Тур: 4. Стадион: Народны (Тегельне Поле). Зрители: 20233
3:3
Конец матча
0'
0:1
29' ПенальтиМалес Дариан
30' Желтая карточкаБрэдли Финк
44' Желтая карточкаБургер Ваутер
1:1
45' ПенальтиВайсс Владимир
2:1
49' ГолКуцка Юрай
3:1
53' ГолЧаврич Александр
60' Желтая карточкаКанкава Джаба
3:2
65' ГолДиуф Энди
67' Желтая карточкаЛанг Михаэль
3:3
72' ГолЗачири Анди
78' Желтая карточкаЗачири Анди
90'+4
Ход матча
29'
0:1
30'
44'
45'
1:1
49'
2:1
53'
60'
65'
3:2
67'
72'
3:3
78'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 6
-
4 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
25
Пощек
Лукаш
14
Абена
Минти
36
Ловат
Лукас
33
Куцка
Юрай
13
Сальви
Мирко
21
Пельмар
Анди
19
Малес
Дариан
20
Фрай
Фабиан
27
Ндой
Дан
14
Брэдли
Финк
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Пощек ЛукашЗащитник
- Защитник
-
14 Абена МинтиЗащитник
-
36 Ловат ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Хрдина АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Грнчар ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Рамирес ЭрикНападающий
-
19 Грин ЭндриНападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
- Основной состав
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Малес ДарианПолузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Ндой ДанПолузащитник
-
14 Брэдли ФинкНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Сене КалиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Каде АнтонНападающий
-
17 Зачири АндиНападающий
-
-
Главный тренер: Фрай Александр
История личных встреч
Слован Братислава
Базель
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чаврич Александр
|2
|0.33
|Рамирес Эрик
|2
|0.33
|Пощек Лукаш
|1
|0.17
|Куцка Юрай
|1
|0.17
|Вайсс Владимир
|1 (1)
|0.17
|Чакветадзе Георгий
|0
|0
|Барсегян Тигран
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зачири Анди
|3
|0.3
|Малес Дариан
|2 (2)
|0.2
|Фрай Фабиан
|2 (1)
|0.2
|Бургер Ваутер
|2
|0.2
|Миллар Лиам
|1
|0.1
|Ндой Дан
|1
|0.1
|Ланг Михаэль
|1
|0.1
|Салаи Адам
|1
|0.1
|Диуф Энди
|1
|0.1
Карточки
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канкава Джаба
|3
|1
|Барсегян Тигран
|2
|1
|Шапоньич Иван
|2
|0
|Куцка Юрай
|1
|0
|Кашия Гурам
|1
|0
|Уче Агбо
|1
|0
|Чаврич Александр
|1
|0
|Змрхаль Яромир
|1
|0
|Абена Минти
|1
|0
|Медведев Юрий II
|1
|0
|Ловат Лукас
|1
|0
|Чакветадзе Георгий
|1
|0
|Крижан Рихард
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адамс Касим
|4
|0
|Бургер Ваутер
|4
|0
|Пельмар Анди
|3
|0
|Джака Таулант
|1
|1
|Лопес Серхио
|2
|0
|Зачири Анди
|2
|0
|Комас Арнау
|2
|0
|Диуф Энди
|2
|0
|Амдуни Зеки
|2
|0
|Салаи Адам
|1
|0
|Ланг Михаэль
|1
|0
|Хитц Mapвин
|1
|0
|Малес Дариан
|1
|0
|Лтайеф Сайфалла
|1
|0
|Брэдли Финк
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
4
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
20%
0
0%
91-120
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
25%
0
0%
91-120
Забито
2
9
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
100%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
67%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
7
15
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
43%
4
27%
31-45
2
29%
2
13%
46-60
1
14%
5
33%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
1
14%
0
0%
91-120
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
2
29%
4
44%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
1
14%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Слован Братислава
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Тренчин - Слован Братислава 4:0 Базель - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:0
Пюник - Слован Братислава 2:0 Слован Братислава - Жальгирис 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - ДАК 1:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - Зриньски 2:1 Слован Братислава - Жилина 3:1 Зриньски - Слован Братислава 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Слован Братислава 1:5 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Слован Братислава - Скалица 3:0 Олимпиакос - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Земплин 4:2 Слован Братислава - Ференцварош 1:4 Слован Братислава - Тренчин 4:0 Ференцварош - Слован Братислава 1:2
Базель
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лугано - Базель 1:0 Базель - Слован Братислава 0:2 Базель - Санкт-Галлен 3:2 Арау - Базель 1:3
Жальгирис - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 5:1 Базель - Пюник 3:1 Сьон - Базель 2:1 Цюрих - Базель 2:4 Базель - ЦСКА София 2:0 Allschwil - Базель 0:5 ЦСКА София - Базель 1:0 Базель - Лугано 0:2 Базель - Брондбю 2:1 Базель - Янг Бойз 0:0 Брондбю - Базель 1:0 Крузейдерс - Базель 1:1 Базель - Серветт 1:1 Базель - Крузейдерс 2:0 Винтертур - Базель 1:1
Группа H
Группа H
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|9 (2)
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (3)
|Вильярреал
|Моралес Луис
|7 (3)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|6 (2)
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|5
|Слован Братислава
|Канкава Джаба
|1 3
|РФШ Рига
|Шимкович Томаш
|1 3
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 3
|Партизан
|Белич Кристиян
|1 3
Прогнозы на матч Слован Братислава 3:3 Базель
Исход игры
Слован Братислава
41% (48)
Ничья
35.9% (42)
Базель
23.1% (27)
Тотал 2.5
Больше
45.69% (53)
Меньше
54.31% (63)
Обе команды забьют
Да
76.72% (89)
Нет
23.28% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.6% (37)
2:1 Слован Братислава
26.5% (31)
1:2 Базель
12% (14)
1:0 Слован Братислава
12% (14)
0:1 Базель
6.8% (8)
2:2 Ничья
4.3% (5)
0:2 Базель
1.7% (2)
2:0 Слован Братислава
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!