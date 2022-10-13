Тур: 4. Стадион: Дженерали Арена.
0:1
Конец матча
0'
26' Желтая карточкаРанфтль Райнхольд
67' Желтая карточкаЛо Чельсо Джовани
67' Желтая карточкаПольстер Мануэль
78' Желтая карточкаДжексон Николас
86' Желтая карточкаМану Морланес
0:1
87' ГолДжексон Николас
90' Желтая карточкаБаэна Алехандро
90'+5
Ход матча
67'
78'
86'
87'
0:1
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 3
-
2 Угловые 3
-
4 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
34 Владение мячом, % 66
39
Тейгль
Георг
36
Фитц
Доминик
23
Манди
Аисса
12
Мохика
Хоан
11
Чуквезе
Саму
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Тейгль ГеоргЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Фитц ДоминикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
-
13 Ведль ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Вучич РомеоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шмид Манфред
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Мохика ХоанЗащитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Пино ЙеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Моралес ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
История личных встреч
Аустрия Вена
Вильярреал
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браунёдер Маттиас
|1
|0.25
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моралес Луис
|6 (1)
|1
|Баэна Алехандро
|4
|0.67
|Чуквезе Саму
|2
|0.33
|Педраса Альфонсо
|1
|0.17
|Коклен Франсис
|1
|0.17
|Морено Херард
|1
|0.17
|Данджума Арно
|1
|0.17
|Джексон Николас
|1
|0.17
|Капу Этьен
|0
|0
|Мохика Хоан
|0
|0
|Пино Йереми
|0
|0
Карточки
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грубер Андреас
|2
|0
|Холланд Джеймс
|1
|0
|Мартинс Марвин
|1
|0
|Ранфтль Райнхольд
|1
|0
|Галвао Лукас
|1
|0
|Браунёдер Маттиас
|1
|0
|Польстер Мануэль
|1
|0
|Крейкер Дарио
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куэнка Хорхе
|3
|0
|Баэна Алехандро
|3
|0
|Манди Аисса
|2
|0
|Капу Этьен
|1
|0
|Коклен Франсис
|1
|0
|Мохика Хоан
|1
|0
|Морено Херард
|1
|0
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|Ману Морланес
|1
|0
|Чуквезе Саму
|1
|0
|Пино Йереми
|1
|0
|Джексон Николас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
12
1 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
8%
1-15
1
100%
1
8%
16-30
0
0%
6
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Пропущено
9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
5
56%
1
17%
76-90
Забито
1
17
1 В 1-м тайме 10
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
0
0%
1
6%
1-15
1
100%
2
12%
16-30
0
0%
7
41%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
0
0%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
10
7
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
6
60%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Вена
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Рапид Вена - Аустрия Вена 1:2 Вильярреал - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Штурм 0:3 Аустрия Вена - Рид 3:0
Лех - Аустрия Вена 4:1 Хартберг - Аустрия Вена 0:3 Аустрия Вена - Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 2:2 Зигендорф - Аустрия Вена 0:5 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 3:3 Фенербахче - Аустрия Вена 4:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Фенербахче 0:2 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:1 Альтах - Аустрия Вена 3:2 Аустрия Вена - ЛАСК 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:0 Вельс - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Штурм 4:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:2
Вильярреал
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Аустрия Вена 5:0 Кадис - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Севилья 1:1
Хапоэль Беэр-Шева - Вильярреал 1:2 Бетис - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Лех 4:3 Вильярреал - Эльче 4:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Хайдук - Вильярреал 0:2 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хайдук 4:2 Вальядолид - Вильярреал 0:3 Интер Милан - Вильярреал 2:4 Вильярреал - Леванте 3:1 Фулхэм - Вильярреал 1:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2 Реймс - Вильярреал 0:1 Боруссия Д - Вильярреал 0:2 ПСВ - Вильярреал 1:2
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 4
|12
|2.
|Лех
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|3.
|Хапоэль Беэр-Шева
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|4.
|Аустрия Вена
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 10
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 3
|6
|2.
|Лех
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Аустрия Вена
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|4.
|Хапоэль Беэр-Шева
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Хапоэль Беэр-Шева
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|3.
|Лех
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|4.
|Аустрия Вена
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|9 (2)
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (3)
|Вильярреал
|Моралес Луис
|7 (3)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|6 (2)
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|5
|Слован Братислава
|Канкава Джаба
|1 3
|РФШ Рига
|Шимкович Томаш
|1 3
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 3
|Партизан
|Белич Кристиян
|1 3
Прогнозы на матч Аустрия Вена 0:1 Вильярреал
Исход игры
Аустрия Вена
5.9% (7)
Ничья
11% (13)
Вильярреал
83.1% (98)
Тотал 2.5
Больше
62.93% (73)
Меньше
37.07% (43)
Обе команды забьют
Да
69.83% (81)
Нет
30.17% (35)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
41.5% (49)
0:1 Вильярреал
15.3% (18)
1:3 Вильярреал
11.9% (14)
0:2 Вильярреал
10.2% (12)
1:1 Ничья
9.3% (11)
2:1 Аустрия Вена
3.4% (4)
0:3 Вильярреал
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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