на матч Динамо Киев - Ренн

    Исход игры
    Динамо Киев
    41.7% (20)
    Ничья
    33.3% (16)
    Ренн
    25% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.83% (22)
    Меньше
    54.17% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    79.17% (38)
    Нет
    20.83% (10)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.3% (16)
    2:1 Динамо Киев
    29.2% (14)
    1:2 Ренн
    12.5% (6)
    0:1 Ренн
    10.4% (5)
    1:0 Динамо Киев
    10.4% (5)
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