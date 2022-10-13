Тур: 4. Стадион: Стад де ля Божуар.
0'
0:1
26' ГолКюблер Лукас
66' Желтая карточкаХёфлер Николас
0:2
71' ГолГрегорич Михаэль
0:3
82' Гол в свои воротаСаймон Мозес
0:4
87' ГолЧон У-Ён
90'+4
Бонусы букмекеров
Ход матча
26'
0:1
66'
71'
0:2
82'
0:3
87'
0:4
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 6
-
6 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
27
Саймон
Мозес
10
Блас
Людовик
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
42
Доан
Рицу
29
Чон
У-Ён
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дескамп РемиВратарь
-
30 Петрич ДенисВратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Аши МохамедПолузащитник
-
20 Дусе ЛоаннПолузащитник
-
11 Коко МаркусНападающий
-
22 Манвелян ГорНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Основной состав
-
26 Флеккен МаркВратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Доан РицуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Чон У-ЁнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Атуболу НоаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Сике УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Шаде КевинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
История личных встреч
Нант
Фрайбург
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мохамед Мостафа
|1
|0.25
|Гессан Эванн
|1
|0.25
|Блас Людовик
|0
|0
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грегорич Михаэль
|3
|0.75
|Грифо Винченцо
|2 (1)
|0.5
|Доан Рицу
|1
|0.25
|Киере Даниэль-Кофи
|1
|0.25
|Чон У-Ён
|1
|0.25
|Хёфлер Николас
|1
|0.25
|Кюблер Лукас
|1
|0.25
|Гинтер Маттиас
|0
|0
|Гюнтер Кристиан
|0
|0
|Эггештайн Максимилиан
|0
|0
Карточки
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссоко Мусса
|1
|0
|Паллуа Николя
|1
|0
|Жиротто Андрей
|1
|0
|Блас Людовик
|1
|0
|Мохамед Мостафа
|1
|0
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|2
|0
|Грифо Винченцо
|1
|0
|Линхарт Филипп
|1
|0
|Доан Рицу
|1
|0
|Кайтель Янник
|1
|0
|Сильдиллия Килианн
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
1
17%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
10
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
50%
1
10%
76-90
Пропущено
8
2
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
1
13%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Нант
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ренн - Нант 3:0 Фрайбург - Нант 2:0 Монако - Нант 4:1 Нант - Ланс 0:0
Карабах - Нант 3:0 Лорьян - Нант 3:2 Нант - Олимпиакос 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Страсбург - Нант 1:1 Нант - Тулуза 3:1 Марсель - Нант 2:1 Нант - Лилль 1:1 Анже - Нант 0:0 ПСЖ - Нант 4:0 Нант - Ренн 0:1 Нант - Лорьян 2:0 Кан - Нант 0:2 Нант - Генгам 0:1 Нант - Сент-Этьен 1:1 Лион - Нант 3:2
Фрайбург
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Герта - Фрайбург 2:2 Фрайбург - Нант 2:0 Фрайбург - Майнц 2:1 Хоффенхайм - Фрайбург 0:0
Олимпиакос - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Боруссия М 0:0 Фрайбург - Карабах 2:1 Байер Л - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Бохум 1:0 Штуттгарт - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Фрайбург 0:4 Кайзерслаутерн - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3 Фрайбург - Ренн 1:0 Фрайбург - Райо Вальекано 3:0 Санкт-Галлен - Фрайбург 3:4 Фрайбург - Эльвeрсберг 0:0 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Байер Л - Фрайбург 2:1
Группа G
Группа G
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Брага
|Оливейра Витор
|4 (1)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3 (1)
|ПСВ
|Гакпо Коди
|3 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бонифасе Виктор
|3 (1)
|Фрайбург
|Грегорич Михаэль
|3
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|АЕК Ларнака
|Гарсия Анхель
|1 3
|Лудогорец
|Недялков Антон
|4
|Штурм
|Хирлендер Штефан
|1 2
|Унион Берлин
|Шефер Андраш
|1 2
Прогнозы на матч Нант 0:4 Фрайбург
Исход игры
Нант
23.8% (29)
Ничья
30.3% (37)
Фрайбург
45.9% (56)
Тотал 2.5
Больше
48.25% (55)
Меньше
51.75% (59)
Обе команды забьют
Да
77.19% (88)
Нет
22.81% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.9% (34)
1:2 Фрайбург
27% (33)
2:1 Нант
13.1% (16)
0:1 Фрайбург
9% (11)
1:0 Нант
5.7% (7)
2:0 Нант
3.3% (4)
0:2 Фрайбург
2.5% (3)
2:2 Ничья
2.5% (3)
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