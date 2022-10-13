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Лига конференций
2022-2023

Тур: 4. Стадион: .
Юргорден
4:2
Конец матча
Гент
0'
1:0
21' Гол
Хольмберг Карл
37' Желтая карточка
Юханссон Петр
2:0
42' Гол
Викхейм Густав
3:0
45' Гол
Банда Эммануэль
4:0
46' Гол
Викхейм Густав
4:1
61' Гол
Депуатр Лоран
66' Желтая карточка
Кейперс Уго
4:2
73' Гол
Кейперс Уго
90' Желтая карточка
Фортуна Нуриу
90'+8

Ход матча

21'
Хольмберг Карл
(Викхейм Густав)
1:0
25'
Лёфгрен Йеспер
Экдаль Хьяльмар
 
37'
Юханссон Петр
 
42'
Викхейм Густав
(Эрикссон Магнус)
2:0
45'
Банда Эммануэль
(Эрикссон Магнус)
3:0
46'
Викхейм Густав
(Асоро Йоэль)
4:0
54'
 
Фортуна Нуриу
Вадис Оджиджа-Офоэ
54'
 
Де Сар Жюльен
Хон Хён-Сок
54'
 
Годо Бруно
Торунарига Джордан
61'
4:1
Депуатр Лоран
(Фортуна Нуриу)
62'
Эдвардсен Виктор
Асоро Йоэль
 
62'
Бенгтссон Пьер
Викхейм Густав
 
62'
Радетинац Харис
Эрикссон Магнус
 
64'
 
Хёуге Йенс
Самуаз Матисс
66'
 
Кейперс Уго
73'
4:2
Кейперс Уго
(Хёуге Йенс)
79'
Адеми Альбион
Хольмберг Карл
 
83'
 
Салах Ибрагим
Кейперс Уго
90'
 
Фортуна Нуриу

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 13
  • 5 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 11
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогнозы 118
Юргорден 37.3% (44)
X 38.1% (45)
Гент 24.6% (29)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
15
Васютин
Александр
2
Юханссон
Петр
33
Даниэльссон
Маркус
3
Экдаль
Хьяльмар
8
Андерссон
Элиас
12
Банда
Эммануэль
14
Сабович
Бесард
7
Эрикссон
Магнус
10
Асоро
Йоэль
17
Хольмберг
Карл
23
Викхейм
Густав
33
Руф
Дави
18
Самуаз
Матисс
2
Окуму
Джозеф
5
Нгадеу
Майкл
23
Торунарига
Джордан
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
6
Овусу
Элиша
7
Хон
Хён-Сок
17
Юльсагер
Эндрю
11
Кейперс
Уго
29
Депуатр
Лоран
Юргорден
4-3-3
Гент
4-4-2

История личных встреч

Юргорден
Гент

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асоро Йоэль 6 0.6
Викхейм Густав 3 0.3
Банда Эммануэль 3 0.3
Эдвардсен Виктор 3 (1) 0.3
Финнделл Хампус 2 0.2
Андерссон Элиас 1 0.1
Экдаль Хьяльмар 1 0.1
Хольмберг Карл 1 0.1
Даниэльссон Маркус 1 0.1
Хиен Исак 1 0.1
Думбуя Амаду 1 0.1
Эрикссон Магнус 0 0
Радетинац Харис 0 0
Юханссон Петр 0 0
Зеттерстрем Якоб Видель 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вадис Оджиджа-Офоэ 2 0.5
Кейперс Уго 2 0.5
Депуатр Лоран 1 0.25
Фофанан Малик 0 0
Фортуна Нуриу 0 0
Хёуге Йенс 0 0

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардсен Виктор 5 0
Шуллер Расмус 3 1
Асоро Йоэль 4 0
Радетинац Харис 2 0
Андерссон Элиас 2 0
Финнделл Хампус 2 0
Зеттерстрем Якоб Видель 2 0
Эрикссон Магнус 1 0
Юханссон Петр 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Сабович Бесард 1 0
Экдаль Хьяльмар 1 0
Хиен Исак 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кумс Свен 1 0
Ханше-Ольсен Андреас 1 0
Фортуна Нуриу 1 0
Торунарига Джордан 1 0
Кейперс Уго 1 0
Хёуге Йенс 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
2
6 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 3
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
5
33%
0
0%
46-60
2
13%
2
100%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

23
5
10 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
9%
1
20%
1-15
3
13%
1
20%
16-30
5
22%
0
0%
31-45
7
30%
0
0%
46-60
3
13%
3
60%
61-75
3
13%
0
0%
76-90

Пропущено

10
5
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
1
10%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Юргорден - Хеккен 0:1 Гент - Юргорден 0:1 Дегерфорс - Юргорден 3:0 Юргорден - Гётеборг 3:0
Юргорден - Мольде 3:2 Хаммарбю - Юргорден 0:0 Шемрок Роверс - Юргорден 0:0 Сириус - Юргорден 0:1 Эребру Сюрианска - Юргорден 0:3 Юргорден - Эльфсборг 2:1 АПОЭЛ - Юргорден 3:2 Варберг БоИС - Юргорден 2:2 Юргорден - АПОЭЛ 3:0 Юргорден - Кальмар 3:2 Юргорден - Сепси 3:1 Вернаму - Юргорден 0:0 Сепси - Юргорден 1:3 Юргорден - Риека 2:0 Хеккен - Юргорден 1:2 Риека - Юргорден 1:2
Гент
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Эйпен - Гент 0:4 Гент - Юргорден 0:1 Гент - Серкль Брюгге 3:4 Генк - Гент 1:0
Гент - Шемрок Роверс 3:0 Гент - Зульте-Варегем 2:0 Мольде - Гент 0:0 Шарлеруа - Гент 2:1 Андерлехт - Гент 0:1 Гент - Антверпен 1:2 Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Остенде - Гент 1:3 Гент - Вестерло 2:1 Гент - Сент-Трейден 1:1 Стандард - Гент 2:2 Брюгге - Гент 1:0 Гент - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - Гент 1:0 Хайдук - Гент 0:3

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 4 3 1 0 8 - 4 10
2. Мольде Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
3. Гент Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
4. Шемрок Роверс Заявка 3 0 1 2 0 - 6 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 2 2 0 0 7 - 4 6
2. Мольде Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
3. Гент Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
4. Шемрок Роверс Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Гент Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
3. Мольде Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
4. Шемрок Роверс Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
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Топ бомбардиров
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 9 (2)
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
Вильярреал Моралес Луис 7 (3)
Юргорден Асоро Йоэль 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Эдвардсен Виктор 5
Слован Братислава Канкава Джаба 1 3
РФШ Рига Шимкович Томаш 1 3
Юргорден Шуллер Расмус 1 3
Партизан Белич Кристиян 1 3
Весь список
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    Прогнозы 118
    Юргорден 37.3% (44)
    X 38.1% (45)
    Гент 24.6% (29)
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    Прогнозы на матч Юргорден 4:2 Гент

    Исход игры
    Юргорден
    37.3% (44)
    Ничья
    38.1% (45)
    Гент
    24.6% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.04% (41)
    Меньше
    64.96% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    70.94% (83)
    Нет
    29.06% (34)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.4% (43)
    2:1 Юргорден
    20.3% (24)
    1:0 Юргорден
    12.7% (15)
    1:2 Гент
    11.9% (14)
    0:1 Гент
    9.3% (11)
    0:2 Гент
    2.5% (3)
    2:0 Юргорден
    2.5% (3)
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