Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

ШТАНГА! Так было близко к голу - Patrik Waalemark нанес удар в каркас ворот!

Patrik Waalemark создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

Первый тайм

47' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

45' Систо Пионе навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Хорошую попытку сделал Исаксен Густав . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Дрейер Андерс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Матч возобновлен

42' Ох, нехорошо это выглядит. Тимбер Квинтен получил травму и медбригада забирает его с поля.

41' Тимбер Квинтен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Шиманьски Себастиан из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Лопес Маркос IV нанес удар головой, но Йонас Лессль спокойно отбил мяч.

39' Шиманьски Себастиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Педерсен Маркус Гольмгрен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Удар от ворот произведет Митьюлланд

37' Шиманьски Себастиан из команды Фейеноорд наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

37' Тимбер Квинтен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

34' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Фейеноорд будет все-таки засчитан.

33' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

32' Г О О О О Л - Тимбер Квинтен забивает с правой ноги!

32' Шиманьски Себастиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Хименес Сантьяго Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Траунер Гернот выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Паулиньо VI выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

28' Удар от ворот произведет Митьюлланд

27' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

26' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Олссон Кристоффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Педерсен Маркус Гольмгрен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Ганцко Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Удар от ворот произведет Фейеноорд

20' Оооо... вот это был удар! Траунер Гернот должен был забить с этой позиции.

20' Траунер Гернот нанес удар головой, но Йонас Лессль спокойно отбил мяч.

19' Сантиметры! Удар с лета нанес Траунер Гернот , но попал в штангу!

19' Шиманьски Себастиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

17' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Митьюлланд будет все-таки засчитан.

17' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

16' Г О О О О Л - Emiliano Martinez из команды Митьюлланд правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

16' Паулиньо VI создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Исаксен Густав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Феррейра Эвандер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Удар от ворот произведет Фейеноорд

15' Паулиньо VI из команды Митьюлланд наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

14' Удар от ворот произведет Фейеноорд

12' Рефери не любит споров - именно за это Emiliano Martinez сейчас получил желтую

11' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

10' Святченко Эрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Систо Пионе навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Матч возобновлен

10' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

9' Хорошую попытку сделал Исаксен Густав . Удар в створ, но вратарь начеку

9' Дрейер Андерс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Джаханбакш Алиреза создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Митьюлланд

6' Оооо... вот это был удар! Хименес Сантьяго Томас должен был забить с этой позиции.

6' Хименес Сантьяго Томас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Шиманьски Себастиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Кекчю Оркун навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Митьюлланд начинает с центра поля