Тур: 4. Стадион: Де Кёйп. Зрители: 45000 Главный судья: Обренович Раде
2:2
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаМартинес Эмилиано
0:1
16' ГолМартинес Эмилиано
1:1
32' ГолТимбер Квинтен
2:1
48' ГолГанцко Давид
2:2
59' ГолСвятченко Эрик
63' Желтая карточкаОлссон Кристоффер
63' Желтая карточкаГертрейда Лютсхарел
71' Желтая карточкаКекчю Оркун
74' Желтая карточкаВолемарк Патрик
89' Желтая карточкаЛоссль Йонас
90'+4
Ход матча
16'
0:1
32'
48'
59'
66'
71'
74'
89'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
5 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 4
-
8 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
33
Ганцко
Давид
10
Кекчю
Оркун
17
Тюкосен
Мадс
29
Паулиньо
VI
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
-
15 Лопес МаркосЗащитник
- Полузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Пайшао ИгорПолузащитник
-
20 Виффер МатсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Угбо МаркВратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Дюр НиколасЗащитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
- Полузащитник
-
21 Нибе АндреасПолузащитник
- Полузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Капельяс Альберт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фейеноорд
Митьюлланд
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Сантьяго Томас
|3 (1)
|0.75
|Джаханбакш Алиреза
|2
|0.5
|Ганцко Давид
|2
|0.5
|Идрисси Уссама
|1
|0.25
|Шиманьски Себастиан
|1
|0.25
|Кекчю Оркун
|1 (1)
|0.25
|Перейра Данило II
|1
|0.25
|Тимбер Квинтен
|1
|0.25
|Дилросун Джавайро
|0
|0
|Лопес Маркос IV
|0
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|0
|0
|Бульяуде Эсекиэль
|0
|0
|Волемарк Патрик
|0
|0
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Святченко Эрик
|2
|0.5
|Исаксен Густав
|2
|0.5
|Феррейра Эвандер
|1 (1)
|0.25
|Паулиньо VI
|1
|0.25
|Мартинес Эмилиано
|1
|0.25
|Жуниньо
|1
|0.25
|Каба Сори
|1
|0.25
|Дрейер Андерс
|0
|0
Карточки
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джаханбакш Алиреза
|1
|0
|Идрисси Уссама
|1
|0
|Ганцко Давид
|1
|0
|Лопес Маркос IV
|1
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0
|Кекчю Оркун
|1
|0
|Волемарк Патрик
|1
|0
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоссль Йонас
|2
|0
|Мартинес Эмилиано
|2
|0
|Паулиньо VI
|2
|0
|Святченко Эрик
|1
|0
|Далсгор Хенрик
|1
|0
|Олссон Кристоффер
|1
|0
|Жуниньо
|1
|0
|Феррейра Эвандер
|1
|0
|Исаксен Густав
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
10
7
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
29%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
20%
2
29%
61-75
2
20%
1
14%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
33%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фейеноорд
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фейеноорд - Твенте 2:0 Митьюлланд - Фейеноорд 2:2 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 ПСВ - Фейеноорд 4:3
Фейеноорд - Штурм 6:0 Фейеноорд - Спарта Роттердам 3:0 Лацио - Фейеноорд 4:2 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 3:4 Фейеноорд - Эммен 4:0 Валвейк - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Херенвен 0:0 Витесс - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Осасуна 1:2 Фейеноорд - НАК Бреда 6:1 Фейеноорд - Лион 0:2 Фейеноорд - Роял Юнион 0:4 Ред Булл Зальцбург - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Рома - Фейеноорд 1:0 Фейеноорд - Твенте 1:2
Митьюлланд
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Орхус - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Фейеноорд 2:2 Митьюлланд - Виборг 1:1 Митьюлланд - Копенгаген 2:1
Митьюлланд - Лацио 5:1 Нордшелланн - Митьюлланд 1:1 Штурм - Митьюлланд 1:0 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Орхус 0:2 Хорсенс - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Бенфика 1:3 Люнгбю - Митьюлланд 3:3 Бенфика - Митьюлланд 4:1 Оденсе - Митьюлланд 1:5 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1 Митьюлланд - Раннерс 1:1 Гент - Митьюлланд 2:1
Группа F
Группа F
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Брага
|Оливейра Витор
|4 (1)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3 (1)
|ПСВ
|Гакпо Коди
|3 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бонифасе Виктор
|3 (1)
|Фрайбург
|Грегорич Михаэль
|3
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|АЕК Ларнака
|Гарсия Анхель
|1 3
|Лудогорец
|Недялков Антон
|4
|Штурм
|Хирлендер Штефан
|1 2
|Унион Берлин
|Шефер Андраш
|1 2
Прогнозы на матч Фейеноорд 2:2 Митьюлланд
Исход игры
Фейеноорд
96.6% (114)
Ничья
0.8% (1)
Митьюлланд
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
65.52% (76)
Меньше
34.48% (40)
Обе команды забьют
Да
63.79% (74)
Нет
36.21% (42)
Популярный счёт
2:1 Фейеноорд
39% (46)
2:0 Фейеноорд
29.7% (35)
3:1 Фейеноорд
15.3% (18)
3:2 Фейеноорд
4.2% (5)
1:0 Фейеноорд
4.2% (5)
1:2 Митьюлланд
1.7% (2)
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