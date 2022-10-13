Тур: 4. Стадион: АЕК Арена.
1:2
Конец матча
0'
0:1
16' ГолПедро Жоао
33' Желтая карточкаГюлер Арда
39' Желтая карточкаГарсия Анхель
41' Желтая карточкаМамас Рафаил
43' Желтая карточкаЛинкольн
49' Желтая карточкаТричковски Иван
1:1
52' ПенальтиТричковски Иван
67' Желтая карточкаАзиз Сердар
1:2
80' ПенальтиБачуайи Миши
85' Вторая желтая карточкаГарсия Анхель
1:2
86' Не забитый пенальтиВаленсия Эннер
88' Желтая карточкаЭнрике Густаво
88' Желтая карточкаОлатунджи Виктор
90' Желтая карточкаПонс Пере
90' Желтая карточкаФараж Имад
90'+7
Ход матча
16'
0:1
33'
39'
41'
43'
49'
52'
1:1
67'
80'
1:2
85'
86'
1:2
88'
88'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 8
-
4 Угловые 8
-
4 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 19
-
5 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
66
Мамас
Рафаил
11
Фараж
Имад
51
Альтман
Омри
41
Салаи
Аттила
10
Гюлер
Арда
80
Юксек
Исмаил
20
Педро
Жоао
18
Линкольн
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фараж ИмадНападающий
- Нападающий
-
51 Альтман ОмриНападающий
- Запасные игроки
-
25 Гордич МилошВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
-
29 Наум ГиоргосПолузащитник
-
30 Андреу ГенриПолузащитник
-
12 Лопеш РафаэлНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ольтра Хосе Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
-
10 Гюлер АрдаПолузащитник
-
80 Юксек ИсмаилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Педро ЖоаоНападающий
-
18 ЛинкольнНападающий
- Запасные игроки
-
54 Четин ОсманВратарь
- Вратарь
-
17 Кавечи ИрфанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Мор ЭмреПолузащитник
- Нападающий
-
23 Бачуайи МишиНападающий
-
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
История личных встреч
АЕК Ларнака
Фенербахче
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьюрчо Адам
|3
|0.38
|Лопеш Рафаэл
|1
|0.13
|Энглезу Никос
|1
|0.13
|Ойер Санхурхо
|1
|0.13
|Альтман Омри
|1
|0.13
|Гарсия Анхель
|1
|0.13
|Фараж Имад
|1
|0.13
|Миличевич Хрвое
|1
|0.13
|Тричковски Иван
|1 (1)
|0.13
|Росалес Роберто
|0
|0
|Томович Ненад
|0
|0
|Бруну Гама
|0
|0
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавечи Ирфан
|3
|0.38
|Бачуайи Миши
|3 (1)
|0.38
|Линкольн II
|2
|0.25
|Дурсун Сердар
|2
|0.25
|Кинг Джошуа
|1
|0.13
|Педро Жоао
|1
|0.13
|Энрике Густаво
|1
|0.13
|Мор Эмре
|1
|0.13
|Яндаш Мерт Хакан
|1
|0.13
|Юксек Исмаил
|1
|0.13
|Валенсия Эннер
|1 (1)
|0.13
|Росси Диего
|0
|0
|Брума Арминду
|0
|0
|Алиоски Эгзиян
|0
|0
|Перес Луан
|0
|0
Карточки
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Анхель
|3
|1
|Мамас Рафаил
|3
|0
|Ойер Санхурхо
|2
|0
|Густаву Луиш
|2
|0
|Касас Исмаэль
|2
|0
|Томович Ненад
|1
|0
|Тричковски Иван
|1
|0
|Лопеш Рафаэл
|1
|0
|Понс Пере
|1
|0
|Альтман Омри
|1
|0
|Кипрос Христофору
|1
|0
|Пирич Кенан
|1
|0
|Фараж Имад
|1
|0
|Олатунджи Виктор
|1
|0
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алиоски Эгзиян
|2
|0
|Линкольн II
|2
|0
|Мор Эмре
|2
|0
|Кинг Джошуа
|1
|0
|Азиз Сердар
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0
|Энрике Густаво
|1
|0
|Росси Диего
|1
|0
|Перес Луан
|1
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|1
|0
|Байиндыр Алтай
|1
|0
|Юксек Исмаил
|1
|0
|Гюлер Арда
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
1
20%
1
10%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
20%
3
30%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Забито
11
15
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
1
9%
2
13%
1-15
2
18%
2
13%
16-30
3
27%
3
20%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
2
18%
5
33%
76-90
Пропущено
8
6
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
5
63%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
13%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
25%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК Ларнака
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2 Фенербахче - АЕК Ларнака 2:0 АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Пафос - АЕК Ларнака 1:0
Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Омония - АЕК Ларнака 3:2 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Партизан - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - Партизан 2:1 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 Кисварда - АЕК Ларнака 2:2 Рапид Вена - АЕК Ларнака 2:3 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Пафос 2:0
Фенербахче
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 5:4 Фенербахче - АЕК Ларнака 2:0 Бешикташ - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Аланьяспор 5:0
Ренн - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Динамо Киев 2:1 Фенербахче - Кайсериспор 2:0 Коньяспор - Фенербахче 1:0 Фенербахче - Аустрия Вена 4:1 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Аустрия Вена - Фенербахче 0:2 Касымпаша - Фенербахче 0:6 Словацко - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Умраниеспор 3:3 Фенербахче - Словацко 3:0 Фенербахче - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Хулл 2:0 Фенербахче - Фехервар 3:0 Фенербахче - Партизан 1:0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|2.
|Ренн
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|АЕК Ларнака
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 6
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Ренн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|АЕК Ларнака
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Фенербахче
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|АЕК Ларнака
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
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|Брага
|Оливейра Витор
|4 (1)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3 (1)
|ПСВ
|Гакпо Коди
|3 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бонифасе Виктор
|3 (1)
|Фрайбург
|Грегорич Михаэль
|3
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|АЕК Ларнака
|Гарсия Анхель
|1 3
|Лудогорец
|Недялков Антон
|4
|Штурм
|Хирлендер Штефан
|1 2
|Унион Берлин
|Шефер Андраш
|1 2
Прогнозы на матч АЕК Ларнака 1:2 Фенербахче
Исход игры
АЕК Ларнака
1.6% (2)
Ничья
23.6% (29)
Фенербахче
74.8% (92)
Тотал 2.5
Больше
48.72% (57)
Меньше
51.28% (60)
Обе команды забьют
Да
69.23% (81)
Нет
30.77% (36)
Популярный счёт
1:2 Фенербахче
39% (48)
1:1 Ничья
20.3% (25)
0:1 Фенербахче
17.9% (22)
0:2 Фенербахче
9.8% (12)
1:3 Фенербахче
3.3% (4)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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