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Лига Европы
2022-2023

Тур: 4. Стадион: . Зрители: 45000 Главный судья: Обренович Раде
Фейеноорд
2:2
Конец матча
Митьюлланд
0'
12' Желтая карточка
Мартинес Эмилиано
0:1
16' Гол
Мартинес Эмилиано
1:1
32' Гол
Тимбер Квинтен
2:1
48' Гол
Ганцко Давид
2:2
59' Гол
Святченко Эрик
63' Желтая карточка
Олссон Кристоффер
63' Желтая карточка
Гертрейда Лютсхарел
71' Желтая карточка
Кекчю Оркун
74' Желтая карточка
Волемарк Патрик
89' Желтая карточка
Лоссль Йонас
90'+4

Ход матча

12'
 
Мартинес Эмилиано
16'
0:1
Мартинес Эмилиано
(Паулиньо VI)
32'
Тимбер Квинтен
(Шиманьски Себастиан)
1:1
41'
 
Жуниньо
Далсгор Хенрик
48'
Ганцко Давид
(Гертрейда Лютсхарел)
2:1
59'
2:2
Святченко Эрик
(Феррейра Эвандер)
63'
 
Олссон Кристоффер
63'
Гертрейда Лютсхарел
 
66'
 
Каба Сори
Систо Пионе
71'
Кекчю Оркун
 
71'
Волемарк Патрик
Джаханбакш Алиреза
 
71'
Дилросун Джавайро
Тимбер Квинтен
 
74'
Волемарк Патрик
 
77'
Перейра Данило
Хименес Сантьяго Томас
 
88'
 
Шарлес
Мартинес Эмилиано
88'
 
Чилуфя Эдвард
Дрейер Андерс
88'
 
Серенсен Оливер
Феррейра Эвандер
89'
 
Лоссль Йонас

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 118
Фейеноорд 96.6% (114)
X 0.8% (1)
Митьюлланд 2.5% (3)
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1
Бейло
Юстин
2
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
18
Траунер
Гернот
33
Ганцко
Давид
15
Лопес
Маркос
IV
8
Тимбер
Квинтен
10
Кекчю
Оркун
4
Гертрейда
Лютсхарел
7
Джаханбакш
Алиреза
29
Хименес
Сантьяго
Томас
17
Шиманьски
Себастиан
1
Лоссль
Йонас
17
Тюкосен
Мадс
14
Далсгор
Хенрик
28
Святченко
Эрик
29
Паулиньо
VI
10
Феррейра
Эвандер
5
Мартинес
Эмилиано
8
Олссон
Кристоффер
11
Исаксен
Густав
36
Дрейер
Андерс
7
Систо
Пионе
Фейеноорд
4-3-3
Митьюлланд
4-3-3

История личных встреч

Фейеноорд
Митьюлланд

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго Томас 3 (1) 0.75
Джаханбакш Алиреза 2 0.5
Ганцко Давид 2 0.5
Идрисси Уссама 1 0.25
Шиманьски Себастиан 1 0.25
Кекчю Оркун 1 (1) 0.25
Перейра Данило II 1 0.25
Тимбер Квинтен 1 0.25
Дилросун Джавайро 0 0
Лопес Маркос IV 0 0
Гертрейда Лютсхарел 0 0
Бульяуде Эсекиэль 0 0
Волемарк Патрик 0 0
Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Святченко Эрик 2 0.5
Исаксен Густав 2 0.5
Феррейра Эвандер 1 (1) 0.25
Паулиньо VI 1 0.25
Мартинес Эмилиано 1 0.25
Жуниньо 1 0.25
Каба Сори 1 0.25
Дрейер Андерс 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джаханбакш Алиреза 1 0
Идрисси Уссама 1 0
Ганцко Давид 1 0
Лопес Маркос IV 1 0
Гертрейда Лютсхарел 1 0
Кекчю Оркун 1 0
Волемарк Патрик 1 0
Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоссль Йонас 2 0
Мартинес Эмилиано 2 0
Паулиньо VI 2 0
Святченко Эрик 1 0
Далсгор Хенрик 1 0
Олссон Кристоффер 1 0
Жуниньо 1 0
Феррейра Эвандер 1 0
Исаксен Густав 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

10
7
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
29%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
20%
2
29%
61-75
2
20%
1
14%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
33%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фейеноорд - Твенте 2:0 Митьюлланд - Фейеноорд 2:2 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 ПСВ - Фейеноорд 4:3
Фейеноорд - Штурм 6:0 Фейеноорд - Спарта Роттердам 3:0 Лацио - Фейеноорд 4:2 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 3:4 Фейеноорд - Эммен 4:0 Валвейк - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Херенвен 0:0 Витесс - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Осасуна 1:2 Фейеноорд - НАК Бреда 6:1 Фейеноорд - Лион 0:2 Фейеноорд - Роял Юнион 0:4 Ред Булл Зальцбург - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Рома - Фейеноорд 1:0 Фейеноорд - Твенте 1:2
Митьюлланд
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Орхус - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Фейеноорд 2:2 Митьюлланд - Виборг 1:1 Митьюлланд - Копенгаген 2:1
Митьюлланд - Лацио 5:1 Нордшелланн - Митьюлланд 1:1 Штурм - Митьюлланд 1:0 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Орхус 0:2 Хорсенс - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Бенфика 1:3 Люнгбю - Митьюлланд 3:3 Бенфика - Митьюлланд 4:1 Оденсе - Митьюлланд 1:5 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1 Митьюлланд - Раннерс 1:1 Гент - Митьюлланд 2:1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд Заявка 4 1 2 1 12 - 8 5
2. Митьюлланд Заявка 4 1 2 1 9 - 6 5
3. Лацио Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
4. Штурм Заявка 3 1 1 1 1 - 6 4

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд Заявка 2 1 1 0 8 - 2 4
2. Штурм Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Митьюлланд Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
4. Лацио Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
2. Лацио Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
3. Фейеноорд Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
4. Штурм Заявка 1 0 0 1 0 - 6 0
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Топ бомбардиров
Брага Оливейра Витор 4 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
ПСВ Гакпо Коди 3 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Бонифасе Виктор 3 (1)
Фрайбург Грегорич Михаэль 3
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 5
АЕК Ларнака Гарсия Анхель 1 3
Лудогорец Недялков Антон 4
Штурм Хирлендер Штефан 1 2
Унион Берлин Шефер Андраш 1 2
Весь список
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    Прогнозы 118
    Фейеноорд 96.6% (114)
    X 0.8% (1)
    Митьюлланд 2.5% (3)
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    Прогнозы на матч Фейеноорд 2:2 Митьюлланд

    Исход игры
    Фейеноорд
    96.6% (114)
    Ничья
    0.8% (1)
    Митьюлланд
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.52% (76)
    Меньше
    34.48% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    63.79% (74)
    Нет
    36.21% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Фейеноорд
    39% (46)
    2:0 Фейеноорд
    29.7% (35)
    3:1 Фейеноорд
    15.3% (18)
    3:2 Фейеноорд
    4.2% (5)
    1:0 Фейеноорд
    4.2% (5)
    1:2 Митьюлланд
    1.7% (2)
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