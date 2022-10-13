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Лига Европы
2022-2023

Тур: 4. Стадион: .
Нант
0:4
Конец матча
Фрайбург
0'
0:1
26' Гол
Кюблер Лукас
66' Желтая карточка
Хёфлер Николас
0:2
71' Гол
Грегорич Михаэль
0:3
82' Гол в свои ворота
Саймон Мозес
0:4
87' Гол
Чон У-Ён
90'+4
0:4. Гол Чун Ву-Юна (видео). Лиг...
0:3. Гол Кевина Шаде (видео). Ли...
0:2. Михаэля Грегорича (видео). ...
0:1. Лукаса Кюблера (видео). Лиг...

Ход матча

26'
0:1
Кюблер Лукас
65'
 
Шаде Кевин
Грифо Винченцо
65'
 
Грегорич Михаэль
Петерсен Нильс
66'
 
Хёфлер Николас
71'
0:2
Грегорич Михаэль
(Чон У-Ён)
73'
Коко Маркус
Сиссоко Мусса
 
73'
Бамба Абдул-Кадер
Саймон Мозес
 
75'
 
Эггештайн Максимилиан
Кайтель Янник
75'
 
Вайсхаупт Ноа
Доан Рицу
80'
Мутуссами Самуэль
Чиривелья Педро
 
80'
Кастеллетто Жан-Шарль
Паллуа Николя
 
82'
0:3
Саймон Мозес
87'
0:4
Чон У-Ён
(Грегорич Михаэль)
87'
 
Шлоттербек Кевен
Хёфлер Николас
88'
Аппиа Деннис
Жиротто Андрей
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогнозы 122
Нант 23.8% (29)
X 30.3% (37)
Фрайбург 45.9% (56)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лафон
Альбан
24
Коршья
Себастьен
3
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
29
Мерлин
Квентин
17
Сиссоко
Мусса
7
Гессан
Эванн
5
Чиривелья
Педро
27
Саймон
Мозес
10
Блас
Людовик
31
Мохамед
Мостафа
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
28
Гинтер
Маттиас
3
Линхарт
Филипп
30
Гюнтер
Кристиан
42
Доан
Рицу
14
Кайтель
Янник
27
Хёфлер
Николас
32
Грифо
Винченцо
18
Петерсен
Нильс
29
Чон
У-Ён
Нант
4-3-2-1
Фрайбург
4-4-2

История личных встреч

Нант
Фрайбург

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 1 0.25
Гессан Эванн 1 0.25
Блас Людовик 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грегорич Михаэль 3 0.75
Грифо Винченцо 2 (1) 0.5
Доан Рицу 1 0.25
Киере Даниэль-Кофи 1 0.25
Чон У-Ён 1 0.25
Хёфлер Николас 1 0.25
Кюблер Лукас 1 0.25
Гинтер Маттиас 0 0
Гюнтер Кристиан 0 0
Эггештайн Максимилиан 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссоко Мусса 1 0
Паллуа Николя 1 0
Жиротто Андрей 1 0
Блас Людовик 1 0
Мохамед Мостафа 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 2 0
Грифо Винченцо 1 0
Линхарт Филипп 1 0
Доан Рицу 1 0
Кайтель Янник 1 0
Сильдиллия Килианн 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
1
17%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
10
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
50%
1
10%
76-90

Пропущено

8
2
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
1
13%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ренн - Нант 3:0 Фрайбург - Нант 2:0 Монако - Нант 4:1 Нант - Ланс 0:0
Карабах - Нант 3:0 Лорьян - Нант 3:2 Нант - Олимпиакос 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Страсбург - Нант 1:1 Нант - Тулуза 3:1 Марсель - Нант 2:1 Нант - Лилль 1:1 Анже - Нант 0:0 ПСЖ - Нант 4:0 Нант - Ренн 0:1 Нант - Лорьян 2:0 Кан - Нант 0:2 Нант - Генгам 0:1 Нант - Сент-Этьен 1:1 Лион - Нант 3:2
Фрайбург
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Герта - Фрайбург 2:2 Фрайбург - Нант 2:0 Фрайбург - Майнц 2:1 Хоффенхайм - Фрайбург 0:0
Олимпиакос - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Боруссия М 0:0 Фрайбург - Карабах 2:1 Байер Л - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Бохум 1:0 Штуттгарт - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Фрайбург 0:4 Кайзерслаутерн - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3 Фрайбург - Ренн 1:0 Фрайбург - Райо Вальекано 3:0 Санкт-Галлен - Фрайбург 3:4 Фрайбург - Эльвeрсберг 0:0 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Байер Л - Фрайбург 2:1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 4 4 0 0 11 - 1 12
2. Карабах Заявка 4 2 1 1 7 - 2 7
3. Нант Заявка 4 1 0 3 2 - 10 3
4. Олимпиакос Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Карабах Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
3. Нант Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
4. Олимпиакос Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Карабах Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
3. Олимпиакос Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Нант Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
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  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Брага Оливейра Витор 4 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
ПСВ Гакпо Коди 3 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Бонифасе Виктор 3 (1)
Фрайбург Грегорич Михаэль 3
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 5
АЕК Ларнака Гарсия Анхель 1 3
Лудогорец Недялков Антон 4
Штурм Хирлендер Штефан 1 2
Унион Берлин Шефер Андраш 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Кюблер Лукас бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Нант 23.8% (29)
    X 30.3% (37)
    Фрайбург 45.9% (56)
    Все прогнозы
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    Где смотреть матч Нант 0:4 Фрайбург онлайн

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    Прогнозы на матч Нант 0:4 Фрайбург

    Исход игры
    Нант
    23.8% (29)
    Ничья
    30.3% (37)
    Фрайбург
    45.9% (56)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.25% (55)
    Меньше
    51.75% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    77.19% (88)
    Нет
    22.81% (26)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.9% (34)
    1:2 Фрайбург
    27% (33)
    2:1 Нант
    13.1% (16)
    0:1 Фрайбург
    9% (11)
    1:0 Нант
    5.7% (7)
    2:0 Нант
    3.3% (4)
    0:2 Фрайбург
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
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