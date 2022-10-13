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Лига Европы
2022-2023

Тур: 4. Стадион: .
АЕК Ларнака
1:2
Конец матча
Фенербахче
0'
0:1
16' Гол
Педро Жоао
33' Желтая карточка
Гюлер Арда
39' Желтая карточка
Гарсия Анхель
41' Желтая карточка
Мамас Рафаил
43' Желтая карточка
Линкольн
49' Желтая карточка
Тричковски Иван
1:1
52' Пенальти
Тричковски Иван
67' Желтая карточка
Азиз Сердар
1:2
80' Пенальти
Бачуайи Миши
85' Вторая желтая карточка
Гарсия Анхель
1:2
86' Не забитый пенальти
Валенсия Эннер
88' Желтая карточка
Энрике Густаво
88' Желтая карточка
Олатунджи Виктор
90' Желтая карточка
Понс Пере
90' Желтая карточка
Фараж Имад
90'+7

Ход матча

16'
0:1
Педро Жоао
(Алиоски Эгзиян)
33'
 
Гюлер Арда
39'
Гарсия Анхель
 
41'
Мамас Рафаил
 
43'
 
Линкольн
49'
Тричковски Иван
 
52'
Тричковски Иван
1:1
63'
Наум Гиоргос
Мамас Рафаил
 
67'
 
Азиз Сердар
68'
 
Валенсия Эннер
Педро Жоао
69'
 
Бачуайи Миши
Гюлер Арда
70'
 
Осайи-Самуэль Брайт
Алиоски Эгзиян
75'
Олатунджи Виктор
Альтман Омри
 
75'
Лопеш Рафаэл
Тричковски Иван
 
75'
Понс Пере
Густаву Луиш
 
76'
 
Креспо Мигель
Линкольн
80'
1:2
Бачуайи Миши
82'
Микель Гонсалес
Ойер Санхурхо
 
85'
Гарсия Анхель
 
86'
1:2
Валенсия Эннер
88'
 
Энрике Густаво
88'
Олатунджи Виктор
 
90'
 
Росси Диего
90'
Понс Пере
 
90'
 
Кавечи Ирфан
90'
Фараж Имад
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 8
  • 4 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 19
  • 5 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогнозы 123
АЕК Ларнака 1.6% (2)
X 23.6% (29)
Фенербахче 74.8% (92)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пирич
Кенан
16
Росалес
Роберто
15
Миличевич
Хрвое
4
Томович
Ненад
14
Гарсия
Анхель
66
Мамас
Рафаил
7
Густаву
Луиш
6
Ойер
Санхурхо
11
Фараж
Имад
10
Тричковски
Иван
51
Альтман
Омри
1
Байиндыр
Алтай
7
Кадыоглу
Ферди
4
Азиз
Сердар
2
Энрике
Густаво
41
Салаи
Аттила
10
Гюлер
Арда
80
Юксек
Исмаил
6
Алиоски
Эгзиян
9
Росси
Диего
20
Педро
Жоао
18
Линкольн
II
АЕК Ларнака
4-3-3
Фенербахче
4-3-3

История личных встреч

АЕК Ларнака
Фенербахче

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьюрчо Адам 3 0.38
Лопеш Рафаэл 1 0.13
Энглезу Никос 1 0.13
Ойер Санхурхо 1 0.13
Альтман Омри 1 0.13
Гарсия Анхель 1 0.13
Фараж Имад 1 0.13
Миличевич Хрвое 1 0.13
Тричковски Иван 1 (1) 0.13
Росалес Роберто 0 0
Томович Ненад 0 0
Бруну Гама 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавечи Ирфан 3 0.38
Бачуайи Миши 3 (1) 0.38
Линкольн II 2 0.25
Дурсун Сердар 2 0.25
Кинг Джошуа 1 0.13
Педро Жоао 1 0.13
Энрике Густаво 1 0.13
Мор Эмре 1 0.13
Яндаш Мерт Хакан 1 0.13
Юксек Исмаил 1 0.13
Валенсия Эннер 1 (1) 0.13
Росси Диего 0 0
Брума Арминду 0 0
Алиоски Эгзиян 0 0
Перес Луан 0 0

Карточки

АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Анхель 3 1
Мамас Рафаил 3 0
Ойер Санхурхо 2 0
Густаву Луиш 2 0
Касас Исмаэль 2 0
Томович Ненад 1 0
Тричковски Иван 1 0
Лопеш Рафаэл 1 0
Понс Пере 1 0
Альтман Омри 1 0
Кипрос Христофору 1 0
Пирич Кенан 1 0
Фараж Имад 1 0
Олатунджи Виктор 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алиоски Эгзиян 2 0
Линкольн II 2 0
Мор Эмре 2 0
Кинг Джошуа 1 0
Азиз Сердар 1 0
Педро Жоао 1 0
Осайи-Самуэль Брайт 1 0
Энрике Густаво 1 0
Росси Диего 1 0
Перес Луан 1 0
Яндаш Мерт Хакан 1 0
Байиндыр Алтай 1 0
Юксек Исмаил 1 0
Гюлер Арда 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
1
20%
1
10%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
20%
3
30%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

11
15
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
1
9%
2
13%
1-15
2
18%
2
13%
16-30
3
27%
3
20%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
2
18%
5
33%
76-90

Пропущено

8
6
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
5
63%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
13%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК Ларнака
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2 Фенербахче - АЕК Ларнака 2:0 АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Пафос - АЕК Ларнака 1:0
Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Омония - АЕК Ларнака 3:2 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Партизан - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - Партизан 2:1 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 Кисварда - АЕК Ларнака 2:2 Рапид Вена - АЕК Ларнака 2:3 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Пафос 2:0
Фенербахче
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 5:4 Фенербахче - АЕК Ларнака 2:0 Бешикташ - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Аланьяспор 5:0
Ренн - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Динамо Киев 2:1 Фенербахче - Кайсериспор 2:0 Коньяспор - Фенербахче 1:0 Фенербахче - Аустрия Вена 4:1 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Аустрия Вена - Фенербахче 0:2 Касымпаша - Фенербахче 0:6 Словацко - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Умраниеспор 3:3 Фенербахче - Словацко 3:0 Фенербахче - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Хулл 2:0 Фенербахче - Фехервар 3:0 Фенербахче - Партизан 1:0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 4 3 1 0 8 - 4 10
2. Ренн Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3. АЕК Ларнака Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
4. Динамо Киев Заявка 4 0 0 4 2 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Ренн Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
3. АЕК Ларнака Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
4. Динамо Киев Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Фенербахче Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
3. АЕК Ларнака Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
4. Динамо Киев Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
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Топ бомбардиров
Брага Оливейра Витор 4 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
ПСВ Гакпо Коди 3 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Бонифасе Виктор 3 (1)
Фрайбург Грегорич Михаэль 3
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 5
АЕК Ларнака Гарсия Анхель 1 3
Лудогорец Недялков Антон 4
Штурм Хирлендер Штефан 1 2
Унион Берлин Шефер Андраш 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      43'
      Линкольн II получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      41'
      Мамас Рафаил получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      39'
      Гарсия Анхель получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      33'
      Гюлер Арда получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      16'
      Г О О О О Л - Жуан Педро бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AEK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    АЕК Ларнака 1.6% (2)
    X 23.6% (29)
    Фенербахче 74.8% (92)
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    Прогнозы на матч АЕК Ларнака 1:2 Фенербахче

    Исход игры
    АЕК Ларнака
    1.6% (2)
    Ничья
    23.6% (29)
    Фенербахче
    74.8% (92)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.72% (57)
    Меньше
    51.28% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    69.23% (81)
    Нет
    30.77% (36)
    Популярный счёт
    1:2 Фенербахче
    39% (48)
    1:1 Ничья
    20.3% (25)
    0:1 Фенербахче
    17.9% (22)
    0:2 Фенербахче
    9.8% (12)
    1:3 Фенербахче
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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