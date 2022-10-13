  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2022-2023

Лига конференций
2022-2023

Тур: 4. Стадион: . Зрители: 20233
Слован Братислава
3:3
Конец матча
Базель
0'
0:1
29' Пенальти
Малес Дариан
30' Желтая карточка
Брэдли Финк
44' Желтая карточка
Бургер Ваутер
1:1
45' Пенальти
Вайсс Владимир
2:1
49' Гол
Куцка Юрай
3:1
53' Гол
Чаврич Александр
60' Желтая карточка
Канкава Джаба
3:2
65' Гол
Диуф Энди
67' Желтая карточка
Ланг Михаэль
3:3
72' Гол
Зачири Анди
78' Желтая карточка
Зачири Анди
90'+4

Ход матча

29'
0:1
Малес Дариан
30'
 
Брэдли Финк
42'
 
Миллар Лиам
Малес Дариан
44'
 
Бургер Ваутер
45'
Вайсс Владимир
1:1
49'
Куцка Юрай
(Чакветадзе Георгий)
2:1
53'
Чаврич Александр
(Барсегян Тигран)
3:1
60'
Канкава Джаба
 
64'
 
Амдуни Зеки
Джака Таулант
64'
 
Зачири Анди
Брэдли Финк
64'
 
Диуф Энди
Бургер Ваутер
65'
3:2
Диуф Энди
67'
 
Ланг Михаэль
70'
Мустафич Ален
Барсегян Тигран
 
70'
Грин Эндри
Вайсс Владимир
 
72'
3:3
Зачири Анди
(Ланг Михаэль)
78'
 
Каттербах Ноа
Калафьори Рикардо
78'
 
Зачири Анди
83'
Рамирес Эрик
Чаврич Александр
 
86'
Медведев Юрий
Пощек Лукаш
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 117
Слован Братислава 41% (48)
X 35.9% (42)
Базель 23.1% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Хован
Адриан
25
Пощек
Лукаш
4
Кашия
Гурам
14
Абена
Минти
36
Ловат
Лукас
20
Канкава
Джаба
33
Куцка
Юрай
11
Барсегян
Тигран
70
Чакветадзе
Георгий
7
Вайсс
Владимир
77
Чаврич
Александр
13
Сальви
Мирко
5
Ланг
Михаэль
4
Комас
Арнау
21
Пельмар
Анди
33
Калафьори
Рикардо
34
Джака
Таулант
19
Малес
Дариан
20
Фрай
Фабиан
23
Бургер
Ваутер
27
Ндой
Дан
14
Брэдли
Финк
Слован Братислава
4-2-3-1
Базель
4-1-4-1

История личных встреч

Слован Братислава
Базель

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чаврич Александр 2 0.33
Рамирес Эрик 2 0.33
Пощек Лукаш 1 0.17
Куцка Юрай 1 0.17
Вайсс Владимир 1 (1) 0.17
Чакветадзе Георгий 0 0
Барсегян Тигран 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зачири Анди 3 0.3
Малес Дариан 2 (2) 0.2
Фрай Фабиан 2 (1) 0.2
Бургер Ваутер 2 0.2
Миллар Лиам 1 0.1
Ндой Дан 1 0.1
Ланг Михаэль 1 0.1
Салаи Адам 1 0.1
Диуф Энди 1 0.1

Карточки

Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канкава Джаба 3 1
Барсегян Тигран 2 1
Шапоньич Иван 2 0
Куцка Юрай 1 0
Кашия Гурам 1 0
Уче Агбо 1 0
Чаврич Александр 1 0
Змрхаль Яромир 1 0
Абена Минти 1 0
Медведев Юрий II 1 0
Ловат Лукас 1 0
Чакветадзе Георгий 1 0
Крижан Рихард 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адамс Касим 4 0
Бургер Ваутер 4 0
Пельмар Анди 3 0
Джака Таулант 1 1
Лопес Серхио 2 0
Зачири Анди 2 0
Комас Арнау 2 0
Диуф Энди 2 0
Амдуни Зеки 2 0
Салаи Адам 1 0
Ланг Михаэль 1 0
Хитц Mapвин 1 0
Малес Дариан 1 0
Лтайеф Сайфалла 1 0
Брэдли Финк 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
4
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
20%
0
0%
91-120

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Забито

2
9
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
100%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
67%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

7
15
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
43%
4
27%
31-45
2
29%
2
13%
46-60
1
14%
5
33%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
1
14%
0
0%
91-120

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
2
29%
4
44%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
1
14%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Слован Братислава
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Тренчин - Слован Братислава 4:0 Базель - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:0
Пюник - Слован Братислава 2:0 Слован Братислава - Жальгирис 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - ДАК 1:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - Зриньски 2:1 Слован Братислава - Жилина 3:1 Зриньски - Слован Братислава 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Слован Братислава 1:5 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Слован Братислава - Скалица 3:0 Олимпиакос - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Земплин 4:2 Слован Братислава - Ференцварош 1:4 Слован Братислава - Тренчин 4:0 Ференцварош - Слован Братислава 1:2
Базель
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лугано - Базель 1:0 Базель - Слован Братислава 0:2 Базель - Санкт-Галлен 3:2 Арау - Базель 1:3
Жальгирис - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 5:1 Базель - Пюник 3:1 Сьон - Базель 2:1 Цюрих - Базель 2:4 Базель - ЦСКА София 2:0 Allschwil - Базель 0:5 ЦСКА София - Базель 1:0 Базель - Лугано 0:2 Базель - Брондбю 2:1 Базель - Янг Бойз 0:0 Брондбю - Базель 1:0 Крузейдерс - Базель 1:1 Базель - Серветт 1:1 Базель - Крузейдерс 2:0 Винтертур - Базель 1:1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
2. Пюник Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
3. Слован Братислава Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
4. Жальгирис Заявка 3 0 1 2 0 - 3 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пюник Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Базель Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
3. Слован Братислава Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
4. Жальгирис Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
2. Слован Братислава Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Жальгирис Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
4. Пюник Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 9 (2)
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
Вильярреал Моралес Луис 7 (3)
Юргорден Асоро Йоэль 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Эдвардсен Виктор 5
Слован Братислава Канкава Джаба 1 3
РФШ Рига Шимкович Томаш 1 3
Юргорден Шуллер Расмус 1 3
Партизан Белич Кристиян 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      49'
      Г О О О О Л - Куцка Юрай бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      47'
      Г О О О О Л - Вайсс Владимир из команды Слован Братислава забивает с точки!
    • Желтая карточка
      44'
      Бургер Ваутер получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Дариан Малес уходит с поля. Миллар Лиам выходит вместо него
    • Желтая карточка
      30'
      Брэдли Финк получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      29'
      Г О О О О Л - Дариан Малес из команды Базель забивает с точки!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на National Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Слован Братислава 41% (48)
    X 35.9% (42)
    Базель 23.1% (27)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Слован Братислава 3:3 Базель онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Слован Братислава 3:3 Базель

    Исход игры
    Слован Братислава
    41% (48)
    Ничья
    35.9% (42)
    Базель
    23.1% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.69% (53)
    Меньше
    54.31% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    76.72% (89)
    Нет
    23.28% (27)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.6% (37)
    2:1 Слован Братислава
    26.5% (31)
    1:2 Базель
    12% (14)
    1:0 Слован Братислава
    12% (14)
    0:1 Базель
    6.8% (8)
    2:2 Ничья
    4.3% (5)
    0:2 Базель
    1.7% (2)
    2:0 Слован Братислава
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     