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Лига конференций
2022-2023

Тур: 4. Стадион: .
Аустрия Вена
0:1
Конец матча
Вильярреал
0'
26' Желтая карточка
Ранфтль Райнхольд
67' Желтая карточка
Ло Чельсо Джовани
67' Желтая карточка
Польстер Мануэль
78' Желтая карточка
Джексон Николас
86' Желтая карточка
Ману Морланес
0:1
87' Гол
Джексон Николас
90' Желтая карточка
Баэна Алехандро
90'+5

Ход матча

26'
Ранфтль Райнхольд
 
46'
 
Торрес Пау
Альбиоль Рауль
56'
 
Моралес Луис
Коклен Франсис
56'
 
Джексон Николас
Данджума Арно
64'
Холланд Джеймс
Джукич Александар
 
65'
Келес Джан
Грубер Андреас
 
67'
 
Пино Йереми
Чуквезе Саму
67'
 
Ло Чельсо Джовани
67'
Польстер Мануэль
 
78'
 
Джексон Николас
79'
 
Капу Этьен
Ло Чельсо Джовани
82'
Ibrahima Drame2
Фитц Доминик
 
86'
 
Ману Морланес
87'
0:1
Джексон Николас
(Моралес Луис)
90'
Табакович Харис
Тейгль Георг
 
90'
 
Баэна Алехандро

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 3
  • 4 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 34 Владение мячом, % 66
Прогнозы 118
Аустрия Вена 5.9% (7)
X 11% (13)
Вильярреал 83.1% (98)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Фрюхтль
Кристиан
39
Тейгль
Георг
26
Ранфтль
Райнхольд
3
Галвао
Лукас
40
Мейсль
Маттео
23
Браунёдер
Маттиас
30
Фишер
Манфред
11
Польстер
Мануэль
17
Грубер
Андреас
36
Фитц
Доминик
77
Джукич
Александар
1
Рейна
Пепе
23
Манди
Аисса
3
Альбиоль
Рауль
5
Куэнка
Хорхе
12
Мохика
Хоан
11
Чуквезе
Саму
20
Ману
Морланес
19
Коклен
Франсис
16
Баэна
Алехандро
17
Ло
Чельсо
Джовани
9
Данджума
Арно
Аустрия Вена
4-3-3
Вильярреал
4-4-2

История личных встреч

Аустрия Вена
Вильярреал

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
5:0

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браунёдер Маттиас 1 0.25
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моралес Луис 6 (1) 1
Баэна Алехандро 4 0.67
Чуквезе Саму 2 0.33
Педраса Альфонсо 1 0.17
Коклен Франсис 1 0.17
Морено Херард 1 0.17
Данджума Арно 1 0.17
Джексон Николас 1 0.17
Капу Этьен 0 0
Мохика Хоан 0 0
Пино Йереми 0 0

Карточки

Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грубер Андреас 2 0
Холланд Джеймс 1 0
Мартинс Марвин 1 0
Ранфтль Райнхольд 1 0
Галвао Лукас 1 0
Браунёдер Маттиас 1 0
Польстер Мануэль 1 0
Крейкер Дарио 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куэнка Хорхе 3 0
Баэна Алехандро 3 0
Манди Аисса 2 0
Капу Этьен 1 0
Коклен Франсис 1 0
Мохика Хоан 1 0
Морено Херард 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Ману Морланес 1 0
Чуквезе Саму 1 0
Пино Йереми 1 0
Джексон Николас 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
12
1 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
8%
1-15
1
100%
1
8%
16-30
0
0%
6
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Пропущено

9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
5
56%
1
17%
76-90

Забито

1
17
1 В 1-м тайме 10
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
0
0%
1
6%
1-15
1
100%
2
12%
16-30
0
0%
7
41%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
0
0%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

10
7
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
6
60%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Вена
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Рапид Вена - Аустрия Вена 1:2 Вильярреал - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Штурм 0:3 Аустрия Вена - Рид 3:0
Лех - Аустрия Вена 4:1 Хартберг - Аустрия Вена 0:3 Аустрия Вена - Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 2:2 Зигендорф - Аустрия Вена 0:5 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 3:3 Фенербахче - Аустрия Вена 4:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Фенербахче 0:2 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:1 Альтах - Аустрия Вена 3:2 Аустрия Вена - ЛАСК 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:0 Вельс - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Штурм 4:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:2
Вильярреал
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Аустрия Вена 5:0 Кадис - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Севилья 1:1
Хапоэль Беэр-Шева - Вильярреал 1:2 Бетис - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Лех 4:3 Вильярреал - Эльче 4:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Хайдук - Вильярреал 0:2 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хайдук 4:2 Вальядолид - Вильярреал 0:3 Интер Милан - Вильярреал 2:4 Вильярреал - Леванте 3:1 Фулхэм - Вильярреал 1:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2 Реймс - Вильярреал 0:1 Боруссия Д - Вильярреал 0:2 ПСВ - Вильярреал 1:2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 4 4 0 0 12 - 4 12
2. Лех Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
3. Хапоэль Беэр-Шева Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
4. Аустрия Вена Заявка 4 0 1 3 1 - 10 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 2 2 0 0 9 - 3 6
2. Лех Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Аустрия Вена Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
4. Хапоэль Беэр-Шева Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Хапоэль Беэр-Шева Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
3. Лех Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
4. Аустрия Вена Заявка 2 0 0 2 1 - 9 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 9 (2)
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
Вильярреал Моралес Луис 7 (3)
Юргорден Асоро Йоэль 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Эдвардсен Виктор 5
Слован Братислава Канкава Джаба 1 3
РФШ Рига Шимкович Томаш 1 3
Юргорден Шуллер Расмус 1 3
Партизан Белич Кристиян 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      26'
      Ранфтль Райнхольд получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Generali Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Аустрия Вена 5.9% (7)
    X 11% (13)
    Вильярреал 83.1% (98)
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    Прогнозы на матч Аустрия Вена 0:1 Вильярреал

    Исход игры
    Аустрия Вена
    5.9% (7)
    Ничья
    11% (13)
    Вильярреал
    83.1% (98)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.93% (73)
    Меньше
    37.07% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    69.83% (81)
    Нет
    30.17% (35)
    Популярный счёт
    1:2 Вильярреал
    41.5% (49)
    0:1 Вильярреал
    15.3% (18)
    1:3 Вильярреал
    11.9% (14)
    0:2 Вильярреал
    10.2% (12)
    1:1 Ничья
    9.3% (11)
    2:1 Аустрия Вена
    3.4% (4)
    0:3 Вильярреал
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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