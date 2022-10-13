Тур: 4. Стадион: Теле2 Арена.
0'
1:0
21' ГолХольмберг Карл
37' Желтая карточкаЮханссон Петр
2:0
42' ГолВикхейм Густав
3:0
45' ГолБанда Эммануэль
4:0
46' ГолВикхейм Густав
4:1
61' ГолДепуатр Лоран
66' Желтая карточкаКейперс Уго
4:2
73' ГолКейперс Уго
90' Желтая карточкаФортуна Нуриу
90'+8
Ход матча
21'
1:0
37'
42'
45'
46'
4:0
61'
4:1
66'
73'
4:2
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 13
-
5 Удары в створ 4
-
2 Угловые 11
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
10
Асоро
Йоэль
33
Руф
Дави
11
Кейперс
Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кейперс УгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Борре РенеВратарь
- Вратарь
-
10 Хёуге ЙенсЗащитник
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
История личных встреч
Юргорден
Гент
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асоро Йоэль
|6
|0.6
|Викхейм Густав
|3
|0.3
|Банда Эммануэль
|3
|0.3
|Эдвардсен Виктор
|3 (1)
|0.3
|Финнделл Хампус
|2
|0.2
|Андерссон Элиас
|1
|0.1
|Экдаль Хьяльмар
|1
|0.1
|Хольмберг Карл
|1
|0.1
|Даниэльссон Маркус
|1
|0.1
|Хиен Исак
|1
|0.1
|Думбуя Амаду
|1
|0.1
|Эрикссон Магнус
|0
|0
|Радетинац Харис
|0
|0
|Юханссон Петр
|0
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|2
|0.5
|Кейперс Уго
|2
|0.5
|Депуатр Лоран
|1
|0.25
|Фофанан Малик
|0
|0
|Фортуна Нуриу
|0
|0
|Хёуге Йенс
|0
|0
Карточки
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардсен Виктор
|5
|0
|Шуллер Расмус
|3
|1
|Асоро Йоэль
|4
|0
|Радетинац Харис
|2
|0
|Андерссон Элиас
|2
|0
|Финнделл Хампус
|2
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|2
|0
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|Юханссон Петр
|1
|0
|Даниэльссон Маркус
|1
|0
|Сабович Бесард
|1
|0
|Экдаль Хьяльмар
|1
|0
|Хиен Исак
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кумс Свен
|1
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0
|Фортуна Нуриу
|1
|0
|Торунарига Джордан
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Хёуге Йенс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
2
6 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 3
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
5
33%
0
0%
46-60
2
13%
2
100%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
23
5
10 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
9%
1
20%
1-15
3
13%
1
20%
16-30
5
22%
0
0%
31-45
7
30%
0
0%
46-60
3
13%
3
60%
61-75
3
13%
0
0%
76-90
Пропущено
10
5
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
1
10%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Юргорден
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Юргорден - Хеккен 0:1 Гент - Юргорден 0:1 Дегерфорс - Юргорден 3:0 Юргорден - Гётеборг 3:0
Юргорден - Мольде 3:2 Хаммарбю - Юргорден 0:0 Шемрок Роверс - Юргорден 0:0 Сириус - Юргорден 0:1 Эребру Сюрианска - Юргорден 0:3 Юргорден - Эльфсборг 2:1 АПОЭЛ - Юргорден 3:2 Варберг БоИС - Юргорден 2:2 Юргорден - АПОЭЛ 3:0 Юргорден - Кальмар 3:2 Юргорден - Сепси 3:1 Вернаму - Юргорден 0:0 Сепси - Юргорден 1:3 Юргорден - Риека 2:0 Хеккен - Юргорден 1:2 Риека - Юргорден 1:2
Гент
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Эйпен - Гент 0:4 Гент - Юргорден 0:1 Гент - Серкль Брюгге 3:4 Генк - Гент 1:0
Гент - Шемрок Роверс 3:0 Гент - Зульте-Варегем 2:0 Мольде - Гент 0:0 Шарлеруа - Гент 2:1 Андерлехт - Гент 0:1 Гент - Антверпен 1:2 Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Остенде - Гент 1:3 Гент - Вестерло 2:1 Гент - Сент-Трейден 1:1 Стандард - Гент 2:2 Брюгге - Гент 1:0 Гент - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - Гент 1:0 Хайдук - Гент 0:3
Группа F
Группа F
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|9 (2)
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (3)
|Вильярреал
|Моралес Луис
|7 (3)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|6 (2)
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|5
|Слован Братислава
|Канкава Джаба
|1 3
|РФШ Рига
|Шимкович Томаш
|1 3
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 3
|Партизан
|Белич Кристиян
|1 3
Прогнозы на матч Юргорден 4:2 Гент
Исход игры
Юргорден
37.3% (44)
Ничья
38.1% (45)
Гент
24.6% (29)
Тотал 2.5
Больше
35.04% (41)
Меньше
64.96% (76)
Обе команды забьют
Да
70.94% (83)
Нет
29.06% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.4% (43)
2:1 Юргорден
20.3% (24)
1:0 Юргорден
12.7% (15)
1:2 Гент
11.9% (14)
0:1 Гент
9.3% (11)
0:2 Гент
2.5% (3)
2:0 Юргорден
2.5% (3)
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