Тур: 4. Стадион: King Power at Den Dreef.
3:3
Конец матча
0'
0:1
15' ГолОливейра Витор
1:1
20' ГолБонифасе Виктор
25' Желтая карточкаСильва Фабиано
1:2
36' ГолОливейра Витор
1:3
41' ГолОливейра Витор
45' Желтая карточкаАмани Жан
2:3
49' ГолВанзейр Данте
3:3
62' ГолБонифасе Виктор
71' Желтая карточкаНьякате Сику
86' Желтая карточкаЛинен Сенне
90'+5
Ход матча
15'
0:1
20'
1:1
25'
36'
1:2
41'
1:3
45'
49'
2:3
62'
3:3
68'
71'
86'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 7
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
49
Морис
Антони
20
Линен
Сенне
10
Теума
Тедди
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Линен СеннеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Теума ТеддиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Пирар ЛюкаВратарь
- Защитник
-
26 Сайкс РоссЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Герертс Карел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
-
21 Орта РикардуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Лаинес ДиегоПолузащитник
-
19 Рачич УрошПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Медейруш ЮриПолузащитник
-
88 Каштру АндреПолузащитник
- Нападающий
-
23 Банза СимонНападающий
-
76 Пинто Денис
-
Главный тренер: Жорже Артур
История личных встреч
Унион Сент-Жиллуаз
Брага
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонифасе Виктор
|3
|0.75
|Нильссон Хокан
|2
|0.5
|Теума Тедди
|1
|0.25
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0.25
|Ванзейр Данте
|1
|0.25
|Линен Сенне
|1
|0.25
|Лапуссен Лоик
|0
|0
|Ниукоп Барт
|0
|0
|Саймон Адингра
|0
|0
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оливейра Витор
|4
|1
|Орта Рикарду
|1 (1)
|0.25
|Руис Абель
|1
|0.25
|Родригеш Бруну
|1
|0.25
|Паулу Оливейра
|0
|0
|Секейра Нуну
|0
|0
Карточки
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морис Антони
|1
|0
|Теума Тедди
|1
|0
|Амани Жан
|1
|0
|Ван дер Хейден Сибе
|1
|0
|Линен Сенне
|1
|0
|Лапуссен Лоик
|1
|0
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильва Фабиано
|2
|0
|Секейра Нуну
|1
|0
|Орта Андре
|1
|0
|Банза Симон
|1
|0
|Ньякате Сику
|1
|0
|Тормена Витор
|1
|0
|Оливейра Витор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Брага - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2
Унион Сент-Жиллуаз - Мальмё 3:2 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 1:2 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:1 Рейнджерс - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Рейнджерс 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:2
Брага
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Брага - Шавиш 0:1 Брага - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Порту - Брага 4:1 Брага - Визела 2:0
Брага - Унион Берлин 1:0 Риу Аве - Брага 2:3 Мальмё - Брага 0:2 Брага - Витория Гимарайнш 1:0 Арока - Брага 0:6 Брага - Маритиму 5:0 Фамаликан - Брага 0:3 Брага - Спортинг Л 3:3 Брага - Сельта 2:1 Портимоненсе - Брага 2:0 Брага - Борнмут 2:1 Брага - Мидлсбро 3:0 Брага - Арока 3:2 Визела - Брага 2:3 Оливейренсе - Брага 2:6 Фамаликан - Брага 3:2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|2.
|Брага
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|4.
|Мальмё
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|2.
|Брага
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Мальмё
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Брага
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|4.
|Мальмё
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
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- — Вылет из еврокубков
|Брага
|Оливейра Витор
|4 (1)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3 (1)
|ПСВ
|Гакпо Коди
|3 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бонифасе Виктор
|3 (1)
|Фрайбург
|Грегорич Михаэль
|3
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|АЕК Ларнака
|Гарсия Анхель
|1 3
|Лудогорец
|Недялков Антон
|4
|Штурм
|Хирлендер Штефан
|1 2
|Унион Берлин
|Шефер Андраш
|1 2
Прогнозы на матч Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Брага
Исход игры
Унион Сент-Жиллуаз
49.2% (58)
Ничья
23.7% (28)
Брага
27.1% (32)
Тотал 2.5
Больше
50.43% (58)
Меньше
49.57% (57)
Обе команды забьют
Да
67.83% (78)
Нет
32.17% (37)
Популярный счёт
2:1 Унион Сент-Жиллуаз
28.8% (34)
1:1 Ничья
17.8% (21)
1:0 Унион Сент-Жиллуаз
15.3% (18)
1:2 Брага
14.4% (17)
0:2 Брага
7.6% (9)
2:2 Ничья
4.2% (5)
2:0 Унион Сент-Жиллуаз
4.2% (5)
0:1 Брага
2.5% (3)
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