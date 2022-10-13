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Лига Европы
2022-2023

Тур: 4. Стадион: .
Унион Сент-Жиллуаз
3:3
Конец матча
Брага
0'
0:1
15' Гол
Оливейра Витор
1:1
20' Гол
Бонифасе Виктор
25' Желтая карточка
Сильва Фабиано
1:2
36' Гол
Оливейра Витор
1:3
41' Гол
Оливейра Витор
45' Желтая карточка
Амани Жан
2:3
49' Гол
Ванзейр Данте
3:3
62' Гол
Бонифасе Виктор
71' Желтая карточка
Ньякате Сику
86' Желтая карточка
Линен Сенне
90'+5

Ход матча

15'
0:1
Оливейра Витор
(Орта Рикарду)
20'
Бонифасе Виктор
(Ниукоп Барт)
1:1
25'
 
Сильва Фабиано
36'
1:2
Оливейра Витор
(Секейра Нуну)
41'
1:3
Оливейра Витор
(Орта Рикарду)
45'
Амани Жан
 
46'
Лапуссен Лоик
Бёрджесс Кристиан
 
46'
 
Гомес Виктор
Сильва Фабиано
49'
Ванзейр Данте
(Теума Тедди)
2:3
62'
Бонифасе Виктор
(Лапуссен Лоик)
3:3
64'
Пуэртас Кэмерон
Амани Жан
 
68'
 
Рачич Урош
Орта Андре
68'
 
Медейруш Юри
Гомес Родриго
71'
 
Ньякате Сику
76'
 
Паулу Оливейра
Ньякате Сику
81'
Нильссон Хокан
Ванзейр Данте
 
86'
Линен Сенне
 
90'
 
Ниукоп Барт
Руис Абель
90'
 
Банза Симон
Сайкс Росс
90'
Эль Аззоузи Уссама
Бонифасе Виктор
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Унион Сент-Жиллуаз 49.2% (58)
X 23.7% (28)
Брага 27.1% (32)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
49
Морис
Антони
2
Ниукоп
Барт
59
Кандусс
Исмаэль
16
Бёрджесс
Кристиан
44
Ван
дер
Хейден
Сибе
8
Амани
Жан
20
Линен
Сенне
11
Саймон
Адингра
13
Ванзейр
Данте
10
Теума
Тедди
7
Бонифасе
Виктор
1
Матеус
Лима
70
Сильва
Фабиано
3
Тормена
Витор
4
Ньякате
Сику
6
Секейра
Нуну
7
Гомес
Родриго
II
8
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
10
Орта
Андре
21
Орта
Рикарду
99
Оливейра
Витор
9
Руис
Абель
Унион Сент-Жиллуаз
4-3-3
Брага
4-4-2

История личных встреч

Унион Сент-Жиллуаз
Брага

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 3 0.75
Нильссон Хокан 2 0.5
Теума Тедди 1 0.25
Бёрджесс Кристиан 1 0.25
Ванзейр Данте 1 0.25
Линен Сенне 1 0.25
Лапуссен Лоик 0 0
Ниукоп Барт 0 0
Саймон Адингра 0 0
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оливейра Витор 4 1
Орта Рикарду 1 (1) 0.25
Руис Абель 1 0.25
Родригеш Бруну 1 0.25
Паулу Оливейра 0 0
Секейра Нуну 0 0

Карточки

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морис Антони 1 0
Теума Тедди 1 0
Амани Жан 1 0
Ван дер Хейден Сибе 1 0
Линен Сенне 1 0
Лапуссен Лоик 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильва Фабиано 2 0
Секейра Нуну 1 0
Орта Андре 1 0
Банза Симон 1 0
Ньякате Сику 1 0
Тормена Витор 1 0
Оливейра Витор 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Брага - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2
Унион Сент-Жиллуаз - Мальмё 3:2 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 1:2 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:1 Рейнджерс - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Рейнджерс 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:2
Брага
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Брага - Шавиш 0:1 Брага - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Порту - Брага 4:1 Брага - Визела 2:0
Брага - Унион Берлин 1:0 Риу Аве - Брага 2:3 Мальмё - Брага 0:2 Брага - Витория Гимарайнш 1:0 Арока - Брага 0:6 Брага - Маритиму 5:0 Фамаликан - Брага 0:3 Брага - Спортинг Л 3:3 Брага - Сельта 2:1 Портимоненсе - Брага 2:0 Брага - Борнмут 2:1 Брага - Мидлсбро 3:0 Брага - Арока 3:2 Визела - Брага 2:3 Оливейренсе - Брага 2:6 Фамаликан - Брага 3:2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз Заявка 4 3 1 0 9 - 6 10
2. Брага Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
3. Унион Берлин Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
4. Мальмё Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
2. Брага Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Унион Берлин Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Мальмё Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Брага Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Унион Берлин Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
4. Мальмё Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
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  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Брага Оливейра Витор 4 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
ПСВ Гакпо Коди 3 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Бонифасе Виктор 3 (1)
Фрайбург Грегорич Михаэль 3
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 5
АЕК Ларнака Гарсия Анхель 1 3
Лудогорец Недялков Антон 4
Штурм Хирлендер Штефан 1 2
Унион Берлин Шефер Андраш 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      45'
      Амани Жан получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      41'
      Г О О О О Л - Оливейра Витор бьет в цель!
    • Описание гола
      36'
      Г О О О О Л - Оливейра Витор бьет в цель!
    • Желтая карточка
      25'
      Фабиано Силва получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      20'
      Г О О О О Л - Victor Okoh Boniface бьет в цель!
    • Описание гола
      15'
      Г О О О О Л - Оливейра Витор бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power at Den Dreef. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Унион Сент-Жиллуаз 49.2% (58)
    X 23.7% (28)
    Брага 27.1% (32)
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    Прогнозы на матч Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Брага

    Исход игры
    Унион Сент-Жиллуаз
    49.2% (58)
    Ничья
    23.7% (28)
    Брага
    27.1% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.43% (58)
    Меньше
    49.57% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    67.83% (78)
    Нет
    32.17% (37)
    Популярный счёт
    2:1 Унион Сент-Жиллуаз
    28.8% (34)
    1:1 Ничья
    17.8% (21)
    1:0 Унион Сент-Жиллуаз
    15.3% (18)
    1:2 Брага
    14.4% (17)
    0:2 Брага
    7.6% (9)
    2:2 Ничья
    4.2% (5)
    2:0 Унион Сент-Жиллуаз
    4.2% (5)
    0:1 Брага
    2.5% (3)
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